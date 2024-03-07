Средства ПВО хуситов
Атаки исламистского движения «Ансар Аллах» на иностранные суда, идущие через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем, спровоцировали новый виток напряженности, после чего объекты на территории Йемена подверглись ракетно-бомбовым ударам со стороны США и Великобритании.
Хуситы заявили, что в ходе отражения воздушных налётов их средствам ПВО удалось сбить несколько самолётов (в том числе F-22А Raptor), но в реальности имело место только уничтожение американских БПЛА. 19 февраля 2024 года представители американского военного ведомства подтвердили потерю разведывательно-ударного беспилотного аппарата MQ-9 Reaper.
Совершенно очевидно, что ситуация вокруг Йемена далека от разрядки, и ответом на попытки воспрепятствования судоходству на одном из важнейших торговых морских путей станут новые ракетные и авиационные удары.
Сегодня мы поговорим о том, какие средства противовоздушной обороны имеются в распоряжении вооруженных формирований движения «Ансар Аллах», и какую опасность они представляют для боевой авиации и крылатых ракет.
Радиолокационные средства обнаружения воздушных целей, имеющиеся в распоряжении вооруженных формирований движения «Ансар Аллах»
В данный момент над территорией Йемена нет постоянно действующего радиолокационного поля. В распоряжении командования противовоздушными силами в Сане осталось несколько радиолокаторов П-18, П-19 и высотомеров ПРВ-13, которые выработали свой ресурс, устарели и включаются нерегулярно. Также есть несколько новых РЛС иранского производства, но в силу малочисленности и полного господства в воздухе американо-британской и саудовской авиации заметной роли они не играют.
Элементы РЛС П-19 и ПРВ-13 на военном параде в Сане
На военном параде, проведённом в сентябре 2022 года, были продемонстрированы антенные посты маловысотных радаров П-19 и радиовысотомера ПРВ-13, установленные на автомобильных прицепах.
Силы ПВО движения «Ансар Аллах» испытывают острую потребность в современных радарах, без которых невозможно организовать противодействие вражеским средствам воздушного нападения. Специалисты, изучающие ВВС и ПВО ближневосточных государств, утверждают, что начиная с 2015 года Иран передавал двуижению «Ансар Аллах» радиолокаторы метрового диапазона Matla ul-Fajr-2 и Kashef-2 – работающие в сантиметровом частотном диапазоне.
Иранская РЛС Matla ul-Fajr-2, спроектированная на базе китайской YLC-8В (ведёт свою родословную от советской П-12), построена на современной твердотельной элементной базе. В ней используются цифровые технологии, передовые системы отображения и передачи информации.
РЛС Matla ul-Fajr-2
Согласно иранским данным, радиолокатор Matla ul-Fajr-2 способен эффективно обнаруживать летательные аппараты, выполненные с элементами малой радиолокационной заметности. Инструментальная дальность по высотным целям – до 300 км.
Ещё одной радиолокационной станцией иранского производства, созданной на основе китайской YLC-6, является Kashef-2.
Эта двухкоординатная станция, как и советская РЛС П-19, предназначена для своевременного обнаружения маловысотных воздушных целей и выдачи целеуказания наземным средствам противовоздушной обороны.
РЛС Kashef-2
Антенный пост РЛС Kashef-2 смонтирован на шасси грузового автомобиля. Еще в двух самоходных аппаратных контейнерного типа размещаются средства управления и отображения информации, а также связевая аппаратура. Дальность обнаружения в зависимости от характера цели и высоты полёта составляет 100–150 км.
Зенитные пулемётные и артиллерийские установки, имеющиеся в распоряжении вооруженных формирований движения «Ансар Аллах»
В настоящее время хуситы обладают разномастным парком пулемётных и артиллерийских зенитных установок калибра 12,7; 14,5; 20, 23, 35, 37 и 57 мм. В основном это хорошо известное и очень не новое оружие, сделанное в СССР, США, КНР и ИРИ.
Из экзотики можно отметить спаренные 35-мм автоматы швейцарского производства GDF-002 с РЛС управления огнём Super Fledermaus.
