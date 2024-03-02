«Первая в мире машина в своём классе»: начались поставки средних танков Tiger в армию Индонезии
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28 февраля состоялась церемония передачи военной техники армии Индонезии. В числе прочего войска получили первую партию средних танков Tiger, тем самым положив начало поставкам данного изделия для нужд ВС.
Tiger – первый в мире современный танк среднего класса, оснащенный новейшими технологиями
- говорится в заявлении компании PT Pindad.
Контракт на поставку 18 машин был подписан еще в 2019 году и с тех пор сроки его выполнения постоянно переносились.
Создание нового танка было инициировано военным ведомством страны и стало одной из приоритетных программ местной оборонки, опиравшейся на решения, предлагаемые ВПК Турции.
Разработанная в результате сотрудничества двух стран машина Tiger (местное название – Harimau, «Тигр») имеет вес 30 тонн. МТО располагается в кормовой части танка. Он оснащен двухместной башней C3150, на вооружении которой состоит пушка калибром 105 мм, дополненная универсальным 7,62-мм пулеметом, способным вести огонь по воздушным целям благодаря высокому углу вертикального наведения (+42 градуса).
Баллистическая защита танка соответствует 5-му уровню по стандарту STANAG 4569 (выдерживает 30-мм бронебойный снаряд с дистанции 500 м и осколки от 155-мм ОФС при его подрыве на расстоянии 10 м). Противоминные возможности танка позволяют выстоять при подрыве 10 кг ВВ под гусеницей.
PT Pindad
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