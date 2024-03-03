Китайское издание: Российская спецоперация развенчала миф о «превосходстве» западной военной техники

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Китайское издание: Российская спецоперация развенчала миф о «превосходстве» западной военной техники

Разрекламированная западная военная техника оказалась не самой "лучшей в мире", как заявляли в США и Европе, российская армия быстро развенчала созданный западными корпорациями миф. Об этом пишет китайское издание infoBRICS.

Российские военные показали всему миру, что "самые лучшие" в мире вооружения такими не являются, а все "превосходство" западной техники является не более, чем заявлениями. За время СВО западные страны уже потеряли на Украине несколько образцов вооружений, которое преподносилось как "новейшие системы".



Как пишет китайское издание, за время СВО российская армия уничтожила на Украине сотни и тысячи образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее. В частности, в январе этого года был уничтожен ЗРК SAMP-T, а также новейшая немецкая система ПВО малой дальности Skynex. Западные танки, о которых заявлялось как о "самых лучших", прекрасно горели и горят. Речь идет о немецких ОБТ Leopard 2, Challenger 2 и уже американских М1А1 Abrams. Большинство из них было поражено российскими беспилотниками, начиная от "Ланцета", закачивая FPV-дронами.

Также Киев быстро теряет поставленные Западом системы ПВО, только в последние дни российские войска уничтожили ЗРК Patriot и NASAMS, причем американский комплекс не пережил встречи с российскими планирующими авиабомбами ФАБ-500М-62 с УМПК. А норвежский NASAMS был накрыт ракетами российской РСЗО "Торнадо-С".

Не стоит забывать и про артиллерийские системы, которые также уничтожаются российской армией. В конце февраля стало известно о потере ВСУ трех типов западных артиллерийских систем: французской CAESAR, американской M109A6 Paladin и шведской Archer.

А скоро Запад ожидают новые неприятности, на Украине появятся американские истребители F-16, которые с нетерпением ждут российские истребители и системы ПВО, чтобы прибавить головной боли западным производителям.
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    75 комментариев
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      -21
      Сегодня, 12:34
      К слову сказать нато и США применяли там далеко не самые последние модификации своего оружия , а многие так вообще не принимали участие там. Тогда как мы применяем весь арсенал имеющегося на вооружении кроме ЯО.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Сегодня, 12:43
        Цитата: FoBoss_VM
        К слову сказать нато и США применяли там далеко не самые последние модификации своего оружия , а многие так вообще не принимали участие там.

        И, что им мешает это сделать?
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          -13
          Сегодня, 12:50
          Им мешает то, что США и Британии это просто не надо. Перед ними не стояла и не стоит задача победить Россию военным путем.
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +6
            Сегодня, 13:01
            Цитата: Владимир М
            Им мешает то, что США и Британии это просто не надо. Перед ними не стояла и не стоит задача победить Россию военным путем.

            А, можете разъяснить, в чём суть англосакского замысла в отношении России?
            Победа и максимальный вред, это разные вещи. Борьба за сохранении демократии на Украине тоже не канает. no
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              -2
              Сегодня, 13:20
              Запад (в первую очередь это США и Британия, остальные "на подтанцовке") делает ставку на развал России изнутри. Они прекрасно изучили предыдущийопыт, у них на это были столетия. Военные средства для них всего лишь одна из составляющих и далеко не главная. Запад тоже ставил себе задачи в СВО - 1. нанесение максимального экономического ущерба России и развал экономик Франции и Германии экономическими средствами. Это и санкции и подрывы потоков.... 2. Нанесение максимального ушерба России военными средствами, но "в разумных" пределах. Проще говоря, перед западом не стояла и не стоит задача, что бы Украина своим "контрнаступом" условно захватила Крым, Кубань, вышла к Москве. Это им не надо, даже для них вредно. Они прекрасно помнят, чем это для них заканчивалось. У них ставка "на русский бунт бессмысленный и беспощадный".
              1. Ясная Ранг пользователя
                Ясная
                +1
                Сегодня, 13:27
                Вот эта любовь США к России winked
                Получается что их
                Цитата: Владимир М
                ставка "на русский бунт бессмысленный и беспощадный".
                лучше, чем
                Цитата: Владимир М
                Украина своим "контрнаступом" условно захватила Крым, Кубань, вышла к Москве.
                ??? what
                1. Владимир М Ранг пользователя
                  Владимир М
                  +2
                  Сегодня, 13:28
                  Я просто сказал - никто на западе в здравом уме, не делал ставку на украинский контрнаступ.
                  1. Ясная Ранг пользователя
                    Ясная
                    -2
                    Сегодня, 13:39
                    Цитата: Владимир М
                    Я просто сказал - никто на западе в здравом уме, не делал ставку на украинский контрнаступ.

