«Первая в мире машина в своём классе»: начались поставки средних танков Tiger в армию Индонезии

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«Первая в мире машина в своём классе»: начались поставки средних танков Tiger в армию Индонезии

28 февраля состоялась церемония передачи военной техники армии Индонезии. В числе прочего войска получили первую партию средних танков Tiger, тем самым положив начало поставкам данного изделия для нужд ВС.

Tiger – первый в мире современный танк среднего класса, оснащенный новейшими технологиями

- говорится в заявлении компании PT Pindad.



Контракт на поставку 18 машин был подписан еще в 2019 году и с тех пор сроки его выполнения постоянно переносились.

Создание нового танка было инициировано военным ведомством страны и стало одной из приоритетных программ местной оборонки, опиравшейся на решения, предлагаемые ВПК Турции.



Разработанная в результате сотрудничества двух стран машина Tiger (местное название – Harimau, «Тигр») имеет вес 30 тонн. МТО располагается в кормовой части танка. Он оснащен двухместной башней C3150, на вооружении которой состоит пушка калибром 105 мм, дополненная универсальным 7,62-мм пулеметом, способным вести огонь по воздушным целям благодаря высокому углу вертикального наведения (+42 градуса).

Баллистическая защита танка соответствует 5-му уровню по стандарту STANAG 4569 (выдерживает 30-мм бронебойный снаряд с дистанции 500 м и осколки от 155-мм ОФС при его подрыве на расстоянии 10 м). Противоминные возможности танка позволяют выстоять при подрыве 10 кг ВВ под гусеницей.

  • PT Pindad
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20 комментариев
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  1. LuckyBlog Ранг пользователя
    LuckyBlog
    +3
    Вчера, 21:41
    как по мне так лучше бы Т-64 взяли и отмодерили, и дешевле и эффективнее .
    эти типа легкие танки весом с ОБТ с броней о БМП и пушкой 105мм с ценником больше чем у Т-90 имхо или от тупости берут или из за откатов
    1. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +2
      Вчера, 22:29
      Цитата: LuckyBlog
      как по мне так лучше бы Т-64 взяли

      Т-64 есть только в/на, а им самим не хватает, ищут, кто б чего подкинул. Может еще в РФ есть на хранении, но отдавать или даже продавать их кому бы то ни было дypaкoв нет, ежу понятно, что так они вскоре окажутся в/на.
    2. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +1
      Вчера, 22:58
      Цитата: LuckyBlog
      или из за откатов

      100%!!!
      Индонезия- огромная страна, 5000 км вдоль и 2500 поперек. Большие и маленькие острова, лагуны и кораллы, скалы и вулканы, тропики, муссоны! Полное разнообразие, но где применять этот "Tiger"? Без внятной возможности десантирования с плавсредств.
      Только недалеко от столицы. Давить политических конкурентов.
      Обычные придворные игрища- не даром турки помогают. Тридцати танков хватит хоть парламент низложить, хоть президента отречь.
      1. JardaPacifik Ранг пользователя
        JardaPacifik
        +1
        Сегодня, 01:17
        Asi dobrý názor.Lepší by pro ně byly zespoda opancéřované vrtulníky,s raketami,kulomety
        a případně s laserovými děly - malými.A možná by to vyšlo levněji.Zásah by mohly provádět i na malých ostrovech,což u nich asi je aktuální.
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          0
          Сегодня, 01:47
          Цитата: JardaPacifik
          Наверное, хорошее мнение. Лучше бы у них были вертолеты с ракетами, пулеметами и возможно лазерными
          пушками - небольшими. И, может быть, это было бы дешевле. Они также могли бы проводить интервенции на малых островах, что, вероятно, актуально для них.

          Вертолеты с ракетами и пулеметами на УДК-вертолетоносцах типа "Мистраль" вообще бесподобная тема для остров, только для Индонезии слишком дороги.
          Впрочем, Индонезия активно пытается приобрести современные ПКР , что в окружении двух океанов намного более разумно, чем непонятные танки.
  2. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +2
    Вчера, 21:48
    А не тяжеловат ли, 30т, все же там климат сырой, грунты полны воды, в сезон дождей так и в городах по асфальту жуть чего, а за городом месиво. Им бы амфибии а не средние танки
    1. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      +5
      Вчера, 21:59
      Гусеницы, вроде, относительно широкие. Думаю, там не дураки сидят.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        -1
        Вчера, 22:45
        Цитата: Тарелка
        Гусеницы, вроде, относительно широкие. Думаю, там не дураки сидят.

