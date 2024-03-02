В трех европейских странах НАТО вновь отмечена мощная работа «неопознанных» систем РЭБ

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В трех европейских странах НАТО вновь отмечена мощная работа «неопознанных» систем РЭБ

Вчера, 1 марта, на территории Польши, Швеции и Германии была отмечена мощная работа «неопознанных» систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают российские паблики. Предположительно, источниками сильнейших помех в работе приборов и оборудования, использующих разночастотные сигналы, включая GPS, в том числе в военных целях, в этих странах вновь стала активность российских систем РЭБ.





Ранее польская пресса писала в двадцатых числах января, что в течение нескольких дней в Польше и в Сувалкском коридоре, расположенном между Калининградской областью и Белоруссией, фиксируются перебои в работе системы GPS. Одновременно на помехи жаловались в Эстонии и Финляндии. Тогда эксперты пришли к выводу, что карта нарушений в работе спутниковой системы навигации говорит о возможных испытаниях российских комплексов радиоэлектронного подавления, дислоцированных под Калининградом и, вероятно, на территории Белоруссии.

Недавно сразу две американских компании, Ursa Space Systems и Capella Space, пожаловались, что у них возникли серьезные проблемы в работе спутниковых систем наблюдения во всей восточной части Европы, включая южные территории. По заявлениям западных аналитиков, помехи могли исходить с территории Крыма и создавались они средствами РЭБ российских военных. Некоторые европейские издания заявили, что помехи закрывают спутникам обзор на все Приазовье и часть Причерноморья, включая линию боевого соприкосновения. Из этого был сделан вывод, что именно эти регионы станут местом будущей контратаки российской армии.

Данные американские компании владеют группировкой низкоорбитальных спутников связи. Нахождение на низкой геостационарной орбите снижает зону покрытия, но при этом ускоряет передачу данных. Но это упрощает и возможность создания для них помех с использованием наземных систем ПВО и РЭБ.

Польское интернет-издание Epoznan, сообщившее о проблемах с GPS в стране, объявило, что российские военные проводят учения, в ходе которых тестируют новейшие системы РЭБ, способные создавать серьезные проблемы со связью, навигацией и вообще любой передачей данных в определенных диапазонах частот для оборудования и техники НАТО.

Тестирование РЭБ ВС РФ проводят именно сейчас неслучайно, отмечают российские эксперты. В январе в Европе стартовали крупнейшие в нынешнем столетии учения НАТО Steadfast Defender-2024. Число их участников с ранее запланированных 40 тысяч выросло уже до 90 тысяч военнослужащих. Причем основные фазы учений проводятся в странах альянса, граничащих с Россией, Белоруссией и Калининградской областью. Морская фаза проходит в Северном море и Балтике.

Основной целью учений заявлена отработка вероятного нападения условного противника на одну из стран альянса. С учетом географии маневров, таковым в НАТО считают Россию. Впрочем, это особо и не засекречивается. По другой версии, альянс под легендой отражения агрессии отрабатывает возможность вторжения собственных сил в Белоруссию, переброску войск альянса на Украину и, как следствие, вступление в военный конфликт с РФ.

Таким образом, демонстрация возможностей российских средств радиоэлектронной борьбы, достающих не только граничащие с Союзным государством РФ и РБ страны, входящие в НАТО, но и более дальнюю Швецию и даже Германию, как никогда вовремя показывают, что нам есть чем ответить врагу и без прямого боестолкновения. Предположения некоторых российских военных пабликов, что вчерашние помехи в трех странах стали следствием работы как раз систем РЭБ НАТО, которые таким образом прикрывают развертывание сил альянса у границ с Калининградской областью, тоже имеют основания, но малоубедительны. Получается тогда, что в столь ответственный момент Североатлантический альянс сам себе создает серьезные проблемы со связью, навигацией и спутниковым мониторингом, от которых натовские военные зависят намного больше, чем российские.

  • Минобороны РФ
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30 комментариев
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  1. poquello Ранг пользователя
    poquello
    +2
    Вчера, 19:47
    здорово! учения проводят они, а рэб типа наши включили, может ещё по их просьбе для тренировки?
    1. Eroma Ранг пользователя
      Eroma
      +2
      Вчера, 20:02
      А почему именно РЭБ? Почему не хакеры, те тоже наверное могут изменить параметры сигнала?
    2. Uriy Petroff
      Uriy Petroff
      +6
      Вчера, 20:03
      И по карте видно что Это рук Нато, а сваливаютна нас чтобы им не досталось что гражданских коснулось
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +2
        Вчера, 20:14
        Цитата: Uriy Petroff
        И по карте видно что Это рук Нато, а сваливаютна нас чтобы им не досталось что гражданских коснулось

