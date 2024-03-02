Наши бойцы подняли флаг России над селом Тоненькое

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Наши бойцы подняли флаг России над селом Тоненькое

Российские войска продолжают уничтожение группировки войск противника на второй линии обороны противника к западу от освобождённой 17 февраля Авдеевки. Вторая линия обороны ВСУ протянулась от села Тоненькое на юге через Орловку до Бердычей.

Опубликованы кадры с российскими бойцами, которые водрузили флаг РФ в Тоненьком – на южном фланге этой линии, задачу удержать которую ставил ранее главком ВСУ генерал Сырский.





Российский триколор развевается над одним из зданий освобождённого Тоненького. При этом украинское командование продолжает утверждать, что село «по-прежнему контролируется ВСУ». Напомним, что в своё время примерно те же трактовки озвучивались ГШ ВСУ и в отношении ряда других населённых пунктов, включая Соледар и Бахмут (Артёмовск).

Обращает на себя внимание ещё и то, как обозначают украинские медиа населённые пункты, за которые идут бои. Если тот или иной населённый пункт контролирует украинская армия, то о нём пишут либо как о «важном», либо и вовсе как о «ключевом». Если же в населённом пункте украинские войска разгромлены российской армией, то в сводках он тут же превращается как в «не имеющий тактического и стратегического значения» или же в «полностью разрушенную деревню, держать оборону в которой не было практического смысла».
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    23 комментария
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    1. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +17
      Вчера, 20:05
      Здорово!
      Просто опрокину рюмку за ребят, ничего больше не скажу. Да хранит их Господь.

      Слава России!
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Вчера, 22:03
        Опубликованы кадры с российскими бойцами, которые водрузили флаг РФ в Тоненьком – на южном фланге этой линии,

        Надеюсь, что на этот раз наши парни наконец дожали скакуасов в Тоненьком. А ведь некоторые рапортовали о его взятии еще 26-го, а ВО 28-го. https://topwar.ru/237365-vs-rf-vzjali-pod-kontrol-selo-tonenkoe-protivnik-s-poterjami-otstupaet.html
        Бежать впереди паровоза и выдавать желаемое за действительное не есть хорошо!
        1. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 00:06
          Если бы бандеры по уму не сидели там в полуокружении и не клали кучу своих тогда 28го бы освободили уже но бандерам для медийности припёрло там сдохнуть.
      2. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        0
        Вчера, 23:34
        Просто опрокину рюмку за ребят

        Таких "сел" из пары десятков домов впереди еще 100500. Если каждый раз опрокидывать, можно спиться.
        1. bessonov932 Ранг пользователя
          bessonov932
          -1
          Сегодня, 00:38
          Что бы "поплыл фронт" не надо 5 порядков, как Вы саркастически декларируете))) Достаточно двух. Пока - менее одного.
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            0
            Сегодня, 01:46
            Он уже год "плывет", всё никак не уплывет.
    2. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +10
      Вчера, 20:12
      Так держать ребята! И мои однокашники призваны туда, не спешат но давят.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Вчера, 20:23
        Цитата: Вадим С
        Так держать ребята! И мои однокашники призваны туда, не спешат но давят.

        так а с противником то чего? укропы там как бы отрезаны слегка оказались
    3. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +5
      Вчера, 20:13
      Норм у свиней там металлолома везде стоит
    4. КТМ-5 Ранг пользователя
      КТМ-5
      +1
      Вчера, 20:19
      Ещё сильнее давить надо, раз побежали тарасы. Пусть земля под ногами горит у бандеровских мерзавцев!
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +3
        Вчера, 20:21
        Давить надо так, чтоб среди наших солдат потери были минимальными. А вот в украинском тылу ад устроить бы действительно не помешало.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +3
          Вчера, 20:37
          Цитата: Тарелка
          Давить надо так, чтоб среди наших солдат потери были минимальными. А вот в украинском тылу ад устроить бы действительно не помешало.

          К сожалению у наших тоже потери. Фашисты упорно обороняются не считаясь с потерями, чтобы не допустить прорыва фронта, как под Попасной.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +3
            Вчера, 20:46
            Вот отсюда и мнение: не надо атаковать оборону фашистов. Надо её сносить, а потом идти по выжженной земле и пускать пули в лоб тем выжившим, что ещё кое-как трепыхаются. Ну... так бы хотелось. К сожалению, для этого нужны объёмы производства боезапаса побольше текущих.
    5. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      0
      Вчера, 20:43
      И Бердычи наши? Молодцы, мужики! Прожарьте укропов как следует!
    6. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      +9
      Вчера, 20:44
      Просто добавлю сюда это видео.

      Приходя домой после тяжелого рабочего дня, мы ложимся на кровать и говорим, как мы устали, что у нас нет сил…Но все познается в сравнении.
      После этих кадров, язык не поворачивается сказать про свою усталость. У ребят ротация, они возвращаются из боя и просто падают на землю без сил…
      1. БедМакс Ранг пользователя
        БедМакс
        +1
        Вчера, 21:26
        Я так и за рулём вырубался...После 40
        часов бессоных дорог.Ротация должна быть своевременная,не пацаны воюют...
        Адреналин наверное из сапог ручьём..В хорошем смысле.
    7. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Вчера, 20:59
      Тоненькое вроде в среду освободили what
      Сейчас за Семёновку бьются
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Вчера, 21:42
        Там ВСУ постоянно атаковали, поэтому МО говорит об освобождении, когда ВСУ достаточно далеко откидывают от населенного пункта
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +3
        Вчера, 22:19
        Цитата: Я свой
        Тоненькое вроде в среду освободили

        Вроде....
        Вот инфа от военкора Котенка от 01.03.24
        "Сложная ситуация в н.п. Тоненькое, об освобождении которого уже успели протрубить «медиа-диваны», в том числе с большой аудиторией. Тормозните…
        Тяжелая ситуация в самом н.п. Противник активно сопротивляется, упорнейшие бои, качели.
        Большие потери…
        Не бегите ..языком. Лучше просто помолчать."
        Это и журналюг ВО касается!!!
        1. Pytnik Ранг пользователя
          Pytnik
          0
          Вчера, 23:11
          И всяких уряколок, пусть видос с Бердычей посмотрят лучьше, как пацаны... ска злости не хватает, где дроноводы, которые абрамс сожгли, 10 лямов делят.... А укропы на Бредли.... Прошу прощения, эмоции, хотя видос про Бердычи вчера расходился... Неужели нет рпг, ну как так то....???
          1. Glock-17 Ранг пользователя
            Glock-17
            0
            Сегодня, 02:42
            Кадры действительно страшные. Такое впечатление, что решили провести разведку боем от избытка живой силы.
    8. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      -2
      Вчера, 22:43
      Всукины ставят задачи, а доблесть честь и смерть потомков великого СССР снимает задачу. И немедленно ставят новые задачи - вернуть в состав российской федерации освобождённые земли.
    9. bessonov932 Ранг пользователя
      bessonov932
      0
      Вчера, 23:47
      Никогда не был суеверным, а тут боюсь сглазить. "Поплыл" фронт-то!

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