«Обеспечит полное превосходство над соседями»: министр обороны Греции желает приобрести «самый продвинутый» вариант истребителя F-35

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«Обеспечит полное превосходство над соседями»: министр обороны Греции желает приобрести «самый продвинутый» вариант истребителя F-35

Греция намерена приобрести у США около 40 истребителей F-35, что даст, по мнению командования, неоспоримое преимущество в возможном противостоянии с турецкой боевой авиацией.

Поставка F-35, самого современного экспортируемого истребителя на планете на сегодняшний день, обеспечит превосходство греческих ВВС над всеми [соседними] странами

- заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.



С его слов, американский «стелс»-истребитель обойдется налогоплательщику «недешево, очень дорого», но он отказался назвать конкретную стоимость планируемой закупки, так как она будет зависеть от выбранной конфигурации самолета. При этом в местной прессе говорится о сумме в $8,5 млрд.

Мы желаем самого продвинутого [варианта F-35]. Мы не хотим того, что существует сегодня

- заявил Дендиас.

Министр отверг любые сомнения в целесообразности приобретения F-35, сославшись на то, что «они состоят на вооружении Израиля».

Это самая передовая из существующих платформ. Благодаря F-35 мы будем иметь возможность абсолютного упреждения [нападения], если не сказать полного превосходства в воздухе

- отметил министр по поводу поставок Турции F-16.

В ходе интервью ведущий заметил, что циркулирует информация о том, что США могут в любой момент заблокировать F-35, что не позволит их использовать страной-оператором. Министр не стал этого отрицать, но не увидел смысла в таких действиях со стороны Соединенных Штатов.
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    21 комментарий
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 07:48
      Греки против турков готовятся.
      А захватят элладу опять италийцы.

      И болгары.
      Пятая бплканская бкдет
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 08:00
        Цитата: антивирус
        Греки против турков готовятся.

        Готовиться они могут против кого угодно, хоть против инопланетян. Главный вопрос - на какие шишки? И без этого должны втрое больше, чем стОит вся Греция со всеми её Парфенонами. Нет же - ещё поглубже в капкан залезть надо...

        Удивительная страна!... lol
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 08:17
          Цитата: Zoldat_A
          И без этого должны втрое больше, чем стОит вся Греция со всеми её Парфенонами

          В южных странах понты дороже денег. Для них главное понтануться, пусть даже и с голой ж...ой потом останутся wink
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +3
            Сегодня, 08:43
            Цитата: Голландец Михель
            В южных странах понты дороже денег. Для них главное понтануться, пусть даже и с голой ж...ой потом останутся

            Ну, грекам тут можно уже не спешить - голая ж... уже в наличии. В отличии от понтов.
        2. Doccor18 Ранг пользователя
          Doccor18
          +3
          Сегодня, 08:20
          Цитата: Zoldat_A
          Главный вопрос - на какие шишки?

          А на "какие" поляки отовариваются? Экономика в состоянии обморока, а они заказами на десятки миллиардов заокеанских рублей жонглируют... Тут о другом стоит задуматься. США всё плотнее сжимают руки на шее Европы, подсаживая её армии только на "правильные" образцы. Продав десятку-другому стран по два-четыре десятка 35-х, мы в итоге получим несколько сотен вполне современных вражеских истребителей на своей западной границе... Да и "ручные" правительства вскоре не станут так категоричны к слову "война"...
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        0
        Сегодня, 08:06
        Не совсем понятно от каких соседей Греция собралась защищаться ? winked Вроде кенгуру с ними не граничат, а все кто рядом закадычные друганы по НАТО.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          0
          Сегодня, 11:32
          Цитата: Silver99
          Не совсем понятно от каких соседей Греция собралась защищаться ? Вроде кенгуру с ними не граничат, а все кто рядом закадычные друганы по НАТО.