                    Именно, это контрнаступление имело ключевое значение в противостоянии Запада и России. И в этом контранступе сошлись в поединке российская и западная военные школы.
                    А, многовековые потуги запада, по свержению действующей власти с установлением в России либерально-западнического марионеточного режима, подобного украинскому, никогда не снимались и не будут сниматься англосаксами с повестки дня.
                2. FIR FIR Ранг пользователя
                  FIR FIR
                  0
                  Сегодня, 13:57
                  Цитата: Ясная
                  Вот эта любовь США к России
                  Получается что их
                  Цитата: Владимир М
                  ставка "на русский бунт бессмысленный и беспощадный".
                  лучше, чем
                  Цитата: Владимир М
                  Украина своим "контрнаступом" условно захватила Крым, Кубань, вышла к Москве.
                  ???

                  Это не любовь, а стратегия. Им не нужно, чтобы Россия развалилась на десяток бантустанов, управлять будет сложнее, и уж тем более не нужно, чтобы какие-то украинцы куда-то там дошли, но зато им точно необходимо максимально ослабить Россию, как союзника своего главного врага - Китая, а еще лучше - это на фоне перманентного хаоса посадить во главе страны своих людей, как в Украине. И уж совсем для них будет прекрасно, если в итоге Россия превратиться из союзника Китая в его врага. Пока мало что из этого получилось, но ведь ничего еще и не закончено.
                3. Aken Ранг пользователя
                  Aken
                  +1
                  Сегодня, 14:07
                  Да, всё верно. Именно ставка на бунт. Причём неважно кто первый начал бы боевые действия. Мы или окраинцы.
                  Америкосы предусмотрели всё. С перестраховкой. Успех планировался 100%.
                  Но что-то пошло не так.
                  Я догадываюсь, что не так.
              2. nik-mazur Ранг пользователя
                nik-mazur
                +2
                Сегодня, 13:44
                Цитата: Владимир М
                1. нанесение максимального экономического ущерба России.. 2. Нанесение максимального ушерба России военными средствами, но "в разумных" пределах.

                Каковы критерии ущерба максимального, но в разумных пределах? По каким признакам США с Британия решат, что всё, достаточно. можно сворачивать войнушку?
                1. Владимир М Ранг пользователя
                  Владимир М
                  0
                  Сегодня, 13:49
                  Топить корабли, сбивать самолёты, уничтожать л/состав.... Но ни в коем случае "контрнаступ Украины" не должен привести условно к захвату того же Крыма. США и Британия пока и не собираются сворачивать войнушку, они просто сейчас проблемы Украины перекладывают на Европу.
                  1. nik-mazur Ранг пользователя
                    nik-mazur
                    0
                    Сегодня, 13:57
                    Цитата: Владимир М
                    Топить корабли, сбивать самолёты, уничтожать л/состав

                    Вы вопрос не поняли. Я спросил, по каким критериям США и Британия определят, что максимальный, но в разумных пределах военный и экономический ущерб России уже нанесён и поэтому войну можно прекращать. Хотя бы для того, что бы ущерб не превысил разумных пределов.
                    И что потом?
                    1. Владимир М Ранг пользователя
                      Владимир М
                      0
                      Сегодня, 14:02
                      Войну экономическими и военными методами они прекратят после развала России. Про "разумный военный" я написал выше. Им не надо что бы население России сплотилось, а наоборот.
                    2. FIR FIR Ранг пользователя
                      FIR FIR
                      +1
                      Сегодня, 14:06
                      Цитата: nik-mazur
                      И что потом?

                      Можно будет очередного "Зеленского" посадить в очередное президентское кресло и объявить "демократический поход на восток".............................
                    3. Aken Ранг пользователя
                      Aken
                      +1
                      Сегодня, 14:11
                      Простите, влезу в беседу. Планов у Запада громадьё. Хазин настолько подробно всё объяснил, как будто сам планы разрабатывал.
                  2. Irokez Ранг пользователя
                    Irokez
                    +2
                    Сегодня, 14:00
                    Вам сразу надо сказать по простому, что во время меняющейся перестройки мироустройства англосаксы могут остаться за бортом и поэтому делают всё, что бы выиграть время и успеть перестроиться самим за счёт других. От того и хаос в мире устраивают
                2. FIR FIR Ранг пользователя
                  FIR FIR
                  +2
                  Сегодня, 14:04
                  Цитата: nik-mazur
                  что всё, достаточно. можно сворачивать войнушку?

