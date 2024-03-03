«Займём более агрессивную позицию»: Израильский политик анонсировал ухудшение отношений Израиля и России

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«Займём более агрессивную позицию»: Израильский политик анонсировал ухудшение отношений Израиля и России

Израиль займет по отношению к России более агрессивную позицию, с таким заявлением выступил один из лидеров правящей партии "Ликуд" Амир Вейтманн.

Израильский политик анонсировал изменение политики Тель-Авива в отношении Москвы из-за проходящей на Украине спецоперации. При этом он предупредил, что если конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС закончится раньше, то "израильское оружие" окажется на Украине. В вину России ставится якобы "вовлеченность" в израильско-палестинский конфликт, но степень этой "вовлеченности" Вейтманн пояснить не смог.



Израиль будет занимать более агрессивную позицию в отношении России

- заявил израильский политик добавив, что заявление постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана о передаче Киеву систем о раннем предупреждении об атаках ракет и беспилотников, является только началом. На данный момент Израиль не имеет возможности передавать оружие другим странам, но все может измениться после окончания конфликта. При этом Вейтманн заявил о неких "обязательствах" Израиля перед Украиной.

Ранее Эрдан сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль. В ответ первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Израиль и Украина ведут битву против человечества, а слова Эрдана он назвал бредом.

Напомним, что Украина с самого начала российской спецоперации просила у Израиля оружие, в частности системы ПВО "Железный купол", Зеленский даже вспомнил, что он еврей, но и это не помогло. Вместо систем вооружений Тель-Авив пообещал поставить систему предупреждения о ракетных атаках.
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    89 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +44
      Сегодня, 08:49
      фашизм еврейский зашагал по планете. останавливать опять нам.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +10
        Сегодня, 08:55
        Цитата: Аэродромный
        фашизм еврейский зашагал по планете. останавливать опять нам.

        Именно нам придется и делаем это уже ..Такова наша миссия на планете ..
        Предсказания Жириновского сбываться начинают
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +33
          Сегодня, 09:01
          Объединяющие черты сионистов и гитлеровцев, предельная жестокость, ложь по Геббельсу и лицемерие, а также угрозы России
          1. Гаргон Ранг пользователя
            Гаргон
            +5
            Сегодня, 09:18
            Цитата: Чёрный
            Объединяющие черты сионистов и гитлеровцев, предельная жестокость, ложь по Геббельсу и лицемерие, а также угрозы России

            Все это мы наконец то видим воочию на Украине ,Израиле западе ..Идет оголтелая русофобия и травля России Это что то невиданное ,но я рад что наконец то это все стали в открытую делать и уже нет никаких надежд ..Мы начинаем воевать и черти нам не братья !
            1. НИКНН Ранг пользователя
              НИКНН
              +9
              Сегодня, 10:41
              Израильский политик анонсировал ухудшение отношений Израиля и России
              А с кем у Израиля улучшились отношения? Что то даже ни чего наум не приходит. Даже с сша точно не улучшились.
              1. Shurik70 Ранг пользователя
                Shurik70
                +1
                Сегодня, 13:48
                Да ожидал что-то подобное ещё в январе.
                Израиль в конфликте Россия-Украина официально занимал скорее нейтральную позицию, слека склоняясь к Украине, поскольку сам балансировал на грани конфликта с ХАМАС, а Россия на ХАМАС влияние имеет (точнее имеет влияние на Иран, который имеет влияние на ХАМАС).
                Но вот как конфлики Израиль-Палестина перешёл в горячую фазу, его страх уже не сдерживал. И как стало понятно, что война затянулась, Израиль неизбежно должен найти предлог (или высосать из пальца) занять более про-американскую позицию.
                .
                На данный момент Израиль не имеет возможности передавать оружие другим странам, но все может измениться после окончания конфликта

                Отвечать надо быстро, жёстко, зеркально.
                Например: "На данные момент Россия все дроны-камикадзе использует для СВО, но после окончания конфликта подумает над экспортом дружественным и нейтральным странам, а уж кому те их передадут, контролировать не будет, поскольку эффективного контроля использования одноразовых изделий добиться невозможно"
        2. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +16
          Сегодня, 09:46
          Израиль займет по отношению к России более агрессивную позицию, с таким заявлением выступил один из лидеров правящей партии "Ликуд" Амир Вейтманн.

