Подкрепление не придет: А-100 не заменит А-50 в небе

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Подкрепление не придет: А-100 не заменит А-50 в небе

Некоторое время тому назад, а именно в 2020-м году, мы уже касались темы российского самолета ДРЛОиУ, как «горячей» и больной одновременно. Российский «Премьер»: на грани мечты

Сегодня мы поговорим на тему, которая является прямым продолжением начатой четыре года назад, потому что она получила продолжение, да еще какое! Самолеты А-50 уходят, причем, достаточно быстро, а вот в плане смены им все не так красиво. Расклад не очень хорош: на сегодняшний день у ВКС осталось 7 самолетов ДРЛОиУ плюс 1 в капитальном восстановлении. Итого 8 машин.



Для сравнения: у ВВС США 31 подобный самолет. У Китая – 28. ЕвроНАТО – 27. Япония – 17 машин. Израиль – 7 машин.


В общем, сравнение понятно. И насчет количества, и насчет качества. Понятно, что с обеими критериями все неоднозначно, но главное – А-50 служит с 1985 года с одной глобальной модернизацией до А-50У, которая свелась к замене бортового вычислительного центра, модернизации приемного и передающего устройств, замене системы отображения информации для операторов. И к обустройству мест отдыха расчета с созданием кухонного блока.


И стоит ли сильно переживать, что ресурс и возможности А-50 подходят к концу? Это вполне закономерный процесс, другой вопрос – где А-100? И второй вопрос, не менее интересный: а сможет ли А-100 стать современным средством обнаружения?

Вопросы странные, но только с одной стороны.

Давайте посмотрим на А-100 так, как мы смотрели еще в 2020 году


С точки зрения того, что этот самолет не просто нужен теоретически, самолет ДРЛОиУ доказал свою критически важную роль в современном военном конфликте на практике. И сделал это он не в Сирии, где надо было гонять абу-пехоту со стрелковым вооружением, а в СВО, где у противника имеется вполне нормально оснащенная и обученная армия. С военно-воздушными силами и ракетными войсками.

Насколько актуален такой самолет, много говорить не станем, все понятно. Но насколько современным будет А-100, когда появится – это вопрос.

В том же 2020 году было интервью, в котором, по словам генерального конструктора концерна «Вега» В. С. Вербы, с новым оборудованием самолёт превосходит все зарубежные аналоги, включая американские Boeing E-3 Sentry. Так было сказано в статье «Известий» (ссылка в конце материала).

У нас научились делать блестящие прогнозы, но вот в этом случае почему-то становится неуютно. «Лучше, чем «Сентри» — это вот да. То есть, А-100 будет лучше, чем американский воздушный комплекс, который совершил свой первый полет в 1972 году? И встал на вооружение в 1977-м? И прошел всего две модернизации? Серьезно?

Понятно, что США используют 33 самолета, еще 17 работают в НАТО, еще 16 штук разбросаны по разным странам. Но кто сказал, что AWACS – это что-то новое и современное и надо стремиться к тому, чтобы его обогнать?

Вообще-то надо смотреть не на самолеты прошлого века, отмечающие полувековой юбилей, а на новые. И делать технику, которая будет много лучше этих новых.

Но вот тут все не так просто. Вообще намечается интересная тенденция, вызванная научно-техническим прогрессом. Самолеты ДРЛОиУ становятся меньше в размерах. Бразилия, Швеция, Израиль, Китай начали использовать для своих самолетов ДРЛО либо бизнес-джеты, либо самолеты двухдвигательной компоновки.


Весьма разумно: меньше взлетный вес, так как электроника стала компактнее, меньше топлива на те же 6-8 часов полета, меньше амортизация двигателей… Дешевизна – это весьма важный сегодня фактор.

Но главное – появились антенны с фазированной решеткой, которые позволили избавиться от огромного «гриба» РЛС с энергоемкими приводами. И весить все это стало не 40 тонн, как в прошлом веке.


И тут в ТЕХ странах сообразили: если у нас имеет место компактность оборудования, то почему не расширить возможности самолетов именно за счет увеличения возможностей оборудования? И потихоньку, с подачи шведов и израильтян, самолеты, которые вчера были ДРЛО, начали реально становиться многофункциональными.

Если не нужна огромная и громоздкая антенна с тяжеленной системой привода, то почему не добавить в оснащение такого самолета системы радиоэлектронной разведки? Почему не установить приличный оптико-электронный комплекс? А вместо балласта, компенсирующего задранный центр тяжести из-за антенны, не установить, скажем, магнитометр?

И вот что у нас получается? А получается, что вместо одного громадного «Боинга»-737-700 весом в 160 тонн и 80 миллионов долларов можно взять ЧЕТЫРЕ Embraer ERJ (18 тонн и 20 млн долларов), присобачить на них шведские РЛС с АФАР Erieye и еще кое что из дополнительного оборудования и на выходе получаем за одну стоимость вместо самолета ДРЛОиУ целое звено, способное сутки держать под контролем определенный участок земной территории или поверхности океана. Без дозаправки, просто сменяя друг друга.

Да, океана, здесь ошибки нет. Новейшие модели самолетов ДРЛО способны работать в интересах флота, обнаруживая не только надводные корабли, но и подводные лодки. Да, не так успешно, как противолодочные самолеты и вертолеты, но тем не менее – могут.

И это небольшие по размеру, а значит, более маневренные самолеты. Многие, наверное, видели в прошлом месяце видеоролик, где какой-то очень большой по размерам и медленный самолет пытался при помощи БКО уйти от зенитных ракет. Одну удалось сбить с толку, а вот вторую нет. В результате летательный аппарат упал на землю.

В данный момент мы не станем обсуждать шансы на успех в выживании в подобной ситуации у самолета меньших размеров, заметим только, что такой самолет дешевле и строится быстрее. И в этом его главное преимущество. Ну и да, заметность у него тоже меньше. Но главное – такие самолеты действительно проще компенсировать в случае утраты по любой причине.

Понятно, что монтаж и отладка аппаратуры – дело 2-3 лет, но давайте посмотрим с другого ракурса.

Что такое А-100? В принципе, это та же самая база Ил-76 с отдельными новыми компонентами внутри. Между А-50 через А-50У и до А-100 – СОРОК лет! Ну или немного больше, но не станем придираться.


