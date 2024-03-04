Польша получит первый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Внедрение машин Saab 340 AEW&C укрепит ВВС, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Даже несколько более старые самолеты, такие как Saab 340 AEW&C, позволяют обнаруживать цели, летящие на малой высоте (например, крылатые ракеты), на расстоянии нескольких сотен километров, тогда как для наземной РЛС эта дальность составляет менее 50 км. (для объекта, летящего на высоте 100 м), и в хороших условиях.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отправится в Польшу сегодня, 4 марта, чтобы встретиться с вице-премьером и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. В ходе церемонии будет передан первый из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW.Встреча обоих министров состоится на военно-воздушной базе в Гдыне. Темами переговоров двух министров станут оборонное сотрудничество Швеции и Польши, вопросы, связанные с Евросоюзом и дальнейшая поддержка Украины и НАТО. Не менее важным будет получение первого из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, приобретенных на основании контракта в июле 2023 года. О том, что самолеты Saab 340 отправятся в Польшу в рамках срочной оперативной необходимости, впервые было объявлено на конференции Defence24 DAY в этом году.Общая стоимость контракта, подписанного со шведами, составила около 230 миллионов злотых.Тогда же польская пресса писала:Сегодня самолеты Saab 340 AEW&C также используются Таиландом, Грецией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Кроме того, аналогичные системы, но на базе самолета Saab 2000, а не модели 340, используют также Пакистан (7 единиц) и Саудовская Аравия (2).