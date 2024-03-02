ВКС РФ ликвидировали группу связанных с ЦРУ офицеров спецназа ССО Украины в Сумской области после получения данных российской разведкой

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ВКС РФ ликвидировали группу связанных с ЦРУ офицеров спецназа ССО Украины в Сумской области после получения данных российской разведкой

Российская разведка добыла данные о месте базирования личного состава сил специальных операций Украины на территории Сумской области. Речь идёт о пункте дислокации в городе Глухов, находящемся всего в нескольких километрах от границы с Курской областью.
Украинская сторона подтверждает потери в составе подразделения спецназа ССО в Глухове. Причём сообщается, что потери связаны с нанесением ВКС РФ авиаудара.

В украинских сводках появились сведения о ликвидированных российской авиацией военнослужащих отряда специального назначения. Это Назар Соколовский и Илья Пичоха. Первый – из Тернопольской области, второй – из Волынской.



Известно, что Сергей Пичоха – офицер разведгруппы штаба отряда спецназначения Сил специальных операций Украины. В разведгруппу, одной из основных задач которой было совершение диверсий на территории Российской Федерации, планируемых ЦРУ США, входил и Соколовский.

В других украинских источниках говорится, что ССО Украины в Глухове в результате российского удара потеряли не менее 8 офицеров. Ещё как минимум двое тяжело ранены, один был отправлен через Сумы в госпиталь Киева.

Эта информация лишний раз подтверждает активность групп ССО, которые тесно связаны с инструкторами американской разведки. Поэтому нельзя исключать и того, что среди ликвидированных в Глухове были и кадровые служащие разведки США.
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    22 комментария
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +21
      Вчера, 18:13
      Здорово,таких хорошо подготовленных и опасных бойцов к бандере отправили. Есть и в Сумской области подпольщики.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +8
        Вчера, 18:20
        . Российская разведка добыла данные о месте базирования личного состава сил специальных операций Украины на территории Сумской области.

        Разведка это не всегда подпольщики. Хотя в эту, Вашу, версию хотелось бы верить, но вероятность не велика.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +12
          Вчера, 18:26
          Это Назар Соколовский и Илья Пичоха. Первый – из Тернопольской области, второй – из Волынской.

          Гореть им вечно в геенне огненной за все слёзы и страдания принесённые ими на русскую землю... Аминь!!! am
        2. kulemin0025gmail.com Ранг пользователя
          kulemin0025gmail.com
          +3
          Вчера, 18:33
          А вы верьте Зеленскому, у него потерь в ВСУ - практически нет
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +9
            Вчера, 18:40
            Цитата: kulemin0025gmail.com
            А вы верьте Зеленскому, у него потерь в ВСУ - практически нет


            «CNN news» по состоянию на 29 февраля 2024 года подтверждают потери (в боевых порядках и в тылу) по личному составу ВСУ, других вооруженных формирований
            – убитыми, скончавшимися от ран, болезней – 489036,
            ранеными, покалеченными – 535725,
            дезертировавшими, а так же пропавшими без вести – 115488, попавшими в плен – 33115


            https://m.vk.com/wall-161048010_110217
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +8
              Вчера, 18:46
              Бандера уже прислал в Свинарню благодарственную телеграмму за то, что ему прислали идейных ушлёпков bully
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +8
        Вчера, 18:38
        У них ненависть и предательство- в крови. Нет совиеменного Лаврентия Павловича... Все в " демократию" играем...
      3. Fisherman Ранг пользователя
        Fisherman
        +2
        Вчера, 21:27
        подпольщики здесь ни при чём. Это скорее всего та группа, что запустила дроны от границы в Курскую, Нижегородскую и др.области. Причём наши видимо чётко контролировали момент запуска и нанесли удар, поскольку губер Курской области военные заранее обьявили о массовом запуске из Сумской области тяжёлых БПЛА. Бьются время, место и "специалисты" (чтоб им по 10 раз сдохнуть!)
      4. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 02:19
        vasyliy1
        Вчера, 18:13

        Здорово,таких хорошо подготовленных и опасных бойцов к бандере отправили. Есть и в Сумской области подпольщики.
        Зашибись- новость! Имею сказать, таки: весь цимес в т ом, что по моим источникам такие
        данные и с помощью подпольщиков , в том числе, но чаще выкупают у бандеровцев не
        за бутылку и сало, а за реальные зелёные! Снова нечисть тут и там напрягает мускулы;
        значит новым быть котлам,-
        Не воюйте с русскими!!!
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +9
      Вчера, 18:13
      Ну и земля, им, стекловатой laughing
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Вчера, 18:28
        Цитата: костя1
        Ну и земля, им, стекловатой

        Лучше котел с кипящей смолой погорячее wink
    3. 123_123 Ранг пользователя
      123_123
      +9
      Вчера, 18:19
      Отличная новость. Всегда бы так. Еще и црушников бы прихватить.
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Вчера, 18:34
      Таких встретишь.... сразу выключатель выключишь soldier good На морде лица все написано...
    5. Turkir Ранг пользователя
      Turkir
      +2
      Вчера, 18:50
      Упырей бандеровских надо загнать туда откуда они и вылезли: в могилу.
    6. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +4
      Вчера, 19:01
      Отлично попали и разнесли. Молодцы разведчики!
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Вчера, 20:10
      ВКС РФ ликвидировали группу связанных с ЦРУ офицеров спецназа ССО Украины в Сумской области после получения данных российской разведкой
      . Операция по ликвидации... так и должно быть, так и будет!
      На этом ВСЁ.
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Вчера, 20:33
      Класс! Прямо душа радуется, когда этих црушных лакеев на ноль умножают!
    9. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +3
      Вчера, 21:36
      хорошо, что их ликвидировали, а не попали в плен, иначе всу бы их обязательно обменяли и они продолжили гадить еще долго
    10. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      0
      Вчера, 22:02
      Если посчитать то у них в " разных спецназах" пол армии. Такие звания даются по делам.
    11. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +1
      Вчера, 22:53
      Объявить бы награду за отлов "командированных волонтеров", потом в зависимости от заслуги, либо "казнить по законам военного времени", либо обменять на ребят захваченных и удерживаемых в западных тюрьмах.
    12. никникник Ранг пользователя
      никникник
      0
      Сегодня, 00:52
      Автор, так Пичоха Илья или Сергей?
    13. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 01:30
      Щени вмерли у краïни... crying

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