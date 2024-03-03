«Обеспечит полное превосходство над соседями»: министр обороны Греции желает приобрести «самый продвинутый» вариант истребителя F-35

Поставка F-35, самого современного экспортируемого истребителя на планете на сегодняшний день, обеспечит превосходство греческих ВВС над всеми [соседними] странами

Мы желаем самого продвинутого [варианта F-35]. Мы не хотим того, что существует сегодня

Это самая передовая из существующих платформ. Благодаря F-35 мы будем иметь возможность абсолютного упреждения [нападения], если не сказать полного превосходства в воздухе