Российские войска продолжают уничтожение группировки войск противника на второй линии обороны противника к западу от освобождённой 17 февраля Авдеевки. Вторая линия обороны ВСУ протянулась от села Тоненькое на юге через Орловку до Бердычей.Опубликованы кадры с российскими бойцами, которые водрузили флаг РФ в Тоненьком – на южном фланге этой линии, задачу удержать которую ставил ранее главком ВСУ генерал Сырский.Российский триколор развевается над одним из зданий освобождённого Тоненького. При этом украинское командование продолжает утверждать, что село «по-прежнему контролируется ВСУ». Напомним, что в своё время примерно те же трактовки озвучивались ГШ ВСУ и в отношении ряда других населённых пунктов, включая Соледар и Бахмут (Артёмовск).Обращает на себя внимание ещё и то, как обозначают украинские медиа населённые пункты, за которые идут бои. Если тот или иной населённый пункт контролирует украинская армия, то о нём пишут либо как о «важном», либо и вовсе как о «ключевом». Если же в населённом пункте украинские войска разгромлены российской армией, то в сводках он тут же превращается как в «не имеющий тактического и стратегического значения» или же в «полностью разрушенную деревню, держать оборону в которой не было практического смысла».

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