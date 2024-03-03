Немецкая пресса: Скандал с перехватом разговора немецких военных не изменил позицию Шольца в отношении ракет Taurus

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Немецкая пресса: Скандал с перехватом разговора немецких военных не изменил позицию Шольца в отношении ракет Taurus

Украина не получит немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, по крайней мере, пока канцлером является Олаф Шольц. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкий лидер не поменял своего мнения даже после публикации перехваченного разговора немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту.

Шольц не изменил своей позиции в отношении передачи крылатых ракет Украине, Киев их не получит. Свой отказ канцлер по-прежнему обосновывает тем, что для наведения ракет и их программирования требуются немецкие специалисты, а отправка военнослужащих Бундесвера на Украину исключена. В то же время, судя по перехваченному разговору немецких военных, в Бундесвере считают, что украинские военные могли бы справиться с ракетами и без участия немецких специалистов. Впрочем, это никак не повлияло на позицию Шольца.



Инцидент не изменил позицию Шольца, согласно которой крылатые ракеты Taurus не следует поставлять Киеву

- пишет издание.

Шольца поддержала его партия СДПГ, это подтвердил председатель партии Ларс Клингбейл. А вот оппозиция недовольна и обвиняет канцлера "во лжи" относительно использования ракет Taurus украинскими военными, опять же ссылаясь на перехваченный разговор. В вину Шольцу ставится "искажение фактов" в отношении невозможности украинских военных самостоятельно управлять ракетами. В общем, противостояние в немецком Бундестаге продолжается.
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    22 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:18
      ***
      — Шольц хозяин своему слову,как сказал,значит так и будет (пока не поступит команда из США) ...
      ***
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        0
        Сегодня, 10:11
        Да трус Шойльц и знает что крови на нем русских много ..Отомстил все же за своего дедушку офицера СС ..Ну ничего Нюрнберг свой устроим еще .И спросим за ВСЕХ наших убитых немецким оружием
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 09:20
      Шольц не изменил своей позиции в отношении передачи крылатых ракет Украине, Киев их не получит.
      Это пока ! Гегемон рявкнет и никуда Олух не денется, пошлет как миленький ! sad
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        0
        Сегодня, 10:12
        Цитата: Uncle Lee
        Это пока ! Гегемон рявкнет и никуда Олух не денется, пошлет как миленький !

        А скорее всего уже послал ..Чую перед выборами все сразу сработает ..Надеюсь наши готовы к отражению !
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 09:25
      В вину Шольцу ставится "искажение фактов" в отношении невозможности украинских военных самостоятельно управлять ракетами
      Ах, как и эти недобитки хотят ракету по нам запустить
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:25
      Инцидент не изменил позицию Шольца, согласно которой крылатые ракеты Taurus не следует поставлять Киеву
      А должен был изменить в положительную для немецких "ястребов" сторону? Что-то Frankfurter Allgemeine Zeitung запуталось в причинно-следственных связях. Если бы Шольц после поднятого скандала принял решение поставить киеву ракеты, то это было бы прямым вызовом России и подтверждением прямого участия Германии в конфликте. А ему сегодня (что будет завтра посмотрим) этого не надо.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        -1
        Сегодня, 10:16
        Цитата: rotmistr60
        Если бы Шольц после поднятого скандала принял решение поставить киеву ракеты, то это было бы прямым вызовом России

        Да по сути Германия и так уже воюет против России ,одни танки Леопард с крестами чего стоят .
        Не делай добра ,не получишь зла Так сейчас звучит все это для России и русских .Будем исправлять ,деваться некуда soldier negative
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          0
          Сегодня, 10:20
          По сути они все воюют с Россией, но при этом твердят, что не желают прямого конфликта.
    5. kebeskin Ранг пользователя
      kebeskin
      0
      Сегодня, 09:40
      Ну что ту еще сказать: Оффицеры бундесвера обсуждают удар по Крымскому мосту.
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 09:58
      ля наведения ракет и их программирования требуются немецкие специалисты, а отправка военнослужащих Бундесвера на Украину исключена0

      Ну пусть украинцев в нее запихнут... будут fpv ракеты.... good laughing
    7. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      -3
      Сегодня, 10:11
      Неважно, что в данный момент говорит разжигатель войны.
      Один вопрос: были ли это немецкие террористические планы против России?
      Классифицируется ли Германия как террористическое государство, классифицируется ли немецкий Бундесвер как террористическая организация?
      Что будет делать Россия, если одна или несколько ракет «Таурус» действительно уничтожат Крымский мост?
      С четырьмя немецкими офицерами ничего особенного не случится, их могут разжаловать в должности и отправить в досрочную отставку. Вот и все! Довольна ли этим Россия?
    8. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -1
      Сегодня, 10:12
      Если бы наше правительство не было бы трусом, то надо было завлять: Любая атака на Крымский мост - организована Германией, это доказано, Россия оставляет за собой право на ответный удар по агрессору.
      Это если ракеты. Если катера - то же самое, но про Англию
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 10:47
        Цитата: BAI
        Россия оставляет за собой право на ответный удар по агрессору