          А война с Турцией за остров Кипр в 1974 году? Был Кипр независимой республикой, а теперь поделён на две части. И до этого не раз были военные конфликты с Турцией по разным причинам. У них постоянная напряжёнка во взаимоотношениях, так что членство в НАТО вовсе не является гарантией безопасности и закадычной дружбы.
      3. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 09:49
        Столкнутся сильные вояки, которые ничего никогда не выигрывали, если не считать допотопные времена.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:48
      Обеспечит полное превосходство над соседями»: министр обороны Греции желает приобрести «самый продвинутый» вариант истребителя F-35
      . Ну что сказать по поводу такого министра... идиЁт!
      1. Грац Ранг пользователя
        Грац
        +1
        Сегодня, 07:59
        не идиёт, а на содержании сша и лоббирует их интересы, очередная продажная шкура
    3. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      -1
      Сегодня, 07:53
      Кипрская война 2.0, с предателями России.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:53
      Поставка F-35, самого современного экспортируемого истребителя на планете на сегодняшний день, обеспечит превосходство греческих ВВС над всеми [соседними] странами
      Грек не только глубоко лизнул Сша, но и, как принято говорить на Западе, послал "сигнал" Эрдогану. Эрдоган наверное по мнению министра должен "затрепетать". Дальше больше.
      Мы желаем самого продвинутого [варианта F-35]. Мы не хотим того, что существует сегодня
      Одна из нищих стран Европы еще и кочевряжится. А $8,5 млрд. может у Германии попросите?
    5. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      0
      Сегодня, 07:54
      супер лётчики у греков?? их в инкубаторе выращивали?
    6. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 07:58
      ф-35 утюг утюгом, это не самолет завоевания превосходства в воздухе, плюс у турок есть с400
    7. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 08:00
      у евреев ф-35 собственной доработки и вряд ли они поделятся ей с греками
    8. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:29
      Министр отверг любые сомнения в целесообразности приобретения F-35, сославшись на то, что «они состоят на вооружении Израиля».
      laughing fool Совсем крыша набекрень у министра, и его Ко! мерикатосы втулят в три дОрога! за теми не заржавеет! laughing
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        0
        Сегодня, 11:34
        Цитата: a.s.zzz888
        Министр отверг любые сомнения в целесообразности приобретения F-35, сославшись на то, что «они состоят на вооружении Израиля».
        laughing fool Совсем крыша набекрень у министра, и его Ко! мерикатосы втулят в три дОрога! за теми не заржавеет! laughing

        Эта птичка Шериф ,как белый слон у индусов (притча такая есть ,хочешь разорить врага ,подари им белого слона дорого обходится в обслуживании)
        А еще у турков С-400 имеется ..Вот ,где турки посмеются над греками облучая эти F-35 и беря на цель)))))
        Истребитель золотой по своему обслуживанию и прочему Изариль не даст соврать ))))
    9. Сергей_Белый Ранг пользователя
      Сергей_Белый
      +2
      Сегодня, 08:55
      Разжечь бы там огонь, когда будут примерно равные силы в воздухе.
      Тактика 1000 порезов. Чем больше разногласий заклятых друзей, тем лучше нам.
      А еще лучше было бы, чтобы Китай начал боевые действия с США и Японией.
      Но некому это организовать. Жаль.
    10. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +1
      Сегодня, 08:58
      Мы желаем самого продвинутого [варианта F-35]. Мы не хотим того, что существует сегодня

      Так то у греков примерно 150шт ф16 разных модификаций, включая современные. Куда им ф35 то ещё? Или хозяин с другого континента настойчиво попросил закупить ?
      Как хитёр американец, вся европа спонсирует ему разработку самолётов уже след поколения
    11. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 09:16
      В свете последних событий необходимо готовить операцию по угону F-35.
      Это долго, дорого, но жизненно необходимо. Судя по всему скоро нам придётся испытать все прелести американских стелс-технологий.
    12. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:10
      Нищие греки покупают "рафали" и Ф - 35))) а кто-нибудь им объяснил стоимость эксплуатации этих чудо - аэропланов?)))

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