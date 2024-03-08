Переулками Москвы. От Ордынки по Черниговскому – в поисках Параскевы Пятницы
Там, за рекой и за болотом
Попасть в Черниговский переулок проще всего с Пятницкой улицы, выйдя из метро на «Новокузнецкой». Но с «Третьяковской», во-первых, интереснее, и к тому же ближе к ней находятся сразу две точки притяжения, связанных с главной темой прогулки, но о них – в завершение.
В одном из первых «переулочных» очерков – Короткий и мирный Ружейный уже было рассказано, как в Москве всё непросто с повторяющимися названиями улиц, переулков и конкретных объектов. Пятницкая улица, одноимённое шоссе и Пятницкое кладбище находятся, можно сказать, в разных концах столицы.
Не забудем, однако, что на Руси почитали, да и сегодня весьма почитают Пятницу и даже в СССР обычно не сносили храмы «во имя великомученицы Параскевы, реченные Пятницы». Впрочем, по знаменитому Генплану реконструкции 30-х годов, когда среди прочего планировалось замкнуть Бульварное кольцо в Замоскворечье, ничего и никого не пожалели.
Храм Святой великомученицы Параскевы Пятницы снесли одним из первых, но реконструкцию Москвы в итоге по полной так и не завершили. А память о главной Параскеве всё же удалось сохранить, хотя сегодня на неё снова покушаются.
Между Большой Ордынкой и Пятницкой строится элитный квартал с претенциозным названием «Русские сезоны», и жертвами застройщиков стали, увы, не только бывшие купеческие задворки. В срочном порядке пришлось прятать в Храме Святого Климентия и одну на удивление популярную уличную икону.
О том, как в итоге она была «спрятана», расскажу чуть позже, а уличной икона стала, как вы понимаете, не по своей воле. В России немало икон занимают своё место не в помещениях. Где? Да хотя бы на башнях московского Кремля.
Тут же, на Пятницкой улице, точнее – в одном из её тихих двориков, под икону Святой Параскевы Пятницы лишь слегка перестроили стену обычного старого дома. Так было решено сохранить память о Храме и его предшественнице – деревянной церквушке, не самой уникальной, но с оригинальным именем Пятницы-Прощи.
Надо ли объяснять, что тут и прощение, и исцеление, так как по старорусски «прощать» – это ещё и «исцелять». С первых лет, когда Москва расширилась за болотом по правому южному берегу реки, тут был торжок и сразу обосновался погост.
А пятница всегда была базарным днём, и название для храма, как и для улицы, на которой он встал, выбирать пришлось недолго. Ещё при Иване Грозном деревянный храм сгорел, и его сменил каменный, который очень привечали замоскворецкие купцы.
Не горят не только рукописи
В 1727 году храм освятили заново – во имя Святой Троицы, но в народе его по-прежнему звали Пятницким. Кстати, на Пятницком кладбище, что рядом с Рижским вокзалом, церковь тоже Троицкая, и её тоже многие по старинке именуют Пятницкой.
Храм больше уже не горел и уцелел, как во время большого пожара в 1737, так и при французах в 1812, хотя пограбили они его изрядно. Впрочем, свои «православные» тоже кое-что из храма успели прибрать к рукам ещё задолго до большевиков.
Так, древний резной иконостас, работы мастеров школы Ухтомского, перекочевал в Смоленскую церковь Троице-Сергиевой Лавры. Нельзя не отдать должное служителям этой церкви, которые всегда отмечают, что старый иконостас в ней не сохранился, а «в настоящее время её украшает замечательный резной иконостас из разобранной московской церкви Параскевы Пятницы, что на Пятницкой улице».
Теперь точно на месте старого замоскворецкого храма оказалось круглое здание станции метро «Новокузнецкая», которым наша прогулка и завершится. Но до этого успеем разглядеть одно из лучших творений архитектора Осипа Бове – «Храм иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость».
Он стоит на Большой Ордынке, и непростые времена агрессивного, особенно у московских чиновников во главе с Никитой Хрущёвым, атеизма, храм, прекратив службы, благополучно пережил под крылом Третьяковской галереи.
Храм снова вернулся в лоно церкви ещё в 1948 году. У преемника Хрущёва на посту первого секретаря МГК ВКП(б) – Александра Щербакова, которого москвичи уважали и ценили, перед войной, и уж тем более в её годы, рука на храм не поднялась.
