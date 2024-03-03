Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США не стали задерживаться на учениях в Швеции и вернулись домой

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Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США не стали задерживаться на учениях в Швеции и вернулись домой

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США не стали задерживаться на учениях в Швеции и вернулись домой, в Америку. Их визит в Скандинавию оказался совсем недолгим.

Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.



Самолеты находились в Швеции в рамках миссии Оперативная группа бомбардировщиков (BTF 24-2). Два американских бомбардировщика разместили на шведском аэродроме Лулео-Каллакс. Тут они участвовали в отработке сопровождения самолетов стратегической авиации США истребителями JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

После этого самолеты вернулись на авиабазу Эллсворт в штате Южная Дакота, где дислоцируется 28-е бомбардировочное крыло ВВС США. По дороге к месту своей постоянной дислокации в Соединенных Штатах два американских «стратега» поучаствовали в тренировках сил противовоздушной обороны нескольких скандинавских стран, сыграв в них роль воздушных целей. Их перехватывали истребители союзников. Учения проходили над Арктикой, Северным морем, Британией, Исландией и Гренландией.

Это служит яркой иллюстрацией возможностей НАТО по коллективному сдерживанию и противовоздушной обороне

- прокомментировал состоявшиеся маневры командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Некоторые эксперты предполагали, что бомбардировщики пробудут в Швеции до конца крупных учений НАТО «Защитник Европы – 24», которые начались 28 февраля и продлятся по 21 апреля, но этого не произошло.
  • https://www.usafe.af.mil/
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14 комментариев
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  1. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 10:25
    Некоторые эксперты предполагали, что бомбардировщики пробудут в Швеции до конца крупных учений НАТО «Защитник Европы – 24»

    два американских «стратега» поучаствовали в тренировках сил противовоздушной обороны нескольких скандинавских стран, сыграв в них роль воздушных целей

    Как пойдёт... А то, того и гляди, к концу учений бомберы из целей учебных превратятся в цели реальные. Вместе с союзниками.
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:26
    Подозрительно часто начали сходить с рельс ж/д составы на линии Кируна - Нарвик.А от Кируны до Лулео не три локтя по карте.А так возвращение В 1 на базу хороший знак,в США не все идиоты,может наши на Северный полюс полетели или пошли под водой,но что то точно предприняли.Надо проштудировать норвежских прессу.Облёт ТУ 95 ми в сопровождении российских истребителей английской авианосной группы точно был уже.Все вели себя достойно,ни кто не лез в прицел.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:46
      Причина установлена быстрого драпа,норвежская пресса - СФ обозначил своё присутствие в море - " цирконосцем " Адмирал Горшков и Адмирал Касатонов.Пока английская авианосная группа идёт на север,интересно зайдут они в этот раз за мыс Нордкап?Пока обыкновенная рутина - они догоняют,мы догоняем.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 12:14
        Цитата: tralflot1832
        Причина установлена быстрого драпа,норвежская пресса - СФ обозначил своё присутствие в море - " цирконосцем " Адмирал Горшков и Адмирал Касатонов.

        а я подумал -замерзли нафиг
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:27
    Это служит яркой иллюстрацией возможностей НАТО по коллективному сдерживанию и противовоздушной обороне
    Проиллюстрировали и домой. В этот раз даже не стали имитировать нанесение удара по российской территории. Может пуск "Ярса" подействовал? Хотя наверное улетели еще до него.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:30
      Цитата: rotmistr60
      не с тали имитировать нанесение удара по российской территории.

      Можно жеж и по морде получить, без имитации !
  4. Гаргон Ранг пользователя
    Гаргон
    +1
    Сегодня, 10:27
    Наш ВВП только посмеивается над потугами нато испугать Россию ..Поздно хоспода ,вы свой шанс полностью развалить Россию и уничтожить русских геноцидом проморгали в 90-х ..
    Россия успешно С-500 испытала поразив гиперзвуковую ракету ,которых у США так и не появилось нормальных .
    А еще эта система спутники может уничтожать ..Полный универсал !
    А Арктики вам не видать ,как своих ушей
    1. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 10:45
      Нам придется строить эшелонированную глобальную систему ПРО и ПВО, чтобы не было возможностей беспрепятственного пролета любых аппаратов и ракет в глубь России.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        0
        Сегодня, 15:16
        Цитата: Николай Иванов_5
        Нам придется строить эшелонированную глобальную систему ПРО и ПВО, чтобы не было возможностей беспрепятственного пролета любых аппаратов и ракет в глубь России.

        Крупные города да защита есть А так слишком огромная территория у России
        Но контролировать и защищать мы ее будем РВСН имеется ,для такого дела
        Красная Армия всех сильней !!! soldier
    2. Олаф Уксимае Ранг пользователя
      Олаф Уксимае
      +1
      Сегодня, 14:30
      Мне понравилось , что в этот раз Путин не озвучил наши перспективные разработки , как в прошлый раз . Типа ждите , увидете что мы примем на боевое дежурство сразу.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        0
        Сегодня, 15:11
        Цитата: Олаф Уксимае
        Мне понравилось , что в этот раз Путин не озвучил наши перспективные разработки , как в прошлый раз .

        Это вы про "мультики " ? Помню помню ,ка либерда и запад изголялись над всем этим ..
        А потом хобана на дежурства вставать начали эти мультики И ТИШИНА СРАЗУ !
        И пошла украина на убой ...
        Цитата: Олаф Уксимае
        Типа ждите , увидете что мы примем на боевое дежурство сразу.

        Пусть только рыпнутся эти оголтелые бесы ..
        Козырей у России достаточно и на украине в польше мы их тихо испытываем ..
        В случае нападения на нас Россию ..У вас "хоспода" ВСЕ упадет от слова СОВСЕМ !
        И арабы начнут все и всех громить и афроамериканы в США с мексиканцами ..
        Хотите этого ? Мы не хотим ,а хотим договорится на наших условиях естественно и Репарации будут огромные
        Иначе ,как в Уганде ,за 5 месяцев 1 миллион ..Вы там в этом учавстовали амерсы
  5. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:09
    Тут они участвовали в отработке сопровождения самолетов стратегической авиации США истребителями JAS 39 Gripen ВВС Швеции.
    belay Даааа. Кто бы мог подумать, что так все сложно с имитаторами у них. request
  6. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:20
    Понтанулись и свалили от греха подальше)))
  7. Див Дивыч Ранг пользователя
    Див Дивыч
    0
    Сегодня, 11:48
    У американцев аэродром со стратегическими бомбардировщиками получается находится в центре страны, подальше от врагов.

    Почему у России бомбардировщики находятся в зоне поражения западных ракет? Надо держать их возле Урала, при необходимости перегонять поближе к границам.

    Уже много раз за историю Россия теряла самолеты на аэродромах, потом приходится производить новые, и вечно их недостаточно.

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