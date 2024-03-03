Украинский эксперт: Для спасения ситуации под Авдеевкой необходимо использовать «отряды смертников»

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Украинский эксперт: Для спасения ситуации под Авдеевкой необходимо использовать «отряды смертников»

После захвата Авдеевки российская армия продолжает наступать, взламывая вторую линию обороны, и остановить ее имеющимися силами на этих рубежах невозможно. Для этого ВСУ необходима линия мощная линия обороны, созданная по всем правилам, но российские войска не дают этого сделать, постоянно атакуя. Но выход из этой ситуации есть, уверен украинский эксперт, полковник СБУ Олег Стариков.

По мнению эксперта, чтобы остановить штурмовые группы российских войск, необходимо оттянуть основные силы ВСУ назад, где они должны "закопаться в землю" по всем правилам фортификации, а для сдерживания российских войск оставить "арьергард из смертников", который должен как "300 спартанцев" держать позиции, пока не будет построена новая линия обороны. Причем отводить основные силы надо не на несколько километров, а так, чтобы из не достала российская артиллерия и авиация.



Нам необходимо сделать все возможное, чтобы остановить их продвижение. Вы же видите, каждый день идет продвижение от пятисот до километра (...) Вперед выдвинуть арьергард, который будет сдерживать наступающего противника. То есть эти подразделения должны решать задачу "ни шагу назад"

- заявил Стариков.

Вопрос отсутствия линий обороны с укреплениями в районе Авдеевки сейчас на Украине не обсуждает только ленивый, поскольку скрыть продвижение российских войск не удается. Как уже сообщалось, офис Зеленского намерен свалить всю вину за их отсутствие на бывшего главкома ВСУ Залужного, якобы это он не озаботился их возведением. Политические разборки в Киеве в самом разгаре, на их фоне моральный дух в армии Украины значительно упал, впрочем, это только начало, Зеленский запускает "чистки", пытаясь подавить "тихий бунт" в ВСУ.
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    34 комментария
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +17
      Сегодня, 06:40
      Триста хохланцев . Эпично было бы ... Хохланцы, каково ваше ремесло ??!!
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +9
        Сегодня, 06:47
        Цитата: FoBoss_VM
        Хохланцы, каково ваше ремесло ??!!

        Умирать за Хуторалисимуса!!!
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +10
        Сегодня, 06:47
        Эпичные долбоящеры....... laughing...а "умники" в Киеве не желают возглавить отряды смертников? Эксперд уже записался?
        1. gmss Ранг пользователя
          gmss
          +1
          Сегодня, 07:34
          Этот стариков, в описываемой им ситуации, будет одним из первых , кто бросив все и всех , расталкивая локтями будет бежать сломя голову от наступающего противника.
          1. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            -1
            Сегодня, 08:04
            Скорее всего laughing
            Но надо отдать должное - он дело говорит. Других вариантов у них нет. Но это всего лишь продлит агонию всу года на два-три
            1. Irokez Ранг пользователя
              Irokez
              +4
              Сегодня, 08:30
              Правильно. Как он говорит
              отводить основные силы надо не на несколько километров, а так, чтобы из не достала российская артиллерия и авиация.

              То есть до самой Польской, Венгерской и Румынской границы границы. Пусть там и закапываются в землю.
            2. Ныробский Ранг пользователя
              Ныробский
              +3
              Сегодня, 10:02
              Цитата: Я свой
              Но надо отдать должное - он дело говорит. Других вариантов у них нет.

              444 тысячи бандерлогов уже стали смертниками, так что ещё 300 голов ситуацию точно не спасут. Пока до них дойдёт, что их истинный враг за океаном, а не Россия, они ещё 250-300 тысяч своих воякив в могилы загонят.
      3. mark1 Ранг пользователя
        mark1
        +3
        Сегодня, 07:05
        Цитата: FoBoss_VM
        Триста хохланцев . Эпично было бы

        А еще лучше триста хохланских экспертов
      4. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 07:26
        Ипонские камикадзе на зеро им нужны. Из музеев. Дешевле современных бпла
        будут.
        Чьо останется от кохлов? Что в наши дни есть от др рима? Кохляцкий квартал в Париже?
      5. Last centurion Ранг пользователя
        Last centurion
        +1
        Сегодня, 08:14
        У укров уже похоже сорта смертников появляются.
        Те что точно умрут и те, кого возможно ранит

        ЗЫ: сдавайтесь, хорош уже чернозëмить
      6. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 10:46
        Зелёнкиного кина про 300 еврейцев насмотрелся! soldier
      7. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 12:15
        Уже проходили,Круты 1918г.-430 человек : украинских офицеров и юнкеров , студентов и гимназистов (Студенческий курень) и полсотни казаков.
        Когда "молодежь" пошла копать окопы, петлюровские офицеры и казацкие старшины устроили в поезде пьянку. Увидев цепи большевиков "командиры"умчались в Киев, даже не забрав бегущих по путям юнкеров и студентов
        История,похоже,повторяется.
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 07:01
      Чем они будут мотивировать эти отряды? Оружие то же, люди те же. Только боевая химия.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 10:48
        Им орденов кучу можно предложить. Конечно, посмертно, но... Кучу ведь...
    3. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 07:02
      для сдерживания российских войск оставить "арьергард из смертников"

      Из "Азова" или какого-нибудь "Кракена" набирать будут? belay
      Причем отводить основные силы надо не на несколько километров, а так, чтобы из не достала российская артиллерия и авиация.

