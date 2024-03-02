Американский политолог: Украина проиграет вне зависимости от того, будет ли Запад оказывать Киеву поддержку или нет
По мнению американского политолога, профессора Джона Миршаймера, в конечном итоге Украина неизбежно проиграет в вооруженном конфликте, независимо от того, продолжит ли Запад оказывать Киеву поддержку. Это также касается того, одобрит ли Конгресс США выделение киевскому режиму очередного пакета финансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов или нет.
Миршаймер также считает, что Украина уже проиграла. В подтверждение своим словам он приводит аргумент, заключающийся в том, что в настоящее время Киев уже потерял более 20 процентов своих территорий и, как это продемонстрировали итоги прошлогоднего "контрнаступления" ВСУ, украинская армия не в состоянии вернуть утраченные регионы, которые, вероятнее всего, потеряны для Украины навсегда.
Американский эксперт подчеркнул, что продолжение вооруженного конфликта означает для Украины дальнейшую утрату все новых территорий. Это обусловлено тем, что в войне на истощение решающее значение имеет баланс живой силы, артиллерии и воздушной мощи сторон. В настоящее время это соотношение явно не в пользу Киева и дисбаланс лишь увеличивается со временем.
Миршаймер резюмировал, что предоставляемая Киеву западная помощь способна лишь удерживать Украину на плаву, не обеспечивая возможности ВСУ победить на поле боя, а все заявления о грядущей войне между Россией и НАТО — не более чем выдумки, целью распространения которых является выделение дополнительного финансирования для киевского режима.
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