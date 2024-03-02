Глава МИД Франции: Победа России на Украине обернётся финансовыми потерями для Европы

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Глава МИД Франции: Победа России на Украине обернётся финансовыми потерями для Европы

По мнению главы французского МИД Стефана Сежурне, в украинском кризисе, в настоящее время, возможно, наступает переломный момент. При этом Сежурне отметил, что победа России обернется финансовыми потерями для стран Евросоюза и грозит "катастрофической" ситуацией в европейской экономике.

В интервью французскому изданию Le Mond глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что установив полный контроль над украинской территорией, Россия будет контролировать более 30% мирового рынка пшеницы и не преминет воспользоваться полученным преимуществом для воздействия на Европу.



Чтобы этого не произошло, Сежурне призвал Запад не позволить России победить в вооруженном конфликте, для чего, по его мнению, странам НАТО придется выделять на военную сферу не два процента ВВП, а значительно больше.

Однако, при этом глава МИД Франции заявил, что в настоящее время не идет речи о прямом участии в боевых действиях на Украине, таким образом опровергнув слова Макрона о вероятном вводе на Украину воинского контингента стран НАТО.

Сежурне также подчеркнул необходимость усиления западной поддержки киевского режима, чтобы иметь возможность победить Россию, не вступая с ней в прямое противостояние.

Таким образом, французские власти в очередной раз подтвердили, что Запад, отталкиваясь от интересов "золотого миллиарда" намерен применить любые средства, чтобы не позволить изменить существующий миропорядок.

То есть, полностью подконтрольные США власти ЕС делают всё, чтобы сохранить гегемонию доллара. Для этого они готовы посылать своих солдат на Украину, синоним - на верную гибель.
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42 комментария
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  1. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +9
    Вчера, 19:04
    Что в этом плохого? Бедный европеец меньше тратит, оставляет меньший углеродный след, меньше выбрасывает - сплошная польза!
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +9
      Вчера, 19:17
      Сежурне отметил, что победа России обернется финансовыми потерями для стран Евросоюза и грозит "катастрофической" ситуацией в европейской экономике

      А, вам, гейропейцам, когда запускали в Россию бумеранг "Катастрофа", слабо было предвидеть его возвращение? fool
      Теперь, ловите его своим сусалом yes
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        +4
        Вчера, 19:19
        что победа России обернется финансовыми потерями для стран Евросоюза и грозит "катастрофической" ситуацией в европейской экономике

        Наоборот. Европа перестанет сжигать деньги не понятно куда.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Вчера, 22:33
          победа России обернется финансовыми потерями для стран Евросоюза и грозит "катастрофической" ситуацией в европейской экономике

          Ну так не воюйте с Россией а торгуйте, но вы упорно, господа европейцы, торопитесь вляпаться в очередное антирусское дерьмо... Причем в ущерб себе же... Потом не говорите, что мы вас в него подталкивали... Вы хотя бы опыт своих предков вспомнили, маленькие новые наполеончики и гитлерчики... am
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Вчера, 20:27
        Цитата: Ясная
        А, вам, гейропейцам, когда запускали в Россию бумеранг "Катастрофа", слабо было предвидеть его возвращение?

        Европа "запустила", но сама села в задницу. Так что в любом случае она и останется в заднице -"не сучите ногами, дышите ровно" господа эуропейцы.
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Вчера, 20:32
        До чего же эти лягушатники заднеприводные. Просто диву даёшься.
        Зачем только Сталин им право вето в ООН дал?
        Искренне желаю лягушатникам полный майдан на ГейОлимпиаду. laughing good
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Вчера, 19:23
      Янкесы потеряют не меньше.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +6
        Вчера, 19:24
        Если янкесы потеряют больше, значит французы и прочие шведы будут это оплачивать. Как в анекдоте - это не я буду меньше пить, это ты будешь меньше есть
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Вчера, 20:26
          Цитата: alexoff
          Если янкесы потеряют больше, значит французы и прочие шведы будут это оплачивать

          Им не привыкать. А если ещё и Трамп, так тот вообще заставит их всех платить по полной wink
  2. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +17
    Вчера, 19:05
    Финансы, финансы... вот в том-то и разница. Для европейца и американца любая мировая война - это вопрос финансовый, а для русских - это вопрос жизни и смерти. Так было всегда. Вторая Мировая война. Совесткие бойцы захлёбываются кровью, умирает от голода блокадный Ленинград, полыхает Волга, миллионы погибших, миллионы искалеченных, на оккупированной нацистами территории зверства и рассправы, сожжённые деревни, заживо закопанные люди, уложённые во рвы тысячами... А для французов оккупация... Ну, не знаю, посмотрите кадры Парижа 1942-1943 года, например. Спокойно сидят пьют кофе, шаманское, заедают всё это круассанами, а за океаном банкиры считают прибыли. Они тоже воюют - только в тиши кабинетов и за столиками кофейных забегаловок и роскошных ресторанов. А у нас, правда ведь, почти в каждой семье кто-то погиб или был замучен в конлагере...