То есть, спустя сорок лет, мы получаем на выходе новый самолет, который по своим характеристикам должен превзойти американский пятидесятилетний самолет Boeing E-3 Sentry. По факту А-100 уже устаревший, если его равняют с Sentry. Но даже этот комплекс построить не могут. Ведь если начать отслеживать высказывания уважаемых ответственных лиц, то можно четко проследить весь «боевой путь»: А-100 «Премьер» должен был пойти в серию ещё в 2016 году. Но что-то пошло не так, и был назван 2018-й. Затем 2020-й. Наконец – 2024-й.

И вот мы имеем окончание первого квартала 2024 года, и тишь да благодать. Вообще год 2024-й в нашем авиастроении очень часто назывался, так что на протяжении всего года будем вспоминать, кто и что обещал к этому году сделать. Но в отношении А-100 было сказано: начать серийную сборку. Где она? Пока молчание.

Уверен, что по новой недоброй российской традиции сроки еще раз «сдвинут вправо». А чего их не сдвинуть, если единственный экземпляр А-100 не может никак осилить программу испытаний?

Второй экземпляр, который должен был бы присоединиться в испытаниях к первому, должен был подняться в небо в 2023 году. Но что-то очевидно пошло не так.

И вот по срокам: построить Ил-76 – это не быстро. Если посмотреть на хроники ВАСО, то там выпускали в среднем один самолет в два года. И в этом был определенный резон: самолет огромный, собрать не так просто. Плюс просто гигантские работы после, по протяжке километров кабелей и монтаже аппаратуры в Таганроге.

То есть, если из А-50 делали А-50У за два года, то по минимуму сборка одного А-100 даже в ударном темпе займет не менее пяти лет с момента закладки.

И да, вы все правильно поняли: если вдруг произойдет чудо и в 2025 году заводы бросятся производить А-100 серийно, то первый самолет на выходе будет к 2030 году. И это в самом оптимистичной и распрекраснейшем случае. А случай этот вряд ли случится, потому что программа госиспытаний не закончена на момент 2024 года марта месяца. А идти испытания могут сами знаете, сколь долго.

И тут внимание, вопрос: а сколько А-50 у нас останется к 2030 году?


Можно только гадать, потому что современные условия вообще не предполагают каких-то внятных прогнозов, начиная с причин сокращения списка А-50.

Однако сделать определенный вывод о том, что программа замещения А-50 на А-100 фактически провалена, можно прямо сейчас. И здесь ключевой момент даже не в том, что А-100 все никак не может пройти госиспытания, здесь дело в том, что второго экземпляра нет и видимо, если и будет, то нескоро. А для нормальных испытаний нужно как минимум, два самолета, а лучше три.

Но сейчас дело в Ил-76. Это огромный самолет из числа штучных товаров. В прошлом году было изготовлено всего пять единиц из шести по плану. И самолет востребован более чем: транспортная авиация, воздушные танкеры, борты МЧС, спецсамолеты. Но вообще и первых двух категорий более чем достаточно, чтобы понять, что «третий лишний». Ну не то чтобы лишний, затруднительный такой этот третий – ДРЛО.

Огромный самолет, с огромной стоимостью, под 5 миллиардов рублей (без аппаратуры, естественно), с мелкосерийным выпуском. Еще в минусы плюсуем четыре не самых современных двигателя ПС-90А, которые хоть и надежны, как АК-74, но обладают просто безумным расходом топлива, который определяет весьма высокую стоимость летного часа.


Посмотрим на ту сторону


Не станем смотреть на бизнес-джеты, набитые под завязку электроникой, их функциональность еще предстоит узнать и оценить. В качестве примера для нас можно взять вот это творение: E-7A Wedgetail на базе «Боинг-737-700».


Создавали его в начале двухтысячных по заказу ВВС Австралии, но машина получилась настолько удачной, что несмотря на цену в 400-500 миллионов долларов США за самолет, «Клинохвоста» заказали Великобритания (5 ед.), Турция и Южная Корея (по 4 ед.) и, собственно, 6 самолетов для Австралии. Ну и чтобы не обидеть себя, ВВС США тоже не остались в стороне, заказав 26 машин и еще 6 для НАТО, чтобы заменять списываемые Е-3 Sentry. На очереди Катар, Италия, Саудовская Аравия, Эмираты.

Boeing 737AEW&C или есть еще одно обозначение, Boeing 737-7ES, совершенно из другой оперы. Если конкурент нашему Ил-76 в первую голову Boeing 707, то вот 737-му наш аналог – Ту-204. Понимаете разницу в весовой категории, не так ли? Самолет весом от 160 до 190 тонн (в случае S-3/А-50) или 60-80 тонн (737/Ту-204) – есть разница, не так ли?

За счет чего получилось настолько облегчить конструкцию?

Правильно, РЛС.

Основным рабочим элементом нового самолета является РЛС MESA от «Нортроп-Грумман», неподвижная, естественно, с АФАР. «Видит» на 400 км, за цикл способна обнаружить и классифицировать до 3 000 целей. Станция имеет три режима работы: сканирования воздушного пространства, сканирования надводного пространства и кадровой съемки для детального просмотра заданной зоны.

Именно отсутствие какой-либо подвижной механики в конструкции антенны и позволило значительно снизить вес всего самолета. АФАР состоит из целого комплекса решеток, одна из которых «смотрит» в секторах +/- 30 градусов вперед и назад, и две решетки «смотрят» по левому и правому бортам, обеспечивая практически круговой обзор.

Могли ли американцы так не изгаляться и просто прибабахать очередную крутящуюся антенну в виде «гриба»? Да запросто! Но так, извините, бюджеты в США не осваивают!

А теперь вишенка на тортике: деньги и время.

Да, собственно, а что деньги? 737-й – среднемагистральный коммерческий лайнер. Двигателей всего два, они не такие прожорливые, как ПС-90А, обслуживание самолета ДРЛО по цене. Серийность… Ну то, что 737-й - это самый распространенный в мире пассажирский самолет, что-то да говорит, не так ли? На сегодняшний день изготовлено более 11,5 тысяч самолетов и еще 4,5 тысячи в производстве и очереди на нее. То есть, специалистов – море. Запчастей – океан. Проблем со стоимостью обслуживания – никаких.

