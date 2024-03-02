Американский политолог: Украина проиграет вне зависимости от того, будет ли Запад оказывать Киеву поддержку или нет

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Американский политолог: Украина проиграет вне зависимости от того, будет ли Запад оказывать Киеву поддержку или нет

По мнению американского политолога, профессора Джона Миршаймера, в конечном итоге Украина неизбежно проиграет в вооруженном конфликте, независимо от того, продолжит ли Запад оказывать Киеву поддержку. Это также касается того, одобрит ли Конгресс США выделение киевскому режиму очередного пакета финансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов или нет.

Миршаймер также считает, что Украина уже проиграла. В подтверждение своим словам он приводит аргумент, заключающийся в том, что в настоящее время Киев уже потерял более 20 процентов своих территорий и, как это продемонстрировали итоги прошлогоднего "контрнаступления" ВСУ, украинская армия не в состоянии вернуть утраченные регионы, которые, вероятнее всего, потеряны для Украины навсегда.



Американский эксперт подчеркнул, что продолжение вооруженного конфликта означает для Украины дальнейшую утрату все новых территорий. Это обусловлено тем, что в войне на истощение решающее значение имеет баланс живой силы, артиллерии и воздушной мощи сторон. В настоящее время это соотношение явно не в пользу Киева и дисбаланс лишь увеличивается со временем.

Миршаймер резюмировал, что предоставляемая Киеву западная помощь способна лишь удерживать Украину на плаву, не обеспечивая возможности ВСУ победить на поле боя, а все заявления о грядущей войне между Россией и НАТО — не более чем выдумки, целью распространения которых является выделение дополнительного финансирования для киевского режима.
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    19 комментариев
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    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +4
      Вчера, 19:12
      По мнению американского политолога, профессора Джона Миршаймера, в конечном итоге Украина неизбежно проиграет в вооруженном конфликте

      Ваше мнение, американский политолог, для украинцев, как горох об стенку. yes
      1. Проксима Ранг пользователя
        Проксима
        0
        Вчера, 21:40
        Цитата: Ясная
        Ваше мнение, американский политолог, для украинцев, как горох об стенку

        А вот и не угадали уважаемая! Во-первых, мнение украинцев никто не спрашивает. А во-вторых, Миршаймер очень серьезный политолог и на западе к нему прислушиваются. А вообще статья отрадная, а то уже достали уже статьи со ссылкой на неизвестно кого.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Вчера, 22:05
        Ваше мнение, американский политолог, для украинцев, как горох об стенку.

        К сожалению да... А вообще, дядька очень умный и давно предупреждал о последствиях расширения НАТО на Восток и включения Украины (с Крымом) в структуры НАТО и оказался полностью прав... К сожалению на Западе сегодня больше прислушиваются к неадекватным политикам и политологам... На Западе уже много лет царит весеннее обострение и никак оно не закончится... am
    2. razved Ранг пользователя
      razved
      +4
      Вчера, 19:16
      Это как понимать? Подготовка общественного мнения, что помощь можно и не оказывать, коли уж итог будет один? recourse
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Вчера, 19:28
        Совершенно нет. Помощь оказывается не для того, что бы Украина победила. Просто в начале конфликта единой была точка зрения демократов (которая и сейчас не изменилась), а сейчас единое мнение дало трещину.
        1. razved Ранг пользователя
          razved
          0
          Вчера, 19:35
          Слишком много нюансов, чтобы говорить "совершенно нет" или "совершенно да". Соответственно и много допусков. А этот господин политолог, насколько известно, является одним из рупоров...
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            +4
            Вчера, 19:39
            Джон Миршаймер "нейтрал", не относится ни к демократам ни к республиканцам.

            Основоположник теории наступательного реализма (англ. Offensive Realism), которая утверждает, что государства редко удовлетворяются уровнем влияния на мировой арене и всегда пытаются получить преимущество перед другими для достижения полной безопасности.