          Ой, ну прямо удивил! (Сарказм)
          А то мы, россияне, не знаем, что сионо-нацисты Израиля и так воюет в рядах ВСУ против России и русских в Украине за создание там своего второго еврейского государства "Небесный Иерусалим" (Израиль-2) на 6-ти территориях Украины, которые в результате СВО становятся не израильскими, а российскими!
          Создание еврейскими фашистами Израиля и всего мира Хазарского Каганата на Украине в виде еврейского "Небесного Иерусалима" в результате победы СВО накрывается, как говорится, "медным тазом"! Вот Амир Вейтман и возопит против России за свой еврейский Хазарский каганат в Украине!

          Амир Вейтман - лидер силно-либерального крыла правящей в Израиле партии «Ликуд», которую возглавляет Беньямин Нетаньяху.
          Вот пусть Нетаньяху и ответит за этого еврея-фашиста мирового сиониста по историческим законам ведения любой войны, как надо на ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ так, как это было в Нюрнберге 1945 года после ВОВ!

          О проекте Небесный Иерусалим заговорили в Европе. Опубликовано: 1 год назад.
          1. Гаргон Ранг пользователя
            Гаргон
            +3
            Сегодня, 09:51
            Спасибо Татьяна наша умница за инфу ..Очень позновательно love Пишите еще .. hi
        3. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +4
          Сегодня, 11:04
          ........то "израильское оружие" окажется на Украине.

          Этот прыщ на заднице Б. Востока пусть сначала думает, прежде чем что-то пукать в воздух.
      2. aksleks
        aksleks
        -30
        Сегодня, 09:06
        Цитата: Аэродромный
        фашизм еврейский зашагал по планете. останавливать опять нам.

        Вам?
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +23
          Сегодня, 09:07
          Цитата: aksleks
          Цитата: Аэродромный
          фашизм еврейский зашагал по планете. останавливать опять нам.

          Вам?

          сын там,достаточно ? тоесть точно не вам.
          1. aksleks
            aksleks
            -14
            Сегодня, 09:10
            Желаю вашему сыну домой живым, с руками и ногами.
          2. Гаргон Ранг пользователя
            Гаргон
            +1
            Сегодня, 09:54
            Цитата: Аэродромный
            Цитата: aksleks
            Цитата: Аэродромный
            фашизм еврейский зашагал по планете. останавливать опять нам.

            Вам?

            сын там,достаточно ? тоесть точно не вам.

            Аэродромный низкий поклон .. hi А я наезжал на тебя ,извини
            1. Аэродромный Ранг пользователя
              Аэродромный
              +1
              Сегодня, 09:56
              Цитата: Гаргон
              Цитата: Аэродромный
              Цитата: aksleks
              Цитата: Аэродромный
              фашизм еврейский зашагал по планете. останавливать опять нам.

              Вам?

              сын там,достаточно ? тоесть точно не вам.

