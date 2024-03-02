«Настоящий ударный кулак»: в зарубежной прессе указали на применение ВКС РФ «троек» самолётов при бомбометании

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«Настоящий ударный кулак»: в зарубежной прессе указали на применение ВКС РФ «троек» самолётов при бомбометании

Российская авиация применяет всё больше число управляемых бомб. Как отмечают украинские обозреватели, за один день, 29 февраля, ВКС РФ сбросили 152 МПК/УМПК. Только на село Тоненькое прилетело 30 дальнобойных бомб.

Управляемые бомбы достаточно точны и их у русских много, чтобы наносить массированные удары по сухопутным войскам Украины

- говорится в издании Pucará Defensa.



Как указывается, такое быстрое развертывание большого количества МПК/УМПК объясняется двумя причинами. Во-первых, массовым производством комплектов коррекции полета, которое позволяет переоборудовать не только все большее число стандартных фугасных бомб ФАБ-250М-62 и ФАБ-500М-62, но и блоки кассетных бомб, таких как РБК-500 и ОФАБ-500.

Во-вторых, МПК/УМПК были развернуты не только на Су-34, но и на более старых Су-24, благодаря чему резко увеличилось количество бортов, способных их применять. При этом пока нет свидетельств использования для бомбометания штурмовиков Су-25 или истребителей Су-35, хотя можно ожидать и этого.

Основной ударной группировкой ВКС в настоящее время является «тройка» самолетов: пара Су-24 или Су-34 в сопровождении одного Су-35

- отмечается в зарубежном издании.

Поясняется, что каждый бомбардировщик Су-24 и Су-34 несёт 4 МПК/УМПК, а Су-35 снаряжается 1-2 противорадиолокационными ракетами Х-31, а также средствами борьбы с воздушными целями: 1-2 дальнобойными ракетами Р-37М, 2 ракетами РВВ-АЭ/Р-77-1 средней дистанции полета и 2 ракетами Р-73М малого радиуса действия.

Одно такое формирование [звено] развертывает около 8 МПК/УМПК, а также имеет возможность одновременного поражения двух украинских радаров и защиты от любых перехватчиков ВСУ. В общем, это настоящий ударный кулак

- делается вывод в издании.

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    26 комментариев
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +7
      Вчера, 21:38
      Жаль, что порезали Су-17. Был бы кулак из 4-5 самолётов и за один раз как жахнули бы. Знать бы про СВО то и Миг-27 пригодился бы снятый со складов как у танков Т-62 и даже Миг-23. Ну их можно было в одноразовые беспилотники переделать и вот тут ОГО бы жахнули напичканные демилитаризаторами.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +3
        Вчера, 22:28
        Да, хорошие были машины. У нас чертовски не достает дешевых фронтовых бомбардировщиков. Не надо их в "однораховые" записывать
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          0
          Сегодня, 01:24
          Цитата: Serhio250381
          Да, хорошие были машины.
          Именно что были.
          Цитата: Serhio250381
          Не надо их в "однораховые" записывать
          Уже в ноль-разовые списали. А какие были в 90е и даже нулевые варианты? Денег даже на консервацию по уму не было, а в состав России ничего похожего на Аризону не входит. Это там можно оставить самолет в чистом поле, и его за много лет ни коррозия не разъест (нулевая влажность воздуха, и осадки не каждый год), ни грызуны не погрызут, ни насекомые (по-английски bug) собой электронику перемкнут. А после пары-тройки зим под российскими снегами без обслуживания любой самолет годится в лучшем случае под капремонт, а скорее под списание.
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -1
            Сегодня, 01:42
            Не списывать, вот вариант
            1. Наган Ранг пользователя
              Наган
              +1
              Сегодня, 01:57
              Ну не утилизировали, а дальше? Обслуживать некому, негде, а главное - не на что. Даже толком законсервировать не на что, да и хранить негде. Оставить как есть под открытым небом? Так через пару-тройку лет все равно будут годны только на утилизацию, но обойдется дороже, потому что все что может приржаветь приржавеет, и из того что не может тоже немалая часть приржавеет, проржавеет насквозь, прикипит, или еще как-то осложнит разборку и снизит стоимость остатков даже как металлолома. Это ж не танки, которые полвека не проржавеют. Единственный вариант был - использовать прямо тогда, но вы представляете Ельцина, начавшего СВО против тогдашней вроде как на то время еще дружественной и братской, хотя уже бандеровской Украины? Я - нет.
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                0
                Сегодня, 02:20
                А дальше обслуживать, как и другие наши самолеты, вертолеты,танки и прочее вооружение.
                Ельцин начал свое СВО. Первая Чеченская война называется
                1. Наган Ранг пользователя
                  Наган
                  0
                  Сегодня, 02:33
                  Цитата: Serhio250381
                  А дальше обслуживать, как и другие наши самолеты, вертолеты,танки и прочее вооружение.

                  На какие шиши????????????? Тем паче что тогдашнему Паше-Мерседесу эти шиши были нужны на закупку транспортных средств в тогда дружественной Германии в соответствии со своим прозвищем.
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Вчера, 22:31
        29 февраля, ВКС РФ сбросили 152 МПК/УМПК. Только на село Тоненькое прилетело 30 дальнобойных бомб.

