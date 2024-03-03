Китайское издание: Российская спецоперация развенчала миф о «превосходстве» западной военной техники
Разрекламированная западная военная техника оказалась не самой "лучшей в мире", как заявляли в США и Европе, российская армия быстро развенчала созданный западными корпорациями миф. Об этом пишет китайское издание infoBRICS.
Российские военные показали всему миру, что "самые лучшие" в мире вооружения такими не являются, а все "превосходство" западной техники является не более, чем заявлениями. За время СВО западные страны уже потеряли на Украине несколько образцов вооружений, которое преподносилось как "новейшие системы".
Как пишет китайское издание, за время СВО российская армия уничтожила на Украине сотни и тысячи образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее. В частности, в январе этого года был уничтожен ЗРК SAMP-T, а также новейшая немецкая система ПВО малой дальности Skynex. Западные танки, о которых заявлялось как о "самых лучших", прекрасно горели и горят. Речь идет о немецких ОБТ Leopard 2, Challenger 2 и уже американских М1А1 Abrams. Большинство из них было поражено российскими беспилотниками, начиная от "Ланцета", закачивая FPV-дронами.
Также Киев быстро теряет поставленные Западом системы ПВО, только в последние дни российские войска уничтожили ЗРК Patriot и NASAMS, причем американский комплекс не пережил встречи с российскими планирующими авиабомбами ФАБ-500М-62 с УМПК. А норвежский NASAMS был накрыт ракетами российской РСЗО "Торнадо-С".
Не стоит забывать и про артиллерийские системы, которые также уничтожаются российской армией. В конце февраля стало известно о потере ВСУ трех типов западных артиллерийских систем: французской CAESAR, американской M109A6 Paladin и шведской Archer.
А скоро Запад ожидают новые неприятности, на Украине появятся американские истребители F-16, которые с нетерпением ждут российские истребители и системы ПВО, чтобы прибавить головной боли западным производителям.
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