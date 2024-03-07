Нефть в Италии: несвоевременные открытия
Вот на таких кораблях держалось всё военное могущество Италии. Это танкер Franco Martelli. 10 535 тонн. Проплавал он недолго: вступил в строй в апреле 1939 года, а потоплен 18 апреля 1941 года
В военно-экономической истории Второй мировой войны есть интересный момент, состоящий в том, что один из активных участников — Италия, одновременно остро нуждалась в нефти и нефтепродуктах, и не знала, что в действительности обладает значительными запасами нефти и газа. Просто месторождения эти были открыты уже после войны, хотя и на основе длительных предшествовавших и неудачных поисков.
Лидеру итальянских фашистов Бенито Муссолини серьёзно не повезло в том, что эти запасы не были открыты в нужное время. Дорога ложка к обеду. Как знать, как пошла бы история, если Муссолини получил бы нефтяное месторождение, открытое позднее на юге Сицилии. Вся история войны могла бы пойти другим путём, да и сейчас Италия могла бы занимать совершенно другое место на мировой политической карте.
Добывает, но мало
Нефть и газ в Италии есть. Даже более того — и сегодня Италия является нефтегазодобывающей страной. В 2022 году добыто 4,95 млн тонн нефти и 3,4 млрд кубометров газа. Добыча нефти началась в 1860 году. Однако оказалось, что запасов нефти слишком мало для быстрорастущих потребностей страны. Перед Первой мировой войной, скажем, добывалось 10,3 тысячи тонн нефти, а импортировалось 217 тысяч тонн.
Итальянцы довольно быстро сообразили, что наличных ресурсов полезных ископаемых им явно не хватает для индустриального развития. Поэтому энергетика, транспорт и промышленность стали развиваться совсем не так, как в других странах Европы. Для Италии была характерна ставка на гидроэнергетику, электрификацию железных дорог, а также бурное развитие электрометаллургии. Это не спасало их от большого импорта угля, нефти и нефтепродуктов, но существенно сокращало потребности в импортном топливе.
В самом конце XIX века к источникам топлива в Италии добавился природный газ. В 1894 году его добывалось 12 тысяч кубометров, а в 1909 году — уже 9 млн кубометров. Это примерно 11,1 тысяч тонн лучшего каменного угля или 13-14 тысяч тонн его ходовых марок.
Запасов газа в Италии было ощутимо больше, чем нефти, но его применению тогда серьёзно препятствовало слабое развитие именно газовых технологий. Однако делались даже попытки использовать природный газ для заправки автомобилей.
Зависимость от импорта
Бурное развитие автомобилизации в годы Первой мировой войны и сразу после неё поставило Италию в ещё более сложную ситуацию. Возникла большая потребность в нефтепродуктах, в первую очередь в бензине, которая покрывалась импортом. В 1925 году Италия импортировала порядка 920 тысяч тонн нефтепродуктов.
Пришедший к власти Бенито Муссолини решил изменить ситуацию и не зависеть от импорта готовых нефтепродуктов, а перерабатывать импортную нефть самим. 19 марта 1926 года была создана l'Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), которая занялась развитием собственной нефтепереработки. Если в 1930 году в Италии выпускалось всего 30 тысяч тонн бензина, то уже в 1933 году — 155 тысяч тонн бензина. В 1933 году всего перерабатывалось 501,3 тысячи тонн сырой нефти и вырабатывалось 441,7 тысяч тонн нефтепродуктов, что составляло 23 % от потребления в Италии.
В последующие годы усилиями разных крупных концернов нефтепереработка быстро развивалась и в 1940 году достигла мощности в 2,3 млн тонн. В Италии было 8 крупных НПЗ – в Ла Специи, Ливорно, Венеции, Фиуме, Триесте, Форново, Фьоренцуоле и Милане.
В принципе, этих мощностей было бы достаточно для обеспечения Италии тех лет нефтепродуктами. Весь вопрос был лишь в том, что перерабатывать. В 1926 году Италия добыла 5,4 тысячи тонн, а в 1932 году — 27 тысяч тонн нефти. Собственного сырья фактически не было. Иностранные поставщики, в первую очередь из США, Франции и Великобритании, вовсе не собирались упускать итальянский рынок нефтепродуктов и ограничивали поставки сырой нефти. В 1938 году из 1,9 млн тонн нефтепродуктов, потреблённых в Италии, 1,1 млн тонн было произведено на итальянских НПЗ из импортной нефти, остальные 800 тысяч тонн — импортированы.
Поскольку без нефти итальянский флот, армия и авиация никуда отправиться не могли, то выходит, что все итальянские завоевания в Африке, которые случились в довоенные годы, фактически были с попустительства США, Великобритании и Франции.
Настойчивые поиски и несвоевременные открытия
Итальянцы пытались искать нефть на захваченных территориях, в частности в Эритрее, Эфиопии и Сомали. Но эти поиски тогда не дали результата.
Активно велись поиски в самой Италии. В общем, признаки присутствия нефтегазовых месторождений имелись — поверхностные выходы нефти и битума. AGIP в конце 1930 годов пробурил несколько глубоких скважин в разных местах, но только в одном месте на юге Италии сумел найти новое месторождение.
Битум иногда сочился в различные горные выработки, как на этой фотографии выработки в Абруццо
В 1940 году в Италии впервые применили новейший в тот момент метод геофизической разведки. В 1941 году таким образом было открыта перспективная структура в Кавияга, в Ломбардии, на северо-западе Италии. В 1943 году бурение показало, что это крупнейшее на тот момент в Европе месторождение природного газа — 12 млрд кубометров. Но уже шла война, северная Италия была оккупирована немцами, и им было не до газовых месторождений.
Буровая вышка AGIP в Кавияга. Безопасность населения их вообще не волновала
Италия вошла в союз с Германией главным образом из-за угля. Если бы это газовое месторождение было открыто раньше, то было бы возможно избрать совсем другой путь, поскольку газ мог в значительной степени заменить уголь.
А вот после войны началась серия открытий. В 1949 году — месторождение природного газа Кортемаджоре в Пьяченце, в 1951 году — Бордолано в Кремоне, и ещё ряд месторождений в других местах. Газа было открыто столько, что в 1954 году средняя добыча в Италии составила 12 млн кубометров в день или 4,3 млрд кубометров газа в год, эквивалент более чем 5 млн тонн отличного угля. При том что в 1943 году добывалось 55 млн кубометров в год. В 1953 году в Рагусе, на юге Сицилии, было найдено крупное месторождение нефти, крупнейшее в тот момент в Европе. Уже в 1956 году добыча выросла до 493 тысяч тонн, а в 1958 — до 1437 тысяч тонн. Помимо этого месторождения на Сицилии было найдено ещё несколько небольших нефтяных месторождений.
Интересно, что в этой самой Рагусе существовал завод по производству асфальта, который эксплуатировал местные месторождения битума
Это неплохой пример того, как развитие даже, казалось бы, узкоспециальных наук, таких как геология или технология бурения, властно оказывают влияние на ход исторических событий, в частности, толкает страну туда, где ей не следовало быть. Италии было бы намного выгоднее оставаться на стороне Великобритании и США, чем вступать в союз с Германией. Но энергетические трудности заставили сделать неверный выбор, при том что в собственных недрах были необходимые ресурсы.
Геология — это фактор в истории войн серьёзный, но недооценённый.
- Дмитрий Верхотуров
- Wikipedia
Информация