Трехосный грузовик повышенной проходимости с 35-мм артиллерийской установкой GDF-002 буксирует РЛС управления огнём Super Fledermaus
Не исключено, что это иранские клоны швейцарских 35-мм зениток, которые производятся в ИРИ под наименованием Samavat.
Самыми же распространенными в вооруженных формированиях «Ансар Аллах» являются 12,7-мм и 14,5-мм ЗПУ, а также 23-мм артиллерийские установки ЗУ-23.
Согласно справочным данным, хуситы имеют примерно шесть сотен одноствольных и спаренных 12,7-мм и 14,5-мм зенитных пулемётов, а также до сотни спарок ЗУ-23.
Также в рабочем состоянии сохранилось несколько десятков старых советских зениток калибра 37, 57 и 100 мм.
С учётом того, что в Йемене не осталось исправных радиолокационных станций управления зенитным огнём, эти орудия способны вести по воздушным целям только заградительную стрельбу, и толку от них немного.
Переносные зенитные ракетные комплексы, имеющиеся в распоряжении вооруженных формирований движения «Ансар Аллах»
Переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности у хуситов, безусловно, имеются. Но этот вопрос очень слабо освещён, поскольку йеменские исламисты никогда не раскрывали, какие типы ПЗРК есть у них в наличии и откуда они поступали.
Во времена СССР поставлено несколько сотен ПЗРК «Стрела-2М», но они в основном были использованы в вооруженном противостоянии между Севером и Югом в 1980–1990-е годы при отражении атак авиации «Арабской коалиции», а оставшиеся по большей части вышли из строя.
В XXI веке через третьи страны в Йемен поступило несколько десятков ПЗРК «Игла-1», но заметного влияния на ход боевых действий они не оказали.
Военные обозреватели пишут, что Иран после 2015 года передал значительное количество ПЗРК Misagh-2.
Выпуск ПЗРК Misagh-2 в ИРИ ведётся на основе лицензии, полученной от КНР. Китайский прототип, известный как QW-18, является конгломератом технических решений, заимствованных у советской «Иглы» и американского «Стингера».
По своим характеристикам иранский переносной комплекс вполне соответствует современным требованиям. Наклонная дальность стрельбы 500–5 000 м, досягаемость по высоте 30–4 000 м. Максимальная скорость ЗУР – 600 м/с. В боеготовом виде ПЗРК весит 16,9 кг. Масса ЗУР – 10,7 кг. Масса осколочно-фугасной боевой части – 1,42 кг.
Суррогатные йеменские зенитные ракетные комплексы, созданные с использованием управляемых авиационных ракет Р-60МК, Р-73 и Р-27Т
В связи с острой нехваткой зенитных ракетных комплексов, инженеры йеменского Центра ракетных исследований и разработок сумели приспособить для запуска с земли УР воздушного боя с тепловым наведением Р-60МК, Р-73 и Р-27Т. Эти ракеты остались на складах авиационного вооружения после нейтрализации самолётов МиГ-21бис, МиГ-29 и Су-22М3.
Ракеты класса «воздух-воздух» Р-60МК и Р-73 адаптировали для запуска с пикапов повышенной проходимости, обеспечив подачу электропитания и охлаждение ИК ГСН жидким азотом.
В сети имеются фотографии кустарных йеменских самоходных ЗРК, в которых использовались авиационные ракеты ближнего боя. На снимках хорошо видно, что для наведения пусковой установки на цель используются простейшие коллиматорные прицелы.
С учётом того, что относительно лёгкие УР воздушного боя не имеют дополнительного разгонного блока, дальность стрельбы с наземной установки будет приблизительно вдвое меньше, чем при запуске с самолёта. По мнению экспертов, эффективность таких кустарных комплексов невелика, и по основным характеристикам они уступают современным ПЗРК.
Несколько большей эффективностью можёт обладать противоздушный комплекс, в котором использована ракета средней дальности Р-27Т.