        Не дураки там как раз и сидят, остальные бабки моют...
      2. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 00:00
        Цитата: Тарелка
        Гусеницы, вроде, относительно широкие. Думаю, там не дураки сидят.

        Это, да. Но, меня насторожило другое "Противоминные возможности танка позволяют выстоять при подрыве 10 кг ВВ под гусеницей."
        Неужели правда? Чет, неверица.
        Наша ТМ-62М рвет любые гусеницы (7,5 кг тротила).
  3. Керенский Ранг пользователя
    Керенский
    +3
    Вчера, 21:58
    Поворотники и зеркала меня умилили. А из пушки он не попал.
  4. Колямба Ранг пользователя
    Колямба
    -3
    Вчера, 22:15
    Ну и что в этом танке pindadного? Как танк- ниочём,для разведки - массивен. Если только для поддержки пехоты, но для этих целей вообще любая техника подойдёт, даже старый танк типа т34. БМП в принципе тоже самое может выполнять, что и этот недотанк, нам такого не нать)
  5. Наган Ранг пользователя
    Наган
    +3
    Вчера, 22:21
    Ругали ранние Т-34 за то, что командир работал по совместительству наводчиком, но видать индонезийцы той ругани не читали, и сляпали 2-местную башню. Командирской башенки, кстати, тоже нет.lol Пулемет отдельно от пушки, и всего лишь 7,62. Но наверно папуасов по джунглям кошмарить годится, хотя в той же СВО он прожил бы на ЛБС врядли намного дольше, чем французские колесные "танки", и принес не сильно больше пользы.
    1. Alex777 Ранг пользователя
      Alex777
      -1
      Вчера, 22:34
      Цитата: Наган
      но видать индонезийцы той ругани не читали

      Танк же турки создавали. Из того, что было.

      Цитата: Наган
      Пулемет отдельно от пушки, и всего лишь 7,62.

      Как он по воздушным целям сможет - я не
      знаю. В городских боях может и сгодиться.
      С таким то как у него углом возвышения... hi
    2. Lynnot Ранг пользователя
      Lynnot
      0
      Вчера, 23:03
      Им, наверное, больше и не надо. Так - то средние танки почти везде в ОБТ эволюционировали. Вот индонезийские СТ и стали самыми крутыми, потому что конкурентов нет. Хотя у американцев "лёгкий танк" не меньше получается.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Вчера, 22:45
    А такой класс танков-вообще-существует-что бы быть в нем-"лучшим"?-да и кому нужен танк с бронезащитой только от 30ки?
  7. Грац Ранг пользователя
    Грац
    +1
    Вчера, 22:49
    бгг поставьте на т-64 хорошую электронику и обзовите его средним танком, а это фигня какая то держит 30мм и называется средним танком при 30 тоннах веса
  8. blackGRAIL Ранг пользователя
    blackGRAIL
    +3
    Вчера, 23:10
    Нового здесь ничего нет. Все это практически дословно мир уже видел в виде Леопард-1, AMX-30 и TAM. В усиленном варианте в виде Т-54/55 и Т-62. Но да, средние танки мир в последние десятилетия перестал выпускать так что видимо действительно первый средний танк 21 века, американцы со своим средним танком явно отстали.
  9. Cats Ранг пользователя
    Cats
    +1
    Вчера, 23:24
    Может идея и не плохая, для их ТВД, но исполнение... negative Танк с места стрелял, стрелял и... не попал в мишень! request На четвёртой минуте, при движении танка, колебание ствола вообще какое-то не нормальное! belay Стрельба сходу совсем, что ли не предусмотрена? sad Единственный положительный момент, который я заметил - это наличие автомата заряжания (на 1.05.-1.20мин. - это видно).
    Боевая эффективность, сего агрегата, вызывает большие сомнения, однако. what
  10. Bacha Ранг пользователя
    Bacha
    0
    Сегодня, 01:19
    По личному опыту СВО, мечта ПТУРщика)))
  11. Pavel57 Ранг пользователя
    Pavel57
    0
    Сегодня, 01:55
    Пример импортозамещения любой ценой.

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