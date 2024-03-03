Украинские военные безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции под Авдеевкой

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Украинские военные безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции под Авдеевкой

После освобождения Авдеевки российские войска продолжают продвигаться на запад, развивая свой успех. Идут бои за Бердычи, Семеновку, Тоненькое и Орловку. Наиболее ожесточенный характер они принимают в Тоненьком.

К востоку от Семеновки, а также между Тоненьким и Орловкой еще действуют недобитые вражеские подразделения, оказывая давления на фланги наступающих российских сил.



Противник старается сдержать натиск ВС России и даже предпринимает попытки контратаковать. Украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции, но им это не удается. Правда, некоторые из этих попыток иногда застают наших бойцов врасплох. Так, очевидцы рассказывают о случае, когда противник с помощью БМП Bradley атаковал позиции российского мотострелкового подразделения, не имеющего на вооружении гранатометов. Сообщалось и о казусах в ходе наступательных действий наших войск из-за недостаточной информированности о текущей обстановке. Так, рассказывали о случае, когда бойцы подошли к занятому противником селу, считая, что оно уже находится в руках наших подразделений.

В то же время украинское командование усиленно перебрасывает под Авдеевку свои резервы. В основном, это не столько техника, сколько личный состав.

Несмотря на всю серьезность ситуации, шансы ВСУ переломить ситуацию в свою пользу крайне невелики. В значительной степени это объясняется высокой активностью российской авиации, которая наносит по врагу ощутимые удары как на передовой, так и по местам его дислокации в ближнем тылу. Это позволяет нашим наземным подразделениям и далее продвигаться вперед, продолжая освобождать Донбасс.

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    44 комментария
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 12:01
      Враг вводит последние резервы походу- держитесь бойцы. И фабов им побольше!Победа будет за нами!
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +13
        Сегодня, 12:15
        Цитата: vasyliy1
        Враг вводит последние резервы походу- держитесь бойцы.

        Думаю, до последних резервов ещё далековато...
      2. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +2
        Сегодня, 12:18
        В то же время украинское командование усиленно перебрасывает под Авдеевку свои резервы. В основном, это не столько техника, сколько личный состав

        Наши ВКС знают что делать в таких случаях ..ФАБ- ы животворящие и термобары . И побольше побольше ,пока наши штурмовики перекуривают и сто грамм наркомовских выпивают перед атакой .Храни вас Боги Аллах русские дружины soldier
        Нужно добить бесов нацистских и мотивации вам не нужна дополнительная и так зашкаливает hi
      3. Taskhyl
        Taskhyl
        +3
        Сегодня, 12:27
        Этих "последних резервов" там ещё дохрена и больше!
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +8
        Сегодня, 12:30
        Указанные моменты в статье не казусы.а преступная халатность.Ведущая к гибели бойцов и замедлению темпов наступления.А ведь пошел уже третий год с начала СВО..
        1. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          +3
          Сегодня, 13:02
          Указанные моменты в статье не казусы.а преступная халатность.

          Поддерживаю. У мотострелков не оказалось ни одного гранатомета, чтобы ухайдокать "Брэдли". Где все эти одноразовые "Мухи", "Таволги" и прочие "Аглени", которые весят 2-3 кило и их можно таскать по 10-15 штук на взвод?
      5. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        +2
        Сегодня, 12:33
        Про почти последние резервы ещё осенью говорили после провала их наступа.
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:03
      и далее продвигаться вперед, продолжая освобождать Донбасс.
      1. Гаргон Ранг пользователя
        Гаргон
        +6
        Сегодня, 12:22
        Спасибо Владимир Именно под такую песню наши набивают рожки патронами спокойно без суеты готовясь к штурму перед артподготовкой .Эх мужики ,во время то какое живем переломное Никто не забыт ,ничто не забыто Опять актуально !
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 12:48
          Цитата: Гаргон
          Опять актуально !

          А кому-то не нравится ! Видимо, как серпом по....
    3. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +5
      Сегодня, 12:17
      Вопрос информации очень важен. Нельзя не организованно проводить наступления. Это крайне опасно окружением, засадами с полным уничтожением.
    4. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      -5
      Сегодня, 12:18
      Традиционно, каждая война для российского командования - это "Страна невыученных уроков". Вот и сейчас, бойцы оказались в положении полутора землекопов, ведут лобовые бодания, вопреки всем военным канонам.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +7
        Сегодня, 12:35
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Традиционно, каждая война для российского командования - это "Страна невыученных уроков". Вот и сейчас, бойцы оказались в положении полутора землекопов, ведут лобовые бодания, вопреки всем военным канонам.

        Ситуации разные бывают. Иной раз если ждать точную информации, то можно упустить момент внезапности или враг подготовится к отражению.
        А про "традиционно" и "российское командование" это не объективно, учитывая например, армии США и НАТО работающих удаленно разбивая все до основания.

