Российские войска нарастили интенсивность авиационных и артиллерийских ударов по гарнизону ВСУ в восточном микрорайоне Часова Яра

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Российские войска нарастили интенсивность авиационных и артиллерийских ударов по гарнизону ВСУ в восточном микрорайоне Часова Яра

Российские войска наращивают давление на противника в направлении Часова Яра. На данный момент передовые порядки Вооружённых сил России продвигаются к этому важному узлу украинской обороны и логистики с северо-востока и востока – от Богдановки и Ивановского (Красного).

Поступает информация о том, что ВКС и артиллерия России наносят удары по позициям, опорным пунктам и огневым точкам противника в городской черте.



Наибольшее число ударов за истекающие сутки нанесено по восточной части Часова Яра, куда несколько дней назад командование ВСУ перебросило резервы со стороны Константиновки. Это фактически обособленная часть города, которую от западной его части отделяет водная преграда – канал Северский Донец-Донбасс.

Украинские эксперты, комментирующие ситуацию, опасаются того, что российские войска отрежут восточный микрорайон Часова Яра вместе с находящимся в нём гарнизоном ВСУ от основных сил. При этом гарнизон в этом микрорайоне действует с привычной для украинских войск тактикой обороны – занимает многоэтажки и старается использовать их как высоты. Это притом, что и сам Часов Яр находится на высоте относительно восточных подступов. Оттуда (из многоэтажек) украинскими войсками ведётся огонь, в том числе из гранатомётов и ПТРК.



Интенсивность ударов по украинскому гарнизону в восточном микрорайоне Часова Яра нарастает. Используются различные средства поражения, включая и авиабомбы с УПМК.
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    14 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +7
      Вчера, 21:56
      Удары ВКС и постоянная работа арты заставили ВСУ полностью "уйти под землю" в Часов Яре. Любое движение людей противника и техники сразу карается ФАБом или большим ствольным калибром и fpv дроном.Противник вынужден прятаться. Количество контрбатарейных ответов с его стороны резко сократилось. При этом они все еще активны ночью. Высоты вокруг города превращены в сплошное месиво.Основная активность на этом участке фронта приходится на село Ивановское (Красное), которое штурмуют подразделения русской армии. Некоторые источники сообщают, что за нами уже около 70% территории населённого пункта. Однако, точно известно, что враг периодически проводит контратаки, пытаясь отбить утерянные позиции. ВСУ активно используют РЭБ для подавления наших разведывательных и ударных беспилотников, а также перебрасывает под Ивановское дополнительные резервы. Говоря простыми словами, враг будет биться за этот населённый пункт до последнего.
      Сообщается, что ВС России тестируют на этом направлении новые беспилотники-камикадзе с системой самонаведения. Это очень хорошо, учитывая, что враг активно задействует РЭБ. Напомним, что беспилотники с самонаведением способны наносить удары по врагу и после потери связи с оператором. Утверждается, что такими беспилотники был поражён один из опорников ВСУ в районе Часов Яра.В районе населенного пункта Клещеевка, продолжаются позиционные бои. ВС России не ведут на этом участке наступательных действий, вместо этого выматывая противника, используя свое преимущество в артиллерии.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Вчера, 22:12
        Интенсивность ударов по украинскому гарнизону в восточном микрорайоне Часова Яра нарастает. Используются различные средства поражения, включая и авиабомбы с УПМК.

        Больше ФАБов на них всяких разных, ну и дней им в окопах ненастных... Чтоб не скучали... am
    2. polinet Ранг пользователя
      polinet
      +2
      Вчера, 21:56
      Удачи нашим ребятам. Враг дрогнул. Бейте нацистов.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Вчера, 22:03
        Ещё огрызается.
        ВСУ контратакуют под Авдеевкой
        Русская армия продолжает продвижение на Авдеевском направлении. Противник после ряда потерь позиций и населённых пунктов перешёл в контрнаступление. ВСУ атакуют северо-западные окраины Орловки. Помимо этого, врагу удалось не позволить нашим бойцам закрепиться в Бердычах. Теперь этот важный опорник находится в серой зоне.

        Несмотря на заявления об освобождении Бердычей, ВСУ пока удерживают улицу Казберова. С мест сообщают, что "ВСУ постоянно пытаются контратаковать, пехота прёт и очень много".

        Стоит признать, что инициатива на Авдеевском участке впервые за долгое время — за противником. Скорее всего, дело в том, что главком ВСУ Александр Сырский на днях заявил о задаче отбить утерянные позиции на Авдеевском направлении, и теперь бросает в бой дополнительные силы.

        Восточная часть Бердычей под контролем наших войск. В южной части населённого пункта гаубицей МСТА-Б уничтожено скопление противника в жилой застройке. Вдоль линии фронта от Орловки до Тоненького идут ожесточенные бои.

