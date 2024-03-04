Польша получит первый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

4
Польша получит первый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отправится в Польшу сегодня, 4 марта, чтобы встретиться с вице-премьером и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. В ходе церемонии будет передан первый из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW.

Встреча обоих министров состоится на военно-воздушной базе в Гдыне. Темами переговоров двух министров станут оборонное сотрудничество Швеции и Польши, вопросы, связанные с Евросоюзом и дальнейшая поддержка Украины и НАТО. Не менее важным будет получение первого из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, приобретенных на основании контракта в июле 2023 года. О том, что самолеты Saab 340 отправятся в Польшу в рамках срочной оперативной необходимости, впервые было объявлено на конференции Defence24 DAY в этом году.



Общая стоимость контракта, подписанного со шведами, составила около 230 миллионов злотых.

Тогда же польская пресса писала:

Внедрение машин Saab 340 AEW&C укрепит ВВС, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Даже несколько более старые самолеты, такие как Saab 340 AEW&C, позволяют обнаруживать цели, летящие на малой высоте (например, крылатые ракеты), на расстоянии нескольких сотен километров, тогда как для наземной РЛС эта дальность составляет менее 50 км. (для объекта, летящего на высоте 100 м), и в хороших условиях.

Сегодня самолеты Saab 340 AEW&C также используются Таиландом, Грецией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Кроме того, аналогичные системы, но на базе самолета Saab 2000, а не модели 340, используют также Пакистан (7 единиц) и Саудовская Аравия (2).
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    4 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. cornet2 Ранг пользователя
      cornet2
      +1
      Сегодня, 06:11
      Смоленск ждёт в гости...
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 07:49
        наводить будут украинские ф 16 на наших.
    2. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 06:57
      2 самолёта за 230 млн злотых?
      Наверное швед прилетел в Польшу, что бы договориться по-хорошему о стоимости обслуживания. Ещё на столько же.
      PS. Стоимость таких самолетов кажется заниженной.
    3. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 08:58
      Общая стоимость контракта, подписанного со шведами, составила около 230 миллионов злотых.

      30 млн долларов за самолет и прочее по контракту. Недорого.
      контракта в июле 2023 года

      Быстро сделали.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»