Украинский эксперт: Для спасения ситуации под Авдеевкой необходимо использовать «отряды смертников»
После захвата Авдеевки российская армия продолжает наступать, взламывая вторую линию обороны, и остановить ее имеющимися силами на этих рубежах невозможно. Для этого ВСУ необходима линия мощная линия обороны, созданная по всем правилам, но российские войска не дают этого сделать, постоянно атакуя. Но выход из этой ситуации есть, уверен украинский эксперт, полковник СБУ Олег Стариков.
По мнению эксперта, чтобы остановить штурмовые группы российских войск, необходимо оттянуть основные силы ВСУ назад, где они должны "закопаться в землю" по всем правилам фортификации, а для сдерживания российских войск оставить "арьергард из смертников", который должен как "300 спартанцев" держать позиции, пока не будет построена новая линия обороны. Причем отводить основные силы надо не на несколько километров, а так, чтобы из не достала российская артиллерия и авиация.
- заявил Стариков.
Вопрос отсутствия линий обороны с укреплениями в районе Авдеевки сейчас на Украине не обсуждает только ленивый, поскольку скрыть продвижение российских войск не удается. Как уже сообщалось, офис Зеленского намерен свалить всю вину за их отсутствие на бывшего главкома ВСУ Залужного, якобы это он не озаботился их возведением. Политические разборки в Киеве в самом разгаре, на их фоне моральный дух в армии Украины значительно упал, впрочем, это только начало, Зеленский запускает "чистки", пытаясь подавить "тихий бунт" в ВСУ.
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