        я как-то сразу не додумал, действительно, гражданские - вот и причина почему на нас валят
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 01:28
      poquello
      Вчера, 19:47
      здорово! учения проводят они, а рэб типа наши включили, может ещё по их просьбе для тренировки?
      Зашибись - заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, все видели на неделе перед посланием за штурвалом ТУ- 160 самого ВВП! А всё НАТО -не - надо уже обделалось и
      в срочном порядке по международным каналам готовит воздушный коридор для высокого
      гостя, прилетающего в Калининград для наблюдения и оценки учений Наты! Только и делов, инфа закрытая, а раструбили на весь мир, теерь воздушный коридор придётся поручить деду Дементию в пролёте над Аляской и далее через Канаду более коротким маршрутом! Вновь безумцы рвутся в бой ротами безусыми. Чтоб узнать прозренья боль, -
      Не воюйте с русскими!!!
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -3
    Вчера, 19:50
    Ежель их разведчики скандируют наши территории из международных вод и тп.и их нельзя сбить.
    То можно нашим рэб из бискайского залива на парижские ои убить трансляции. Сорвать игры и спонсоров обидеть. Так не доставайся никому
    Слабо? Что песков скажет?
    1. AVA77 Ранг пользователя
      AVA77
      +1
      Вчера, 20:07
      Чего разведчики скандируют то?
      Добавки просят. wassat
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +4
    Вчера, 19:51
    Это Владимир Владимирович Путин приёмник включил, решил радио послушать, а у них помехи.
  4. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +5
    Вчера, 19:56
    А каково будет если РЭБ отключит интернет так вообще конец света наступит.
    Придётся только наличкой расплачиваться, телефоны старые проводные из чуланов достанут, телевизорам каюк, люди работать начнут а не в интернетах сидеть, а соцсети перейдут в тусовки в кафе или барах.
    Ой чё будет, чё будет особенно когда подводные кабеля ещё порежут. Да здравствует здоровый образ жизни во дворе и на лавочках.
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Вчера, 20:54
      И рождаемость тогда вверх попрёт без всяких маткапиталлов. yes
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +3
        Вчера, 21:00
        Цитата: Я свой
        И рождаемость тогда вверх попрёт без всяких маткапиталлов.

        Блин точно. Люди начнут детей воспитывать, с ними заниматься, гулять и правильные ценности прививать.
  5. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +3
    Вчера, 20:10
    90 тыс на учениях! Похоже на подготовку к вторжению, возможно в Калининград, наши тоже прикрывали начало СВО ученьями. Как бы не завертелось ещё сильнее.
    1. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      +2
      Вчера, 20:34
      Цитата: Вадим С
      Как бы не завертелось ещё сильнее.

      Сильнее- это полный армагеддец и "живые позавидуют мертвым".
      Понятно, что кое кому хочется спалить все долговые расписки в очищающем пламени очередной мировой войны, но тогда зачем атомную бомбу изобретали? Очень они тогда нелогично себя повели, а теперь хотелки на кололки натыкаются.
  6. ved_med12 Ранг пользователя
    ved_med12
    +5
    Вчера, 20:19
    wink Глупцы, это не мы, это не Россия!
    Это всё, вспышки на солнце, соответственно. магнитные бури, излучение и радиация!
  7. Добрый Ранг пользователя
    Добрый
    0
    Вчера, 20:22
    Вчера, 1 марта, на территории Польши, Швеции и Германии была отмечена мощная работа «неопознанных» систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
    Коровьев и кот "Бегемот" шалят!
    ... самый страшный гнев, гнев бессилия.
  8. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Вчера, 20:40
    Так это же та самая аномалия, из-за которой аглицкая ракета, после запуска, вернулась обратно к подводной лодке - не захотела расставаться.
  9. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Вчера, 20:43
    А что сразу российские? "Какие ваши доказательства?"(с) Или наследили наши? laughing
  10. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +2
    Вчера, 21:09
    А ничего что на 1 марта синоптики предупреждали о сильных магнитных бурях? Им уже русские за каждым углом мерещатся. Если бы у наших и были такие средства, сравнимые с мощностью коронарных выбросов на Солнце, то думаю мы бы давно владели всем миром.
  11. Авиатор_ Ранг пользователя
    Авиатор_
    +5
    Вчера, 21:14
    Нахождение на низкой геостационарной орбите снижает зону покрытия,
    Автор анонимный, неизвестно, кто эту бредятину разместил. Геостационар - это 36 000 км. Чтобы находиться над одной точкой Земли на более низкой орбите, необходима непрерывная работа двигателя, что в принципе нереально. Это как проходить крутой вираж на мотоцикле - посмотрите, как действует заднее колесо во время виража во время мотокросса.
    1. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Вчера, 21:34
      Автор анонимный, неизвестно, кто эту бредятину разместил. Геостационар - это 36 000 км. Чтобы находиться над одной точкой Земли на более низкой орбите, необходима непрерывная работа двигателя, что в принципе нереально.

