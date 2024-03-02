Наши бойцы подняли флаг России над селом Тоненькое
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Российские войска продолжают уничтожение группировки войск противника на второй линии обороны противника к западу от освобождённой 17 февраля Авдеевки. Вторая линия обороны ВСУ протянулась от села Тоненькое на юге через Орловку до Бердычей.
Опубликованы кадры с российскими бойцами, которые водрузили флаг РФ в Тоненьком – на южном фланге этой линии, задачу удержать которую ставил ранее главком ВСУ генерал Сырский.
Российский триколор развевается над одним из зданий освобождённого Тоненького. При этом украинское командование продолжает утверждать, что село «по-прежнему контролируется ВСУ». Напомним, что в своё время примерно те же трактовки озвучивались ГШ ВСУ и в отношении ряда других населённых пунктов, включая Соледар и Бахмут (Артёмовск).
Обращает на себя внимание ещё и то, как обозначают украинские медиа населённые пункты, за которые идут бои. Если тот или иной населённый пункт контролирует украинская армия, то о нём пишут либо как о «важном», либо и вовсе как о «ключевом». Если же в населённом пункте украинские войска разгромлены российской армией, то в сводках он тут же превращается как в «не имеющий тактического и стратегического значения» или же в «полностью разрушенную деревню, держать оборону в которой не было практического смысла».
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