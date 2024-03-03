Словацкий премьер Фицо: Страна остаётся без ПВО, Италия забирает последний ЗРК SAMP/T

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Словацкий премьер Фицо: Страна остаётся без ПВО, Италия забирает последний ЗРК SAMP/T

Словакия остается без противовоздушной обороны, все обещания "партнеров" по НАТО благополучно забыты, последняя система ПВО снимается с боевого дежурства и отправляется в Италию. Об этом сообщил словацкий премьер Роберт Фицо.

Предыдущее правительство Словакии, активно поддерживающее Зеленского, отправило на Украину стоящий на вооружении словацкой армии комплекс С-300, являющийся единственной системой ПВО, закрывающей небо Словакии. Вместо этого США и другие страны НАТО пообещали Братиславе "закрыть" небо своими системами и поставить другой комплекс. После отправки С-300 на Украину в стране появились американские ЗРК Patriot, но они были быстро выведены. А итальянцы свой комплекс SAMP/T давали словакам в аренду всего на год.



Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте (...) А я спрашиваю: господи, кто будет охранять наши АЭС и другие стратегические цели?

- заявил Фицо.

Итальянская система ПВО среднего радиуса действия SAMP/T была размещена в Словакии весной прошлого года, на боевое дежурство она встала в апреле. Теперь итальянцы готовятся отправить ее еще куда-то, возможно, что и на Украину, такой вариант совсем исключать не нужно. А Словакия остается без систем ПВО и будет вынуждена просить соседние страны выделить ей что-нибудь для прикрытия своего воздушного пространства.
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    27 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +10
      Сегодня, 08:18
      Намечается многоходовочка со стороны Италии,этот комплекс окажется в скором времени на Украине.Словакия отработанный материал и их развели как лохов.
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +3
        Сегодня, 08:28
        Снимут Фицо, вернут словакам ПВО, причем с запасом... Все же понимают, что никакой угрозы словацким АЭС от России не существует. В действии политика кнута и пряника. Надо теперь посмотреть, что есть отнять у Орбана... lol
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +4
          Сегодня, 08:30
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Все же понимают, что никакой угрозы словацким АЭС от России не существует.

          11 сентября разве Россия атаковала с воздуха башни-близнецы, Пентагон и Белый Дом
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 08:35
            Разве не Россия???? request Если ещё есть сомневающиеся, то со временем это недоразумение исправят, как исправили мозги многим японцам, которые теперь уверены, что атомные бомбы на них сбросил СССР.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 09:20
              Цитата: Сабуров_Александр53
              как исправили мозги многим японцам, которые теперь уверены, что атомные бомбы на них сбросил СССР
              Это вы в какой-то пропагандистской брошюре из Ленинской комнаты прочитали?
              1. ALCA056000 Ранг пользователя
                ALCA056000
                0
                Сегодня, 12:53
                Это вы чего-то там в голландии разрешенного употребляете, видимо, если это для вас новость... Поинтересуйтесь темой, полно информации по этой работе с японцами.
                1. Shurik70 Ранг пользователя
                  Shurik70
                  0
                  Сегодня, 13:34
                  Я что-то не понял интриги от словаков.
                  С американцами и их "Пэтриотами" всё ясно - без обмана они жить не могут, национальная черта.
                  С итальянцами тоже всё ясно, дали свой комплекс на год, время вышло, вот и забрали.
                  А вот славаков не понимаю.
                  Прямым текстом в СМИ заявляют:
                  "Уважаемые террористы, наши АЭС и военные склады сейчас беззащитны для дронов, спешите совершить теракт, пока ситуация не изменилась"
                2. Голландец Михель Ранг пользователя
                  Голландец Михель
                  0
                  Сегодня, 15:11
                  Цитата: ALCA056000
                  Поинтересуйтесь темой, полно информации

                  Полагаю, что интересоваться надо вам
          2. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 08:53
            Цитата: svp67
            11 сентября разве Россия атаковала с воздуха башни-близнецы, Пентагон и Белый Дом

            Вот новость-то будет для американских домохозяек, если они узнают, кто на самом деле подорвал башни и выломал дыру в Пентагоне!...
          3. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            0
            Сегодня, 10:57
            Цитата: svp67
            11 сентября разве Россия атаковала с воздуха башни-близнецы, Пентагон и Белый Дом

            А разве наличие развитой ПВО заточенной на атаки из вне, спасает от атак изнутри? Тем более гражданскими рейсовыми самолётами.
            1. svp67 Ранг пользователя
              svp67
              0
              Сегодня, 12:58
              Цитата: Fitter65

              А разве наличие развитой ПВО заточенной на атаки из вне, спасает от атак изнутри? Тем более гражданскими рейсовыми самолётами.