      Это, как минимум, в Польшу надо бежать...request
    4. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:03
      для сдерживания российских войск оставить "арьергард из смертников"
      Новая идея для Зеленского - чего ещё ни у кого не просил..
      Пусть у японцев "банзаев" поклянчит. Японцы - они такие затейники в этом деле...

      Пы.Сы. А в Европе создать очередную ассоциацию по типу "снарядной", "танковой" и ещё бог знает, каких там Зеленский уже насоздавал. "Ассоциацию смертников". С "банзаями" в Европе не очень, поэтому можно в неё принимать сразу территориями. Отправил войска на Украину - велкам в "Ассоциацию"!
    5. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 07:05
      Вонючее,туповатое недоражвитое украинство,не способно на самопежертвование. Чушь! Украсть. Донести. Облить грязью,за спиной. Завидовать- всегда пожалуйста.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      -1
      Сегодня, 07:23
      для сдерживания российских войск оставить "арьергард из смертников", который должен как "300 спартанцев" держать позиции
      Сам очевидно в "арьергард смертников" записываться не собирается. Сегодня смертники, а завтра до чего додумаются? По поводу "300 спартанцев". Старикову следует посмотреть "95 квартал" на эту тему где Зеленский в роли Леонида прощается с мамой...
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 07:36
        Цитата: rotmistr60
        где Зеленский в роли Леонида прощается с мамой...
        Он ещё и членом на рояле играть умеет wink
    7. seti Ранг пользователя
      seti
      0
      Сегодня, 07:28
      Не называйте этого нацика экспертом. Обычное тупое..
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:35
      Хорошо бы во главе колонны смертников увидеть этого "эксперта" wink
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 11:51
        Хорошо бы во главе колонны смертников увидеть этого "эксперта"

        Ни в коем случае. Пусть сидит и побольше таких "советов" Сырскому дает. laughing
    9. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 07:37
      У солдата всегда должна быть хоть какая-то надежда выйти живым из боя. Можно конечно пообещать райскую жизнь после смерти, но с религиозным фанатизмом на Украине вроде не очень.
    10. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 07:38
      Мышление эксперда 13го возроста.
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:38
      Ну и ладно, очередное следующее идиЁто-крЕтино.... все остальные от туда сбежали, если смогли.
    12. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +2
      Сегодня, 08:09
      полковника в смертники зачислить первым....
    13. golen Ранг пользователя
      golen
      +1
      Сегодня, 08:16
      А сам, гнид...а Стариков, уже записался в "смертники"?
    14. D-Master Ранг пользователя
      D-Master
      0
      Сегодня, 08:32
      Стариков возглавит отряд хероев? Или он, как истинный руководитель, будет находиться в тылу, мужественно руководя обороной?
    15. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:33
      Украинский эксперт: Для спасения ситуации под Авдеевкой необходимо использовать «отряды смертников»
      О-ооо! это ему к ипенцам за опытом! laughing У них дюже богатый был, может какие чертежи остались)). laughing А лучше ВСЕХ сразу на цепь, чтобы не скучно было! laughing
    16. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 08:34
      Но выход из этой ситуации есть, уверен украинский эксперт, полковник СБУ Олег Стариков.
      Интересно, эта "вырусь" готов встать во главе одного из этих отрядов?
    17. Иваникус Ранг пользователя
      Иваникус
      +1
      Сегодня, 09:11
      За Днепр отводите, там и окапывайтесь...
    18. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      -4
      Сегодня, 09:25
      В последнее время что-то не заметно движение под Авдеевкой. Укры поперли вперед. Мясом наваливаются, Это на ариергады не похоже. Больше похоже на контрнаступ.Надеюсь наши их проредят и пойдут дальше. Но пока там тяжело.
    19. anatolv Ранг пользователя
      anatolv
      0
      Сегодня, 10:15
      А укры уже объявили тендеры на закупку стальных цепей для смертников?
    20. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 11:47
      Причем отводить основные силы надо не на несколько километров, а так, чтобы из не достала российская артиллерия и авиация.


      Правильно Стариков советует. Пусть отводят войска ко Львову. Так вернее будет. sad

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