Успеем заглянуть и в Ахматовский дворик с неординарным памятником великой поэтессе. Скульптор Суровцев выполнил его по мотивам известного портрета поэтессы работы Амадео Модильяни. Не радует только, что памятник плохо подан – молодёжь может и не разобраться, к чему всё это...
Анна Андреевна, как известно, предпочитала северную столицу, но почти тридцать лет прожила на Большой Ордынке в одной из квартир перестроенной усадьбы Куманиных – у Ардовых. В наши дни сюда водят экскурсии, во дворе у Ахматовой по-прежнему регулярно так или иначе отмечается поэтическая тусовка.
Однако достойно, а порой и непристойно завершить встречи на задворках, ещё недавно украшенных неординарными граффити, разумеется, тоже поэтическими (см. фото), сегодня уже невозможно. Опять же – виноваты «Русские сезоны», из-за которых пошли под снос и гаражи, и заборы, и задворки.
А ведь именно здесь состоялась единственная встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветаевой. Тогда, в 1941 году, поэтессы не сошлись во взглядах на творчество и были крайне разочарованы друг в друге. Ахматова даже сказала: «она пришла и сидела семь часов».
Не славянский базар
Но всё же в этой прогулке главное – мы успеем пройти по самому Черниговскому переулку, который, если судить по карте, то есть по тому, как он проложен, вполне мог бы тоже носить имя Кривоколенного.
В новейшей истории Черниговского главное событие – это то, что с него несколько лет назад без лишнего шума вытеснили Славянский культурный центр. Он занимал, и не просто занимал, а вёл поистине огромную просветительскую работу в великолепном дворце Ржевских.
Что теперь во дворце – выяснить по открытым источникам не получается, вся надежда на соцсети и участников форума ВО. Усадьба под замком, и только флигель бывшей гимназии Косицына активно ремонтируется.
В качестве напоминания о Славянском центре за оградой дворца какое-то время был стыдливо упрятан памятник президенту Славянского фонда скульптору Вячеславу Клыкову, ныне покойному. Он автор множества монументов, в том числе памятника Кириллу и Мефодию на Новой (теперь Славянской) площади.
Сейчас и памятника Клыкову на Черниговском нет – его перенесли на могилу мастера, как видно, чтобы не напоминал о Славянском центре. Хотя от славянства и христианских объектов на Черниговском никуда не деться. По соседству с действующими церквями Михаила и Фёдора и Предтеченской в уголке аккуратно обосновалась Общецерковная аспирантура и докторантура.
В переулке не так давно в традициях уже XXI века, которые, нельзя не признать, отнюдь не режут глаз, выстроено здание Книжной палаты. Не федеральной, а православной, да и ещё с великолепным магазином. А выход на Пятницкую венчает колокольня церкви Иоанна Предтечи с милой кофейней «Перезвон».
Плач Параскевы
Совсем неподалёку отсюда, в одном из двориков многие годы стену самой обычной двухэтажки украшала икона Параскевы Пятницы, когда-то храмовой в снесённом соборе. Однако эту память, увы, сберечь не удалось. Для начала икону перенесли к другому дому и убрали под стекло.
Когда же полным ходом развернулось строительство нового «элитного» квартала – тех самых «Русских сезонов», икону было предложено передать соседнему Храму Святого Климентия Римского. Об этом даже было написано в сетевых источниках, но...
Из-за плачевного состояния иконы и отсутствия средств на реставрацию, лик Параскевы тогдашний настоятель храма в Климентовском переулке принять не решился. Куда в конце концов пропала такая память, похоже, одному Богу известно.
По крайней мере, автору о дальнейшей судьбе иконы ничего узнать так и не удалось. И теперь о снесённой святыне в Замоскворечье напоминают только два оригинальных арт-объекта. Первый – это не самое убедительное граффити по соседству с наземным вестибюлем станции метро «Новокузнецкая».
Второй – небольшая мозаика на стене авангардного здания бывшей телефонной станции по адресу Большая Ордынка, 25, строение 2. Это неплохо отреставрированный производственный объект напротив монументального сталинского корпуса Минсредмаша, теперь – Росатома.
- Алексей Подымов
- автора, pastvu.com, triptonkosti.ru, risovach.ru, Андрея Нарского, картина Александра Стародубова
Информация