«Настоящий ударный кулак»: в зарубежной прессе указали на применение ВКС РФ «троек» самолётов при бомбометании
Российская авиация применяет всё больше число управляемых бомб. Как отмечают украинские обозреватели, за один день, 29 февраля, ВКС РФ сбросили 152 МПК/УМПК. Только на село Тоненькое прилетело 30 дальнобойных бомб.
- говорится в издании Pucará Defensa.
Как указывается, такое быстрое развертывание большого количества МПК/УМПК объясняется двумя причинами. Во-первых, массовым производством комплектов коррекции полета, которое позволяет переоборудовать не только все большее число стандартных фугасных бомб ФАБ-250М-62 и ФАБ-500М-62, но и блоки кассетных бомб, таких как РБК-500 и ОФАБ-500.
Во-вторых, МПК/УМПК были развернуты не только на Су-34, но и на более старых Су-24, благодаря чему резко увеличилось количество бортов, способных их применять. При этом пока нет свидетельств использования для бомбометания штурмовиков Су-25 или истребителей Су-35, хотя можно ожидать и этого.
- отмечается в зарубежном издании.
Поясняется, что каждый бомбардировщик Су-24 и Су-34 несёт 4 МПК/УМПК, а Су-35 снаряжается 1-2 противорадиолокационными ракетами Х-31, а также средствами борьбы с воздушными целями: 1-2 дальнобойными ракетами Р-37М, 2 ракетами РВВ-АЭ/Р-77-1 средней дистанции полета и 2 ракетами Р-73М малого радиуса действия.
- делается вывод в издании.
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