              Аэродромный низкий поклон .. hi А я наезжал на тебя ,извини

              всё норм Виталь.
      3. lisikat2 Ранг пользователя
        lisikat2
        -6
        Сегодня, 09:12
        Вообще-то, во ВМВ евреям основательно перепало от"истеных арийцев". И они долго помнили :кто "сломал арийскую машину".
        Кажется, в 2022 , они праздновали День Победы
        1. Грац Ранг пользователя
          Грац
          +22
          Сегодня, 09:33
          перепало от немцев и японцев не только евреям и я не понимаю почему они и весь мир выделяют только их страдания отдельно от потерь других народов и стран.Я считаю в РФ это отделение их страдания от других должно быть запрещено, они ничем не лучше белорусов у которых погибло 30% населения республики, русских, китайцев и корейцев которых резали почем зря японцы и других народов, это выделение их страданий должно быть запрещено законом!
          1. lisikat2 Ранг пользователя
            lisikat2
            0
            Сегодня, 10:26
            Я категорически против, чтоб убивали женщин и детей. Не имеет значения кто по национальности.
            Смотрела как израильтяне бомбили больницу и думала:"армия обороны" скорее"нападения".
            Но и действия ХАМАС я не оправдываю. Захватывать заложниц, а потом голову отрубить.... Этого я не приемлю.
            Возможно, что-то не понимаю, но складывается впечатление, что обе стороны "отмороженные".... Нельзя всё время стрелять, - не жизнь.
            В конце концов должен восторжествовать разум!
          2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
            S.K.Vichyakow
            0
            Сегодня, 12:12
            Таки хоть какого-то поклонения хочется. А то вечно их презирают и ненавидят.
      4. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +10
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Аэродромный
        фашизм еврейский зашагал по планете.

        Я не отрицаю холохост ( геноцид евреев ) , но мне все труднее , а порой даже и не хочется его осуждать . Пусть и дальше дохнут . Они это заслужили . России остается только приложить маленькое усилие ( после таких заявлений ) , чтоб взрывы в Израиле продолжались как можно дольше . hi
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +7
          Сегодня, 10:25
          «Займём более агрессивную позицию»: Израильский политик анонсировал ухудшение отношений Израиля и России

          Поневоле поверишь в еврейские корни Адольфа Алоисовича...
          Видно не только в США и на Украине переключили тумблер «Г-Ж» в положение «Ж»...
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +3
            Сегодня, 12:12
            Цитата: ROSS 42
            Поневоле поверишь в еврейские корни Адольфа Алоисовича...

            Сейчас про родословную Алоисовича, нет никаких сомнений, "родственники" идут его путём.
        2. faridg7 Ранг пользователя
          faridg7
          +2
          Сегодня, 13:37
          Цитата: fif21
          Цитата: Аэродромный
          фашизм еврейский зашагал по планете.

          Я не отрицаю холохост ( геноцид евреев ) , но мне все труднее , а порой даже и не хочется его осуждать . Пусть и дальше дохнут . Они это заслужили . России остается только приложить маленькое усилие ( после таких заявлений ) , чтоб взрывы в Израиле продолжались как можно дольше . hi

          Полностью согласен.Зная что с началом заварухи в Газе, они толпой сдриснули с украины, читая их подонков, чётко и внятно повторю- гори они там все синим пламенем. Наших там нет, нашими они перестали быть сразу, как туда дезертировали
      5. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +9
        Сегодня, 10:23
        Цитата: Аэродромный
        фашизм еврейски

        Национализм... Который уже местами переходит в нацизм.
        И Бог с ним, но Израилю не мешало бы подумать над тем, что произойдет если Россия займет более агрессивную политику в отношении Израиля
      6. Маз Ранг пользователя
        Маз
        +4
        Сегодня, 12:03
        Я ещё когда говорил израиль нам враг, такой что спиной ни в коем случае нельзя оборачиваться. Конфисковать у израильтян граждан имущество, активы и счета в России. Это их самое больное место. И заткнутся мгновенно. Ну и хамас с хезболлонами нам точно не враг. Пусть свою войну ведут, не хрен соваться в наши пенаты своим иудейским шнобелем. О
      7. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 15:11
        Цитата: Аэродромный
        фашизм еврейский зашагал по планете. останавливать опять нам.

        Россия в этом мире для того, чтобы он окончательно не сошел с ума. Россия - не педиатр и не психолог, Россия - хирург и паталогоанатом.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +25
      Сегодня, 08:51
      Израиль займет по отношению к России более агрессивную позицию
      Почему-то даже сомнений по этому поводу не возникает. А нынешние израильские политики и официальные лица полностью утратили чувство меры не только в своих высказываниях, но и действиях Израиля.
      передаче Киеву систем о раннем предупреждении об атаках ракет и беспилотников, является только началом
      Но если евреи задружились с бандеровцами, то действительно с этой страной что-то не так. И они еще здесь на сайте пытались нас учить уму-разуму.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +17
        Сегодня, 09:00
        Цитата: rotmistr60
        Но если евреи задружились с бандеровцами, то действительно с этой страной что-то не так. И они еще здесь на сайте пытались нас учить уму-разуму.