        И, тот же ЦАХАЛ тоже завяз с ХАМАСом.
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +4
        Сегодня, 13:46
        Каким еще канонам? Сейчас все каноны изменились уже. Ни у кого нет большого опыта современных боевых действий.
        1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
          Прокоп_Свинин
          -2
          Сегодня, 14:44
          Каноны почти не меняются тысячи лет. Впрочем, нам это до лампочки: будет день - будет и приказ, хрен знает какой, голову ломать не надо.
        2. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
          Прокоп_Свинин
          -2
          Сегодня, 14:56
          Если есть опыт, то его нужно разглядывать на передовой, а не на рожах Шойгу и Герасимова. Вот с этим большие проблемы.
      3. AVA77 Ранг пользователя
        AVA77
        -1
        Сегодня, 14:26
        Кругом ушастые эльфы и только мы косячим.
        Да ладно. wassat
        Не смешите мои тапки.


        Могу ещё добавить.
        1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
          Прокоп_Свинин
          -2
          Сегодня, 14:49
          Ну что ж, для кого-то как ориентир сгодится. Американские мудaки всё-равно в авторитете, потому-что американские.
          1. AVA77 Ранг пользователя
            AVA77
            0
            Сегодня, 14:55
            Чё-блин. laughing
            Это про что сейчас было. belay
            1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
              Прокоп_Свинин
              -1
              Сегодня, 15:11
              Про равнение на фирменных мудaков: раз им можно - с нас тем-более никакого спросу.
    5. Комментарий был удален.
    6. Аскольд65 Ранг пользователя
      Аскольд65
      +6
      Сегодня, 12:20
      Правда, некоторые из этих попыток иногда застают наших бойцов врасплох. Так, очевидцы рассказывают о случае, когда противник с помощью БМП Bradley атаковал позиции российского мотострелкового подразделения, не имеющего на вооружении гранатометов.

      Удивительное дело, что штурмовые подразделения не имеют гранатомётов.
      Как то давно читал в журнале размышления на эту тему одного российского офицера спецназа прошедшего Афганскую и Чеченскую войны. В ходе своих рассуждений он отмечал крайне низкую эффективность огня стрелкового вооружения. Но при этом он же отмечал насыщенность подразделений незаконных вооружённых формирований большим количеством РПГ, как одноразовых, так и РПГ-2/7. И, зачастую, их огонь по подразделениям РА, практически в упор, был даже выше, чем артиллерийско-миномётный огонь российских/советских батарей поддержки.
      В связи с чем этот офицер предлагал, на страницах журнала, ввести в мотострелковый взвод ещё одно ПТ отделение вооружённое РПГ-7 и доведя таким образом кол-во РПГ-7 во взводе до шести единиц, что сопоставимо огневой мощи батареи 82-мм безоткатных орудий. При наличии шести РПГ с боекомплектом 6 выстрелов позволит подавить до 18 целей ( два выстрела на цель -- пристрелочный и на поражение с поправкой), что соответствует задаче мс/взвода в бою.
      1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        +3
        Сегодня, 12:25
        Обратил внимания, что совсем не заметны "Мухи" и "Шмели", в отличие от 2014 года. Даже в уличных боях.
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 12:32
        hi К таким статьям нужно относиться с осторожностью и не впадать в гнев праведный. Фраза:
        не имеющего на вооружении гранатометов.
        может в реальности означать, что кончился боекомплект к РПГ. Для выводов нужно обладать реальной информацией, а не словами безымянного автора. request
        Ну, а если именно так и было как описано то это конечно очень хреновая ситуация. hi
        1. Аскольд65 Ранг пользователя
          Аскольд65
          +3
          Сегодня, 12:59
          Цитата: Лешак
          может в реальности означать, что кончился боекомплект к РПГ. Для выводов нужно обладать реальной информацией, а не словами безымянного автора.

          Вполне себе такое может быть. Но я о другом -- о изменении штатной структуры мс/взвода, заточенного на штурмовые действия. А большое количество РПГ в полосе наступления взвода позволит подавлять с высокой эффективностью сопротивление противника за укрытиями. В качестве примера этот же офицер приводил такие факты, что иной раз на очередь из автомата нашего военнослужащего прилетало по 2 - 3 гранаты от "духов".
          1. Лешак Ранг пользователя
            Лешак
            +2
            Сегодня, 13:40
            С Вашими словами полностью согласен! Просто уточнил, что не всё написаное есть истина (не путать с правдой) трактовки могут быть разные. hi
        2. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          +2
          Сегодня, 13:06
          Там не только слова, но и видео есть. Как наших долбят практически в упор танки и "Брэдли", а им нечем ответить.
          1. Лешак Ранг пользователя
            Лешак
            0
            Сегодня, 13:37
            Цитата: invisible_man
            Там не только слова, но и видео есть. Как наших долбят практически в упор танки и "Брэдли", а им нечем ответить.

