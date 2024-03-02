Глава МИД РФ призвал власти Армении принять окончательное решение по участию в ОДКБ

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Глава МИД РФ призвал власти Армении принять окончательное решение по участию в ОДКБ

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия ждет от руководства Армении окончательного решения по вопросам, касающимся участия этой страны в ОДКБ.

В ходе пресс-конференции в рамках Анталийского дипломатического форума глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что армянские власти, делая ставку на внерегиональные страны, пообещавшие Еревану помочь в решении проблем в обмен на отказ от сотрудничества с Россией и функционирующими в регионе интеграционными структурами, объявляют о частичной приостановке своего участия в ОДКБ.



Они говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем; ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда получаем

— констатировал Лавров.

О временной заморозке участия Еревана в ОДКБ в феврале текущего года заявил глава правительства Армении Никол Пашинян, при этом обвинив организацию в невыполнении положений Договора о коллективной безопасности в 2021–2022 годах.

Как указал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий, направленных на приостановку участия Армении в ОДКБ. В МИД РФ также отметили, что официально Ереван продолжает оставаться полноправным членом организации, поскольку не предоставил никаких разъяснений по этому вопросу.

Отношения между Арменией и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда глава правительства республики отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ, касающейся совместных мер по оказанию помощи Армении. Поводом для этого шага стало отсутствие четкой, по мнению армянского премьера, политической оценки ситуации на территории Нагорного Карабаха.
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36 комментариев
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  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -9
    Вчера, 17:48
    Вроде бы претендуем на политическую субъектность, а ведем себя как политические статисты.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      -7
      Вчера, 17:50
      послали нас Сергей Викторович...не слышали ?сейчас оперативно МО должно с ГШ работать, Вам там делать нечего.
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        +10
        Вчера, 18:56
        Роснадзор уже вирус находит в их продуктов :) и это только начало. Нагнут их экономику так что им мало не покажется. А то выходит русские конфетки в рублях им нужны а вот русский Иван им мешает. Это как рыбку съесть ….
        1. blackGRAIL Ранг пользователя
          blackGRAIL
          0
          Вчера, 20:56
          Экономику то нагнут, а вот Пашиняна... есть те, кто во имя запада отморозить себе уши. А мы в цветных революциях и воспитании альтернативных элит не сильны. Радость от краха экономику у нас может и будет, а вот пользы точно нет. Обвинят Россию и скормят это населению.
        2. Yujanin Ранг пользователя
          Yujanin
          +2
          Вчера, 21:14
          Роснадзор уже вирус находит в их продуктов :) и это только начало.

          Подозреваю, что Москва крайне опоздала с контрмерами.

          Армяно-российская конфронтация набирает обороты

          В Ереване пропашиняновские силы провели акцию протеста возле ереванского аэропорта "Звартноц", с требованием вывода российских пограничников, несущих службу в аэропорту

          Источник https://t.me/military_az/39021
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Вчера, 18:16
      УНИКАЛЬНЫЙ случай-бодливое теля двух маток сосет.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +11
        Вчера, 18:20
        Поводом для этого шага стало отсутствие четкой, по мнению армянского премьера, политической оценки ситуации на территории Нагорного Карабаха.

        Это уже сверхнаглости. Армения сама не признала Карабах, а, от других требует признания am
        1. aksleks
          aksleks
          +2
          Вчера, 22:21
          арменоиды - они такие. Традиционно - текст короткий
        2. MAESTRO_33 Ранг пользователя
          MAESTRO_33
          0
          Вчера, 23:24
          Вы бы признали чужого ребёнка своим?
          Карабах ("Чёрный сад" aze) никогда в истории ни фактически, ни юридически не был армянской территорией. Не задумывались почему в начале 90-х эти территории были оккупированы Арменией, или считаете Армения 90-х была крутой мощью? А вроде за 30 лет они по той тенденции могли стать круче и сильнее в 30 раз.
          1. alexmach Ранг пользователя
            alexmach
            0
            Сегодня, 00:55
            Не задумывались почему в начале 90-х эти территории были оккупированы Арменией, или считаете Армения 90-х была крутой мощью?