Исходя из имеющихся данных, в Йемене построили по меньшей мере три таких ЗРК. Для поиска и захвата цели применены оптоэлектронные тепловизионные системы Flir Systems ULTRA 8500, поставленные ещё в 2008 году. Дальность стрельбы Р-27Т при пуске с земли может достигать 15 км.
На параде в сентябре 2022 года по площади в центре Саны прошли три тяжелых грузовика с пусковыми установками для ракет Р-27Т.
Хуситы утверждают, что 7 января 2018 года ракетой Р-27Т, запущенной с земли, над Саной был поражен F-15SA Королевских ВВС Саудовской Аравии. Однако впоследствии не были предъявлены обломки истребителя, и возможно, F-15SA был только повреждён. Примерно в это же время в северной части Йемена упал саудовский Tornado ADV, но чем его сбили, достоверно не известно.
Зенитный ракетный комплекс с ракетами 3М9
Параллельно с созданием «Франкенштейнов» на базе невостребованных ракет «воздух-воздух» йеменцы при технической поддержке Ирана занялись восстановлением ЗУР 3М9, входивших в боекомплект ЗРК «Квадрат».
К 2018 году все имевшиеся в Йемене самоходные установки разведки и наведения 1С91, применявшиеся в составе ЗРК «Квадрат» для непосредственного поиска цели и наведения ЗУР, вышли из строя, а ракеты 3М9, изготовленные в начале 1980-х, находились за пределами гарантийных сроков эксплуатации.
В подтверждение того, что эти комплексы снова в строю, в 2021 году было продемонстрировано видео с пуском отреставрированной зенитной ракеты 3М9. Также не исключён вариант, что новые ракеты получены из ИРИ.
В ходе парада в Сане по площади прошли три самоходных пусковых установки с ЗУР 3М9 на грузовом шасси КрАЗ-6322.
Впрочем, восстановить работоспособность ракет – это только половина дела. Для наведения ЗУР 3М9 требуется подсветка лучом радиолокатора. Неизвестно, есть ли у хуситов работоспособные СУРН 1С91, или для этого был применён другой радиолокатор наведения.
Новые зенитные ракетные комплексы, имеющиеся в распоряжении вооруженных формирований движения «Ансар Аллах»
В 2022 году на вооружении зенитных ракетных подразделений «Ансар Аллах» были замечены иранские ракеты средней дальности Taer.
Появление этих зенитных ракет в ИРИ стало возможным после того, как 2005 году московское предприятие ОАО «ГПТП «Гранит» «получило заказ на модернизацию иранских ЗРК «Квадрат».
Эта «модернизация» проходила весьма своеобразно. Одновременно с продлением ресурса немногочисленных иранских «Квадратов» и зенитных ракет 3М9, в ИРИ была налажена сборка мобильных ЗРК Raad на колёсных шасси, с ракетами, внешне сильно напоминающими своими очертаниями советскую ЗУР 9М38, использовавшуюся в составе ЗРК «Бук-М1».
ЗРК Raad способен поражать воздушные цели в радиусе 45 км и на высоте 22 км. Подробной информации в открытых источниках о новом иранском комплексе немного. Неизвестен полный состав ЗРК, тип и характеристики РЛС обнаружения.
Зенитные ракеты семейства Taer также используются в комплексах, известных на Западе как Khordad и Tabas. Общей чертой всех иранских мобильных войсковых ЗРК средней дальности является размещение пусковых установок на колёсной базе.
У исламистов движения «Ансар Аллах» также имеются зенитные ракеты малой дальности, но известно о них мало.
Наблюдатели отмечают, что йеменские инженеры смонтировали пусковые установки ЗРК «Стрела-1» на грузовых автомобилях КрАЗ-6322.
С учётом того, что боевой модуль старого советского войскового комплекса 9А31 изначально размещённый на колёсном бронеавтомобиле БРДМ-2, не имел специальных средств обнаружения, такая работа является не сложной. В тоже время остаются обоснованные сомнения в работоспособности ЗУР 9М31 изготовленных более 40 лет назад и в их боевой эффективности.
