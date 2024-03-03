В Сети появились кадры уничтожения ЗРК «Бук М-1» ВСУ на Херсонском направлении

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В Сети появились кадры уничтожения ЗРК «Бук М-1» ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска продолжают уничтожать украинские зенитные комплексы, которых у ВСУ и так не хватает. Очередной ЗРК "Бук-М1" ВСУ был накрыт на Херсонском направлении, кадры уничтожения распространяют как российские, так и украинские ресурсы.

В Сети появились кадры удара по ангару в одном из населенных пунктов Херсонской области, находящемуся на пока подконтрольной Киеву территории. Как утверждают наши ТГ-каналы, удар наносился ракетой, скорей всего ОТРК "Искандер-М". Судя по кадрам, российский разведывательный беспилотник засек двигающийся по дороге украинский зенитный комплекс Бук-М1, проследил за ним, засняв въезд в один из ангаров для сельхозтехники, после чего передал координаты в вышестоящий штаб.



Как пишут наши ресурсы, в результате удара ракеты удалось поразить не только саму пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1", но и транспортно-заряжающую машину, а также машину автотехнического обеспечения, также находившихся в ангаре. Это подтверждается кадрами, снятыми беспилотником. Таким образом, одним ударом наши уничтожили сразу три машины. К сожалению, в Сети отсутствует информация, в каком именно селе был уничтожен украинский ЗРК.



Стоит отметить, что это второй комплекс "Бук-М1" ВСУ, уничтоженный в последние дни на Украине, в конце февраля аналогичный ЗРК был накрыт в Сумской области. Комплекс также был спрятан в ангаре для сельхозтехники, но это не помогло. Удар высокоточного снаряда "Краснополь" поразил ЗРК, а находящийся там же бензовоз добавил огоньку.

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    15 комментариев
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    1. Гаргон Ранг пользователя
      Гаргон
      +4
      Сегодня, 10:07
      ПВО у укрорейха все меньше и меньше ...И это хорошо ! Наши штурмовики уже напрямую на позициях утюжат укрепы всу неуправляемыми ракетами и бомбами . Давите их !
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 11:29
        Видео применения кассет.

        Чтобы «выкурить» боевиков киевского режима из лесополос, по ним наносятся артиллерийские и авиационные удары, один из которых удалось снять на видео. На опубликованных в Сети кадрах запечатлен прилет сразу трех кассетных снаряженных шариковыми бомбами ШОАБ-0,5 авиабомб РБК-500 с УМПК.


        https://topcor.ru/44981-prilety-treh-kassetnyh-bomb-rbk-500-po-pozicijam-vsu-zasnjali-v-zaporozhskoj-oblasti.html
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:17
      В ангар ранее что то уже прилетело.Искандер как ландшафтный дизайнер - хорош.КВО стало получше,близко к 0.
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        0
        Сегодня, 11:23
        Андрей! Не похоже на бч Искандера. Во первых слабовато. И, правда я с телефона смотрю.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 11:41
          Цитата: ВадимЖивов
          И, правда я с телефона смотрю.
          Мне тоже так кажется,но всё равно попали.Чем не важно. hi
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 10:17
      удалось поразить не только саму пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1", но и транспортно-заряжающую машину, а также машину автотехнического обеспечения, также находившихся в ангаре
      Удачное попадание ракеты (3 в 1), а главное БПЛА оказался в нужном месте, в нужное время и смог установить местоположение "Бук-м1".
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +1
        Сегодня, 11:42
        Цитата: rotmistr60
        а главное БПЛА оказался в нужном месте, в нужное время и смог установить местоположение "Бук-м1".

        Да вроде у России сейчас с БПЛА разведчиками и спутниковыми системами слежения получше стало И результат в последний полгода налицо Хохлосаксы повсемесно жалуются ,что даже по нужде из бункеров выйти опасно ..Сразу мочат камикадзе -дроны ..))) Приходится в шаровары гадить на зло клятым )))
    4. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 10:37
      И когда у укрофашистов закончатся ракеты?
    5. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 10:38
      На "Буке" одна ракета на ТЗМ две... Действительно, с ракетами у них плохо.
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: Не_боец
        ракетами у них плохо.

        Нечего было тратить на малайзийский Мн-17.
        Хотя уже в 2001 году после уничтожения российского Ту-154 ракетой ЗРК С-200 ВСУ было понятно, что подобное вооружение находится в руках террористического государства.
        1. даэтоя Ранг пользователя
          даэтоя
          +1
          Сегодня, 11:38
          это не государство а террористическое образование.
    6. Роман Ефремов Ранг пользователя
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 10:38
      От Искандера воронка должна быть немаленькая - на видео не разглядеть, там остатки ангара сверху. К сожалению, не разглядеть и степени повреждения техники - возможно, на запчасти сгодится.
    7. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +1
      Сегодня, 10:42
      ..удалось поразить не только саму пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1", но и транспортно-заряжающую машину, а также машину автотехнического обеспечения

      вот это мы удачно зашли wassat
      Не переживайте, друзи, скоро у вас такой "сельхозтехники" ваще не останется!
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 13:14
        Цитата: borisvt
        ..удалось поразить не только саму пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1", но и транспортно-заряжающую машину, а также машину автотехнического обеспечения

        вот это мы удачно зашли wassat
        Не переживайте, друзи, скоро у вас такой "сельхозтехники" ваще не останется!

        если тактику не изменят то не останется и обычной техники и мест для их хранения am
    8. Арка Ранг пользователя
      Арка
      0
      Сегодня, 10:58
      В помощь, так сказать, борцам с прошлым. Помогли"декомунизировать".,очередной зрк

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