Российские войска нарастили интенсивность авиационных и артиллерийских ударов по гарнизону ВСУ в восточном микрорайоне Часова Яра
Российские войска наращивают давление на противника в направлении Часова Яра. На данный момент передовые порядки Вооружённых сил России продвигаются к этому важному узлу украинской обороны и логистики с северо-востока и востока – от Богдановки и Ивановского (Красного).
Поступает информация о том, что ВКС и артиллерия России наносят удары по позициям, опорным пунктам и огневым точкам противника в городской черте.
Наибольшее число ударов за истекающие сутки нанесено по восточной части Часова Яра, куда несколько дней назад командование ВСУ перебросило резервы со стороны Константиновки. Это фактически обособленная часть города, которую от западной его части отделяет водная преграда – канал Северский Донец-Донбасс.
Украинские эксперты, комментирующие ситуацию, опасаются того, что российские войска отрежут восточный микрорайон Часова Яра вместе с находящимся в нём гарнизоном ВСУ от основных сил. При этом гарнизон в этом микрорайоне действует с привычной для украинских войск тактикой обороны – занимает многоэтажки и старается использовать их как высоты. Это притом, что и сам Часов Яр находится на высоте относительно восточных подступов. Оттуда (из многоэтажек) украинскими войсками ведётся огонь, в том числе из гранатомётов и ПТРК.
Интенсивность ударов по украинскому гарнизону в восточном микрорайоне Часова Яра нарастает. Используются различные средства поражения, включая и авиабомбы с УПМК.
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