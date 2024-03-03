Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Крым

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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Крым

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку массированной атаки на Крымский полуостров, в течение ночи российская ПВО перехватила около сорока ударных беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Киев атаковал юго-восточную часть полуострова, зенитные комплексы работали в районе Феодосии. Временно было закрыто движение по Крымскому мосту и по трассе "Таврида" в районе города в сторону Керчи. О каких-либо разрушениях на земле и о пострадавших в результате налета на данный момент не сообщается. Военные заявляют, что все украинские беспилотники были сбиты.



Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым

- говорится в сообщении.

Жители Феодосии сообщают о нескольких взрывах в небе над городом в районе 2 часов ночи, очень активно работали зенитные комплексы. Оценка ущерба, если он есть, будет произведена в светлое время суток, сейчас на местах падения обломков украинских дронов работают экстренные службы. Отмечается, что это одна из самых массированных атак беспилотников на Крым за все время, меньшее количество дронов Киев запускал, а большее нет.

Накануне вечером Киев предпринял попытку атаки и на Белгородскую область, российская ПВО сбила два украинских беспилотника.
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    37 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +29
      Сегодня, 07:19
      Пока мы реально врага на поле боя не уничтожим, а уничтожение его всегда начинают с руководства и штабов управления, мы так и будем наблюдать за террористичесеими атаками по всей стране. Пока не уничтожаются центры планирования, организации и управления террористические выходки к большому сожалению будут продолжатся.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 07:42
        Цитата: Чёрный
        Пока не уничтожаются центры планирования, организации и управления

        Подпишусь под каждым словом. Мало того, не раз обпащал внимание на этот аспект...
        Сложилось впечатление, что только там, в Кремле, знают, как надо побеждать...
        У них же опыта больше...
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +15
        Сегодня, 07:57
        Так сколько уже раз тут писалм, что "бить надо не по палке, а по руке держащей эту палку". Почему все еще живо военно-политическое руководство Украины ? Почему западные кураторы беспрепятственно бродят по Киеву ? Почему четко не сказано об уничтожении инфраструктуры стран поставляющих оружие для атак материковой части России....... вспомните еще два года назад Запад робко поставлял бронежилеты и каски, и вот уже танки, ракеты и самолеты, что будем ждать когда "таурусы" начинят грязной бомбой или они полетят на АЭС России ? Пора кончать с этим "спортом".
        1. Serafim Ранг пользователя
          Serafim
          +1
          Сегодня, 09:23
          Так сколько уже раз тут писалм, что "бить надо не по палке, а по руке держащей эту палку". 

          Не по руке, которая держит палку, а по голове, которая управляет рукой, держащей палку.
          1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
            Сергей Prutkov55
            +1
            Сегодня, 12:08
            В башку уже нужно бить , которая всем этим безобразием командует.
            1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
              S.K.Vichyakow
              -1
              Сегодня, 12:27
              Это понимают и в Москве. Поэтому и не бьют по Киеву, опасаясь аналогичных мыслей от них.
      3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 08:39
        Чёрный
        +17
        Сегодня, 07:19
        Пока мы реально врага на поле боя не уничтожим, а уничтожение его всегда начинают с руководства и штабов управления, мы так и будем наблюдать за террористичесеими атаками по всей стране. Пока не уничтожаются центры планирования, организации и управления террористические выходки к большому сожалению будут продолжатся.
        Собственно, и добавить нечего, кроме +.
      4. shikin Ранг пользователя
        shikin
        +1
        Сегодня, 10:52
        Подскажите мне, с какой войны в истории начиналось уничтожение руководства и штабов управления? Кроме, конечно, вариантов с подавляющим превосходством во всех видах ВС.
    2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      +13
      Сегодня, 07:21
      Ну теперь жди ракетной атаки Storm Shadow... ПВО прощупали...
      1. uralex Ранг пользователя
        uralex
        +6
        Сегодня, 07:24
        Да, тоже думаю, что походит на репетицию, особенно после разоблачения немцев с их переговорами...
        1. 30 вис Ранг пользователя
          30 вис
          +2
          Сегодня, 08:58
          Цитата: uralex
          Да, тоже думаю, что походит на репетицию, особенно после разоблачения немцев с их переговорами...

          И в Санкт-Петербург дроны полетели ... Похоже свидоукры ищут уязвимые места ... для будущих ударов ракетами .. К тому же писали о пролёте по украине с имитацией удара по Крыму двух ф -16 и ф-35 ... Давно было пора перебить к чертям собачьим всё это бандероправительство и распотрошить ухро военно руководство . Не рукоблудием заниматься . А бить в мётрвую . Бить в смерть . .
          1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 12:04
            Цитата: 30 вис
            Давно было пора перебить к чертям собачьим всё это бандероправительство и распотрошить ухро военно руководство . Не рукоблудием заниматься . А бить в мётрвую . Бить в смерть . .

