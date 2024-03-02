В трех европейских странах НАТО вновь отмечена мощная работа «неопознанных» систем РЭБ

Вчера, 1 марта, на территории Польши, Швеции и Германии была отмечена мощная работа «неопознанных» систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщают российские паблики. Предположительно, источниками сильнейших помех в работе приборов и оборудования, использующих разночастотные сигналы, включая GPS, в том числе в военных целях, в этих странах вновь стала активность российских систем РЭБ.Ранее польская пресса писала в двадцатых числах января, что в течение нескольких дней в Польше и в Сувалкском коридоре, расположенном между Калининградской областью и Белоруссией, фиксируются перебои в работе системы GPS. Одновременно на помехи жаловались в Эстонии и Финляндии. Тогда эксперты пришли к выводу, что карта нарушений в работе спутниковой системы навигации говорит о возможных испытаниях российских комплексов радиоэлектронного подавления, дислоцированных под Калининградом и, вероятно, на территории Белоруссии.Недавно сразу две американских компании, Ursa Space Systems и Capella Space, пожаловались, что у них возникли серьезные проблемы в работе спутниковых систем наблюдения во всей восточной части Европы, включая южные территории. По заявлениям западных аналитиков, помехи могли исходить с территории Крыма и создавались они средствами РЭБ российских военных. Некоторые европейские издания заявили, что помехи закрывают спутникам обзор на все Приазовье и часть Причерноморья, включая линию боевого соприкосновения. Из этого был сделан вывод, что именно эти регионы станут местом будущей контратаки российской армии.Данные американские компании владеют группировкой низкоорбитальных спутников связи. Нахождение на низкой геостационарной орбите снижает зону покрытия, но при этом ускоряет передачу данных. Но это упрощает и возможность создания для них помех с использованием наземных систем ПВО и РЭБ.Польское интернет-издание Epoznan, сообщившее о проблемах с GPS в стране, объявило, что российские военные проводят учения, в ходе которых тестируют новейшие системы РЭБ, способные создавать серьезные проблемы со связью, навигацией и вообще любой передачей данных в определенных диапазонах частот для оборудования и техники НАТО.Тестирование РЭБ ВС РФ проводят именно сейчас неслучайно, отмечают российские эксперты. В январе в Европе стартовали крупнейшие в нынешнем столетии учения НАТО Steadfast Defender-2024. Число их участников с ранее запланированных 40 тысяч выросло уже до 90 тысяч военнослужащих. Причем основные фазы учений проводятся в странах альянса, граничащих с Россией, Белоруссией и Калининградской областью. Морская фаза проходит в Северном море и Балтике.Основной целью учений заявлена отработка вероятного нападения условного противника на одну из стран альянса. С учетом географии маневров, таковым в НАТО считают Россию. Впрочем, это особо и не засекречивается. По другой версии, альянс под легендой отражения агрессии отрабатывает возможность вторжения собственных сил в Белоруссию, переброску войск альянса на Украину и, как следствие, вступление в военный конфликт с РФ.Таким образом, демонстрация возможностей российских средств радиоэлектронной борьбы, достающих не только граничащие с Союзным государством РФ и РБ страны, входящие в НАТО, но и более дальнюю Швецию и даже Германию, как никогда вовремя показывают, что нам есть чем ответить врагу и без прямого боестолкновения. Предположения некоторых российских военных пабликов, что вчерашние помехи в трех странах стали следствием работы как раз систем РЭБ НАТО, которые таким образом прикрывают развертывание сил альянса у границ с Калининградской областью, тоже имеют основания, но малоубедительны. Получается тогда, что в столь ответственный момент Североатлантический альянс сам себе создает серьезные проблемы со связью, навигацией и спутниковым мониторингом, от которых натовские военные зависят намного больше, чем российские.