Да что тут говорить, если предприятия «Боинга» по миру выпускают в месяц 26 самолетов! То есть, 312 в год. И сравнить это с 5 (пятью) нашими Ил-76…

Очень умный, надо признать, ход.

Кто сегодня удивится тому, что новый противолодочный самолет вся НАТО Р-8 «Посейдон» производится именно на базе 737-го? Никто? Вот и я не удивлен, а между тем, самолет ПЛО, в который впихнули вообще все, что можно, обходится всего в 120 миллионов долларов!


Кстати, это стоимость «пустого» транспортного Ил-76МД-90А.

И вот тут жирно надо отметить, что «Посейдон» - он не совсем противолодочный. Там еще по факту функций более чем, иначе что «Посейдоны» забыли в Черном море, где их чуть ли не каждый день наблюдают? Наши подводные лодки ищут? А зачем они им вообще сдались?

Тут и так понятно, что лодки «Посейдонам» совершенно не интересны. С помощью имеющейся на борту аппаратуры, разведчики изучают наши порты, линию береговой обороны и так далее. В зависимости от задания.


И вот получается, что самолет ДРЛО/разведчик на базе коммерческого авиалайнера более прост в обслуживании и дешев, чем аналогичный самолет, сделанный на базе тяжелого транспортного самолета. А значит, Е-7 и Р-8 могут делать больше вылетов, так как им не надо трястись над тем, что каждый час полета самолета золотой или платиновый. Надо лететь – на вылет!

Вопрос только в квалификации и подготовке летных экипажей и технического персонала.

Что можно сказать в качестве некоего итога?


1. Компоненты

Программа А-100 откровенно провалена и на 90% – неспособность заместить импортные компоненты, которые были изначально заложены в конструкцию А-100. Насколько вообще было разумно рассчитывать на покупку комплектующих у зарубежных производителей для военного самолета – пусть судят те, кто должен это делать.

А в Ростехе, глава которого 1 марта заявил о возобновлении производства А-50, тем самым только косвенно подтверждают невозможность производства А-100.

То есть, будут пытаться производить старый А-50 на старой же компонентной базе.

2. База

Ил-76 за счет своей дороговизны и медленного производства не является нормальной базой для самолета ДРЛО. Но видимо, так как будет использована компонентная база прошлого столетия, то мечтать о самолетах меньших размеров не придется.

А можно было бы скопировать западный принцип и рискнуть разработать самолет ДРЛО на базе того же «Суперджета», которых худо-бедно наштамповали более 200 штук и фактически выпуск освоили. Тем более, что Ростех обещает в немыслимых количествах «Новый суперджет», полностью из российских комплектующих.

Ну и даже если будут сорваны все планы выпуска, даже если будут выпускать 20 или 30 лайнеров в год, это все равно будет значительно больше, чем 5 несчастных Ил-76.

3. РЛС

Если в обещанном А-50 опять будет все тот же «гриб» с антенной старого образца – комментировать вообще будет нечего. Шедевром эту конструкцию назвать никак нельзя, но тут как раз ситуация, когда все лучше, чем полное ничего.

А у наших противников антенны с АФАР находятся в легких и главное – неподвижных конструкциях наверху фюзеляжа. Без лишней массы на гидромоторы, шланги, механизмы. Откровенно более надежные, дающие самолетам многофункциональность – то, о чем мечтают сегодня многие.

Кто виноват и что делать?


Откровенно виноваты и достойны соответствующих «наград» те, кто запланировал А-100 на импортных компонентах и тем самым провалил проект. Конечно, купить проще, чем сделать самим, эту порочную практику у нас реализовывали довольно давно. И вот вам итог: самолета ДРЛО нет.

Господин Чемезов отвечая нв вопрос ТАСС сказал, что «Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, он и на экспорт идет очень хорошо». Хорошо идет на экспорт – это шесть самолетов, проданных Индии и четыре Ил-76 для Китая. Большая сделка, куда там американцам с их самолетами… Желающие в очередь выстроятся… А больше 5 Ил-76 увы, заводы не дадут.

Поэтому российские ВКС получат в лучшем случае, через 2-3 года первый самолет. И дальше так и будет – по капле. И ждать будут редких вылетов этих самолетов, как манны небесной там, где они нужны были круглосуточно еще позавчера. Но увы, такая вот ситуация.

А на самом деле российским ВКС нужен небольшой, современный и дешевый самолет ДРЛО, по аналогии с Boeing E-7 Wedgetail. На базе коммерческого лайнера. Если, конечно, у нас будут эти лайнеры.

Вообще, в теории, любой из имеющихся проектов Ту-204, Ту-214, SSJ-NEW, МС-21 – любой самолет подойдет для такой роли. Если он будет стоять на потоке и представлять собой российский самолет из российских же комплектующих с российскими двигателями. Ну и если российский производитель в лице ОАК сможет серийно его строить.

Тот же вроде бы абсолютно российский МС-21 может поднять 20 тонн, полезная нагрузка «Боинга-737» тоже 20 тонн и американцам этого хватило и для создания нового самолета ДРЛО и для морского «Посейдона».

Разве мы настолько хуже, что все, на что способен Ростех – это 40+ тонн на Ил-76? Простите, ну вот только лампового оборудования еще не хватает.

Нет своего? Хорошо, можно же попросить/обменять на что-то китайскую систему АФАР для самолетов ДРЛО, которую они явно содрали с лучшей в мире системы, шведской «Erieye». По крайней мере, у китайцев есть современный неподвижный радар, пусть и на базе «лицензионного» Ан-12, а у нас нет. А нужно.

Если посмотреть на то, сколько самолетов ДРЛО имеют невоюющие страны (или частично воюющие, как Израиль), то напрашивается мысль о том, что 20-25 самолетов ДРЛО – это тот минимум, который необходим российским ВКС. То есть, речь идет о том, что надо будет изготовить около 20 самолетов. Приблизительно, потому что неизвестно, сколько самолетов не сможет выполнять свои роли к концу выпуска.

