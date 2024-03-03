Активная фаза КТО в ингушском Карабулаке приостановлена, засевшие в доме боевики ликвидированы

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Активная фаза КТО в ингушском Карабулаке приостановлена, засевшие в доме боевики ликвидированы

Режим контртеррористической операции, введенный вчера в ингушском Карабулаке, продолжает действовать, но активная фаза КТО приостановлена. Как сообщают источники в силовых структурах, всех боевиков удалось нейтрализовать.

Режим КТО в Карабулаке был введен накануне примерно в 19:30, после того, как в одном из жилых многоквартирных домов были обнаружены бандиты, часть из которых находилась в розыске из-за совершения резонансных преступлений. При попытке задержания боевики открыли огонь по силовикам, после чего правоохранители заблокировали банду в доме.



Как сообщалось накануне, в одной из квартир забаррикадировалось пять человек, они оказали вооруженное сопротивление силовикам. Жителей этого дома, а также других домов на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева эвакуировали, дороги перекрыли, чтобы случайный транспорт не попал под огонь боевиков. На вечер воскресенья прошла информация, что двоих боевиков удалось ликвидировать, спецназ ФСБ нейтрализовал Амирхана Гуражева и Адама Оздоева, разыскиваемых за убийство троих правоохранителей в прошлом году.

Стрельба и взрывы гранат раздавались всю ночь, на утро сообщалось, что КТО продолжается, боевики в квартире все еще сопротивлялись. Однако, российские ресурсы, ссылаясь на правоохранителей сообщают, что на данный момент активная часть КТО приостановлена, все боевики ликвидированы, среди силовиков потерь нет, имеются три раненых, один доставлен в больницу с ранением уха, еще у двоих осколочные ранения. Сообщается о гибели случайного прохожего, но информация официально не подтверждена.

Активная фаза КТО в ингушском Карабулаке приостановлена, пять боевиков, забаррикадировавшихся в здании, ликвидированы, погибших среди сотрудников правоохранительных органов нет

- говорится в сообщении.
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    50 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +25
      Сегодня, 10:48
      все боевики ликвидированы, среди силовиков потерь нет
      Вот и ладненько. Силовикам уважение за нелегкую, но необходимую работу.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +9
        Сегодня, 10:58
        Цитата: rotmistr60
        все боевики ликвидированы, среди силовиков потерь нет
        Вот и ладненько. Силовикам уважение за нелегкую, но необходимую работу.

        Замочили бесов и главное без потерь ..! Давненько что то ваххабиты голову не подымали ..
        Видать приказ поступил из госдепа ..Сейчас Кавказ зажил мирной жизнью и им ,как и нам 90-х разгул преступности и терроризма не нужен ..Сдали их сразу ! И что главное ликвидировали .
        Молодцы силовики работайте братья !
        1. JcVai Ранг пользователя
          JcVai
          +1
          Сегодня, 12:34
          Если брать не только официальные выпуски, то читать надо: своих безвозвратных потерь нет. С других источников: даже гражданского одного зацепило.
          Ребятам - скорейшего выздоровления.
        2. guest Ранг пользователя
          guest
          +1
          Сегодня, 13:30
          Цитата: Гаргон
          Видать приказ поступил из госдепа ..

          Ну так они же нам обещали сюрпризы, вот госдеп свои обещания выполняет.
          1. Гаргон Ранг пользователя
            Гаргон
            +1
            Сегодня, 14:00
            Цитата: guest
            Цитата: Гаргон
            Видать приказ поступил из госдепа ..

            Ну так они же нам обещали сюрпризы, вот госдеп свои обещания выполняет.