        Я тоже Геннадий об этом задумываюсь постоянно и ведь форумчане не прямо ,но хунту в Киеве поддерживали и не только на словах На украине даже батальон израильский воевал и не скрывали это А еще самое интересное ,что в Израильском музее жертв холокоста ,убрали втихую экспозицию о бандеровских зверствах против евреев ВО КАК !!! Это о многом говорит
        Сейчас набегут блин и начнут доказывать обратное и учить ехидно
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +3
          Сегодня, 11:15
          Гаргон
          На украине даже батальон израильский воевал и не скрывали это ....

          Да, было такое. Улетали на самолете в начале боевых действий в Газе. Жаль, что не долбанули их.
      2. Феликс Ранг пользователя
        Феликс
        +8
        Сегодня, 09:50
        передаче Киеву систем о раннем предупреждении об атаках ракет и беспилотников, является только началом

        Каким началом то??? Что, забыли уже все о том, как израильские инструктора с началом боевых действий в Секторе, покидали Украину?
      3. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 10:29
        Цитата: rotmistr60
        И они еще здесь на сайте пытались нас учить уму-разуму.

        Арона Заави что-то давно (с 10.11 23) не видно...Сточил зубы о гранит науки...
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +4
          Сегодня, 10:31
          А до этого Профессор и еще ряд тех кто был давно на сайте. Одни наверное в знак протеста против СВО, другие по известным им причинам.
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +4
            Сегодня, 10:38
            Помню, были...Это видимо по их инициативе флаги сняли...А то прямо мишенями «синявили»...
      4. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:18
        Цитата: rotmistr60
        Но если евреи задружились с бандеровцами, то действительно с этой страной что-то не так. И они еще здесь на сайте пытались нас учить уму-разуму.

        А после начала СВО все "испарились", вот и верь им, когда говорят одно, а у сами кирпич за пазухой лежит.
        Лживость, их основная черта характера.
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +9
      Сегодня, 08:52
      Вместо систем вооружений Тель-Авив пообещал поставить систему предупреждения о ракетных атаках
      А это даже лучше... сдохнуть в неведенье - пусть знают, что жить то мало осталось... а нет ничего страшнее ожидание смерти good
    4. ИсламГ Ранг пользователя
      ИсламГ
      +9
      Сегодня, 08:52
      Почему мы такие бесхребетные, почему на нас гавкают каждые су...и тв....и.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +5
        Сегодня, 09:04
        Цитата: ИсламГ
        Почему мы такие бесхребетные, почему на нас гавкают каждые су...и тв....и.

        Потому что мы другие и умеем прощать и созидать ,а не мстить И ничего с этим поделать не можем ...Пусть лают и оскорбляют ,а мы все равно раздавим эту нацистскую гадину и под какой бы личиной не скрывались ..Маски все сброшены !!!!
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 10:31
          Цитата: Гаргон
          Пусть лают и оскорбляют ,а мы все равно раздавим эту нацистскую гадину и под какой бы личиной не скрывались ..Маски все сброшены !!!!

          Ага...Убивать будем с любовью...
      2. Hellcos Ранг пользователя
        Hellcos
        +5
        Сегодня, 09:18
        они гавкают, потому что рядышком за спиной дядя Сэм стоит, который в оборонку вбухивал ежегодно на порядок больше, чем РФ. Так и гавкают они возможно не без причины. Нам конфликт Палестины с Израилем выгоден, может быть и в самом деле "гуманитарную" помощь палестинцам посылаем.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 10:33
          Цитата: Hellcos
          они гавкают, потому что рядышком за спиной дядя Сэм стоит, который в оборонку вбухивал ежегодно на порядок больше, чем РФ.

