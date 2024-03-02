Российская авиация наносит удары по подразделениям и технике ВСУ в районах, граничащих с РФ

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Российская авиация наносит удары по подразделениям и технике ВСУ в районах, граничащих с РФ

Видимо, в ответ на регулярные обстрелы украинскими военными приграничных российских населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, а также для пресечения таких действий противника, российская авиация и артиллерия наносят сокрушительные удары по подразделениям и технике ВСУ в районах Украины, граничащих с РФ. Именно оттуда обычно и осуществляются атаки.

Так, в Харьковской области авиация группировки «Запад» ВС России уничтожила пункт временного размещения противника и ангары, где хранилась техника.




В Корчаковке Сумской области, которая находится всего лишь в девяти километрах от российской границы, наши артиллеристы поразили самоходную артустановку противника 2С1 «Гвоздика». Для этого был задействован высокоточный снаряд «Краснополь».


Еще сегодня наши летчики «накрыли» место дислокации отборного подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины в Сумской области, который находился неподалеку от государственной границы РФ – в Глухове. Факт этого удара и гибель спецназовцев подтверждают и украинские СМИ.


Среди погибших диверсантов был Назар Соколовский, ранее - депутат сельсовета из Тернопольской области (Западная Украина).

Считается, что в украинских ССО служат наиболее подготовленные бойцы. Большинство из них обучали инструкторы из США и других западных государств. Фактически - все они члены филиала ЦРУ.
  • Минобороны РФ
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16 комментариев
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  1. Anarchist Ранг пользователя
    Anarchist
    -1
    Вчера, 18:50
    Специальная военная операция, объявленная президентом России в феврале 2022 года, продолжается третий год.
    Нужно было Киев брать, когда это было возможно, а не по переговорам по Турциям разъезжать с жестами доброй воли и последующими отступлениями.
    Никогда такого не было и вот опять - обманули.
    1. ГГВ Ранг пользователя
      ГГВ
      +3
      Вчера, 19:07
      На тот момент, Киев взять было невозможно теми силами. От туда и ушли, потому что тем количество(около 50т.ч.), даже тылы контролировать было сложно.
      1. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +7
        Вчера, 19:30
        Кто должен ответить за навязанный генеральному штабу ошибочный план маленькой победоносной войны "киев за три дня"? За позор, унижения и потери самых боеспособных специальных штурмовых подразделений Минобороны и Росгвардии в первый месяц? За брошенных бойцов в харьковской школе, которых ВСУ уничтожали танками прямой наводкой? За попытку по гусарский въехать в крупнейшие города Украины без должной длительной подготовки?
        1. vasyliy1 Ранг пользователя
          vasyliy1
          +1
          Вчера, 19:36
          Ну Вы же сами понимаете, что никто за это не ответит. Кто у нас верховный главнокомандующий и министр обороны???
        2. Алексей Лантух Ранг пользователя
          Алексей Лантух
          +1
          Вчера, 20:07
          Конечно, Киев вряд ли взяли бы теми силами. А вот Харьков могли бы взять если бы зашли силами с дивизию, и тогда торг был бы более серьезным. Но, наконец то известен Стамбульский план мира из которого вытекает, что всего то к России отходит Крым и всё!!! Даже Донбасс оставался под переговорами. Какой русский мир? Сделка была выгодна Киеву!. И Россия не собиралась воевать. Так, легонько, легонько пострелять и всё. Но, английский шпион Зелибоба решил воевать. Вот задумка наших авантюристов и накрылась медным тазом. Тепериче война с десятками тысяч погибших, а если не ёхнут ТЯО, то погибших будут сотни тысяч и наших и укров.
      2. Deon59 Ранг пользователя
        Deon59
        +4
        Вчера, 19:36
        Зная ,что Киев не смогут взять , зачем нужен был десант туда. Тиграми и Бехами брать Харьков , вместо того , что бы брать Николаев и Одессу Одессу пробивать коридоры в Приднестровье. За два года взять Авдеевку в 15 км от Донецка .
        1. Neo-9947 Ранг пользователя
          Neo-9947
          0
          Вчера, 20:53
          Цитата: Deon59
          зачем нужен был десант туда