            Смертников нашли все же падлы angry ..Хотя у них вся украина смертники идут под флагом звезднополосатым тупо умирая за англосаксов .
            И они уже прямо говорят ,что хорошо вложили деньги в убийсто ..ВПК у них жиреет и новые рабочие места при производстве вооружения ..Ау укроИнцы вы это вообще слышите там у себя ? Вас имеют онкретно и никуда не приняли лоохов
            Мне жалко вас убогих предателей
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +13
        Сегодня, 11:17
        Очень удобно отпетым уголовникам "косить" под борцов за веру.
        А ведь многие(со слов следователей) и Коран в руках не держали.
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          -5
          Сегодня, 11:34
          Мне не понятно, почему не используют спецсредства в виде: светошумовых, слезоточивых или те, которые были использованы на Дубровке, при освобождении заложников. Зачем обязательно стрелять до посинения?
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            +5
            Сегодня, 11:58
            Вы думаете парни планировали их брать живьем, это при трех- то убитых в прошлом году этими скотами силовиков? Сомнительно.
            1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
              S.K.Vichyakow
              0
              Сегодня, 12:00
              Так это происходит постоянно при каждом случае взятия террористов. Не находите? Если ваши слова брать за основу, тогда зачем предлагать им сдаваться?
              1. Пленник Ранг пользователя
                Пленник
                0
                Сегодня, 12:03
                winked Есть такое дело. Я не в претензии. Горбатого, как говорится, могила исправит.
                1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
                  S.K.Vichyakow
                  -2
                  Сегодня, 12:05
                  ПО мне, так это просто непрофессионализм долбить из всего что есть, когда проще управиться с ними спецсредствами.
                  1. Пленник Ранг пользователя
                    Пленник
                    0
                    Сегодня, 12:12
                    По тихому, "без шума, без пыли"? Ну, да- ну, да. А потом объясняться с прокурорскими, почему вроде все было тихо, чинно, а на выходе гора трупов. Причем на полу нет ковра из гильз и боекомплект у бандитов почти не отстрелян? Оно им надо такой головной боли. Не заложников освобождали. Так что не до церемоний.
                    1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
                      S.K.Vichyakow
                      0
                      Сегодня, 12:17
                      В данном случае мне жаль не террористов, а дом, имущество и квартиру за их повреждения.
                  2. Полковник МО Ранг пользователя
                    Полковник МО
                    0
                    Сегодня, 14:40
                    А Вы точно знаете как происходило все на самом деле? Как по мне, к сообщениям СМИ следует относиться с изрядной долей скептицизма.
        2. Гаргон Ранг пользователя
          Гаргон
          0
          Сегодня, 14:40
          Цитата: knn54
          Очень удобно отпетым уголовникам "косить" под борцов за веру.
          А ведь многие(со слов следователей) и Коран в руках не держали.

          Ахмад Кадыров покойник муфтий это понял наконец ..Выбора у него было два
          Либо ваххабиты арабские и прочие негры заполонившие Чечню устанавливающие свои законы и презирающие вековые традиции чеченцев их уклад жизни и убивающие несогласных старейшин и т.д. Либо Русские ,которые предлагают с уважением мир ,но в составе России
          Ахмад правильный выбор сделал и поплатился за это Аллах его принял ...Но дело его живо ..В Чечне и Кавказе мирно относительно стало И воюем плечем к плечу с шайтанами
          Не скажу что прям мы им доверяем ,но все же Помощь бойцами от них мощная (Крым особенно и Сирия )
    2. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 10:56
      спасибо парням.. исходя из наших размеров - вахи будут всегда, поэтому вдвойне спасибо!!!
    3. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
      Николай Иванов_5
      +4
      Сегодня, 11:02
      Молодцы! Выражаю свою искреннюю благодарность нашим спецслужбам за тяжелую, опасную, но такую нужную работу.
    4. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 11:05
      Отбегались бомжахеды, пусть теперь полежат. На пять игилоидов стало меньше.
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        +9
        Сегодня, 11:27
        был по работе в БСМЭ на вскрытии этих товрищей.. они ж реально бомжи.. вонючие и грязные-что в голове у них хз... но это песец...они сумашедшие.. о семье хоть бы думали.. о детях... так их ненавижу если честно... вахи это.. ондомы-это очень мягкий из эпитетов
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          +4
          Сегодня, 11:53
          минус поставил походу один из Вахов? или за что еще минус? сочувствуешь или родич в Беломечетке был из них? так заяви о себе если так крут
          1. Александр 3 Ранг пользователя
            Александр 3
            +1
            Сегодня, 12:45
            Не знаю ,сейчас ставит минусы один правильно писатель ,за ошибки в правописании,а не за изложение своей позиции.
          2. Ныробский Ранг пользователя
            Ныробский
            0
            Сегодня, 15:02
            Цитата: советник 2 уровня
            минус поставил походу один из Вахов? или за что еще минус?