Вместе с другими средствами ПВО в сентябре 2022 года хуситы показали зенитные ракеты Miraj. Пусковые установки этих ЗУР не связаны с конкретным транспортным средством, они могут быть самоходными и буксируемыми.
Вместе с ПУ ЗУР Miraj продемонстрирована система управлением огнём, которая, по мнению экспертов, использует радиолокационный приборный комплекс РПК–2М демонтированный с ЗСУ-23-4 «Шилка».
Зенитная ракета Miraj с тепловым наведением оснащенная дополнительным разгонным блоком, при таких габаритах должна иметь дальность стрельбы более 5 км и по своим характеристикам может быть близка к советской ЗУР 9М37, использующейся в составе ЗРК «Стрела-10» .
Не обычной иранской зенитной ракетой является образец первоначально известный как «358». Западной разведке о существовании ЗУР «358» стало известно в 2019 году, после того как ракеты этого типа шиитские группировки пытались использовать в боевых действиях в Ираке и Йемене.
После получения разведывательной информации ВМС США перехватили грузовое судно, в трюме которого нашли части ракет и пусковые установки. Американцы собрали ракету, но к ней не было аппаратуры управления, и как она работает, они не поняли.
По американским данным ракета имеет модульную схему и может быть быстро собрана за полчаса даже слабо подготовленным персоналом. Такая конструкция упрощает доставку ракет в зону боевых действий.
Длина ракеты составляет 2,75 м, а диаметр – 152 мм. Сухая масса – более 75 кг. Старт происходит с простейшей пусковой установки в виде наклонной рельсовой направляющей длиной в несколько метров при помощи твердотопливного двигателя длиной более 1 м, который перед стартом крепится к корпусу. Ракета оснащена осколочной боевой частью массой 10 кг. Дальность полёта – до 100 км.
Ускоритель разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, после чего происходит его отделение и запускается компактный турбореактивный двигатель. С учётом формы и габаритов корпуса, оперения и типа маршевого двигателя, ракета, по всей видимости, при атаке цели имеет дозвуковую скорость полёта.
Ряд источников утверждает, что для наведения на цель используется ИК ГСН, однако с учётом особенностей применения это представляется сомнительным. Скорей всего задействован комбинированный способ наведения и на ракете установлена универсальная телевизионная камера с ИК каналом, а также аппаратура трансляции данных.
Уникальная особенность этой иранской ракеты заключается в том, что она способна работать в нескольких режимах и имеет высокую гибкость применения. С учётом невысокой скорости полёта ракета может использоваться против беспилотников и вертолётов. При этом подрыв боевой части происходит по команде лазерного взрывателя при пролёте вблизи цели. В случае если воздушную цель обнаружить не удалось, эта же ракета способна атаковать наземные объекты как барражирующий боеприпас.
В 2022 году ракеты ранее известные как «358» практически одновременно под обозначением Saqr-1 были официально продемонстрированы в Иране и Йемене.
Специалисты оценивают многоцелевую ракету Saqr-1 неоднозначно.
С одной стороны, она обладает широкими возможностями и способна бороться как с воздушными, так и наземными целями. Модульная конструкция, пригодная для транспортировки в разобранном виде, делает её весьма привлекательной для разного рода иррегулярных формирований и диверсионных отрядов.
В то же время относительно низкая скорость полёта не позволяет эффективно противодействовать реактивным боевым самолётам и крылатым ракетам.
Также следует понимать, что без использования воздушных ретрансляторов или антенных устройств, поднятых на высоту нескольких десятков метров, максимальная дальность стрельбы 100 км абсолютно недостижима.
Кроме того, неизвестны характеристики дальности работы и помехозащищённости аппаратуры управления. Опыт боевых действий в различных регионах мира демонстрирует, что цифровые радиоканалы передачи телевизионной картинки и команд управления могут быть успешно подавлены технологически продвинутым противником.
- Сергей Линник
- Обзор противокорабельного оружия хуситов и оценка его эффективности
Истребительная авиация и силы ПВО Йемена до начала воздушной кампании «Арабской коалицией» в 2015 году
Информация