          Дядя Сэм заставляет расплачиваться за свою оборонку коленопреклонённых вассалов.
          Поэтому ему пофиг, сколько и куда нолей подрисовать...
      3. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +5
        Сегодня, 09:23
        Цитата: ИсламГ
        Почему мы такие бесхребетные, почему на нас гавкают каждые су...и тв....и.

        Потому что на каждый чих не наздравствуешься, да и медведь в лесу за каждым укусившим его комаром тоже не бегает.
        С этими странами недомерками, которые постоянно что то гавкают в сторону России, проблемы надо решать без суеты и комплексно.
        Главное не забывать то, как они себя проявили и что заслужили.
    5. Гаргон Ранг пользователя
      Гаргон
      +12
      Сегодня, 08:53
      если конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС закончится раньше, то "израильское оружие" окажется на Украине

      Напугали прям laughing ...Вот если оружие России окажется у ХАМАЗ,Хезболлы и т.д. Мало не покажется .
      Сирию то бомбить продолжаете постоянно ,а там Российская база ..Эх Израиль обнаглели в конец от своей безнаказанности .. Пол Газы снесли ,а боевиков в тапках так и не уничтожили до сих пор ..И все только начинается
    6. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +10
      Сегодня, 08:54
      ""Ранее Эрдан сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль.""

      Только на самом деле, всё ровно наоборот. Это как раз укропина вела себя как ХАМАС, постоянно обстреливая Донецк с Луганском. И вот даже после такого, Россия не уничтожает гражданское население как это делает Израиль.
    7. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +19
      Сегодня, 08:55
      «Займём более агрессивную позицию» А России следует тайно, без информационного шума, передать хуситам и Хамасу через Иран трофейное оружие: Джавелины, Стингеры, стрелковое оружие и прочее. До этого Россия вела очень сдержанную политику по отношению к Израилю - не оценили...
    8. Hwostatij Ранг пользователя
      Hwostatij
      +8
      Сегодня, 08:55
      если конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС закончится раньше, то "израильское оружие" окажется на Украине.

      Еврейские хвастунишки снова в себя поверили? Ну так в эту игру и вдвоем можно сыграть.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +2
        Сегодня, 09:57
        Цитата: Hwostatij
        Еврейские хвастунишки снова в себя поверили?

        Хвастаться и угрожать это у них в крови ..Как вспомню тут форумчане прям извдевались над всеми ,какой Израиль крутой и вооруженный и все им непочем ..Сейчас затихли по подвалам сидят или опять по миру рассасываются ..Ну ну
    9. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +20
      Сегодня, 08:56
      Израиль делает все, чтобы воскресить расовую ненависть к евреям
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +5
        Сегодня, 09:04
        BAI
        +1
        Сегодня, 08:56
        Новый
        Израиль делает все, чтобы воскресить расовую ненависть к евреям
        Несомненно ему это УЖЕ удалось. Люди давно прозрели, и увидели овцу в волчьей шкуре.
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +5
        Сегодня, 09:09
        Я на треть одесситский еврей и по матери и по отцу... но как к государству израиль у меня имеются огромные притензии... у пацанов там мания величия под крылышком штанов соединенных, или сшитых... понесло... или пронесло... У террористов нет нацианальности... да я и арабов и чеченцев убивал... сам ночхо... но у терроризма нет национальности! Повторяю и буду повторять.... да хоть марсианин коммунист.. wassat Для меня сейчас израиль как и сша - страна террорист... дадут приказ пойди и без сожаления... просто засечка на прикладе am начихал я на их цахал с высокой колокольни... и желательно в км 2-х... с КСВК дистанция вполне на грани.... спортивный интерес laughing
        1. Гаргон Ранг пользователя
          Гаргон
          +2
          Сегодня, 09:21
          Цитата: Enceladus
          Я на треть одесситский еврей и по матери и по отцу... но как к государству израиль у меня имеются огромные притензии... у пацанов там мания величия под крылышком штанов соединенных, или сшитых... понесло... или пронесло... У террористов нет нацианальности... да я и арабов и чеченцев убивал... сам ночхо... но у терроризма нет национальности! Повторяю и буду повторять.... да хоть марсианин коммунист.. wassat Для меня сейчас израиль как и сша - страна террорист... дадут приказ пойди и без сожаления... просто засечка на прикладе am начихал я на их цахал с высокой колокольни... и желательно в км 2-х... с КСВК дистанция вполне на грани.... спортивный интерес laughing
          Есть евреи ,а есть ж..и сион... Спасибо вам и побольше пишите ..Разъясняя нам это ,чтобы мы всех под одну гребенку не гнали . hi
          1. ettore Ранг пользователя
            ettore
            0
            Сегодня, 12:06
            Цитата: Гаргон
            Есть евреи ,а есть ж..и сион...