            Шныряют тут несколько бандеропакостников минусующих молчком и мимоходом по принципу - "а патаму шта".
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:13
      пять боевиков, забаррикадировавшихся в здании, ликвидированы, погибших среди сотрудников правоохранительных органов нет


      5:0 - отличный результат работы спецназа ФСБ! С террористами только так, никакой пощады.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 12:11
        Какая боль... какая боль.... арген... фсб и бандиты 5:0 good lol
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:21
        пять боевиков, забаррикадировавшихся в здании, ликвидированы

        Согласно последним сообщениям ликвидировано 6 боевиков.

        МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Шестерых боевиков, приверженцев запрещенной в РФ террористической организации "ИГ", ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Карабулаке в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Информация обновлена 3 марта, в 12:31.
    6. Тима Ранг пользователя
      Тима
      +2
      Сегодня, 11:14
      В Грузии этот рассадник(базы) террористов( агентов), через границу в Ингушетию заходят.
      1. Шмель_3 Ранг пользователя
        Шмель_3
        -4
        Сегодня, 11:48
        Тима, интересно узнать дойдет ли до чиновников МО, что граница должна быть на замкЕ? Всё-таки государственная граница. Или от "Государство" одно слово осталось.
    7. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 11:17
      Молодцы Ребята ❗ Здоровья и Удачи Вам ❗❗❗
    8. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      -2
      Сегодня, 11:28
      Всю родню в Сибирь на лесоповал. Яблоня там должна быть.
      1. Шмель_3 Ранг пользователя
        Шмель_3
        +3
        Сегодня, 11:50
        Луенков, оставьте Сибирь в покое! К себе, по месту жительства примите!
    9. Million Ранг пользователя
      Million
      +1
      Сегодня, 11:46
      Там к каждом доме есть оружие и не по одной единице.Власть заигралась с кавказскими республиками.
      В Москве у каждого выходца оттуда наверняка при себе есть какое либо оружие.
      А нашим бойцам пожелаю оставаться живыми и здоровыми .
    10. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      -4
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Шмель_3
      Луенков, оставьте Сибирь в покое! К себе, по месту жительства примите!

      Хорошо. Пусть плодятся террористы и далее за ваш счёт.
      1. Шмель_3 Ранг пользователя
        Шмель_3
        +3
        Сегодня, 11:54
        Луенков, а при чем здесь мой счёт? Вы к себе по месту жительства примите! Привыкли, как что так Сибирь!
    11. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      -4
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Шмель_3
      Луенков, а при чем здесь мой счёт? Вы к себе по месту жительства примите! Привыкли, как что так Сибирь!

      Вы там себя обеспечиваете всем? Кто вам производит технику, топливо перерабатывает. Продукты выращивает? Вам помощники не нужны и вам легко там работать? Или вы не тот, кто работает? Нам, здесь, не нужны террористы и если вам не нужны люди тоже, можно начинать наказывать семью ту, что их, террористов, воспитывает. И еще раз, - я знаю как тяжёл труд в Сибири, но вот похоже у вас, Шмель_33, с этим не так.
      1. Шмель_3 Ранг пользователя
        Шмель_3
        +4
        Сегодня, 12:06
        Луенков, бананы у нас не растут! Это однозначно. Хватает кедровников. Грибов тоже много. Вам не нужны террористы! Зачем вы посылаете их к нам? А, понял, у вас очень лёгкая работа! У вас их не исправить! Реально, у нас тяжело, но и посылать к нам их не надо.
      2. DrMad Ранг пользователя
        DrMad
        0
        Сегодня, 13:19
        Сибирь самодостаточна.
    12. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +1
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Million
      Там к каждом доме есть оружие и не по одной единице.Власть заигралась с кавказскими республиками.
      В Москве у каждого выходца оттуда наверняка при себе есть какое либо оружие.
      А нашим бойцам пожелаю оставаться живыми и здоровыми .

      По поводу оружия и наверняка. Так работайте, братья. Оружие просто так не гуляет.
    13. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 12:09
      [quote]На вечер воскресенья прошла информация[/quote
      Новости из будущего? laughing ]
    14. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      -1
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Шмель_3
      Луенков, бананы у нас не растут! Это однозначно. Хватает кедровников. Грибов тоже много. Вам не нужны террористы! Зачем вы посылаете их к нам? А, понял, у вас очень лёгкая работа! У вас их не исправить! Реально, у нас тяжело, но и посылать к нам их не надо.