            В своей работе 1993 года касательно ядерного статуса Украины он, в частности, утверждал, что ядерный арсенал Украины и Германии мог бы гарантировать более стабильный мир на Земле, поскольку был бы фактором сдерживания в Европе. Решение Украины отказаться от своего ядерного арсенала было, по его мнению, ошибкой, так как увеличивало вероятность агрессии со стороны России.

            В сентябре 2014 опубликовал статью «Почему украинский кризис — вина Запада. Либеральные иллюзии, спровоцировавшие Путина». В статье содержалась резкая критика американской политики в отношении России после окончания холодной войны. Профессор Миршаймер утверждал, что главная вина за украинский кризис лежит на странах запада, а вмешательство России в Крым и на Украине было спровоцировано безответственными стратегическими целями НАТО в Восточной Европе. Он сравнил поведение НАТО с гипотетическим сценарием создания китайского военного союза в Северной Америке.

            Комментируя войну на Украине 2022 в году, возложил ответственность на США и страны Евросоюза, назвав точкой отсчёта саммит в Бухаресте 2008 года — расширение НАТО и ЕС на восток (с превращением Украины в проамериканскую либеральную демократию), с точки зрения России, было экзистенциальной угрозой.

            Также выступал с острой критикой войны США в Ираке и плана урегулирования в бывшей Югославии. Его самой известной работой в соавторстве с Стивеном Уолтом стало исследование «Израильское лобби и внешняя политика США», в котором авторы утверждали, что слишком влиятельное израильское лобби в США направляет внешнюю политику страны не в интересах Америки.
            1. razved Ранг пользователя
              razved
              0
              Вчера, 19:49
              Игорь, а Вы не допускаете, что его так называемая нейтральность (я бы даже сказал, показушная) и позволяет ему быть рупором?
              Кстати, если что, минусую не я.
              1. blackGRAIL Ранг пользователя
                blackGRAIL
                -1
                Вчера, 20:29
                Но рупором кого? В США только 1,5 политические линии партии, которые в период выборов превращаются в 2. Независимые есть, но они сами по себе никак не влияют на политику, зато их может использовать та или иная линия, как это было во вьетнамцы, где обе линии были ястребами, но линия прекращения вьетнамской компании имело использовала искренних гуманистов и пацифистов. Сейчас его позиция созвучна линии Трампа, но он скорее не рупор, а «полезный идиот», и.к. проигрышь Украины заботит Трампа меньше всего.
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Вчера, 19:23
      УУУУУ! Кто-то начал правду говорить. Только вот услышат ли его?
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -1
        Вчера, 19:31
        Всегда слышат, а делать будут для своего кармана.
        После нас хоть потоп.
        Считается, что за океанами и 10 ауг отсидятся.
    4. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Вчера, 19:34
      Ну, слова их политологов вообще ничего не стоят, если учитывать, что даже высказывания Макрона ценности не имеют. Но любопытно другое. В Литве министерство обороны вынуждено было успокаивать жителей страны, заявляя, что в ближайшие дни войны не будет. Связанно это было с тем, что электронная почта министерства оказалась завалена письмами от граждан этой прибалтийской страны с вопросами о том - правда ли, что в течение ближайшего месяца начнётся война. А сегодня канцлер министерства обороны Эстонии на пресс-конференции заявил, что Эстония будет поддерживать Украину даже если ни одна страна Европы поодерживать не будет... Смешно?

