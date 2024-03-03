В Сети появились кадры уничтожения ЗРК «Бук М-1» ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска продолжают уничтожать украинские зенитные комплексы, которых у ВСУ и так не хватает. Очередной ЗРК "Бук-М1" ВСУ был накрыт на Херсонском направлении, кадры уничтожения распространяют как российские, так и украинские ресурсы.
В Сети появились кадры удара по ангару в одном из населенных пунктов Херсонской области, находящемуся на пока подконтрольной Киеву территории. Как утверждают наши ТГ-каналы, удар наносился ракетой, скорей всего ОТРК "Искандер-М". Судя по кадрам, российский разведывательный беспилотник засек двигающийся по дороге украинский зенитный комплекс Бук-М1, проследил за ним, засняв въезд в один из ангаров для сельхозтехники, после чего передал координаты в вышестоящий штаб.
Как пишут наши ресурсы, в результате удара ракеты удалось поразить не только саму пусковую установку зенитного комплекса "Бук-М1", но и транспортно-заряжающую машину, а также машину автотехнического обеспечения, также находившихся в ангаре. Это подтверждается кадрами, снятыми беспилотником. Таким образом, одним ударом наши уничтожили сразу три машины. К сожалению, в Сети отсутствует информация, в каком именно селе был уничтожен украинский ЗРК.
Стоит отметить, что это второй комплекс "Бук-М1" ВСУ, уничтоженный в последние дни на Украине, в конце февраля аналогичный ЗРК был накрыт в Сумской области. Комплекс также был спрятан в ангаре для сельхозтехники, но это не помогло. Удар высокоточного снаряда "Краснополь" поразил ЗРК, а находящийся там же бензовоз добавил огоньку.
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