            А как это противоречит тому что бк для РПГ просто закончился при штурмовых действиях?
            1. invisible_man Ранг пользователя
              invisible_man
              0
              Сегодня, 13:42
              Это упущение командиров! Всегда нужно иметь запас противотанковых средств именно на случай вражеской контратаки с использованием бронетехники. Одноразовый РПГ-18 "Муха" весит 2,6 кг. Мотострелковый взвод может таскать их десятками и не заморачиваться.
              1. Лешак Ранг пользователя
                Лешак
                0
                Сегодня, 13:46
                Так с этим ни кто и не спорит! Разговор о подаче информации.
    7. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      -1
      Сегодня, 12:21
      украинское командование усиленно перебрасывает под Авдеевку свои резервы

      Может это и хорошо для демилитаризации, денацификации и могилизации. Сами способствуют процессу.
    8. Ferdinant Ранг пользователя
      Ferdinant
      -2
      Сегодня, 12:25
      А если займут ? В самом деле.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 12:39
        Цитата: Ferdinant
        А если займут ? В самом деле.

        На войне всякое бывает. Факторов много, и не всегда штабы все предусматривают. Не забываем с кем мы по факту воюем (чья разведка, наведение, инструктора и профессиональные наемники, техника, вооружение...)
    9. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 12:33
      Personnellement je trouve ces nouvelles un peu inquiétantes, surtout les deux exemples rapportés.
      Il me semble , depuis mon canapé et en tant que non spécialiste, qu'une meilleure 'information et un équipement plus fourni serai nécessaire.
      Il ne faudrait pas aller trop vite et trop loin et se retrouver face à un ennemi là ou il n'y aurait pas du en avoir qui plus est sans l'équipement nécessaire.
      Je ne sais plus qui a dit : "plus de fer, moins de sang"
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 12:46
        Перевод:
        Лично я нахожу эти новости немного тревожными, особенно два приведенных примера.
        Мне , с моего дивана и как неспециалисту, кажется, что потребуется более качественная информация и более качественное оборудование.
        Не следует заходить слишком быстро и слишком далеко и сталкиваться лицом к лицу с врагом там, где его не должно было быть, тем более без необходимого снаряжения.
        Я больше не знаю, кто сказал : "больше железа, меньше крови"
    10. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +5
      Сегодня, 12:43
      Как в подразделении могут отсутствовать гранатометы? А выход к занятым противником позициям, которые считали своими? Ну и сколькими жизнями пришлось заплатить за эти "казусы"
      1. ГолыйМужик Ранг пользователя
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 13:07
        Всякое бывает. Тупо закончился боекомплект, не успели восполнить.
        Опять же всё может быстро меняться. Вчера там наши были, потом ушли, может даже дальше, а противник по-тихому занял. Вся война в том состоит, чтобы оказаться там, где тебя не ждали. Но конечно надо работать над тем, чтобы с нами такое не случалось, а лучше с ними.
    11. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      +3
      Сегодня, 12:55
      Нет приличных слов

      противник с помощью БМП Bradley атаковал позиции российского мотострелкового подразделения, не имеющего на вооружении гранатометов.


      бойцы подошли к занятому противником селу, считая, что оно уже находится в руках наших подразделений
    12. Путник_2 Ранг пользователя
      Путник_2
      +4
      Сегодня, 13:05
      Я что то не понял, сколько раз уже взяли эти Тоненькое и Орловку.
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -2
        Сегодня, 13:32
        А сколько еще впереди... Но урякалкам всё божья роса... Фронт посыпался, ВСУ бегут... А враг умен, хитер и коварен и хорошо подготовлен.. В контратаках тянут время, дают своим возможность закрепится на новых рубежах.
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 13:54
          Цитата: курвиметр
          Но урякалкам всё божья роса

          Зато всепросральщикам целое счастье – столько поводов понакидывать сарказма на вентилятор.
      2. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        -1
        Сегодня, 13:36
        Чем больше побед, тем выше дух.
    13. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
      Ratmir_Ryazan
      -4
      Сегодня, 13:25
      Так, очевидцы рассказывают о случае, когда противник с помощью БМП Bradley атаковал позиции российского мотострелкового подразделения, не имеющего на вооружении гранатометов.


      Эти очевидцы - укропы, которые сняли расстрел нашего отделения в упор из Бредли и уничтожение БТРа ФПВ-дронами с коптера. А сколько таких моментов осталось неизвестными общественности?! Кто-то ответил за то, что мобилизованным в ДНР и ЛНР выдавали винтовки Мосина и слали на убой батальонами?!

      Очевидно, что командование ВС РФ толкает вперёд подразделения не обеспечивая их необходимым вооружением и средствами РЭБ, ради скорейшего доклада наверх о своих успехах.

      Опять русские полковники и генералы кровью русских солдат делают себе карьеру.

      Когда уже будет работать система наказания для бездарных офицеров с лишением их званий и переводом в штурмовики?! Чтоб хоть чего-то боялись самодуры всех уровней?!
    14. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      +2
      Сегодня, 13:44
      К востоку от Семеновки, а также между Тоненьким и Орловкой еще действуют недобитые вражеские подразделения, оказывая давления на фланги наступающих российских сил.

      Если недобитые подразделения оказывают давление, то что будут свежие резервы делать?
    15. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 13:52
      ""Так, рассказывали о случае, когда бойцы подошли к занятому противником селу, считая, что оно уже находится в руках наших подразделений.""

      А вот этот камень уже можно и в адрес некоторых СМИ бросить, которые любят опережать события. Осторожнее надо быть и в прогнозах и в утверждениях. И пока информация сто раз не проверена, ничего на тему не писать.

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