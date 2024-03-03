Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте (...) А я спрашиваю: господи, кто будет охранять наши АЭС и другие стратегические цели?

Словакия остается без противовоздушной обороны, все обещания "партнеров" по НАТО благополучно забыты, последняя система ПВО снимается с боевого дежурства и отправляется в Италию. Об этом сообщил словацкий премьер Роберт Фицо.Предыдущее правительство Словакии, активно поддерживающее Зеленского, отправило на Украину стоящий на вооружении словацкой армии комплекс С-300, являющийся единственной системой ПВО, закрывающей небо Словакии. Вместо этого США и другие страны НАТО пообещали Братиславе "закрыть" небо своими системами и поставить другой комплекс. После отправки С-300 на Украину в стране появились американские ЗРК Patriot, но они были быстро выведены. А итальянцы свой комплекс SAMP/T давали словакам в аренду всего на год.- заявил Фицо.Итальянская система ПВО среднего радиуса действия SAMP/T была размещена в Словакии весной прошлого года, на боевое дежурство она встала в апреле. Теперь итальянцы готовятся отправить ее еще куда-то, возможно, что и на Украину, такой вариант совсем исключать не нужно. А Словакия остается без систем ПВО и будет вынуждена просить соседние страны выделить ей что-нибудь для прикрытия своего воздушного пространства.