            И таки была. В армии СССР этнических армян было таки существенно больше чем азербайджанцев и они смогли сформировать более боеспособные собственные силы.
      2. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +6
        Вчера, 18:50
        нет, пожалуй этот случай ещё более уникальный, данное "теля" намеревается обеспечить себе диетическое питание уже как минимум от 3 маток: России, США и Франции. Полагаю целесообразным перекрыть телю российский краник, пусть само решает проблемы с Азербайджаном и Турцией...
      3. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +2
        Вчера, 19:00
        Разве они первые, которые двух маток ? Они даже не вторые и не третьи. Как говорится баба с возу, кобыле легче. Такое ощущение, что всё поставлено на самотёк.
  2. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    0
    Вчера, 17:49
    Мое мнение Пашинян будет лавировать и пытаться усидеть на двух стульях. Примерно как мелко-бритты, выходили из гей-союза. Ибо не много у него вокруг союзников, а лягушатники конечно посуетятся. Но надо понимать, что они далеко, да и своих проблем хватает.
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Вчера, 18:30
      Цитата: ВАМ
      Мое мнение Пашинян будет лавировать и пытаться усидеть на двух стульях.

      Перед Россией только кто и как воинственно не исполняли и ... Лизгинку, и Гопака, и Йоксу-полька (Эстония), и Керупине (Литва), и Цимду парис (Латвия)... Только русский Хоровод и Барыню в Присядку переиграть невозможно no
  3. Бородач Ранг пользователя
    Бородач
    +4
    Вчера, 17:50
    Пришло время: Армении выйти из ОДКБ (на хрен там засланный казачок?), Азербайджану вернуть свои исконные земли, оккупированные Арменией (Зангезурский коридор нужен сухопутной торговли между Россией и Турцией, Один Пояс - Один Путь).
    В Латинской Америке четыре города имеют название Армения. Армяне переселились на Кавказ из этих городов. Пускай проваливают в свою Америку с нашего Кавказа. laughing good
    1. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +3
      Вчера, 17:55
      Азербайджану вернуть свои исконные земли, оккупированные Арменией (Зангезурский коридор нужен сухопутной торговли между Россией и Турцией, Один Пояс - Один Путь).

      На днях в Госдепе открытым текстом заявили, что Азербайджан сильно пожалеет, если попытается изменить границы на ЮК. Думаете Пашик на ровном месте на РФ кукарекает? Наверняка ему США дали гарантии безопасности. Так, что свои проблемы придется вам решить самим hi
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +3
      Вчера, 18:02
      Нам то какой профит с того что Армения станет западной Азербайджано-Турцией?
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -1
        Вчера, 18:32
        Цитата: ИванИванов
        Нам то какой профит с того что Армения станет западной Азербайджано-Турцией?

        Вот на этом и играют пашиняны и зеленские.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Вчера, 18:31
      Цитата: Бородач
      Пускай проваливают в свою Америку с нашего Кавказа
      Они пришли из Индии. Индийские цыгане!
  4. Yujanin Ранг пользователя
    Yujanin
    +4
    Вчера, 17:50
    Если перевести слова Лаврова с дипломатического на обычный означает, что "болтать- не мешки ворочать".
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      -1
      Вчера, 18:34
      Цитата: Yujanin
      Если перевести слова Лаврова с дипломатического на обычный означает, что "болтать- не мешки ворочать".

      Боевые действия у Армении ещё хуже.
  5. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +2
    Вчера, 17:51
    Падший ангел.



