«Настоящий ударный кулак»: в зарубежной прессе указали на применение ВКС РФ «троек» самолётов при бомбометании

Управляемые бомбы достаточно точны и их у русских много, чтобы наносить массированные удары по сухопутным войскам Украины

Основной ударной группировкой ВКС в настоящее время является «тройка» самолетов: пара Су-24 или Су-34 в сопровождении одного Су-35

Одно такое формирование [звено] развертывает около 8 МПК/УМПК, а также имеет возможность одновременного поражения двух украинских радаров и защиты от любых перехватчиков ВСУ. В общем, это настоящий ударный кулак