            Лучше уточнять - израильтяне и америкацы.
        2. nepunamemuk Ранг пользователя
          nepunamemuk
          -1
          Сегодня, 09:41
          Я на треть

          ой recourse
          а это как angry
          вроде гены на трое не делятся bully
          если только по супер новейшим технологиям laughing
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +3
            Сегодня, 09:44
            Цитата: nepunamemuk
            а это как

            А чтоб написали/спросили laughing Просто у меня много чего намешано как по материнский, так отцовской... евреии, ночхо и даже удивитесь - украинские...и так как это основные - поэтому и пишу 1/3 request feel
            З.Ы. Те, кто мне написал - значит в беседах еще не сталкивались laughing профит
            1. ettore Ранг пользователя
              ettore
              +1
              Сегодня, 12:09
              Цитата: Enceladus
              Цитата: nepunamemuk
              а это как

              А чтоб написали/спросили laughing Просто у меня много чего намешано как по материнский, так отцовской... евреии, ночхо и даже удивитесь - украинские...и так как это основные - поэтому и пишу 1/3 request feel
              З.Ы. Те, кто мне написал - значит в беседах еще не сталкивались laughing профит

              В наши времена чистокровных национальностей ещё поискать надо, уже давно так понамешано, всё это условности. Точнее будет определять по стране проживания.
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                0
                Сегодня, 12:15
                В Чечне и Дагестане был по долгу службы.... ну и на 404... есталось только баночку еврейской земельки привезти wassat soldier
    10. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +3
      Сегодня, 08:57
      А Россия(вернее рукамиводители России), как отреагируют на эти угрозы? Что то мне подсказывают - ни как.
    11. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +7
      Сегодня, 08:59
      А если Россия окажет, кое кому помощь. Он об этом не думает.
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 09:12
        А он знает, что не окажет. СССР давно уже нет, а только он мог это делать.
    12. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +5
      Сегодня, 09:01
      Незаконное сионисткое образование, по сути своей, раковая опухоль на теле Палестины, хочет пустить свои метостазы на Украину и меет наглость устами своего министра угрожать России: ну, ну. Надо бы помочь нашим арабским и персидским союзникам, что бы они решили вопрос свободы Палестины.
    13. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +7
      Сегодня, 09:03
      При этом он предупредил, что если конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС закончится раньше, то "израильское оружие" окажется на Украине.
      Раздухарилась, еврейская фашистяра! angry Кто бы сомневался, что исравуль уже давно перещеголял гитлера в человеческом геноциде. Полагаю, отольются слезы как палестинского народа,и тех кто против фашиствующего террористического гос. исравуль.
    14. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 09:04
      Израильские еврей высказался в поддержку хахляцкого еврея , хотя им обеим жить осталось очень недолго.
    15. g_ae Ранг пользователя
      g_ae
      +10
      Сегодня, 09:06
      Где Гитлер учился, там сионисты преподавали.
    16. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +5
      Сегодня, 09:08
      Что то не понятно почему же Евреи обиделись на Россию? Раньше к нашей СВО они относились с пониманием. Что изменилось то? Могу только догадываться, что за то что мы выступили на словах против творимого ими беспредела с мирным населением?
    17. МВГ Ранг пользователя
      МВГ
      +1
      Сегодня, 09:13
      А политика Москвы в отношении Тель-Авива станет более жесткой? Или, может быть, станет она более жесткой в отношении некоторых Израильских политиков?
    18. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      -1
      Сегодня, 09:14
      В ответ отзовём признание холокоста? Ой, нет, вряд ли... no
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Аль Манах
        В ответ отзовём признание холокоста?
