Американский бизнесмен Сакс: В случае переизбрания на второй срок Байден отправит войска на Украину

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Американский бизнесмен Сакс: В случае переизбрания на второй срок Байден отправит войска на Украину

Американские военные появятся на Украине в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску.

Сакс считает, что Байден и сейчас готов отправить военных США на Украину, но не может этого сделать, поскольку это решение может негативно отразиться на его шансах выиграть выборы. А так для него никаких препятствий нет. То же самое было и с отправкой на Украину танков, дальнобойных ракет и истребителей. Сначала Байден отрицал такую возможность, а потом сам же разрешал отправку. И никакие заявления о возможном начале третьей мировой войны его не останавливают.



Первоначально Байден выступал против отправки F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил

- заявил Сакс.

На сегодняшний день США готовы поставить Украине практически все, что запросит Зеленский, но кроме войск. С другой стороны, в Европе уже признали, что на Украине действуют спецподразделения НАТО, а Макрон официально поднял эту тему. Так что Байдена ничего не сдерживает, кроме желания выиграть выборы.

Байден не может сделать это до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину

- добавил бизнесмен.
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    47 комментариев
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    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 11:33
      Уже, дорогой товарищ Саймс, уже. Похоже, не один Байден в США тормоз...
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 11:47
        Есть что "защищать"-чернозем,ресурсы-уран,сланец.Да и "имущество" кой никакое имеется.
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 11:49
          Американский бизнесмен Сакс: В случае переизбрания на второй срок Байден отправит войска на Украину

          Всё чиновничество США, ЕС в Брюсселе и стран ЕС - это проамериканская креатура т.н. "глубинного государства" США, которая продалось американским транс-национальным корпорациям и американским частнособственническим банковским структурам финансовых глобалистов ФРС США - таким, как МВФ, Европейский банк развития и реконструкции и т.п.
          И ХОЗЯЕВА ФРС США со своим американским долларом держат евро и национальные валюты всех стран ЕС МЁРТВОЙ ХВАТКОЙ по отношению к доллару!

          Напомню. На самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
          Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
          1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
          2. Парижский банк Lazard Brothers
          3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
          4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
          5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (финансировал лично еврея Льва Троцкого для его успешного участия в госпереворотах в РИ 1917 и победы в гражданской войне)
          6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
          7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
          8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контроллируемый Рокфеллерами)

          А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим образом:
          1. Ротшильды
          2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
          3. Израэль Сифф
          4. Компания Кун Леб
          5. Компания Варбург
          6. Леман Бразерс
          7. Голдман Сакс
          8. Семейства Рокфеллеров и Морганов

          По данным на 16.01.2016 г. Ротшильды признали за собою влияние на 174 государственных банков мира - при том, что стран-членов ООН 193.
          Ротшильды, по слухам, имеют неограниченное влияние во всех этих 174 странах, как главных банков страны, за исключением 5-ти. Но поскольку в список, однако, попали и банки, которыми Ротшильды не владеют, то это значит, что Ротшильды имеют на них какие-то иные рычаги влияния.
          1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 12:26
            Цитата: Татьяна
            Всё чиновничество США, ЕС в Брюсселе и стран ЕС

            Татьяна, это всё понятно. Выводы какие делаем? Как предлагаете с этим бороться? Как этому противодействовать?
            Судя по пассажу в сторону Троцкого и "победе в Гражданской войне" боюсь предложите православные молебны, крестный ход, русского Царя во главе Русского Мира... и вокруг всего этого сплотиться и живота своего не пожалеть...
            1. Эльдорадо Ранг пользователя
              Эльдорадо
              -1
              Сегодня, 13:35
              "Татьяна, это всё понятно. Выводы какие делаем? Как предлагаете с этим бороться? Как этому противодействовать?"
              Вот так и сповоцируют нас на удар ядерный. ... И тут взвоет весь мир!
              И России уже не "отбелится"
              Тогда стоит уже начать предупреждать, в открытую.
              Да, будет нанесен удар, ядерный! Незамедлительно.
              1. Татьяна Ранг пользователя
                Татьяна
                0
                Сегодня, 13:47
                Цитата: AllX_VahhaB
                Судя по пассажу в сторону Троцкого и "победе в Гражданской войне" боюсь предложите православные молебны, крестный ход, русского Царя во главе Русского Мира... и вокруг всего этого сплотиться и живота своего не пожалеть...

