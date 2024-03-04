Польша получит первый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения
Министр обороны Швеции Пол Йонсон отправится в Польшу сегодня, 4 марта, чтобы встретиться с вице-премьером и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. В ходе церемонии будет передан первый из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW.
Встреча обоих министров состоится на военно-воздушной базе в Гдыне. Темами переговоров двух министров станут оборонное сотрудничество Швеции и Польши, вопросы, связанные с Евросоюзом и дальнейшая поддержка Украины и НАТО. Не менее важным будет получение первого из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, приобретенных на основании контракта в июле 2023 года. О том, что самолеты Saab 340 отправятся в Польшу в рамках срочной оперативной необходимости, впервые было объявлено на конференции Defence24 DAY в этом году.
Общая стоимость контракта, подписанного со шведами, составила около 230 миллионов злотых.
Тогда же польская пресса писала:
Сегодня самолеты Saab 340 AEW&C также используются Таиландом, Грецией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Кроме того, аналогичные системы, но на базе самолета Saab 2000, а не модели 340, используют также Пакистан (7 единиц) и Саудовская Аравия (2).
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