        А был ли вообще этот холокост?
        1. старпом Лом Ранг пользователя
          старпом Лом
          +1
          Сегодня, 09:50
          Холокост был. Вот только государство Израиль на землях , на которых после развала древнего государства 1,5тыс. лет жили палестинцы, которых ООН "попросило" подвинуться ,мне кажется , основали в большинстве не те евреи, кто выжил в холокосте. Много ли их выжило в Европе? Советские евреи поехали только в конце ХХв. Да и ООН "попросило" , а физически расчищали "новые старые" земли от арабов огнем и мечом уже сами евреи , за что их и не любят арабские государства , хотя прежде веками отношение арабов к евреям было гораздо лучше , чем в Европе.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 10:58
            Цитата: старпом Лом
            1,5тыс. лет жили палестинцы, которых ООН "попросило" подвинуться
            Ну это если бы на вашем огороде какой-то приезжий мужик начал себе отстраивать себе дом wink
        2. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          -2
          Сегодня, 09:51
          Нельзя отрицать, посадят: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
    19. lisikat2 Ранг пользователя
      lisikat2
      +2
      Сегодня, 09:16
      "Зеленский даже вспомнил, что он еврей" он, чтоб выклянчить помощь, может и марсианином назваться.
    20. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 09:27
      В вину России ставится якобы "вовлеченность" в израильско-палестинский конфликт, но степень этой "вовлеченности" Вейтманн пояснить не смог
      Значит надо увеличивать эту степень вовлечённости wink
    21. болгарин Ранг пользователя
      болгарин
      0
      Сегодня, 09:45
      Они Хамас с Россией не перепутали. Если что ответка будет несравнимой.
    22. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:56
      Что то я сомневаюсь что израильские миллиардеры пропустят шекель прибыли в торговле с Россией.
    23. Polar Bear Ранг пользователя
      Polar Bear
      +3
      Сегодня, 10:04
      Поскольку Израиль не есть член НАТО то можно выделить неколько калибров и кинжалов для поражения заводов в Израиле производящих оружие, а так же по аэродромам, где базируется их авиация.
    24. отважный Ранг пользователя
      отважный
      +3
      Сегодня, 10:10
      Евреи постоянно себя выставляют жертвой, а сами звери не многим лучше фашистов. Очень хорошо устроились, вечно прячутся за холокост и до сих пор сливки по всему миру снимают за это. При этом русских немцы уничтожили больше евреев и жестокость проявляли адскую, не жалели ни детей ни стариков. Но почему-то с России только требуют все кому не лень, а евреем сплошные подачки повсюду.
      Зажрались в конец, за это придется ответить рано или поздно
      1. Евгений_4 Ранг пользователя
        Евгений_4
        0
        Сегодня, 12:02
        Ну в Вермахте,СС,да и в верхушке, говорят тоже было очень даже этнических евреев.
        И гипотетически, а может фактически,этнический еврей в военной немецкой форме ,закрывал засов в газовой камере,где были евреи....
    25. Andrey Petrov Ранг пользователя
      Andrey Petrov
      +1
      Сегодня, 10:16
      А наши опять там че то оправдываются? мы не говорили такого,это все бред. Да надо сказать будете рот ваш открывать в том же духе, то уже наше оружие появится у всех соседей израиля!!!
      1. Сергей Аверченков Ранг пользователя
        Сергей Аверченков
        0
        Сегодня, 10:35
        Хотите совет? Отвечайте только за себя... и не будет никаких наших (ваших) и бреда не будет.
    26. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:20
      Простой вопрос... а оно нам надо??? Встревать в разборки, которые нас не касаются вообще?
      Там правых нет ВООБЩЕ, там есть только жертвы, которые со всех сторон конфликта....
    27. Сергей Аверченков Ранг пользователя
      Сергей Аверченков
      0
      Сегодня, 10:29
      Что тут анонсировать и так всё ясно.
    28. a_2573 Ранг пользователя
      a_2573
      +2
      Сегодня, 10:43
      А потом евреи жалуются, что все их отовсюду гонят и гнобят. Ещё в стародавние времена ещё люди знали, что это нехороший народец.

