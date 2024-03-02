Глава МИД РФ призвал власти Армении принять окончательное решение по участию в ОДКБ

Они говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем; ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы что-то оттуда получаем

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия ждет от руководства Армении окончательного решения по вопросам, касающимся участия этой страны в ОДКБ.В ходе пресс-конференции в рамках Анталийского дипломатического форума глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что армянские власти, делая ставку на внерегиональные страны, пообещавшие Еревану помочь в решении проблем в обмен на отказ от сотрудничества с Россией и функционирующими в регионе интеграционными структурами, объявляют о частичной приостановке своего участия в ОДКБ.— констатировал Лавров.О временной заморозке участия Еревана в ОДКБ в феврале текущего года заявил глава правительства Армении Никол Пашинян, при этом обвинив организацию в невыполнении положений Договора о коллективной безопасности в 2021–2022 годах.Как указал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий, направленных на приостановку участия Армении в ОДКБ. В МИД РФ также отметили, что официально Ереван продолжает оставаться полноправным членом организации, поскольку не предоставил никаких разъяснений по этому вопросу.Отношения между Арменией и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда глава правительства республики отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ, касающейся совместных мер по оказанию помощи Армении. Поводом для этого шага стало отсутствие четкой, по мнению армянского премьера, политической оценки ситуации на территории Нагорного Карабаха.