        По каким целям в Германии и Англии вы предложили бы ударить? И какими средствами?
        1. BAI Ранг пользователя
          BAI
          -2
          Сегодня, 10:50
          Ярсом. По Рейхстагу и Даунинг стрит, 10. Как обещали в 2022 году
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 10:54
            Цитата: BAI
            Ярсом. По Рейхстагу и Даунинг стрит, 10

            И вы в самом деле полагаете, что после удара по своим столицам ядерным оружием Германия и Британия испугавшись до усрачки, прекратят поддерживать Украину деньгами или оружием? В голову не приходит, что как раз наоборот, НАТО получит причину начать полноценную войну против России в том числе и с использованием своего ядерно оружия?
            1. BAI Ранг пользователя
              BAI
              0
              Сегодня, 10:59
              Бить надо было, когда автоматы начали поставлять. Не ядерным оружием. Тогда ядерной войны не было бы. Не тот повод. А теперь она неизбежна, т.к. вопрос стоит так: останется только один: или Россия, или НАТО.
              И преимущество получит тот, кто ударит первым.
              Предлагаете стерпеть уничтожение моста? Как СП2? Что следующее потом терпеть будем? Удары по Москве и уничтожение Кремля?
              1. nik-mazur Ранг пользователя
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 13:31
                Цитата: BAI
                Бить надо было, когда автоматы начали поставлять. Не ядерным оружием

                Понятно. То есть план в том, что бы в ответ на поставку касок влупить Калибрами по Берлину и Лондону. А заодно, что бы два раза не вставать, по Вашингтону, Парижу, Токио, Праге, Варшаве, Мадриду, и прочим шестёркам и лимитрофам. После чего, по-вашему, мнению, все западные правительства должны обгадиться от страха и отказаться от поддержки Украины, которую российская армия, благодаря этому, громит за пару месяцев.
                Вопрос по этому гениальному плану только один: что если не испугаются, а совсем наоборот, вызверятся, сконсолидируются и ответят? Это же просто новогодний подарок для пропаганды – дымящиеся руины в центре мировых столиц, трупы демократических граждан, – никакой Бучи не надо, что бы народы золотого миллиарда поверили в кровожадность России и путинского рижима и все как один встали грудью на защиту демократии. По полной программе, а не в виде подачек какой-то Украине под нажимом американцев.
                Так что, мне кажется, вы не очень хорошо свой план продумали – не все варианты рассмотрели.

                Цитата: BAI
                Что следующее потом терпеть будем?

                Вообще, когда я встречаю такие рассуждения, то у меня всегда возникают две мысли. Первая: в каком классе учится автор? А вторая: это же целое счастье, что политические и военные решения принимают взрослые, серьёзные люди, умеющие просчитывать последствия, а не диванные стратеги, мыслящие гопническими категориями – типа, ты чо, зaccaл ответку включить? Ты ваще кто, по жизни – конкретный пацан или терпила?
        2. LeutnantTom Ранг пользователя
          LeutnantTom
          +1
          Сегодня, 11:08
          Немцы, то есть немецкое правительство военного времени, утверждали, что Крымский мост был незаконным.
          Давайте следовать немецкой логике!
          После Третьей мировой войны, после 1945 года, Советский Союз построил множество зданий на территории тогдашней ГДР, например: Были построены казармы, квартиры и т. д.
          Если рассуждать логически, все советские, а теперь российские постройки на территории тогдашней ГДР, ныне полностью немецкой земли, являются незаконными.
          И поэтому Россия тоже имела бы право разрушить эти здания на немецкой земле.
          Если бы это было по немецкой логике.
      2. ugos Ранг пользователя
        ugos
        0
        Сегодня, 10:52
        Просто Запад ставит руководство РФ перед выбором, если будете дальше наступать, и не начнёте переговоры на наших условиях, то пошлём и Таурусы ,и будем бомбить мост, если пойдёте дальше, то и свои войска пошлём, проиграть эту войну они не могут не в коем случае .
    9. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 10:15
      Эта колбаса в 22-м давал только одеяла с касками и и запрещал транспонтировку оружия по немецкой территории . Надо готовится к появлению этих самых таурусов

      Кстати , а чо такое ,, таурус,, по немецки ? Помню из детства ч/б телевизор ,, Таурус,, на деревянных ввинчивающихся ножках ... да... было жевремя ... и трава была зеленее .. и и ..м-даа ..
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 11:14
        Taurus - перевод как с немецкого и так с английского - Телец.
    10. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 14:08
      мне вот интересно что РФ делать будет когда нато даст укрр очень много ракет и они уже пулять будут до урала ?????????? молчать рот закрывать или быть уже по всем ??? кто дал эти ракеты ????

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