Что такое 20 самолетов Ил-76, я уже писал выше. Это «всего-то» 4 года работы заводов. Без транспортников, без танкеров. И плюс еще время на выпуск как самолетов ДРЛО. Итого – первый самолет может попасть в ВКС через 4-5 лет, последний…

К сожалению, в нашем военно-промышленном комплексе наблюдается очень странная ситуация, такого, кстати, нет, наверное, ни в одной стране. С одной стороны, полной игнорирование опыта других стран, с другой – принцип «берите, что есть». И если с первым как-то еще можно мириться, типа «у нас своя школа, у нас свой путь», то вот в отношении второго…

Нет «Коалиции», которую истаскали по выставкам и так не поставили на поток – берите Т-55. Нет и не будет А-100 (а его не будет, иначе чего тогда пошли разговоры за А-50) – вот вам А-50 и делайте что можете.

Пусть это будет личным мнением, но сегодня, в свете того, что А-100 не будет никогда, есть смысл бросить все силы на то, чтобы создать реально новый самолет ДРЛО на более дешевой базе коммерческого лайнера.

У А-50/А-100 на базе Ил-76 нет абсолютно никакого будущего по нескольким причинам, которые были сегодня озвучены. Что бы там не говорили на камеры представители нашего ВПК.
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65 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Magic Archer Ранг пользователя
    Magic Archer
    +29
    Сегодня, 04:45
    К сожалению согласен с автором... Провал гражданской авиации привел к тому что у нас тупо нет самолетов для военной авиации, как бы глупо это не звучало. Нет не только самолетов ДРЛО, но и разведки, рэб , заправщиков!!!Плюс отставание в элементной базе.... И улучшения на горизонте не видно.К сожалению.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +32
      Сегодня, 05:02
      Цитата: Magic Archer
      И улучшения на горизонте не видно.К сожалению.

      Зато невооружённым глазом видно, как ожиревшие, изрядно потасканные старики влачат жалкое существование вверенных им отраслей и бодро отстёгивают себе любимым огромные содержания...
      Если всё это производство в загоне, то уместно спросить у того же кандидата в президенты, какого хрена и министр промышленности и торговли, и тот же Чемезов довольствуются более чем полумиллиардными годовыми доходами? За какие заслуги именно эти люди поставлены на ключевые посты? Где российские Илоны Маски?
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +7
        Сегодня, 07:28
        Ну во первых кндидат и Чемезов знакомы лет сорок. Тут как говорится без комментариев. Ну и во вторых, наш современный российский капитализм особенный. Здесь нет места патриотизму, мечтах о величии России. Только освоение средств.
        1. Aleksandr21 Ранг пользователя
          Aleksandr21
          +4
          Сегодня, 08:16
          Цитата: Гардамир
          Ну во первых кндидат и Чемезов знакомы лет сорок.


          Так и хочется спросить ВВП, его ничего не смущает ?

          16.06. 2022
          Более 1000 самолетов будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации до 2030 г., заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2022).
          Отечественные авиаперевозчики, по словам Мантурова, получат 142 ближнемагистральных самолета SSJ–New (так называемый «импортозамещенный» Sukhoi Superjet 100), 270 среднемагистральных МС–21, по 70 самолетов Ил–114-300 и Ту–214, а также 12 судов Ил–96–300. Остальной объем произведенной к 2030 г. авиатехники придется на региональные самолеты типа «Ладога», Л–410 и «Байкал»


          14.12.2023
          "Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году", - сказал Путин, подводя итоги года.



          01.03.2024, 00:00
          Программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года. Речь идет о всех гражданских проектах — МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114 и «Байкал». Авиапромышленность не успевает испытать самолеты в установленные в 2022 году сроки, а их характеристики не соответствуют изначально планировавшимся.


          За 6 лет промышленность должна поставить около 1000 самолётов разных типов…. (все понимают что это сказки причём такие что понятно даже не специалистам), но перенос сроков поставок первых серийных самолётов (МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114) это что ? Пора делать кадровые выводы, касательно Чемезова/Мантурова и всех причастных.
          1. Тима Ранг пользователя
            Тима
            +2
            Сегодня, 08:39
            [/quote]МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
            "Армата", она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е", - сказал Чемезов РИА Новости.[quote]

            Может немного не по данной теме, но суть такова !
          2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
            ваш вср 66-67
            +2
            Сегодня, 09:05
            Пора делать кадровые выводы, касательно Чемезова/Мантурова и всех причастных.
            А как же " Своих не сдаем? "
          3. Витов Ранг пользователя
            Витов
            0
            Сегодня, 09:22
            У автора статьи провалы в памяти. Он забыл упомянуть основной самолёт-разведчик Ту-214Р. Все его рассуждения и выводы, как-то, не корректны без упоминании этого самолёта. У него нет "гриба" и он работает по земле.
            https://naukatehnika.com/boevoj-debyut-samoleta-distanczionnoj-razvedki-tu-214r.html
            https://panterka93.livejournal.com/90969.html
            https://bmpd.livejournal.com/1370293.html
            Все вопросы к военным. Складывается впечатление, что кто-то старается и фактически лишает нашу армию передовых средств разведки. В ВС России отсутствуют современные технические средства разведки в реальном времени, начиная от космических и заканчивая тактическими. Все вопросы к военному руководству. У нас нет современной армии и это их заслуга...Перечитайте материал по ссылкам и вы поймёте многое. Поймёт тот, кто умеет думать.
      2. красноярск Ранг пользователя
        красноярск
        +5
        Сегодня, 08:33
        Цитата: ROSS 42
        Где российские Илоны Маски?

        Скорее всего они есть, но им хода не дают засидевшиеся в своих креслах чемезовы-мантуровы и прочие. И я не уверен, что не дают только из боязни потерять доходное место, или из скудоумия. Я не исключаю и откровенное вредительство и саботаж.
      3. Zoer Ранг пользователя
        Zoer
        +1
        Сегодня, 09:14
        Цитата: ROSS 42
        Где российские Илоны Маски?

        Такие, как И.Маск неудобны любой полит системе, а нашей вертикале так и подавно, смертельно опасны. Поэтому в России мы вряд ли увидим подобных гениальных созидателей в обозримом будущем. Ибо первейшая задача любой политической системы- это обеспечение своей безопасности и продолжения функционирования. Иными словами, не нужны им умные, им нужны преданные.
        И это только пол беды. Самое противное, что даже при такой сложной ситуации в стране, правители не собираются осуществлять реиндустриализацию страны. Это отлично видно и по ключевой ставке, и по налогообложению в целом, и для промышленности в частности. А так же по ценам и тарифам на топливо и энергию.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +6
      Сегодня, 06:30
      Цитата: Magic Archer
      Нет не только самолетов ДРЛО, но и разведки, рэб , заправщиков!!!

