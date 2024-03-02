ВКС РФ ликвидировали группу связанных с ЦРУ офицеров спецназа ССО Украины в Сумской области после получения данных российской разведкой
Российская разведка добыла данные о месте базирования личного состава сил специальных операций Украины на территории Сумской области. Речь идёт о пункте дислокации в городе Глухов, находящемся всего в нескольких километрах от границы с Курской областью.
Украинская сторона подтверждает потери в составе подразделения спецназа ССО в Глухове. Причём сообщается, что потери связаны с нанесением ВКС РФ авиаудара.
В украинских сводках появились сведения о ликвидированных российской авиацией военнослужащих отряда специального назначения. Это Назар Соколовский и Илья Пичоха. Первый – из Тернопольской области, второй – из Волынской.
Известно, что Сергей Пичоха – офицер разведгруппы штаба отряда спецназначения Сил специальных операций Украины. В разведгруппу, одной из основных задач которой было совершение диверсий на территории Российской Федерации, планируемых ЦРУ США, входил и Соколовский.
В других украинских источниках говорится, что ССО Украины в Глухове в результате российского удара потеряли не менее 8 офицеров. Ещё как минимум двое тяжело ранены, один был отправлен через Сумы в госпиталь Киева.
Эта информация лишний раз подтверждает активность групп ССО, которые тесно связаны с инструкторами американской разведки. Поэтому нельзя исключать и того, что среди ликвидированных в Глухове были и кадровые служащие разведки США.
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