    Поэтому для них война это "про другое". Для них это не вопрос жизни и смерти, а того - сколько булочек он сегодня сьест на завтрак и по какой цене...
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +5
      Вчера, 19:21
      Цитата: Vladlous
      посмотрите кадры Парижа 1942-1943 года, например. Спокойно сидят пьют кофе, шаманское, заедают всё это круассанами,

      Зато, их фильмы сейчас показывают, как они героические сражались с фашистами в каком - то кастеле, и даже ранили какого то немца.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Вчера, 20:27
        Цитата: Ясная
        Зато, их фильмы сейчас показывают, как они героические сражались

        Они в парижских кафе кофе с рогаликами попивали, когда мы воевали
        1. Vicontas Ранг пользователя
          Vicontas
          0
          Вчера, 21:27
          Немецкий адмирал Дениц,командовавший подводным флотом Рейха, называл Францию "борделем Германии"!Базы подлодок находились во французском курорте Лореан и Ла Паллис.Именно там на просторах постелей в публичных домах происходило "героическое"французское сопротивление немецким оккупантам!
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Вчера, 19:23
      Цитата: Vladlous
      А для французов оккупация...

      Ну так французы свои. Французы делали в Африке примерно то же самое, что и немцы у нас, причем они делали это и после мировой войны.
      Цитата: Vladlous
      Они тоже воюют - только в тиши кабинетов и за столиками кофейных забегаловок и роскошных ресторанов.

      отсюда вывод - надо бомбить кабинеты и роскошные рестораны, ну чтоб по честному было.
  3. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Вчера, 19:09
    Надо думать что введение санкций и поддержка украинцев-не наносят-"финансовые потери для Европы"? laughing
  4. Freelander Ранг пользователя
    Freelander
    +4
    Вчера, 19:11
    Так если сами европейские фермеры не пускают украинскую пшеницу в Европу, то причем тут контроль России над Европой?)))
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +2
      Вчера, 19:25
      Они брешут.Хотят контроля Европы над Россией,но не по Сеньке шапка,тем более что это будет не в интересах США,зря что ли США подводные газопроводы взрывали,чтобы устранить экономическую связь России с Европой.
      1. aksleks
        aksleks
        0
        Вчера, 20:38
        Это правильно - не по Сеньке шапка.
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Вчера, 20:27
      Пшеница то ни разу не украинская. Американские ТНК давно скупили все незалежные земли, поэтому у них наметился глобальный облом в перспективе землепользования и контролем за пищевыми продуктами - это только одна из причин сегодняшних дел. А зерно надо продать, оно имеет срок годности. У Эрдогана имеются промышленные мощности по переработке. А фурами и паровозами особо много зерна не перевезешь. Но то что европейские фермеры напряглись уже хорошо. А Россия сейчас независима по хлебным делам, и даже экспортирует. Это американцев бесит.
  5. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +3
    Вчера, 19:14
    Победа россии - это выход на границы ссср.к карпатам и через них.
    Угроза балканам. До дуная на юг и до балатона на запад. До братиславы.
    И собачью прагу рядом.
    А прибалты в тылу у белорусии и калининграда. Сувалки наши.
    До вислы - под угрозой.
    Все правильно сосчитать надо и отступить до рубежа гарантированно способных ударжать.
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Вчера, 19:21
      А в деньгах тем более страшно. Кормиться восточной европе нечем.
      На падающем рынке, сужающемся-отдельная стратегия для кризис- манагеров. И так 10-15 лет.
      30 лет расширения ес медведю под хвост и в лапы.
      Не отдадут ухрию.
    2. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      0
      Вчера, 20:41
      Победа россии - это выход на границы ссср.к карпатам и через них.