          Вопрос, который у всех на языке вертится, но не время его сейчас задавать. И никто на него отвечать не планирует.
          Но вот когда закончится всё это, ответ на него хотелось бы услышать хотя бы из уст министра. Каков был изначальный план?
          Но конечно и это маловероятно, потому что тогда следующим вопросом будет: "А кто во всем этом виноват?"
          Как всегда американцы? soldier
          Понятно. Вопросов больше не имею. hi
          1. БМП-2 Ранг пользователя
            БМП-2
            -1
            Вчера, 21:36
            Когда всё закончится - ответ уже будет не то чтобы не нужен ("победителей не судят"), сколько мало полезен: десант, перегруппировки, ставка на переговоры - это ж результат не случайных, а системных ошибок, исправлять которые нужно стараться сразу, а не ждать, когда "само всё образуется". Поэтому ответ на поставленный вопрос хоть и запаздывает, но по-прежнему актуален. Другое дело, что ответ на этот вопрос должны получить в первую очередь не читатели ВО, а вполне себе компетентные органы государственной безопасности. После чего должны быть приняты соответствующие кадровые решения, ибо "кадры решают всё", и организационные, ибо "порядок бьёт класс"... С третьей стороны, если таких решений не видно, то это ещё не означает, что их нет: "игра" продолжается, и теперь как раз логично сохранить у противника иллюзию по поводу того, что никаких правильных выводов сделано не было... Но дальше - уже чистая конспирология laughing
        2. alexmach Ранг пользователя
          alexmach
          0
          Сегодня, 00:48
          Зная ,что Киев не смогут взять , зачем нужен был десант туда.

          Ну объективно - десант под Киев и наступление на него были во первых огромным моральным ударом для Украины. И дало почувствовать хорошенько, что война это не "где-то там на Донбасе стрелять сепаров".
          Кроме того он отвлек на себя значительные силы противника. Они конечно же в первую очередь обороняли Киев. Это давало возможность наступать на других направлениях, очень желательно было бы охватить и отрезать всю донецкую групировку ВСУ... но на это конечно же сил не было. По серьёзному воевать никто же не планировал.
          Кроме того огромное количество людей покидали Киев, да и не только Киев что спровоцировало настоящий транспортный коллапс на Украине в первый месяц-два войны, что конечно же затруднило и военную логистику тоже.

          Польза от наступления на Киев была. Другое дело что реализовать полученные при этом преимущества не смогли. И само наступление оказалось безрезультативным.
  2. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +5
    Вчера, 18:51
    Да хранит Господь наших пилотов! Чтобы все вернулись живыми с вылетов, чтобы всегда ракеты врага проходили мимо вас.

    За вас!
    Слава России!
  3. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    -1
    Вчера, 18:55
    Может покажусь излишне кровожадным, но не пора ли задействовать кадровые дивизии и бригады, укомплектованные по призыву, хотя бы на этих второстепенных участках. Придать им по паре батальонов из контрактников и добровольцев, и отодвигать эту кодлу подальше от границы. Срочники тоже Присягу давали, а тут прямая угроза нашим городам и нас. пунктам.
  4. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Вчера, 19:08
    А чего украинцы делают-в "районах, граничащих с РФ"?
    1. Михаил м Ранг пользователя
      Михаил м
      +4
      Вчера, 19:21
      Позвольте несколько расширить вопрос: что (чего) украинцы делают на территории Украины?
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        +2
        Вчера, 21:15
        В этом как раз и проблема: ничего хорошего они там не делают...
    2. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      -1
      Вчера, 19:24
      И, действительно, пусть ныкаются в Польше, например, или куда подальше. А не то им всем путевочку в преисподнюю раньше времени выпишем am
  5. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 00:03
    Можно и по куеву бомбануть
    А то расслабились там явно уже

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