      P.S. Админ, нехороший, и народец надеюсь политкорректно и допустимо использовать?
    29. Daphuyam Ранг пользователя
      Daphuyam
      +1
      Сегодня, 10:46
      Если Израиль нас обвинил в участии и будет поставлять оружие после войны , значит надо сделать так что бы война у жидов не закончилась , а наоборот . Поставку ракет средней дальности, пару прилетов в цент тель авив и пусть варятся от злости в своем дерьме
    30. gsev Ранг пользователя
      gsev
      +1
      Сегодня, 10:56
      Мои афганские знакомые утверждали, что Израиль уже перед конфликтом 7 октября планировал начать крупные поставки оружия Украине. В свое время Израиль построил завод беспилотников в Азербайджане и через Алиева вся информация о беспилотной технике с этого завода ушла в Турцию, а через талышей в Афганистан, Таджикистан и Иран, где тоже благодаря инфориации от Израиля смогли развернуть и разработку беспилотников и даже их производство. Наверняка крымско-татарское подполье на Украине сольет всю информацию об израильском оружии мусульманскому миру. Израиль действиями своих дипломатов и разведчиков дает мечь в руки своего противника.
    31. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 11:13
      Израиль будет занимать более агрессивную позицию в отношении России
      fool fool Агрессивнее не куда. 5 000 "добровольцев" из Украины в Израиль вернулись, после движа в Газе.... recourse
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        +2
        Сегодня, 11:23
        Пардон, уточнение: Не 5, а 2, но и не добровольцы, а спецы и инструктора. request https://topwar.ru/227828-ukrainskie-istochniki-soobschajut-ob-otezde-iz-strany-bolee-dvuh-tysjach-izrailskih-voennyh-specialistov.html
    32. Antimondialiste Ранг пользователя
      Antimondialiste
      +1
      Сегодня, 11:45
      The decadent Western deep state, they command it. Their hatred and desire for revenge blinds them. They are destroying their own puppets through economic ruin and mass immigration.
      Загнивающее западное "глубинное государство", они командуют им. Их ненависть и жажда мести ослепляют их. Они уничтожают своих собственных марионеток посредством экономической разрухи и массовой иммиграции.
    33. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 11:50
      Нацист нацисту друг и брат.
      Только за все слова и дела рано или поздно будет ответ. И не обижаться, из агрессивных можно сделать и пассивных, в некоторых странах так с сексуальными маньяками делают - раз, и можно выступать в тюремном хоре кастратов.
    34. Евгений_4 Ранг пользователя
      Евгений_4
      0
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Hellcos
      они гавкают, потому что рядышком за спиной дядя Сэм стоит, который в оборонку вбухивал ежегодно на порядок больше, чем РФ. Так и гавкают они возможно не без причины. Нам конфликт Палестины с Израилем выгоден, может быть и в самом деле "гуманитарную" помощь палестинцам посылаем.

      Вот это совершенно верно.
      Пока за спиной у них США,можно и зубы им скалить.
      Без помощи гегемона(идеологическая,военная,еврейское лобби) ,Израиль имеющий площадь как половина Московской области, задавят арабы и персы. И никакое ядерное оружие не поможет.
    35. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 13:19
      Ну похоже этого не избежать, раз у нас один из основных союзников - Иран, а у них естественно США. Хотя на самом деле думаю ни мы, ни они не особо к этому стремились.
      Им кстати это может быть ещё более невыгодно, чем нам.
    36. Томпсон Ранг пользователя
      Томпсон
      0
      Сегодня, 15:04
      А они не бояться обратки в Сирии. Того Израиля то 300 км

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