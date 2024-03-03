Бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США не стали задерживаться на учениях в Швеции и вернулись домой
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Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США не стали задерживаться на учениях в Швеции и вернулись домой, в Америку. Их визит в Скандинавию оказался совсем недолгим.
Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
Самолеты находились в Швеции в рамках миссии Оперативная группа бомбардировщиков (BTF 24-2). Два американских бомбардировщика разместили на шведском аэродроме Лулео-Каллакс. Тут они участвовали в отработке сопровождения самолетов стратегической авиации США истребителями JAS 39 Gripen ВВС Швеции.
После этого самолеты вернулись на авиабазу Эллсворт в штате Южная Дакота, где дислоцируется 28-е бомбардировочное крыло ВВС США. По дороге к месту своей постоянной дислокации в Соединенных Штатах два американских «стратега» поучаствовали в тренировках сил противовоздушной обороны нескольких скандинавских стран, сыграв в них роль воздушных целей. Их перехватывали истребители союзников. Учения проходили над Арктикой, Северным морем, Британией, Исландией и Гренландией.
Это служит яркой иллюстрацией возможностей НАТО по коллективному сдерживанию и противовоздушной обороне
- прокомментировал состоявшиеся маневры командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
Некоторые эксперты предполагали, что бомбардировщики пробудут в Швеции до конца крупных учений НАТО «Защитник Европы – 24», которые начались 28 февраля и продлятся по 21 апреля, но этого не произошло.
https://www.usafe.af.mil/
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