      Нам не до жиру, быть бы живу. Нет у России возможности воевать, аж до Карпат. Ну, конечно, если только массировано не применять тактическое ядерное оружие. Но, если не применять, или применять единично, то хорошо бы ЛБС закрепить по линии Днепра.
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 21:32
      Вы забыли Лиссабон. Я не шучу.
  6. Александр 3 Ранг пользователя
    Александр 3
    +1
    Вчера, 19:16
    Очередная красавица,Которую устроит только её план .Я таких видел .Как имя Александра Сергеевича Пушкина.И эти отвечают -Не знаю.
  7. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    -1
    Вчера, 19:22
    Так может Западу надо смириться с потерей своих денег и немусугублять?!
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:27
    Как и положено ,Сежурне задницей думает,в голову он ест. laughing
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Вчера, 19:36
      Но есть к нему вопрос он муж или жёна? Тогда его задница не только думающий орган может быть.
  9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Вчера, 19:35
    Значит, Вам; европейцам, придется удавится.
    1. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      0
      Вчера, 20:14
      Ну раз так, я бы взял себе француза-садовника, но с условием, чтобы есть не просил и учил русский язык с русской культурой!
  10. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Вчера, 19:41
    Хм, их уже начинают терзать смутные предчувствия что их будут бить ногами?причем все, русские,кураинцы в ес,сша, своиже европейцы. Блицкрига захотелось а теперь незнают как бы самим живыми остатся. Главное чтоб мы опять в дружбу и братские славянско европейские народы не начали опять играть.
  11. Иван Северский Ранг пользователя
    Иван Северский
    +3
    Вчера, 19:59
    Западные страны благодаря эффективному индустриальному сельскому хозяйству являются экспортерами пшеницы, экологи с "органическим" сельским хозяйством это сломать все-таки не смогли, хотя и пытались.
    В мировом экспорте пшеницы западные страны занимают 60-65 % (в мировом экспорте семян занимают почти весь рынок), в мировом импорте 20 %.
    Так что серьезно полагаться на слова месье Стефана я бы не стал.
  12. Blue Fox Ранг пользователя
    Blue Fox
    +2
    Вчера, 20:01
    Не расстраивайся, Сежурне. Мы вам вместо пшеницы лягушек оптом отгружать будем. Чернобыльских.
  13. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Вчера, 20:13
    Глава МИД Франции: Победа России на Украине обернётся финансовыми потерями для Европы
    Всё понятно и закономерно... а теперь следующее, НАДО ОТПОЛЗАТЬ ВОВРЕМЯ, а то хужн будет!
  14. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +2
    Вчера, 20:23
    Mais cher ministre Sejournet, la catastrophe économique était facile à éviter : faire respecter les accords de Minsk...
    Ou pour le moins rester neutre...vous auriez toujours du gaz bon marché, Renault vendrait toujours des voitures en Russie, vos éleveurs exporteraient toujours...etc
    Être un caniche des USA coûte cher.
  15. Antimondialiste Ранг пользователя
    Antimondialiste
    +1
    Вчера, 20:27
    Jews have taken control of wheat production in the Ukraine, which is why Jewish Frankistan is worried about the loss of money these Jews will suffer. It's well known that Jewish billionaires like Bill Gates, and Jewish executives of major American financial funds, have got their hands on Ukrainian agriculture. And whoever controls the food has the population in his power. Henry Kissinger, another Jew.
    Евреи взяли под контроль производство пшеницы на Украине, поэтому еврейский Франкистан обеспокоен тем, что эти евреи понесут убытки. Хорошо известно, что еврейские миллиардеры, такие как Билл Гейтс, и еврейские директора крупных американских финансовых фондов прибрали к рукам украинское сельское хозяйство. А кто контролирует продовольствие, тот держит в своей власти население. Генри Киссинджер, еще один еврей.
  16. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    0
    Вчера, 20:35
    Полный бред французишко несет. Высосал из пальца проблему. Производителей зерна типа испугался. Сами свое зерно не знают куда девать. Нашел чем европейцев пугать. Просто трепло пустоголовое.
  17. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Вчера, 20:37
    Эти сволочи все деньги считают, а жизни обманутых дурачков и желающих кружевных трусов в расчет не берут? Ну, всё правильно, жизнь холопов значения не имееют.
  18. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    0
    Вчера, 21:09
    это и понятно, в украину вбухали такое количество денег и вооружений что вся европка обязательно не сможет оправиться после ее потери, но несмотря ни на что они продолжают ее спонсировать, потому что идут до самого конца, и лишь после того как сдохнет последний украинец в бой вступит и нато. Даже не обсуждается т.к. они действительно закусили удила и не скрывают, что война обязательно начнется несмотря на успокаивающие (усыпляющие) "миротворческие" заявления столтенберга
  19. nordscout Ранг пользователя
    nordscout
    0
    Вчера, 21:15
    "Мелко копаете" г-н Стефан Сежурне... При таком развитии событий Европа может потерять не только в финансовом плане, но и превратится в некие "области и районы" в составе Российского имперского Союза... Пора задуматься о будущем, господа...
  20. gmss Ранг пользователя
    gmss
    +1
    Вчера, 22:40
    стоило одному галльскому петушку кукарекнуть не подумавши, как возбудился и раскудахтался весь французский гей-кружок wassat
    зачем сюда тащить этого небритого глиномеса fool
    считаю это пропагандой лгбт negative
  21. Александр58 Ранг пользователя
    Александр58
    0
    Сегодня, 00:09
    Конечно финансовые потери. Не станет Украины - некому будет отдавать влитые в неё деньги - наши пошлют в пешее эротическое путешествие всех западных доброхотов. Ну, в лучшем случае, Зеля будет своим задом расплачиваться, если выживет.
  22. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 01:24
    Да плакали их денежки. А они же еще на контрибуцию надеялись. Пропал шекель потраченный неправильно.

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