                  Как раз сворачивать никто ничего не собирается, такая война им выгодна, вечная война на границе нашей страны всегда была выгодна англосаксам.
              3. Уарабей Ранг пользователя
                Уарабей
                +1
                Сегодня, 13:58
                Да. Вот как-то так они и будут оправдываться. Не надо им было оказывается Россию побеждать. Ога. Так и было задумано и всё идет по плану.
              4. seamen2 Ранг пользователя
                seamen2
                +1
                Сегодня, 15:06
                *Запад тоже ставил себе задачи в СВО - 1. нанесение максимального экономического ущерба России и развал экономик Франции и Германии*.
                это называется-выстрелить себе в нога.
                вы уж определитесь с показаниями..
          2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            +2
            Сегодня, 13:17
            Цитата: Владимир М
            Перед ними не стояла и не стоит задача победить Россию военным путем.

            А какая задача перед ними стоит на Украине?
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              -3
              Сегодня, 13:22
              Я выше написал, нанесение максимального ушерба России военными средствами, но "в разумных пределах".
              1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
                AllX_VahhaB
                +2
                Сегодня, 13:25
                А зачем им "ограничиваться разумными пределами", а не расчленить Россию по примеру Советского Союза?
                Вы с чего, вообще, такие выводы делаете?
                1. Владимир М Ранг пользователя
                  Владимир М
                  -3
                  Сегодня, 13:27
                  Они и собираются расчленить и развалить Россию, но здесь для них главное не военные средства.
                  1. Уарабей Ранг пользователя
                    Уарабей
                    +1
                    Сегодня, 14:01
                    Так теперь им будет на порядок сложнее расчленить и развалить Россию, как они могли бы сделать, если бы смогли выйти на "границы 1991".
                    1. Владимир М Ранг пользователя
                      Владимир М
                      -2
                      Сегодня, 14:09
                      Да, они сглупили в 91 году, посчитали, что все под контролем. Хотя до сих пор не понятно, что или кто вытащил Россию за уши в то время. Так же, как Россию "спас" Борька-лохматый в марте 22 года. Они собирались все ЯО которое было на территориях бывших республик СССР собрать в 91 году на одной территории (России), дождаться когда оно придёт в негодность и уж потом валить уже Россию дальше. Не зря же они тогда кормили Россию окорочками за свой счет. Но не срослось.
          3. Гаргон Ранг пользователя
            Гаргон
            +2
            Сегодня, 13:18
            Цитата: Владимир М
            Им мешает то, что США и Британии это просто не надо. Перед ними не стояла и не стоит задача победить Россию военным путем.

            Хм интересный коммент ..А чем тогда нас русских можно победить ?
            Ну ответ я знаю МЫ только сами себя победить можем ..И не дай Бог такое !! Было в конце 80-90-х Жуть как мы сами себя унижали вернее пятая колонна ..Прям на костях плясала и бросала доллары веером с проститутками и прочим дерьмом ..
            В этот раз не получится ...Рвать будем на клочки ,Вон похороны лехи -лесоруба охраняет полиция и силовики ..Иначе разорвала бы либерду их толпа нормальных руских
            Вот твари Сами его завалили при помощи цру и тут же плачут в надежде на протесты и развал России ....И опять два кусочека колбаски или Американ бой возьми меня с собой ..Фу блин
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              0
              Сегодня, 13:25
              Так может и не надо было охранять либерду на похоронах Лехи? А вмешаться когда население само разгонит эту либерду. Согласен, убийство Лехи организовали евролюди.
              1. Гаргон Ранг пользователя
                Гаргон
                0
                Сегодня, 13:39
                Цитата: Владимир М
                Так может и не надо было охранять либерду на похоронах Лехи?

                Надо было иначе еще больший вой подымется ..А России и так хватает лая и воплей Пусть стоят им явно заплатили гранты ..
                Цитата: Владимир М
                Согласен, убийство Лехи организовали евролюди.