        Как так, ведь журналюга от ВО еще 28-го бодро рапортовал о взятии Тоненького?
        https://topwar.ru/237365-vs-rf-vzjali-pod-kontrol-selo-tonenkoe-protivnik-s-poterjami-otstupaet
        Этого рапортовщика надо бы на передовые рубежи отправить с дивана! yes
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +3
      Вчера, 21:39
      Красота. Больше самолетов, красивых и разных)
    3. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
      Алексей Алексеев_5
      +5
      Вчера, 21:40
      Доброй вам охоты ,парни
    4. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +1
      Вчера, 21:40
      карусель это очень хорошо, бери больше кидай дальше и главное в цель, при этом не забывая страховать друг друга, такое не может не радовать, главное чтобы противник проникся
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +2
      Вчера, 21:41
      Этим кулаком да по морде фашистам! А заодно и западные фашисты подумают лишний раз
    6. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +5
      Вчера, 21:43
      Судя из статьи, на третьем году СВО наконец-то поняли, что бомбардировщики и истребитель-бомбардировщики при выполнении б/задания требуют прикрытия истребителем. Такими темпами на пятый год начнут прикрывать и А-50.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +7
        Вчера, 21:52
        Цитата: Владимир М
        Судя из статьи, на третьем году СВО наконец-то поняли, что бомбардировщики и истребитель-бомбардировщики при выполнении б/задания требуют прикрытия истребителем. Такими темпами на пятый год начнут прикрывать и А-50.

        Причём тут третий год? Как массово умпк пошли, так и появились эти тройки. А прикрытие, даже одиночных, бомберов истребителями было практически с начала СВО.
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +1
          Вчера, 21:55
          А до того как массово пошли УМПК разве бомбардировочная авиация не применялась?
          1. Лешак Ранг пользователя
            Лешак
            +1
            Вчера, 21:55
            Цитата: Владимир М
            А до того как массово пошли УМПК разве бомбардировочная авиация не применялась?

            Как массово умпк пошли, так и появились эти тройки. Это мои слова
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              +1
              Вчера, 21:59
              А мои слова были о том, что бомбардировщики на третий год СВО стали прикрываться истребителями. Радует то, что хоть и на третий год, но поняли о необходимости в прикрытии. Как раз прикрытия одиночных, да и групповых самолётов не было.
              1. Лешак Ранг пользователя
                Лешак
                +3
                Вчера, 22:04
                Цитата: Владимир М
                А мои слова были о том, что бомбардировщики на третий год СВО стали прикрываться истребителями. Радует то, что хоть и на третий год, но поняли о необходимости в прикрытии.

                Для Вас повторю свой комментарий:
                Цитата: Лешак
                Цитата: Владимир М
                Судя из статьи, на третьем году СВО наконец-то поняли, что бомбардировщики и истребитель-бомбардировщики при выполнении б/задания требуют прикрытия истребителем. Такими темпами на пятый год начнут прикрывать и А-50.

                Причём тут третий год? Как массово умпк пошли, так и появились эти тройки. А прикрытие, даже одиночных, бомберов истребителями было практически с начала СВО.

                Так уж повезло мне жить рядом с боевым аэродромом и взлет самолётов происходит над крышей моего дома, аэродром менее километра от огорода. Тут уж волей- неволей видишь какие типы самолётов взлетают. request
                1. Владимир М Ранг пользователя
                  Владимир М
                  0
                  Вчера, 22:16
                  Это хорошо, что вы живёте рядом с боевым аэродромом и все видите. Но бомбардировщики и истребители разные самолёты, имеют разные ТТХ, им требуется разное время придти в район. И взлетать вместе для выполнения одной б/задачи не будут. Они взлетают в разное время, а вот в район выполнения б/задачи приходят в одно время.
                  1. Лешак Ранг пользователя
                    Лешак
                    +3
                    Вчера, 22:21
                    Вам, конечно, виднее... Спорить не буду. Но базируются, после начала СВО на одном аэродроме и бомберы и прикрытие.
                    Спасибо за беседу. Я и так сказал больше чем следует говорить в сети. hi
                    1. Владимир М Ранг пользователя
                      Владимир М
                      0
                      Вчера, 22:22
                      И вам спасибо за беседу.
                  2. Tagan Ранг пользователя
                    Tagan
                    +2
                    Вчера, 22:29
                    Разве истребителям обязательно летать на максимальной скорости? Да и наши бомберы не тихоходные кукурузники вроде.
                    1. Лешак Ранг пользователя
                      Лешак
                      +2
                      Вчера, 22:39
                      Цитата: Tagan
                      Разве истребителям обязательно летать на максимальной скорости? Да и наши бомберы не тихоходные кукурузники вроде.

                      Согласен с Вами. Президентский борт как то ужился с Су 35 в недавнем заграничном путешествии, а уж СУ 34 и СУ 35 точно не потеряются. yes
    7. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +3
      Вчера, 22:16
      Цитата: Владимир М
      А мои слова были о том, что бомбардировщики на третий год СВО стали прикрываться истребителями. Радует то, что хоть и на третий год, но поняли о необходимости в прикрытии. Как раз прикрытия одиночных, да и групповых самолётов не было.

      Это ваши выдумки.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -5
      Вчера, 22:43
      Обычные то бомбы-что не кидается?-и что за странная комбинация-тройка?
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 02:18
        А для "кидания обычных бомб" нужно заходить в зону действия ПВО противника. Что как бы не очень хочется.

        Ну и вдогонку - с хрена ли бы Су-34 - бомбер (бомбардировщик)? Он по всей классификации - файтербомбер (истребитель-бомбардировщик, или как сейчас принято говорить - "многоцелевой истребитель"). Да, он на 3+ тонны тяжелее и менее манёвренный, но если нужно издали ракетой жахнуть - так он вполне может и воздушные цели сбивать. Вопрос только в том, что на него навесить. Это раньше как-то разделялись классы самолётов. А сейчас всё разделение - от подвески вооружения.

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