      Да уж, ребята демократы, начиная с Эльцына, поработали на славу, уничтожая советский авиапром.Ни один американец, ни один европеец не предают сою страну, как бывшие "наши", даже если они русские.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +13
        Сегодня, 07:14
        После Эльцина уже другой человек во власти
        Горааааздо дольше Эльцина
        Но его фамилию вы написать боитесь?
        1. Per se. Ранг пользователя
          Per se.
          +6
          Сегодня, 08:28
          Цитата: Ivan№One
          Но его фамилию вы написать боитесь?

          Как там с Гарри Поттером, это тот кого называть нельзя, но можно сказать, что мы теперь первая экономика в Европе, и пятая в мире...
          Наверное, в каком то другом мире, не знаю, у нас даже карандаши и гвозди из Китая...
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:29
          Цитата: Ivan№One
          Но его фамилию вы написать боитесь?

          То что при Эльцыне сотворили, ни один правитель не сможет исправить за 20 лет. А сейчас Россия может воевать против всего НАТО. Много чего не сделано, но и много того, чем сейчас воюет Россия, не хуже западного. Для нас, кто после развала оказался на Западе ( таких около 20 миллионов), Путин одна надежда.
    3. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +5
      Сегодня, 07:08
      За кого боролись - на то и напоролись... и это в таком огромном количестве вопросов, что отсутствие в течение 30 лет нормального самолёта ДРЛОиУ для ВКС (из них 20 лет на 1-м и 5 лет на 2-м посту Великого), а что до ситуации - то тут нет ничего, базового самолёта нет, нормального двигателя нет, электроники вообще нет, зато уря-уря из каждого утюга круглые сутки...
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 08:39
        Читаешь статьи на аналогичные темы - и волосы дыбом встают! На ум только одно слово приходит - РАЗРУХА! Господи, ну как же можно было такую страну до ТАКОГО довести! belay
    4. qqqq Ранг пользователя
      qqqq
      0
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Magic Archer
      Провал гражданской авиации

      Для ДРЛО всё таки главное элементная база, самолёты можно худо бедно построить, пусть устаревшие и много жрущие, но всё таки построить. А вот где взять отечественные электронные компоненты (импортные никто не продаёт), а своих нет от слова совсем. Электронная промышленность убита полностью. Лично я считаю, что основные ресурсы должны быть брошены на создание корпораций по разработке и выпуску микроэлектроники. Она будет убыточна, но это естественно, зато обеспечит нам действительную независимость. А так, к сожалению, мы страна третьего мира. Да и решения у нас принимаются из посыла, что лучше купить, чем производить (тут надо думать, что то уметь, кроме купи-продай).
  2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +6
    Сегодня, 04:50
    Слишком уязвимы наши самолёты ДРЛО от ударов дальнобойных ракет противника в СВО.
    Наше ПВО в отличии от ПВО укронацистов не может сбивать самолёты ДРЛО НАТО которые занимаются целеуказанием для ВСУ наносящих удары по нашим городам, ЧФ и авиации ...это не нормально в принципе...несем несопоставимые потери.
    Надо искать более эффективное решение этой проблемы.
    1. Per se. Ранг пользователя
      Per se.
      +3
      Сегодня, 08:40
      Цитата: Леха с Андроида.
      это не нормально в принципе...

      Нормально было всё решить в 2014 году, малой кровью и в рамках международного права. У нас пошли другим путём, дав укрепиться нацизму, признав их власть. Теперь мы ещё и "агрессоры", штурмующие в лоб укрепрайоны, что создавали бандеровцы за 8 лет по Минским соглашениям. К этому 2 года СВО, огромные затраты и людские потери. Может, так и было задумано, для максимального ущерба России, весь вопрос, кем задумано.
  3. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +27
    Сегодня, 04:51
    Я когда читаю такие статьи понимаю НАСКОЛЬКО же убога наша система ВПК, насколько она сгнила и смердит благодаря её руководству и руководству МО РФ. Там и минпромторг тоже руку приложил хорошо... Но Путина все устраивает . И чемезов на своем посту , и Шойгу , и мантуров. Тут главное быть преданным вождю, а интересы Родины и народа это уже для них где нибудь дело десятое ... Так и живем . В марте не забудьте проголосовать за А100 на волноводном тракте и вращающейся тарелке
    1. Комментарий был удален.
  4. bya965 Ранг пользователя
    bya965
    -9
    Сегодня, 05:06
    Да запросто! Но так, извините, бюджеты в США не осваивают!

    Коррупция в США не только есть, но и превосходит нашу даже не десятки раз.
    Про прожорливые двигатели. Они еще своим CO2 потеплении климата вызывают.
    1. Zoer Ранг пользователя
      Zoer
      0
      Сегодня, 09:23
      Цитата: bya965
      Коррупция в США не только есть, но и превосходит нашу даже не десятки раз.

      Да не всё ли равно, какая там коррупция? Автор статьи привёл цифры ИХ ДРЛО, и наших. Ладно, чёрт с ними с США, у них печатный станок ведь... Но чёрт возьми, в Австралии или Израиле НЕТ своих печатных станков, а самолётов ДРЛО больше чем у нас. Как так получается то?
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 05:07
    Ещё в советское время один раз как-то доводилось видеть ДРЛО на базе Ту-154. Впечатлило
    1. faiver Ранг пользователя
      faiver
      0
      Сегодня, 06:33
      может все таки Ту-126? не слышал о дрло на базе Ту-154....
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:57
        Цитата: faiver
        не слышал о дрло на базе Ту-154
        Уже и не помню, может и Ту-134. С двигателями, расположенными сзади, как у пассажирских
        1. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 09:13
          Уже и не помню, может и Ту-134. С двигателями, расположенными сзади, как у пассажирских