            Ну других клоунов поставят, толку то... Планы составляют и руководят то, всё равно, из-за лужи...
      2. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 10:22
        Как по мне, так это не разведка а реальная попытка пролома. Что же касается ваших мыслей, то да будут и скальпы и тени и, с вероятностью 90%, быки. Но... Кто сказал, что у нас стационарная система ПВО? Быть может, что угодно, с учётом того, что за лужей пригорает.
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -18
      Сегодня, 07:21
      Внимание, внимание сегодня ночью под мостом поймали гитлера с хвостом...
      А зелю под крымским мостом поймают?
      Или сво не про свой порядок внутри красных линий?
      1. DrMad Ранг пользователя
        DrMad
        +1
        Сегодня, 13:48
        Его там повесят, под самым высоким пролётом.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +10
      Сегодня, 07:30
      в течение ночи российская ПВО перехватила около сорока ударных беспилотников самолетного типа
      Все же в назидание просто необходимо киевские, львовские и др. основные административные здание превратить в руины, причем днем и без оглядки на западные вопли. Судя по всему запаслись беспилотниками, да и ракетами не без помощи "друзей" поэтому и пытаются хоть как-то ответить.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +9
        Сегодня, 07:34
        Цитата: rotmistr60
        необходимо киевские, львовские и др. основные административные здание превратить в руины, причем днем и без оглядки на западные вопли
        Это надо было делать с самого начала СВО. Первое на войне, это обезглавить ВСУ
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +1
          Сегодня, 08:18
          Офицерский состав выкашивают. А зелю смысла нет
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            0
            Сегодня, 09:31
            Да без полезно всё им объяснять про наркофюрера. Я даже Гитлера в пример приводил, когда покушение было подготовлено,но Сталин отдал приказ не убирать Гитлера,т.к. это бы только нам(СССР)было на тот момент хуже. Только посмотрите сколько ошибок делать наркот. И зачем нам на его месте умный руководитель?
          2. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 09:32
            Цитата: Я свой
            А зелю смысла нет

            Почему же нет? А брожения за власть, которые там могут начаться?
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              +1
              Сегодня, 11:47
              Там прямое назначение идёт на эту должность laughing
          3. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            +1
            Сегодня, 13:50
            Цитата: Я свой
            Офицерский состав выкашивают. А зелю смысла нет

            yes Таких Зель там очередь стоит, надо не только панов охвицеров косить но, прежде всего, биомассу гасить, причём периодически устраивать показательные порки. На месте того же Яворовского полигона давно пора водоём устроить, благо у нас старых "Воевод" девать некуда, да и "Сармат" Верховный обещал показать в действии...
    5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 07:34
      Интересно натовская разведовательная авиация была в этот момент в воздухе в Чёрном море?
      И натовские разведовательные спутники... пролетали ли над Крымом в момент удара ВСУ?
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +5
        Сегодня, 07:39
        Интересно натовская разведовательная авиация была в этот момент в воздухе в Чёрном море?
        Как показывает практика они при этом (нанесение ударов по важным объектам) всегда над Черным морем.
        1. Пензяк Ранг пользователя
          Пензяк
          0
          Сегодня, 11:18
          Однако в данный момент глобальный ястреб заблудился и вместо мексиканского залива что-то возле Крыма рассматривает.
      2. Комментарий был удален.
      3. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        0
        Сегодня, 10:28
        Конечно, как и каждый день. Выяснилось, что наш флот оснащен маскировочными сетями, что вызвало изумление.
    6. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +8
      Сегодня, 07:41
      Отразили более-менее успешно и хорошо,только судя по всему атаки будут нарастать и негатив от этих налётов будет только увеличиваться,причём ущерб будет не только материальный,сколько поедет желающих отдыхать в зону атак беспилотников,насколько сократится торговля,грузовые и пассажирские перевозки,сколько людей покинет неспокойный регион,разумеется тех кто сможет,кто не сможет останутся проживая в постоянном стрессе.На той стороне не скрывают что целью являются любой россиянин,включая руководство страны,и неужели кто-то думает что будь у них возможности они бы их не использовали,так зачем дожидаться времени когда у них они появятся?Чтобы иметь оправдание ,типа они первыми начали?Может самим первыми отправить к Бандере верхушку Украины а для пущей убедительности ещё и какого-нибудь высокопоставленного гостя из вражьей страны.
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 09:19
        Что-то напрягает фраза "все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены". Укры такими же фразами отделываются, даже когда пропускают удары. По статистике какая-то часть все равно доходит до цели. Просто не хотят врагу сообщать результаты. Так что не надо себя тешить иллюзиями.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 13:55
          Цитата: Павел_Свешников
          Что-то напрягает фраза "все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены".

          Напрягает уже то, что нам лапшу на уши вешают и и недоговаривают постоянно. Раньше хоть говорящую голову прапорщика в экран вставляли регулярно, теперь и это перестали делать...
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 07:43
      Пора равнять Банковую с землей.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 13:58
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Пора равнять Банковую с землей.

        Там можно весь квартал закатать, а что толку то? Тут же других петрушек поставят, надо инфраструктуру ломать и скопления всук заземлять. А то нам на ВО картинки кажут кто где и в каком ракурсе, и тишина...
    8. next322 Ранг пользователя
      next322
      -3
      Сегодня, 08:17
      Опять продолжится невнятное жевание соплей, опять пустые угрозы, озабоченности и рисование линий.....Где политическая воля?жаль Жириновского нет, вот этот человек сейчас просто необходим
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 08:45
        Не Жириновского , а Судоплатова.
        1. Serafim Ранг пользователя
          Serafim
          -1
          Сегодня, 09:27
          Иосиф Виссарионович также необходим.
      2. Glock-17 Ранг пользователя
        Glock-17
        0
        Сегодня, 08:46
        Без реальной власти Жириновский бы просто сотрясал воздух, а Гарант бы сказал, что это его личное мнение, а не официальная позиция Кремля.
    9. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 10:11
      А как же они выдохлись и вообще всё у них "плохо"?
    10. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 12:09
      Пора уже открыть охоту на цирк и клоунов. Твари достали.

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