                В 1917 году в РИ произошла не просто СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ революция, а именно вместе с нею в стране произошёл ещё и НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОСПЕРЕВОРОТ, когда большевики-ЛЕНИНЦЫ административно разделили территорию советской России по национальному признаку национальных меньшинств, т.е. по признаку т.н. "титульной национальности", а сами РУССКИЕ при этом были по настоянию Ленина отстранены из органов государственной власти.
                В результате Россия превратилась большевиками из государство исконно Русского государство образующего народа в ГОСУДАРСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ!

                А кто стоял ВО ГЛАВЕ этого антирусского националистического ГОСПЕРЕВОРОТА в России со стороны НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЕНЬШИНСТВ? Вот в чём вопрос! А именно.

                Из США в 1917 году приехал «пароход Революции» – он привёз большевиков, которые финансировались еврейскими миллионерами США, заинтересованными в распаде метрополий Европы и озабоченными судьбой евреев России: тогда на территории Белоруссии, Польши и Левобережной Украины проживало около 70% всех евреев планеты. В 1917 году евреи составляли 1,1% населения России.
                А в то время все евреи США, включая миллионеров, были до одного эмигрантами отсюда.
                Все те, кого привёз «пароход Революции» в августе 1917 года, затем заняли ведущие посты в первом правительстве Советской России.
                Писатель Григорий Климов - на основе несекретных и общедоступных государственных архивов СССР - даёт такой список советского правительства в 1917-1921 году: Совет народных комиссаров - 77,2% евреев, Военный комиссариат - 76%, Наркоминдел 81.2%, Наркомфин - 80%, Наркомюст - 95%, Наркомпрос 79,2, Нарком соцобеспечения - 100% (это ясно, почему), Наркомат труда - 87,5%, Комиссары провинции – 91%, журналисты – 100%.

                Более того, чтобы узаконить захват власти сионистами в Советской Росии были введены привиленгии для евреев над др. народами России. А именно, после первых трех наиважнейших декретов советской власти о мире, земле и суде, четвертым декретом Ленина был издан «Декрет о самой угнетенной нации» (1923).. Речь в нём шла об установлении преобладания прав евреев в стране над всеми другими народами.
                Но самое страшное в этом Декрете было то, что всякий еврей, на которого хоть где-то кто-то косо посмотрел, должен был сразу об этом донести, и малейшее проявление антисемитизма каралось, согласно Декрету, наказанием вплоть до РАСТРЕЛА!
                Более того, евреями-сионистами среди большевиков был поднят вопрос о передаче евреям-ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ Россияйского Крыма для организации там Израиля при поддержке еврейских-банкиров США.
                Эта идея политических сионистов с поддержкой их Ротшильдами - в то время была если не сорвана совсем, то отодвинута во времени благодаря И.В. Сталину.
                Но всё равно благодаря СИОНИСТСКОМУ лобби в СССР АМЕРИКАНСКАЯ НАЖИВКА была заглочена сионистами-большевиками - и в Крыму в 1923-24 году началась ими деятельная зачистка Крыма от татар, а в 1954 году - после смерти Сталина - и произошла незаконная, нелегитимная передача Крыма из РСФСР Украинской СССР троцкистым Никиткой Хрущёвым.

                И теперь мы свой Русский вопрос, начиная с 1917 года, расхлёбываем во всех бывших советских национальных республиках смертями и кровью русского народа, благодаря глобалистской политике сионо-фашистов - евреев банкиров ФРС США!