          https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_самолётов_ДРЛО
  6. U-58 Ранг пользователя
    U-58
    +13
    Сегодня, 05:17
    Автор к сожалению, во многом прав.
    И пытается раскачать инертное мышление ВПК и военных.
    Времена ныне такие, что без описанных самолетов война уже не ведётся, по крайней мере, успешно.
    Не соглашусь лишь с оценкой двигателя ПС-90, который автор записал в устаревшие и сильно прожорливые.
    Осмелюсь напомнить, что имеющийся парк Ил-76 летает в подавляющем большинстве своем на двигателях Д30КП конструкции того же П. А. Соловьева, созданный на 4 десятилетия ранее ПС-90.
    Вот они реально прожорливые и шумные (по их характерному "пению" можно узнать что садится именно Ил-76. Это просто реальная песня!).
    Движок ПС-90, родившийся на основе глубочайшей переработки своего предшественника, таким уж бронтозавром никак не выглядит. И надежен, и экономичен, и малошумен.
    Его установка на Ил-76, о необходимости которой говорилилось еще при большевиках, совершила маленькую революцию. Ил-76 буквально заново родился и стал по сути новым самолетом.
    1. Митрич73 Ранг пользователя
      Митрич73
      +4
      Сегодня, 06:48
      Автор не только по двигателю ошибся. Он указал, что ИЛ-76 выпускают на ВАСО, а это не так, их выпускают в Ульяновске. Касательно количества выпускаемых, в прошлом сделали 5, в этом году хотят сделать 6 и довести годовой выпуск до 18-20 машин. Автор не владеет знаниями в характеристиках используемых антенн , не привел сравнительных характеристик, но уверенно заявляет, что РЛС "Шмель" хуже- это в стиле Скоморохова.
  7. Glagol1 Ранг пользователя
    Glagol1
    0
    Сегодня, 05:32
    Сопли, сопли, сопли. Много соплей и все зажеванные. И рядом плачь Ярославны. Ну надоело. Если кто-то не тянет (концерн Вега), то и всё изделие не получается, но зачем всех под одну гребенку? Но очевидный выход в статье упомянут: нужна более компактная платформа (Ту-214 идеально подходит) и электроника без всяких грибов. Ну а насчет Веги - тут надо разбираться, куда миллиарды ухнули, или очередной распил, или просто неумехи. Проверить надо обязательно. Обороноспособность страны пострадала.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +6
      Сегодня, 06:39
      Цитата: Glagol1
      Ну а насчет Веги - тут надо разбираться, куда миллиарды ухнули, или очередной распил, или просто неумехи.

      Ну если "неумехи" принялись за распил средств, то не только А-100, но и "кукурузник" У-2 не сварганят.
    2. Zoer Ранг пользователя
      Zoer
      0
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Glagol1
      Ну а насчет Веги - тут надо разбираться, куда миллиарды ухнули, или очередной распил, или просто неумехи. Проверить надо обязательно. Обороноспособность страны пострадала.

      Конечно проверьте. Только хорошо проверьте. Но вряд ли это будет сделано, т.к. хорошая проверка приведёт на самый верх. Не зря же Ксюшу Собчак и Ко хорошо так проредили, и некоторых присадили. Они вот, что то там проверили и до главы Ростеха дошли, грозились опубликовать. Но жадность их подвела.)))
      Что же до конкретной "Веги", а как и что они могут там сварганить, если отечественных ЭРИ практически нет, да и компетентных инженеров практически не осталось. А где им взяться, если 30 лет в стране дурака валяли. Откуда компетенции и опыт возьмутся? Ну посадят/разгонят стрелочников. Дальше что? Есть адекватная замена, которые завтра выпустят годный проект нового самолёта, на отечественной компонентной базе? laughing
  8. Wildcat Ранг пользователя
    Wildcat
    +5
    Сегодня, 05:35
    в свете того, что А-100 не будет никогда, есть смысл бросить все силы на то, чтобы создать реально новый самолет ДРЛО на более дешевой базе коммерческого лайнера.

    Чтобы делать свой Wedgetail сейчас, эту программу надо запускать через машину времени (послав в прошлое своего Терминатора или Кайла Риза, чтобы он всех предупредил - "делайте Веджетайл, потому что в 2024 году... " ... ну вы все сами знаете) лет 15 назад, в 2009 г.
    А у нас времени на машину времени нет, нам надо ДРЛОиУ сейчас.

    ИМХО, судя по тому, что ВИКИ дает 31 единицу выпущенных А50, наука математика позволяет предположить, что проще "восстановить ресурс" тех, которые должны быть в "закромах Родины".
    Лучше сейчас А50 "какой есть", чем вероятно через 15 лет "посконный" Wedgetail.

    PS. Никакой радар нам китайцы не продадут, конечно.
    PPS. Делать АВАКС с радаром, которого нет, на самолете, который выпускается темпами... (см. статьи Скоморохова)... - ну как бы не очень хороший план.
    1. Панкрат25 Ранг пользователя
      Панкрат25
      +1
      Сегодня, 06:24
      Чтобы делать свой Wedgetail сейчас, эту программу надо запускать через машину времени (послав в прошлое своего Терминатора или Кайла Риза, чтобы он всех

      Не всех, только меченного...
    2. Alkesta13 Ранг пользователя
      Alkesta13
      +1
      Сегодня, 06:36
      А вдруг дадут? Панд же дали:)) Китайцев сейчас тоже начнут щемить потихоньку со всех сторон. Общаюсь с девочкой-китаянкой, молодая, а всё прекрасно понимает, что происходит. Вознеслись они, конечно, высоко. Но и падать им совсем не хочется. Насмотрелись.
  9. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +19
    Сегодня, 05:38
    Деиндустриализация России прошла успешно. Сталин переворачивается в гробу, а с Путина, как с гуся вода.
  10. Reklastik Ранг пользователя
    Reklastik
    -1
    Сегодня, 05:51
    Понятно, что монтаж и отладка аппаратуры – дело 2-3 лет, но давайте посмотрим с другого ракурса.
    - крупнейший специалист, за плечами которого минимум 2-3 приборных комплекса, говорит... Ему всё понятно! Всегда, во всём и везде. Но он любит писать.
  11. mark1 Ранг пользователя
    mark1
    +8
    Сегодня, 05:59
    Есть Ту-214Р и есть Ту-214ОН, возможна некая компиляция с доработкой, ну и эрзацы с РЛС "Заслон" или "Ирбис" на самое ближайшее время.
    Критика ПС-90, это перебор(перегнули с драматизмом)
    Ну и кто виноват -бесполезные разговоры, как говориться - "мне бы шашку и коня..."
  12. Goga_777 Ранг пользователя
    Goga_777
    +6
    Сегодня, 06:19
    Пока не будет ответственности толку не будет
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 07:16
      Ответственность у них коллективная
      Ничья то есть
  13. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 06:27
    Премьер это прорыв! А прорывов у нас к сожалению что то нигде невидно, только на словах.
  14. air wolf Ранг пользователя
    air wolf
    -7
    Сегодня, 06:28
    Хватит пороть чушь, автор, ты не в теме вообще, и даже не представляешь, что у нас есть Ка-31М, вот его можно модернизовать до бесконечности, не нужен ни А-50, ни А-100 или 150, ни политра, при современной электронике достаточно вертолёта с дополнительным топливным баком, он может до 5 часов болтаться в воздухе, и вообще-то пора его сделать беспилотным и роботизировать...
  15. g_ae Ранг пользователя
    g_ae
    +3
    Сегодня, 06:46
    Все Сердбков! А кто его туда поставил? Рабы на галерах такие рабы!
  16. Luminman Ранг пользователя
    Luminman
    +5
    Сегодня, 06:47
    Вообще-то надо смотреть не на самолеты прошлого века, отмечающие полувековой юбилей, а на новые

    Совершенно неважно в какой самолет запихнуть РЛС с сопутствующей ей электроникой, хоть в Farman IV выпуска начала прошлого века, хоть в колхозную сноповязалку! Летательный аппарат - это всего лишь платформа, на которую устанавливаются мозги, следящие за обстановкой на сотни и сотни километров...
  17. 2112vda Ранг пользователя
    2112vda
    +6
    Сегодня, 06:58
    Вот вам яркий пример инволюционного развития промышленности России! А чего вы хотели от инволюции то бишь от вырождения. Народ, давайте будем честны. Это ведь вы орали ельцин, ельцин, вы хотели капитализма с человеческим лицом. Всё это вы получили. Чем вы сейчас не довольны. Ваши желания сбылись. Просто не понимаете простой вещи, вы живёте в 3-х мерной проявленной реальности, которая по своей сути является, по определению церкви, адом. Для справки, 2-х мерная реальность с энергетическими формами жизни является чистилищем, одномерная реальность, по сути ядро нейтронной звезды, это преисподняя. Вы живёте в аду, рая построить здесь не возможно. У вас была возможность подняться духовно до того момента когда энергетический уровень вашей души позволил бы вам совершить переход в измерения с пятью координатами и выше через 4-х мерное пространство, то бишь через сингулярность. Правда всё это происходит в момент смерти, то бишь смены мерности. Вы сами выбрали откат назад в своём духовном развитии. За это сейчас платите. В 3-х мерной мерности процветают пороки в виде жадности, мздоимства, зависти, жестокости, похоти, обмана. Вас обманула партийная верхушка КПСС, за свою глупость приходится расплачиваться. Народ, включайте мозги. Нет здесь и не может быть рая. Живите по совести. Понимаю, сейчас накидаете минусов. Это не важно, просто характеризует уровень вашего духовного развития и не более того.
  18. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 06:59
    Совершенно "в дырочку"! Что называется- читайте старые письма...
  19. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 07:05
    Спасибо, Роман, за интересную статью.
    Сразу оговорюсь - не являюсь специалистом в радиоэлектронике.
    Что бросается в глаза: в статье подняты три проблемы:
    - полный бардак в гособоронзаказе на данном направлении (это если бы только!);
    - моральное устаревший до вступления в строй А-100;
    - попытка инжиниринга самолёта ДРЛО из того, что под рукой, а остальное (та же РЛС АФАР) - купим!
    По первой проблеме можно констатировать, что больной скорее мертв, чем жив, по-этому если гальванизация программы А-50У возможна, то этим и нужно заниматься.
    По морально устаревшему А-100, пока идёт распил - ситуация не изменится. Нужна высочайшая воля, чтобы бесперспективное направление закрыть, а хрюкающих у кормушки выпнуть от корыта.
    Самое интересное в статье - это обсуждение того, что могло бы получиться при нормальном подходе. А нормальный подход состоит в том, что проблема планера и двигателей ничтожна на фоне радиоэлектронного бессилия нашего ВПК. Пока по компонентам не заработает РЛС с АФАР необходимой разрешающей способности с обеспеченной помехоустойчивостью, пока IT-специалисты не разработают ПО обработки, анализа данных, специалисты не обеспечат устойчивый канал связи для передачи массива необходимой информации в штабы соответствующего уровня, а информация интегрирована в соответствующие БИУС - все разговоры, что из себя должен представлять носитель ДРЛО - просто веселые посиделки.
    А так, по мне для Тихоокеанского ТВД это должен быть турбовинтовой самолёт дальнего радиуса действия с возможностью дозаправки в воздухе. Что касается самолётов оперативно-тактической зоны - никто не отменял глубокую переделку соответствующего по грузоподъёмности боевого самолёта с опцией противодействия ЗРК дальнего радиуса действия.
  20. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 07:28
    по словам генерального конструктора концерна , с новым оборудованием самолёт превосходит все зарубежные аналоги

    "ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" , говорил герой мультфильма...
  21. El Roz
    El Roz
    0
    Сегодня, 07:42
    ну а если Су-35 и Су-57 вместе с Миг-31 пока как мини А-50 использовать?
    Побольше "Ирбисов" на Су-30СМ2 поставить?
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:01
      Цитата: El Roz
      ну а если Су-35 и Су-57 вместе с Миг-31 пока как мини А-50 использовать?
      Топливом не напасетесь! wink
    2. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 09:07
      А давайте заменим 1 "белаз" 1000 мотоциклов.
  22. У.Ченый Ранг пользователя
    У.Ченый
    +5
    Сегодня, 08:01
    И чего только у нас нет. За что не возмешься, того и нет. И не будет, пока процветает культ "эффективного манагера", который умеет только одно - управлять "денежными потоками". В основном в свой карман.
    Только я не вижу, чтобы наверху это кого то волновало.
  23. Oleg133 Ранг пользователя
    Oleg133
    +3
    Сегодня, 08:04
    Не для того эта роза цвела...

    Не для того разваливали (авиа)промышленность с 2000-ых, чтобы сейчас самолёты были.
    Наверху же не дураки сидят...