              Зона ПВО создается вокруг объекта и там все равно от куда атака.
              1. Fitter65 Ранг пользователя
                Fitter65
                0
                Сегодня, 14:27
                Цитата: svp67
                Зона ПВО создается вокруг объекта и там все равно от куда атака.

                Хорошо. Вокруг Нью-Йорка была зона ПВО. что она из себя представляла это другой вопрос. В эту зону входит гражданский воздушный лайнер, который отворачивает от аэродрома и идёт на город... Вопрос- какое расстояние от ВПП аэропорта до башен близнецов, за какое время самолёт преодолевает это расстояние, и время принятие на решение по сбитию гражданского лайнера, изменившего по неизвестной причине курс. Судя по вашему комментарию вы вААще не в теме ...
        2. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 08:31
          Александр,что а аренде у ВС Венгрии - всё окажется на Украине.Будут расчехлять всех ,в НАТО. hi
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +3
            Сегодня, 09:17
            А Словакия остается без систем ПВО и будет вынуждена просить соседние страны
            Их же НАТО защищает, или зачищает....Спят под одним одеялом !
    2. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 08:22
      Антидроновое ружьё им в аренду сдать по цене "пэтриота"
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 11:03
        С игольчатым штыком............
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:22
      Предыдущее правительство Словакии, активно поддерживающее Зеленского, отправило на Украину стоящий на вооружении словацкой армии комплекс С-300, являющийся единственной системой ПВО, закрывающей небо Словакии.
      Последнюю рубаху)) laughing не пожалели не братья, и по ходу уже не славяне. Кувыркайтесь сами, как хотите "козлятушки-ребятушки". laughing
    4. Петрович44 Ранг пользователя
      Петрович44
      +1
      Сегодня, 08:34
      Итальянская система


      Как им немного надо было.
      Чтобы отбиться от великой нападющей России.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Сегодня, 08:55
        Ну насчёт немного надо было, это Вы погорячились SAMP/T наверное лучшая Европейская система. Для не большой страны самое то. А вот то что верить там нельзя ни кому, это верно. Они своих то кидают только так. А уж нам то наплести с три короба, а потом всё забыть, это само собой разумеется.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:45
      Словакия остается без противовоздушной обороны, все обещания "партнеров" по НАТО благополучно забыты
      С этим (забытыми обещаниями) сегодня столкнулась Словакия, завтра столкнутся др. страны ЕС активно помогающие украине. По поводу итальянского комплекса ПВО. Учитывая политику премьерши совершенно не исключено, что он окажется на территории "незалежной".
      1. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 12:55
        Они там точно все малахольные laughing Сколько ещё раз каждого надо кинуть, чтобы дошло - наглосаксам верить нельзя !!
    6. Грац Ранг пользователя
      Грац
      +1
      Сегодня, 09:23
      господин Фицо не хочет возбудить уголовное дело в отношении прошлого кабинета министров . за разбазаривание обороны страны?
    7. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -3
      Сегодня, 09:49
      Развод уровня бог. Отдай свое,возми мое поюзать, отдай моё останься нисчем.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 11:06
        Вот ещё один великолепный пример безграмотности на сайте ВО! Прямо шедевр!
        1. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          +1
          Сегодня, 12:57
          Да уж .... В слове "@@@" три ошибки некоторые делают laughing
    8. aranzon1913 Ранг пользователя
      aranzon1913
      0
      Сегодня, 10:14
      Очень интересная мысль. АЭС осталась без прикрытия с воздуха... А во Франции, например, и АЭС в изобилии и исламистов со всего БВ навалом, и ПВО они тоже активно вна поставляют. Во т прилетит дрон по станции и все, придется ставить ПВО везде
    9. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      +1
      Сегодня, 12:14
      А Словакия остается без систем ПВО и будет вынуждена просить соседние страны выделить ей что-нибудь для прикрытия своего воздушного пространства.
      А зачем? Они и так уже давно колония.

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