Российская авиация наносит удары по подразделениям и технике ВСУ в районах, граничащих с РФ
Видимо, в ответ на регулярные обстрелы украинскими военными приграничных российских населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, а также для пресечения таких действий противника, российская авиация и артиллерия наносят сокрушительные удары по подразделениям и технике ВСУ в районах Украины, граничащих с РФ. Именно оттуда обычно и осуществляются атаки.
Так, в Харьковской области авиация группировки «Запад» ВС России уничтожила пункт временного размещения противника и ангары, где хранилась техника.
В Корчаковке Сумской области, которая находится всего лишь в девяти километрах от российской границы, наши артиллеристы поразили самоходную артустановку противника 2С1 «Гвоздика». Для этого был задействован высокоточный снаряд «Краснополь».
Еще сегодня наши летчики «накрыли» место дислокации отборного подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины в Сумской области, который находился неподалеку от государственной границы РФ – в Глухове. Факт этого удара и гибель спецназовцев подтверждают и украинские СМИ.
Среди погибших диверсантов был Назар Соколовский, ранее - депутат сельсовета из Тернопольской области (Западная Украина).
Считается, что в украинских ССО служат наиболее подготовленные бойцы. Большинство из них обучали инструкторы из США и других западных государств. Фактически - все они члены филиала ЦРУ.
- Минобороны РФ
Информация