    уважаемых ответственных лиц

    У вас ошибка в тексте,
    "безответственных лиц" должно быть

    Ответственности без заранее предусмотренного наказания за плохосделанное Дело не бывает

    Вот водитель. Плохо сделал Дело, совершил аварию и пострадали люди.
    Есть заранее предусмотренная статья ук рф по которой его накажут.

    пусть судят те, кто должен это делать.

    Идея ответственности власти признана властью РФ экстремизмом
  24. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    +1
    Сегодня, 08:13
    Цитата: Luminman
    Вообще-то надо смотреть не на самолеты прошлого века, отмечающие полувековой юбилей, а на новые

    Совершенно неважно в какой самолет запихнуть РЛС с сопутствующей ей электроникой, хоть в Farman IV выпуска начала прошлого века, хоть в колхозную сноповязалку! Летательный аппарат - это всего лишь платформа, на которую устанавливаются мозги, следящие за обстановкой на сотни и сотни километров...


    да, проблема в том что "начинки" - НЕТ!
  25. Евгений_4 Ранг пользователя
    Евгений_4
    -2
    Сегодня, 08:15
    Опят,Скоморохов.Опять авиация.И неточности...
    1.Какое отношение ВАСО имеет к постройке самолётов ИЛ 76?
    2.Со слов автора..двигатели ПС-90А, которые хоть и надежны, как АК-74, но обладают просто безумным расходом топлива.
    Может автор приведёт сравнительную таблицу ,удельного расхода топлива ПС-90А в сравнении с конкурентами.А не будет, говорить словами взятыми просто так.
  26. Brancodd Ранг пользователя
    Brancodd
    0
    Сегодня, 08:23
    Скоморохов как обычно в своём жанре -
    Но так, извините, бюджеты в США не осваивают!
  27. Евгений_4 Ранг пользователя
    Евгений_4
    0
    Сегодня, 08:30
    Цитата: Евгений_4
    Опят,Скоморохов.Опять авиация.И неточности...
    1.Какое отношение ВАСО имеет к постройке самолётов ИЛ 76?
    2.Со слов автора..двигатели ПС-90А, которые хоть и надежны, как АК-74, но обладают просто безумным расходом топлива.
    Может автор приведёт сравнительную таблицу ,удельного расхода топлива ПС-90А в сравнении с конкурентами.А не будет, говорить словами взятыми просто так.

    И опять таки.
    Разница между удельным расходом топлива двигателя ПС-90А, и "флагманом" ПД-14 ,всего в 15 %.
    Так, что о какой прожорливости ПС-90А идёт речь, не совсем понятно.
  28. Vincent Price Ранг пользователя
    Vincent Price
    +1
    Сегодня, 08:41
    Один президент уже говорил что мы региональная держава. Так возмущались на это определение и тут щеки дули. Хотя по факту это так. И регион наших интересов замкнут украиной, прибалтикой и грузией с арменией. Все. Дальше никаких интересов у РФ нет. Африку и Сирию рассматривать не собирабсь. В Сирии мы никаких своих задач не решаем, а в Африке пока нет результатов.
    Это я к чему, такие технически сложные изделия как самолеты дрло, авианосцы, стратегические бомбардировщики для региональных держав непосильная задача. Вот и приходится нам ту 160 возобновлять и а 50. Жду возобновления производства студебекеров, вот едро один армии передало, по телеку показывали)))
  29. avia12005 Ранг пользователя
    avia12005
    0
    Сегодня, 08:42
    Есть мнение учредить общественную награду для умельцев "сдвигов сроков вправо" из правительства и госкорпораций по аналогии с орденом Иуды, учреждённым Петром Великим для Мазепы.

    Предлагается эту награду назвать "орденом Почётного лгуна" (второе слово сами знаете какое) и награждение производить заочно на основании голосования в соцсетях, или, что лучше, тут на ВО.
  30. Кукурузник Ранг пользователя
    Кукурузник
    0
    Сегодня, 08:51
    А какие программы у нас не провалены?
    Чем Чемезов отличается от Чубайса или Рогозина?
    1. agond Ранг пользователя
      agond
      +1
      Сегодня, 08:54
      Для ДРЛО хорошо бы найти самолет с большой высотностью , у ИЛ-76 потолок 12км у Б-52Н 16.5км, у М55 Геофизика 22км, чем выше поднят РЛС тем дальше видно,. И совсем не обязательно обрабатывать поступивший на антенну самолета сигнал , этот сигнал можно просто усиливать и ретранслировать на землю в необработанном виде , и уже на земле расшифровывать и распределять далее потребителям. это облегчит вес и упростит электронику РЛС на самолете , возможно даже не потребуются операторы, а перспективе возможно и летчики
      А самый эффективный способ радиолокации это две разнесенных РЛС использующие не эффект Доплера , а так называемый триангуляционный метод , против него невозможно создать помехи.
    2. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 09:08
      Чемезов песни не поет. И фотожабы не публикует.
  31. iommi Ранг пользователя
    iommi
    0
    Сегодня, 08:58
    Выражаю согласие с автором
  32. cmax Ранг пользователя
    cmax
    +2
    Сегодня, 09:09
    Какие 1000 самолётов к 2030 году? Какие А-100 ? Ведомство г. Мантурова замену старому доброму АН-2 до сих пор осилить не может.
  33. koralevviktor Ранг пользователя
    koralevviktor
    0
    Сегодня, 09:17
    Всем известно, ну по крайней мере многим, что РЛС лучше использовать на земле. Нет такого эффекта в воздушном пространстве по крайней мере. Да, в какой-то мере бразильцы шагнули вперёд, но им в любом случае придётся делать откат. Поскольку именно антенны давали то необходимое преимущество, которое было необходимо. В случае военного конфликта они могут даже не видеть своих. А антенны как раз позволяют это делать. В этом контексте следует отметить, что именно мы развалили всё научное производство в этой области. Где сейчас те научные наработки никому неизвестно, а так хорошо в своё время начиналось.
  34. Rt Rt Ранг пользователя
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 09:27
    Если долго мучаться, что нибудь получится
  35. Portos Portosjan Ранг пользователя
    Portos Portosjan
    0
    Сегодня, 09:27
    Санкции полезны России (С) Мы уже обеспечиваем импозамещение почти полностью (С).Задачи Слецоперации будет полностью выполнены. (С)
    Без комментариев....

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