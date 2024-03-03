Украинские военные безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции под Авдеевкой
После освобождения Авдеевки российские войска продолжают продвигаться на запад, развивая свой успех. Идут бои за Бердычи, Семеновку, Тоненькое и Орловку. Наиболее ожесточенный характер они принимают в Тоненьком.
К востоку от Семеновки, а также между Тоненьким и Орловкой еще действуют недобитые вражеские подразделения, оказывая давления на фланги наступающих российских сил.
Противник старается сдержать натиск ВС России и даже предпринимает попытки контратаковать. Украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции, но им это не удается. Правда, некоторые из этих попыток иногда застают наших бойцов врасплох. Так, очевидцы рассказывают о случае, когда противник с помощью БМП Bradley атаковал позиции российского мотострелкового подразделения, не имеющего на вооружении гранатометов. Сообщалось и о казусах в ходе наступательных действий наших войск из-за недостаточной информированности о текущей обстановке. Так, рассказывали о случае, когда бойцы подошли к занятому противником селу, считая, что оно уже находится в руках наших подразделений.
В то же время украинское командование усиленно перебрасывает под Авдеевку свои резервы. В основном, это не столько техника, сколько личный состав.
Несмотря на всю серьезность ситуации, шансы ВСУ переломить ситуацию в свою пользу крайне невелики. В значительной степени это объясняется высокой активностью российской авиации, которая наносит по врагу ощутимые удары как на передовой, так и по местам его дислокации в ближнем тылу. Это позволяет нашим наземным подразделениям и далее продвигаться вперед, продолжая освобождать Донбасс.
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