Американский бизнесмен Сакс: В случае переизбрания на второй срок Байден отправит войска на Украину

Первоначально Байден выступал против отправки F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил

Байден не может сделать это до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину