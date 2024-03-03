«Обеспечит полное превосходство над соседями»: министр обороны Греции желает приобрести «самый продвинутый» вариант истребителя F-35
Греция намерена приобрести у США около 40 истребителей F-35, что даст, по мнению командования, неоспоримое преимущество в возможном противостоянии с турецкой боевой авиацией.
- заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.
С его слов, американский «стелс»-истребитель обойдется налогоплательщику «недешево, очень дорого», но он отказался назвать конкретную стоимость планируемой закупки, так как она будет зависеть от выбранной конфигурации самолета. При этом в местной прессе говорится о сумме в $8,5 млрд.
- заявил Дендиас.
Министр отверг любые сомнения в целесообразности приобретения F-35, сославшись на то, что «они состоят на вооружении Израиля».
- отметил министр по поводу поставок Турции F-16.
В ходе интервью ведущий заметил, что циркулирует информация о том, что США могут в любой момент заблокировать F-35, что не позволит их использовать страной-оператором. Министр не стал этого отрицать, но не увидел смысла в таких действиях со стороны Соединенных Штатов.
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