      Может быть. Но тут дело в том, что градус накачки населения приграничных с Россией государств военной риторикой таков, что люди буквально сходят с ума. Эстонские ополченыцы из Кайтселийт (Союз Обороны) получили право держать дома несколько тысяч патронов. Ну, этой новости несколько месяцев. Но с недавних пор в Эстонии приняли поправки к закону о действиях армии за пределами страны. В частности прописано, что во внешних операциях, проходящих за пределами Эстонии, могут принимать участие не только кадровые военнослужащие, но и резервисты-добровльцы и срочники-добровольцы. Одним словом добровольно-принудительные миссии... Вот они и пойдут вместо миллиардов долларов.
    5. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Вчера, 19:45
      Конгресс пока не соглашается. Например конгрессвуман Анна Луна заявила что скорее свиньи летать начнут и Ад замерзнет чем я дам добро на выделение помощи 60 лярдов на украину. она так же сказала что кто у нас в конгрессе и сенате больше всех кричит о том что если ураина проиграет то надо посылать наших американских солдат туда. Вот кто сильне всех кричит об этом пускай сами с себя и начинают..свои мпримером.
    6. Nord11 Ранг пользователя
      Nord11
      0
      Вчера, 19:50
      Сейчас главная задача США и ЕС это половчей всучить разграбленные и разрушенные руины незалежности и с ненавидящим нас населением России. Вот такую Пиррову победу мы точно не переживём..
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Вчера, 20:20
      В нашей победе можно не сомневается...
      Разговоры про цену, которую придётся заплатить... ПРИДЕТСЯ, потому что иначе никогда ни у кого не получалось.
    8. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      0
      Вчера, 21:04
      В Америке не дураки сидят, а вумные евреи, которые все переводят в деньги. В данной партии в покер они решили не останавливаться на выигрыше в виде завершенной колонизации Украины, а с помощью этого приобретения попытаться увеличить выигрыш в азартной игре и при помощи Украины решили закабалить еще и Россию, дабы халявно использовать все ее ресурсы. Но тут жадность фраера сгубила. Россия не упала к их ногам. А более того и Украину они однозначно теперь теряют.
      И теперь на чашах весов с одной стороны дальнейшие расходы на продолжение украинской войны, чтобы она хотя бы вышла в ничью, и таким образом сохранить контроль над Украиной. С другой выгода от контроля за ресурсами Украины плюс возможность в будущем давить на Россию с ее территории.
      По развитию ситуации в Конгрессе похоже что дальнейшие расходы на Украину невыгодны. Чтобы не потерять лицо помогать будут, но чисто символически. Поэтому и стали появляться подобные публикации .Иначе никто бы такое не пропустил в американских СМИ.
    9. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Вчера, 21:31
      еще раз отмечу, эту войну до последнего украинца затеяли исключительно и лишь только для того, чтобы ослабить Россию, перед вторжением нато и они этого даже не скрывают
    10. kot-begemot Ранг пользователя
      kot-begemot
      0
      Сегодня, 00:51
      Попытки отвлечь мир от глобального финансового кризиса.
      Я потерялся-а где великолепная победа евреев над Палестиной?
      Где танцы КНР вокруг Тайваня?
      Где кровавый ЫН с его ракетами?
      Где демократичная Аргентина с её экономической жо*ой?
      Где зерновой кризис в Африке ?
      Где ковиды,эболы?
      Где кризис с миллионами мигрантов в Европе и США,где отделение Техаса?
      Я думаю,что если хорошо и внимательно посмотреть мировые новости,то только наши про 404 не умолкают,остальные давно задвинули эту тему в угол.Часть Европы ,особенно восточной,всё еще напрягает булки и шипит в сторону России,но,по большому счёту,укропитеков уже списали.Нет блицкрига,нет контрнаступа,давно закончились "киборги",Зе грабит свою страну,подавив опозицию и олигархов.Проект " Независимая Украина" закрывают,но,начинают раскачивать " Свободную Армению","Окупированое Приднестровье"," раздрвжающий Калининград".
      404 сдувается и нужно лишь время,чтобы её додавить.И это уже не остановить.
    11. tolmachiev51 Ранг пользователя
      tolmachiev51
      0
      Сегодня, 02:17
      Не надо быть "политологом" что-бы понимать -амеровские жидо-евреи делают деньги , а кто гибнет и страдает для них это не важно.

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