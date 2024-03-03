Активная фаза КТО в ингушском Карабулаке приостановлена, засевшие в доме боевики ликвидированы

Режим контртеррористической операции, введенный вчера в ингушском Карабулаке, продолжает действовать, но активная фаза КТО приостановлена. Как сообщают источники в силовых структурах, всех боевиков удалось нейтрализовать.Режим КТО в Карабулаке был введен накануне примерно в 19:30, после того, как в одном из жилых многоквартирных домов были обнаружены бандиты, часть из которых находилась в розыске из-за совершения резонансных преступлений. При попытке задержания боевики открыли огонь по силовикам, после чего правоохранители заблокировали банду в доме.Как сообщалось накануне, в одной из квартир забаррикадировалось пять человек, они оказали вооруженное сопротивление силовикам. Жителей этого дома, а также других домов на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева эвакуировали, дороги перекрыли, чтобы случайный транспорт не попал под огонь боевиков. На вечер воскресенья прошла информация, что двоих боевиков удалось ликвидировать, спецназ ФСБ нейтрализовал Амирхана Гуражева и Адама Оздоева, разыскиваемых за убийство троих правоохранителей в прошлом году.Стрельба и взрывы гранат раздавались всю ночь, на утро сообщалось, что КТО продолжается, боевики в квартире все еще сопротивлялись. Однако, российские ресурсы, ссылаясь на правоохранителей сообщают, что на данный момент активная часть КТО приостановлена, все боевики ликвидированы, среди силовиков потерь нет, имеются три раненых, один доставлен в больницу с ранением уха, еще у двоих осколочные ранения. Сообщается о гибели случайного прохожего, но информация официально не подтверждена.- говорится в сообщении.

Активная фаза КТО в ингушском Карабулаке приостановлена, пять боевиков, забаррикадировавшихся в здании, ликвидированы, погибших среди сотрудников правоохранительных органов нет

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