                См. подробно - Декрет о самой угнетённой нации» (1923). Четвёртый декрет Ленина - https://rex-net.livejournal.com/4921946.html?ysclid=lkb3fdl4do725714754
                см. подробно - https://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/vozmezdie-chast-ii-vihri-vrazhdebnyie.html?start=7&ysclid=lkb6na5u4r301582676
            2. sifgame Ранг пользователя
              sifgame
              +1
              Сегодня, 13:37
              Здесь принимаются предложения как бороться с теневым мировым правительством? А вы как предлагаете?
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 12:19
          Так что Байдена ничего не сдерживает, кроме желания выиграть выборы.

          Что, некому на этого не совсем вменяемого старика надеть смирительную рубашку или он там для ширмы.
        3. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 13:08
          Цитата: knn54
          Есть что "защищать"-чернозем,ресурсы-уран,сланец.Да и "имущество" кой никакое имеется.

          Ээээ!? winked В этом вопросе США уже опоздали. На Украине уже Великобритания все прибрала к своим рукам. Возможно скоро увидим разборки между горячо-любимыми странами: "А, ты кто такой?... А, ты кто такой!?..."
      2. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        -5
        Сегодня, 11:47
        Проблема, что демократами сейчас управляют неоконы, неоконами управляет семья Ротшильд, а семьей Ротшильд управляет королевский дом Британии, которым ... Королева Елизавета уже того, Джейкоб Ротшильд того. Что на смену? Британия готовится к смерти Карла, в доме Ротшильд страшный замес, баба, да еще и ... неиудейка самая крутая и бросила вызов всесильному Джейкобу, который еще и умер. И кто же в итоге правит Байденом и Британией? Да, никто wassat Потому взбесился Шольц, много позволяют Орбан и Фицо, а Байден скоро на выступлении спустит штаны wassat .
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 12:31
          Цитата: хрыч
          демократами сейчас управляют неоконы, неоконами управляет семья Ротшильд, а семьей Ротшильд управляет королевский дом Британии, которым ...

          Которым управляют масоны, которыми управляют иллюминаты, которыми управляют РЕПТИЛОИДЫ!
          Главного не забываем!!!
          1. spirit Ранг пользователя
            spirit
            0
            Сегодня, 13:20
            которыми управляют РЕПТИЛОИДЫ!
            Главного не забываем!!!

            Управляют с базы на Луне,как Вы могли такое забыть.Ведь Армстронг был Рептилоид laughing
          2. хрыч Ранг пользователя
            хрыч
            0
            Сегодня, 15:09
            Из околомасонских кругов есть инсайд, что Яхве перестал отвечать при жертвоприношениях. Помер Яхве. Осиротела закулиса am Почему резко взбунтовались Сауды, китайцы и наш ....
      3. Сергей Сергей_4 Ранг пользователя
        Сергей Сергей_4
        0
        Сегодня, 11:56
        никаких эшелонов с янки на украину отправлять не будет НИКТО, а вот помогать не закончат никогда потому, что мы всю страну под контроль военным способом взять не сможем, при всём нашем желании...
      4. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        -1
        Сегодня, 12:04
        На сегодняшний день США готовы поставить Украине практически все, что запросит Зеленский, но кроме войск.

        Ну давайте уж и войска ..Если уж воевать так воевать ..А то надоело это уже балабойство запада ..Хотите войны ? ..Будет вам войнушка и возможно последняя в истории человечества
        Достали уже тупые янкиии
        В России объявлено о призыве запасников на учения ,думаю не просто так . soldier Кончим украину и потом до вас доберемся "чужими руками" Дело Чинганчгуга и дяди Тома еще не угасло Мексика поддержит !!! Даешь революцию в США !!! Континент Америка должен принадлежать коренным народам и гнет англосаксов должен быть разружен ..Пусть убираются на свой остров ...
        Вот что то так нужно продвигать России !!! А чем мы хуже англосаксов ..Пора начинать действовать их же методами Разделяй и влавствуй !
        Свободу афроамериканцам и индейцам Даешь независимость Шотландии и Ирландии !
        Техас ,хватит кормить Нью-Йорк и прочий сброд Польша верни территории Германии
        Даешь создание на территории Европы мусульманского аррабского государства ..Уф аж дух захватило ,от лозунгов
        И это не шутка мужики ..Кинуть спичку и из искры возгорится пламя ! И России нужно быть готовым ко всему этому
    2. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      -2
      Сегодня, 11:36
      Самоходный дед еще должен до выборов сохранить дар речи и не спустить штаны перед избирателями.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 12:00
        Цитата: хрыч
        и не спустить штаны перед избирателями.

