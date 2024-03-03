Немецкая пресса: Скандал с перехватом разговора немецких военных не изменил позицию Шольца в отношении ракет Taurus

Украина не получит немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, по крайней мере, пока канцлером является Олаф Шольц. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкий лидер не поменял своего мнения даже после публикации перехваченного разговора немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту.Шольц не изменил своей позиции в отношении передачи крылатых ракет Украине, Киев их не получит. Свой отказ канцлер по-прежнему обосновывает тем, что для наведения ракет и их программирования требуются немецкие специалисты, а отправка военнослужащих Бундесвера на Украину исключена. В то же время, судя по перехваченному разговору немецких военных, в Бундесвере считают, что украинские военные могли бы справиться с ракетами и без участия немецких специалистов. Впрочем, это никак не повлияло на позицию Шольца.- пишет издание.Шольца поддержала его партия СДПГ, это подтвердил председатель партии Ларс Клингбейл. А вот оппозиция недовольна и обвиняет канцлера "во лжи" относительно использования ракет Taurus украинскими военными, опять же ссылаясь на перехваченный разговор. В вину Шольцу ставится "искажение фактов" в отношении невозможности украинских военных самостоятельно управлять ракетами. В общем, противостояние в немецком Бундестаге продолжается.

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