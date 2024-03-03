Американский бизнесмен Сакс: В случае переизбрания на второй срок Байден отправит войска на Украину
Американские военные появятся на Украине в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску.
Сакс считает, что Байден и сейчас готов отправить военных США на Украину, но не может этого сделать, поскольку это решение может негативно отразиться на его шансах выиграть выборы. А так для него никаких препятствий нет. То же самое было и с отправкой на Украину танков, дальнобойных ракет и истребителей. Сначала Байден отрицал такую возможность, а потом сам же разрешал отправку. И никакие заявления о возможном начале третьей мировой войны его не останавливают.
- заявил Сакс.
На сегодняшний день США готовы поставить Украине практически все, что запросит Зеленский, но кроме войск. С другой стороны, в Европе уже признали, что на Украине действуют спецподразделения НАТО, а Макрон официально поднял эту тему. Так что Байдена ничего не сдерживает, кроме желания выиграть выборы.
- добавил бизнесмен.
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