      Автор просто дилетант. Но теоретически если иметь большую сеть низкоорбитальных спутников типа Илона Маска, то можно наблюдать небольшой участок земной поверхности, передавая эту задачу от одного аппарата к другому.
      1. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        0
        Вчера, 22:04
        Но теоретически если иметь большую сеть низкоорбитальных спутников типа Илона Маска, то можно наблюдать небольшой участок земной поверхности, передавая эту задачу от одного аппарата к другому.
        Это в принципе возможно, только к геостационарной орбите не имеет никакого отношения. С геостационара весь диск Земли можно закрыть школьной тетрадкой, я такую задачу студентам даю, чтобы привыкали к угловым масштабам.
        Кстати, в своём предыдущем комменте я сам бред написал про якобы возможность нахождения над одной точкой поверхности Земли на более низкой орбите, нежели геостационарная. Это вообще невозможно, хоть с двигателем, хоть без него. Извиняйте.
  12. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    +2
    Вчера, 21:15
    во всем, что они не делают обвиняют все равно нас, вот их главный конек. У них привыкли обвинять, у нас только объясняться, как нерадивый ученик перед учителем, вот поэтому они смотрели всегда свысока и разговаривают через губу, по которой давно пора давать, а не бесконечно терпеть все их выходки
  13. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    +1
    Вчера, 21:28
    Учения НАТО в условиях действия "неопознанных" РЭБ плюс подогревают тему "российской угрозы", чтобы обосновать свои военные приготовления. Западные СМИ запугивают свой электорат чтоб был покладистей.
  14. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Вчера, 21:38
    Тю,дурные.....просто это кто то из"свободных любителей эфира"всё таки купил новую ГУ 5,и вчера
    было произведено тестирование "шарманки"...лампы дневного света мигают,тараканы разбегаются,у соседей тухнут телевизоры,у врагов проблемы со связью и навигацией......хорошая
    лампа попалась....факт. wassat
  15. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    -1
    Вчера, 21:52
    А ещё кто-то собрался чипы в голову граждан вживлять. Ой что начнётся lol Что характерно и более чем уверен в том что на учениях станции РЭБ работают используя лишь некоторый спектр своих технических возможностей recourse
  16. shikin Ранг пользователя
    shikin
    0
    Вчера, 22:00
    "низкая геостационарная орбита" - это в какой реальности? В обычной физической геостационарная орбита - одна, расположена над экватором на высоте 35 786 км над уровнем моря. Есть еще геосинхронные - на той же высоте, но под наклоном к плоскости экватора.
  17. Sentinel-vs Ранг пользователя
    Sentinel-vs
    0
    Вчера, 22:06
    Не злорадствуйте и не веселитесь. РЭБ массированно используют НАТО для концентрации сил вокруг Калининградской области.
  18. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    0
    Вчера, 22:52
    Эти проблемы надо создавать в Крыму и Белгородской области yes
  19. borisvt Ранг пользователя
    borisvt
    0
    Вчера, 23:17
    ..Предположительно, источниками сильнейших помех в работе приборов и оборудования, использующих разночастотные сигналы, включая GPS, в том числе в военных целях, в этих странах вновь стала активность российских систем РЭБ

    Не исключено, не исключено. На карте с максимальным уровнем помех помечен и Питер, а именно этой ночью, с 1-го на 2-е марта, в городе упал беспилотник, причем промахнулся по нефтебазе рядом с районом падения.
    Так что, не все им, супостатам, своими натовскими учениями кичиться, мы им тоже можем обстановочку усложнить angry
  20. Tim666
    Tim666
    0
    Вчера, 23:52
    Цитата: Irokez
    А каково будет если РЭБ отключит интернет так вообще конец света наступит.
    Придётся только наличкой расплачиваться, телефоны старые проводные из чуланов достанут, телевизорам каюк, люди работать начнут а не в интернетах сидеть, а соцсети перейдут в тусовки в кафе или барах.
    Ой чё будет, чё будет особенно когда подводные кабеля ещё порежут. Да здравствует здоровый образ жизни во дворе и на лавочках.

    1960 год, доклад комиссии Пентагона- СССР обладает превосходством в ракетном стратегическом вооружении. Это при том что СССР отставал лет на 10 и американцы это отлично знали, когда у них был готов Минитмен в союзе полагались на королевскую Р-7. Но по итогу бюджет на разработку МБР и КР увеличили в полтора раза, по итогу в 60-е на оборону союзу приходилось отдавать половину бюджетных денег чтобы добиться паритета.

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