        скажут что он просто хотел быть ближе к народу
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 11:36
      А что, на дедулю все потом и свалят, если что...
      Вокруг него отмороженых хватает, которые привыкли считать, что маленькая победоносная войнушка, то ещё повод, причина, на которые все и сразу можно будет списать.
    4. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +1
      Сегодня, 11:38
      А что ему терять, он и так одной ногой в могиле дно нащупывает.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 11:40
      Американские военные появятся на Украине в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок.
      Если Сакс имеет ввиду регулярные войска, то для этого Байдену необходимо переизбраться на второй срок, что мало вероятно. Сегодня уже не дружит с головой, а что будет завтра? Американские кадровые военные и представители спецслужб на территории украины появились еще задолго до начала СВО. Это военные советники, инструкторы, технические специалисты, т.н. "наемники", часть из которых кадровые военные.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -2
        Сегодня, 12:00
        Цитата: rotmistr60
        Байдену необходимо переизбраться на второй срок, что мало вероятно. Сегодня уже не дружит с головой, а что будет завтра?

        а кого это интересует?!!
        у них трупы по почте на выборах голосуют, так что деменция байдена это не тот фактор который может повлиять на победу
    6. Million Ранг пользователя
      Million
      +1
      Сегодня, 11:40
      Желание выиграть выборы не только у глючного Байдена.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +1
        Сегодня, 12:10
        Цитата: Million
        Желание выиграть выборы не только у глючного Байдена.

        Скорее у тех кто за ним стоит ..Этому деду уже все равно кто он и где он ))))
        1. Million Ранг пользователя
          Million
          0
          Сегодня, 12:12
          Конечно.В его нынешнем физическом состоянии,ему все равно.
    7. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      +1
      Сегодня, 11:41
      Ему ещё надо дожить в здравом уме до второго срока.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -2
        Сегодня, 11:58
        Цитата: sgr291158
        Ему ещё надо дожить в здравом уме

        это совершенно не обязательно, он и сейчас не вполне адекватен, в конце концов будет меньше говорить и больше есть мороженое
      2. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        -2
        Сегодня, 12:12
        Цитата: sgr291158
        Ему ещё надо дожить в здравом уме до второго срока.

        Да наколют чем нибудь и явно уже колют ..Мумия ходячая !!!
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 12:35
          Цитата: Гаргон
          Да наколют чем нибудь и явно уже колют ..Мумия ходячая !!!

          Да зачем заморачиваться то? Оцифровать и подцепить к нейронке...
    8. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 11:44
      Глупость - не отправит официально Байден войска на Украину. Зачем? Отдельные подразделения под прикрытием наемников, советников, волонтеров... - да. Так они, эти подразделения и сейчас есть на Украине, не удивлюсь если операторы тех же "Патриотов" американцы.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -2
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Владимир М
        не отправит официально Байден войска на Украину. Зачем?