      Совершенно верно. У нас можно им не работать, их, как обычно многодетных, прокормит государство. Работающим здесь, как обычно помогают в воспитании детей только на словах. У меня четверо, но помощи - 0. А вот этим, мигрантам весело, если они и на детей получают и по безработице и земля. В Сибири поболее работать надо, я знаю это точно. Ну если ещё семьям террористов надо ставить памятники, то тут я не согласен категорически. Их, через время сделают национальными героями.
      1. Шмель_3 Ранг пользователя
        Шмель_3
        +1
        Сегодня, 12:19
        Луенков, так вот и не нужны, тем более, семьи террористов в Сибири. Вы считаете, что они нам какую-то пользу принесут? У нас и так дел хватает! Тем более, что вы об этом знаете точно.
      2. DrMad Ранг пользователя
        DrMad
        0
        Сегодня, 13:22
        Посели их в своём доме. Нам, в Сибири, они stop не нужны
    15. Кран Ранг пользователя
      Кран
      0
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Пленник
      Вы думаете парни планировали их брать живьем,Сомнительно.

      .. Вы думаете,что некие парни там планировали?
    16. Кран Ранг пользователя
      Кран
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Пленник
      почему вроде все было тихо, чинно, а на выходе гора трупов.

      А где гора трупов?
    17. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Шмель_3
      Луенков, так вот и не нужны, тем более, семьи террористов в Сибири. Вы считаете, что они нам какую-то пользу принесут? У нас и так дел хватает! Тем более, что вы об этом знаете точно.

      Тогда остаётся вариант проверенный - уничтожать дома террористов. А там пусть думают -- где ещё их плодить.
    18. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 13:06
      Цитата: Кран
      Цитата: Пленник
      почему вроде все было тихо, чинно, а на выходе гора трупов.

      А где гора трупов?

      И вам русский не родной ? Ну я вам разъясню. В цепочке комментариев ведётся дискуссия , как правильно : попробовать тихо или как в данном случае шумно. И комментирующий приводит в пример моделируемую ситуацию : все тихо , по некому плану , пробуют брать живьём в итоге погибает много людей , в том числе силовиков. Поэтому проще раз предложить сдаться и накрыть огнем , так что бы без шансов и потерь со стороны силовиков.
    19. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      -2
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Луенков
      Цитата: Шмель_3
      Луенков, так вот и не нужны, тем более, семьи террористов в Сибири. Вы считаете, что они нам какую-то пользу принесут? У нас и так дел хватает! Тем более, что вы об этом знаете точно.

      Тогда остаётся вариант проверенный - уничтожать дома террористов. А там пусть думают -- где ещё их плодить.

      Поверенный вариант это как я понимаю про Израиль ? И как ? Помог им этот метод ?
    20. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 14:10
      Цитата: DrMad
      Сибирь самодостаточна.

      Самодостаточность у вас в чём выражается?
    21. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 14:11
      Цитата: Скобаристан
      Цитата: Луенков
      Цитата: Шмель_3
      Луенков, так вот и не нужны, тем более, семьи террористов в Сибири. Вы считаете, что они нам какую-то пользу принесут? У нас и так дел хватает! Тем более, что вы об этом знаете точно.

      Тогда остаётся вариант проверенный - уничтожать дома террористов. А там пусть думают -- где ещё их плодить.

      Поверенный вариант это как я понимаю про Израиль ? И как ? Помог им этот метод ?

      Изгадиль противостоит террористам всю свою историю и численность населения Исраиля растёт. А растёт ли численность русских в России так как там?
    22. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 14:16
      "Жителей этого дома, а также других домов на улицах Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева эвакуировали, дороги перекрыли, чтобы случайный транспорт не попал под огонь боевиков."
      "Сообщается о гибели случайного прохожего, но информация официально не подтверждена." Либо эвакуация с перекрытием дорог дала осечку, либо "случайный прохожий" был журналюгой, который всеми силами стремился попасть за линию перекрытия...
    23. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: DrMad
      Посели их в своём доме. Нам, в Сибири, они stop не нужны

      Может посоветуешь породнится с ними? Это будет логично. Сибирь сядет на орехи и грибы и другую самодостаточность"!

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