    "птичку жалко..."
    Морская держава - армения.
    Тк ной приплыл к горе, сейчас в турции находящейся
  6. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +17
    Вчера, 17:52
    Армения уже давно враждебна России, к сожалению. Жаль, что только сейчас это заметили. Ну, правда, о каком нормальном отношении идёт речь, если союзники турок сегодня в Армении лучшие друзья, а русские - в лучшем случае нейтральное отношение. И дело не Пашиняне. Я против такого понятия как "простой народ". Простой или не простой, а выбирают люди. Да, может быть есть фальсификации какие-то, но они не могут носить тотальный характер, значит Пашиняна поддерживает достаточно большое количество армян, считающих Россию оккупантом. При этом многие жители Армении, поливая Россию грязью, охотно выкачивают ресурсы из нашей страны. Ну, если вы, господа, сравниваете Россию с Третьим Рейхом, то подумайте, а дал бы вам фюрер возможность зарабатывать в Берлине, жить в Берлине, выводить из Германии баснословные суммы и при этом плевать в Германию и оскорблять её. Очень сильно сомневаюсь.
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Вчера, 18:05
      Есть в этом только одно противоречие, Турок союзниками Армении не назовёш. Если только в смысле сожрать и поглотить.
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Вчера, 18:05
      Мозги простого народа легко моются, доказано США, нельзя нам сидеть и смотреть на происходящее, особенно в ближайшем окружении.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Вчера, 22:25
        Ничего там не моется. Народ целиком ответственен за решения своей страны.
  7. seacap Ранг пользователя
    seacap
    +4
    Вчера, 18:07
    Пашинян, выкормыш госдепа (плод импотенции наших властителей) назначен для ликвидации РА и окончательного решения "армянского" вопроса. С реальной перспективой в недалеком будущем, стать турецкой провинцией, где армянам места нет или только в виде батраков. Плацдармом НАТО в Закавказье и против Ирана.
  8. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    +2
    Вчера, 18:10
    ДОКБ , по моему мнению, очень странный "коллектив" . Вот Армения , член этого коллектива ,"кладёт" на коллективность этого договора то ,чем она в этом коллективе является. Но кроме России ,другие члены этого коллектива на это смотрят фактически молча . Ну прямо извращенцы какие то . Или сам Договор извращён изначально своей липовой "коллективностью"...
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Вчера, 18:33
      Цитата: север 2
      Но кроме России ,другие члены этого коллектива на это смотрят фактически молча
      Потому что им всем на Армению наплевать. Они раньше нас поняли, что такое есть Армения wink
  9. Seal Ранг пользователя
    Seal
    +1
    Вчера, 18:57
    Поводом для этого шага стало отсутствие четкой, по мнению армянского премьера, политической оценки ситуации на территории Нагорного Карабаха.
    Оценка у нас была самая четкая. Вот только армянам она не нравилась. Армяне почему-то рассчитывали на совершенно иную политическую оценку ситуации со стороны России.
  10. Seal Ранг пользователя
    Seal
    +2
    Вчера, 19:00
    Цитата: антивирус
    Тк ной приплыл к горе, сейчас в турции находящейся
    И то не факт. Ведь согласно Библеистики тот Арарат, который в Турции на границе в Арменией - всего лишь один из минимум пяти кандидатов на роль "тех самых библейских гор араратских".
  11. nordscout Ранг пользователя
    nordscout
    +7
    Вчера, 19:02
    А какого заявления ожидал, от руководства Армении, глава российского МИД Сергей Лавров? Россия столько лет сама "пребывала" в состоянии неопределённости в международном "поле", рисуя "красные линии" и призывая жить мир по "заветам кота Леопольда", пытаясь понравиться всем и вся... Армения - оказалась "достойным продолжателем", но и большим хитрованом.... Надо было России серьёзно и вдумчиво заниматься с политическими элитами, общественными и пророссийскими организациями в бывших союзных республиках СССР, "растить" пророссийских руководителей в этих республиках, а не "спать под шапкой" и делить богатства России под "шумок" перестройки - перестрелки... Вот теперь и "пожинаем плоды" нашей лени, непрофессиолизма, оголтелой безыдейности, которые приведут к нашим "дверям" очередную войну, теперь на Кавказе...
  12. Million Ранг пользователя
    Million
    +4
    Вчера, 19:21
    Хорошо бы еще армян из России на свою историческую родину вернуть.Вместе с их армянской мафией,прочно обосновавшейся у нас.
  13. Blaster Ранг пользователя
    Blaster
    0
    Вчера, 19:23
    Лавров как всегда все прозевал.Гнать его пора в отставку.
  14. Nord11 Ранг пользователя
    Nord11
    +2
    Вчера, 19:39
    Не дождется Лавров внятного ответа, Армения пытается одним задом ряд стульев занять. Так что скорей всего Турция руками Азербайджана окончательно решит армянский вопрос. Так что скоро в Сочи и Краснодаре появятся новые переселенцы..
  15. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +2
    Вчера, 20:00
    Они уже приняли окончательное решение, неужели не ясно. Причем давно.

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