        все будет зависеть от ситуации, матрасные олигархи очень не любят терять деньги, а здесь они теряют ОГРОМНЫЕ деньги
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          0
          Сегодня, 12:04
          Я и спрашиваю - зачем официально отправлять? Они и так присутствовали и присутствуют на Украине. Ни в Корее, ни во Вьетнаме, ни в других регионах мира "не было" регулярных подразделений Советской Армии", но самолёты США сбивали...
        2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 12:36
          Цитата: Василенко Владимир
          а здесь они теряют ОГРОМНЫЕ деньги

          На Украине? А на чём они там теряют и на сколько "огромные"?
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            -1
            Сегодня, 12:47
            глупый вопрос, земля промышленность в которую вложились
            1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
              AllX_VahhaB
              -1
              Сегодня, 12:56
              Цитата: Василенко Владимир
              глупый вопрос, земля промышленность в которую вложились

              Так какие огромные то, что ради них можно ядерную войну развязать?
              "земля промышленность в которую вложились" так можно о любом месте написать, хоть про Западную Сахару, Сомали или Афганистан... И что?
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                -1
                Сегодня, 13:00
                Цитата: AllX_VahhaB
                хоть про Западную Сахару, Сомали или Афганистан... И что?

                даже дебатировать про такую глупость не буду
                1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                  AllX_VahhaB
                  -1
                  Сегодня, 13:04
                  Цитата: Василенко Владимир
                  даже дебатировать про такую глупость не буду

                  То есть даже приблизительных размеров ОГРОМНЫХ потерянных американцами на Украине денег не будет? negative
                  Судя по откатам Байдену младшему, которые озвучиваются, видно какие там "ОГРОМНЫЕ" деньги... wassat
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    -1
                    Сегодня, 13:27
                    Цитата: AllX_VahhaB
                    То есть даже приблизительных размеров ОГРОМНЫХ потерянных

                    в гугле забанили?!!!!
                    просто для затравки американским компаниям продано по открытым источника 15 млн га земли
                    По информации компании Shell, газовые ресурсы одной только Донецкой области были оценены в $2 трлн.
                    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                      AllX_VahhaB
                      -1
                      Сегодня, 13:30
                      Цитата: Василенко Владимир
                      в гугле забанили?!!!!

                      Не... только в Википедии... Вы же оттуда знания черпаете?
                      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 13:32
                        Цитата: AllX_VahhaB
                        Вы же оттуда знания черпаете?

                        вы уж хоть откуда нить почерпните, прежде чем глупости писать
                2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                  AllX_VahhaB
                  -1
                  Сегодня, 13:12
                  Если бы на Украине были, потенциально, ОГРОМНЫЕ деньги... не было бы там никакой войны! Америкосы бы там эти деньги ДЕЛАЛИ! Украину потому так легко под откос и пустили, потому как не жалко! Нет там никаких финансовых интересов, кроме как по России ударить! И ради этого хоть всю её в утиль, вместе со всем населением! Вот такая у неё экономическая ценность в глазах американцев!
    9. megavolt65 Ранг пользователя
      megavolt65
      -1
      Сегодня, 11:47
      Дедушка старый, ему все равно.... Вот что страшно.
    10. Million Ранг пользователя
      Million
      0
      Сегодня, 11:50
      Неужели кто то думает,что Байден решения принимает?
      Он просто пожилой старик,марионетка в чьих то руках,его дело только подписи ставить и озвучивать то,что ему скажут.
      На старика потом можно будет все списать.
    11. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 11:57
      бидона можно понять, они вложили не хилое бабло, а теперь есть большая вероятность это все потерять
      в 14 они потеряли Крым и Донбасс, сейчас вероятность потерять остальное, кто ж на это согласится
    12. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 11:59
      Не думаю , что в случае переизбрании Байдена он введет войска на окраину, он конечно маразматик, но хочет продолжения жизни своим детям и внукам. Так что это ваши влажные мечты господин Сакс и не более!
    13. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 12:05
      Слушайте, а участие в БД спецназа и экипажей техники танков и ПВО не считается? laughing . Это как, наполовину беременный или наполовину мертвы? laughing
    14. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 12:20
      а самоходный дед чтото решает? ну если решает тогда....кто-то еще сомневается в его фигуральности? как Капитал скажет так и будет..
    15. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 12:21
      Байден победит на выборах. В этом нет сомнений. Он же не фигура сама по себе, а просто лицо, говорящая голова. Снова будут фальсификации, снова всё будет шиворот на выворот, потому как промышленным кругам в США нужна большая мировая бойня. Любой ценой.

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