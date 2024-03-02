Глава МИД Франции: Победа России на Украине обернётся финансовыми потерями для Европы

По мнению главы французского МИД Стефана Сежурне, в украинском кризисе, в настоящее время, возможно, наступает переломный момент. При этом Сежурне отметил, что победа России обернется финансовыми потерями для стран Евросоюза и грозит "катастрофической" ситуацией в европейской экономике.В интервью французскому изданию Le Mond глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что установив полный контроль над украинской территорией, Россия будет контролировать более 30% мирового рынка пшеницы и не преминет воспользоваться полученным преимуществом для воздействия на Европу.Чтобы этого не произошло, Сежурне призвал Запад не позволить России победить в вооруженном конфликте, для чего, по его мнению, странам НАТО придется выделять на военную сферу не два процента ВВП, а значительно больше.Однако, при этом глава МИД Франции заявил, что в настоящее время не идет речи о прямом участии в боевых действиях на Украине, таким образом опровергнув слова Макрона о вероятном вводе на Украину воинского контингента стран НАТО.Сежурне также подчеркнул необходимость усиления западной поддержки киевского режима, чтобы иметь возможность победить Россию, не вступая с ней в прямое противостояние.Таким образом, французские власти в очередной раз подтвердили, что Запад, отталкиваясь от интересов "золотого миллиарда" намерен применить любые средства, чтобы не позволить изменить существующий миропорядок.То есть, полностью подконтрольные США власти ЕС делают всё, чтобы сохранить гегемонию доллара. Для этого они готовы посылать своих солдат на Украину, синоним - на верную гибель.

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