«Займём более агрессивную позицию»: Израильский политик анонсировал ухудшение отношений Израиля и России
Израиль займет по отношению к России более агрессивную позицию, с таким заявлением выступил один из лидеров правящей партии "Ликуд" Амир Вейтманн.
Израильский политик анонсировал изменение политики Тель-Авива в отношении Москвы из-за проходящей на Украине спецоперации. При этом он предупредил, что если конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС закончится раньше, то "израильское оружие" окажется на Украине. В вину России ставится якобы "вовлеченность" в израильско-палестинский конфликт, но степень этой "вовлеченности" Вейтманн пояснить не смог.
- заявил израильский политик добавив, что заявление постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана о передаче Киеву систем о раннем предупреждении об атаках ракет и беспилотников, является только началом. На данный момент Израиль не имеет возможности передавать оружие другим странам, но все может измениться после окончания конфликта. При этом Вейтманн заявил о неких "обязательствах" Израиля перед Украиной.
Ранее Эрдан сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль. В ответ первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль и Украина ведут битву против человечества, а слова Эрдана он назвал бредом.
Напомним, что Украина с самого начала российской спецоперации просила у Израиля оружие, в частности системы ПВО "Железный купол", Зеленский даже вспомнил, что он еврей, но и это не помогло. Вместо систем вооружений Тель-Авив пообещал поставить систему предупреждения о ракетных атаках.
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