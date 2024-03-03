Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Крым
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Украинские вооруженные формирования предприняли попытку массированной атаки на Крымский полуостров, в течение ночи российская ПВО перехватила около сорока ударных беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Киев атаковал юго-восточную часть полуострова, зенитные комплексы работали в районе Феодосии. Временно было закрыто движение по Крымскому мосту и по трассе "Таврида" в районе города в сторону Керчи. О каких-либо разрушениях на земле и о пострадавших в результате налета на данный момент не сообщается. Военные заявляют, что все украинские беспилотники были сбиты.
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым
- говорится в сообщении.
Жители Феодосии сообщают о нескольких взрывах в небе над городом в районе 2 часов ночи, очень активно работали зенитные комплексы. Оценка ущерба, если он есть, будет произведена в светлое время суток, сейчас на местах падения обломков украинских дронов работают экстренные службы. Отмечается, что это одна из самых массированных атак беспилотников на Крым за все время, меньшее количество дронов Киев запускал, а большее нет.
Накануне вечером Киев предпринял попытку атаки и на Белгородскую область, российская ПВО сбила два украинских беспилотника.
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