        Противник, понимая, что русская армия, практически на плечах отступающих всушников, взяла огромный плацдарм, кидает всё что у него есть на Семеновский рубеж. Едут боевики из Очеретино, Покровска (Красноармейска) и так далее.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          0
          Вчера, 22:10
          ВСУ активно оголяют тылы. Если мы выстоим и сдюжим, то потом будет наступать намного легче, потому что у ВСУ не останется подкреплений и будут ослаблены гарнизоны городов
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +1
            Вчера, 22:24
            Уточнение по н.п. Бердычи.

            Два дня назад ситуация была близка к полному контролю, но потом ВСУ подтянули резервы и начали довольно сильно огрызаться. Идут тяжёлые бои. Противник пытается стабилизировать фронт и подготовить новые рубежи обороны, поставлена задача всеми силами выиграть для этого время, пишет Телеграм-канал «ШТОРМ новости».

            В Бердычах за ВСУ на данный момент территория западнее пруда и кладбища, бетонка бывшего аэродрома, куда регулярно выскакивают танки, и перекрёсток ул. Казберова и Центральной. В этот район с севера и северо-запада ВСУ перебрасывают большое количество пехоты. Вероятно, готовят контратаку.

            Относительно линии наступления село расположено ниже, и отрабатывать по нему с севера и северо-запада у ВСУ пока получается. Туда же из Очеретина активно насыпает украинская артиллерия, в том числе 155-мм снарядами.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              0
              Вчера, 22:37
              За Бердычами поля и поля. Всё, как на ладони. Наши арта и авиация должна хорошо отрабатывать по подкреплению противника. С Артёмовском у Сирского не получилось, будем надеяться, что и с Авдеевкой не получится
            2. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              +3
              Вчера, 22:52
              Машмап всё дурнее становится. У них карты уже с реальностью не связаны. По их картам если судить, то база пво под Авдеевкой всё ещё "держится". На лостарморе карты более адекватные. И на РИА. Что интересно, то при битве под Смоленском в 1941-м немцы потеряли 250 000. Сейчас всу под Бахмутом потеряло 50-70 тысяч. А армии уже не той численности. Сколько теперь поляжет под Орловкой и Часовым Яром, под Работино и Купянском, и менее значимых населённых пунктах в которых уже сейчас идут бои. Думаю судьба Украины решится именно в этих сражениях
        2. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          0
          Вчера, 22:44
          Цитата: neworange88
          Несмотря на заявления об освобождении Бердычей, ВСУ пока удерживают улицу Казберова. С мест сообщают, что "ВСУ постоянно пытаются контратаковать, пехота прёт и очень много".

          Вот мне интересно, зачем журналюги с дивана, в том числе и ВО, рапортуют неверной информацией? Чтоб дух поднять? Как по мне, так они такой брехнёй только хуже делают.
          1. invisible_man Ранг пользователя
            invisible_man
            0
            Вчера, 23:53
            Потому, что понятие "фактчекинг" выдумали гнусные буржуины.
          2. Аргон Ранг пользователя
            Аргон
            0
            Сегодня, 02:16
            Так могут и ципсошники писать! Выдавая себя за "своего". Иначе , как должны работать они? Напрямую, говоря ,как они нас ненавидят или так, как там пишут?
    3. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +3
      Вчера, 21:59
      Если наши возьмут Ивановское и Богдановскую, то гарнизон Восточной части ЧЯ реально вырезать. Только сначала высоточки сложить ФАБами
    4. Товарищ Ким Ранг пользователя
      Товарищ Ким
      0
      Вчера, 22:07
      Цитата: polinet
      Удачи нашим ребятам. Враг дрогнул. Бейте нацистов.


      Победа будет за нами!

      Суровые выводы о СВО:
      "https://globalaffairs.ru/articles/ot-speczialnoj-k-voennoj/"
      Глава первая:

      "Несостоявшийся «Дунай»"
      "Отличием обстоятельств «Дуная» от операции февраля 2022 г. стало не только то, что политическое руководство Украины и командование ВСУ оказали сопротивление. «Дунай» проводился мощной отмобилизованной группировкой войск Организации Варшавского договора, значительно превосходившей силы Чехословацкой народной армии. Инициаторы же СВО пошли на ввод войск в государство, превосходившее Чехословакию по площади, силами ограниченной группировки, оцениваемой примерно в 185 тысяч человек (хотя и включавшей большую часть российских Сухопутных войск и ВДВ), или около 140 батальонных тактических групп. Даже с учётом мобилизации сил ДНР и ЛНР (ещё около 110 тысяч), она уступала по численности вооружённым силам и силовым структурам Украины, уже частично отмобилизованным. Начатая же на Украине за день до начала СВО мобилизация первоочередного резерва, пополнившая ВСУ в считанные дни 150 тысячами военнослужащих с опытом боевых действий в Донбассе (участники «антитеррористической операции» – «Операции объединённых сил») и позволившая доукомплектовать основные бригады первой линии, сделала соотношение сил полностью неблагоприятным для России."
      1. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        0
        Вчера, 23:55
        Суровые выводы о СВО

        Это еще два года назад было ясно.

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