                Согласен тупая схема расшатать изнутри Россию ..Этого леху даж на зоне презирли зеки ..высокомерный и чуть что вопящий о нарушении его прав спал и жрал дырявый с адвокатами общаясь ..Они ему и подсыпали что то
                Юлька его (ПРОСТИ ГОСПОДИ) УЖЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С ДЕДОМ САМОХОДОМ бАЙДЕНОМ ОБНИМАЛАСЬ )
                Ну что еще добавить ..Убийцы кровавые и циничные Тихановский(жена у него президент белоруссии в изнании)))) ,когда узнал про Навального ,буквально в истерике забился ..от страха laughing
                Очередь Зеленского настала ..!!!!! В самый раз
          4. Telur Ранг пользователя
            Telur
            0
            Сегодня, 13:33
            А как же их заявления что все должно решится на поле боя?
            1. Владимир М Ранг пользователя
              Владимир М
              +1
              Сегодня, 13:37
              Согласитесь, никто в здравом уме не будет кричать про свои планы "на всю Ивановскую". Нанесение ушерба России на поле боя одна из составляющих, но далеко не главная.
              1. Telur Ранг пользователя
                Telur
                0
                Сегодня, 13:39
                Тем не менее все для этого сделано и заявления "на всю ивановскую" и опустошение складов с вооружениями и боеприпасами, все на украину, всем миром помогают...
                1. Владимир М Ранг пользователя
                  Владимир М
                  -1
                  Сегодня, 13:42
                  Они и будут помогать всем миром. Но то, что у них склады уже пустые - слишком преувеличено.
                  1. Telur Ранг пользователя
                    Telur
                    0
                    Сегодня, 13:48
                    Цитата: Владимир М
                    что у них склады уже пустые - слишком преувеличено.

                    Вы настолько в курсе содержания их складов? Вряд ли... вот и посмотрим как они выполнят свои обещания поставить украине "всем миром" миллион снарядов за первый квартал 2024года, пока как то не очень у них получается... вон опять у них зрада: сырье для изготовления артилерийских порохов закончилось и взять не где wassat
                    1. Владимир М Ранг пользователя
                      Владимир М
                      -1
                      Сегодня, 13:55
                      Вы не задавались вопросом, по-чему США до сих пор не поставили самолёты Украине и не обязательно Ф16? У них этих самолётов в пустыне десятки тысяч на хранении ещё с 60-х годов прошлого века. И там климатические условия отличаются от российских. Снимай с хранения, заправляй и взлетай. А может быть им просто не надо поставлять миллион снарядов Украине?
                      1. Telur Ранг пользователя
                        Telur
                        0
                        Сегодня, 14:02
                        Цитата: Владимир М
                        У них этих самолётов в пустыне десятки тысяч на хранении ещё с 60-х годов прошлого века. И там климатические условия отличаются от российских. Снимай с хранения, заправляй и взлетай.

                        Не стоит настолько уже идеализировать сша, не все там так красиво как вы тут рассказываете. Своих "табуреткиных" там вполне достаточно. Да и климат далеко не идеален. У нас на севере тоже почвы нейтральные, трубы в земле не гниют, настолько что даже без электрохимзащиты работают десятки лет и даже без изоляции, меняют по причине износа внутренней поверхности, а с наружи только тонкая пленка окислов. Но никто же не утверждает что можно самолеты закопать и им ричего не будет, выкопал "заправляй и взлетай" laughing
                        1. Владимир М Ранг пользователя
                          Владимир М
                          0
                          Сегодня, 14:16
                          В тех климатических условиях их техника может хранится сотни лет без ущерба. У вас на севере влажность и трубы в земле....
                        2. Telur Ранг пользователя
                          Telur
                          0
                          Сегодня, 14:20
                          Цитата: Владимир М
                          В тех климатических условиях их техника может хранится сотни лет без ущерба.

                          Ох уж эти сказочники.... Ущерб есть всегда, любой материал от времени меняет свои свойства, к примеру изоляция проводов со временем или разлагается на свету или твердеет и становится хрупкой, трескается от малейшей вибрации.
                        3. Владимир М Ранг пользователя
                          Владимир М
                          0
                          Сегодня, 14:25
                          Как раз свет и не достаёт там провода. Техника после обслуживания и законсервирована, мышей нет, климат для хранения идеальный. Основные свойства агрессивной среды - влажность, ультрафиолет и температура - там с этим все нормально
                        4. Telur Ранг пользователя
                          Telur
                          0
                          Сегодня, 14:29
                          Цитата: Владимир М
                          Как раз свет и не достаёт там провода. Техника после обслуживания и законсервирована, мышей нет, климат для хранения идеальный.

                          Ну да, ну да... пауков тоже нет, ага, ящериц, птичек и прочей живности, ага.
                          Мы таки и будем каждую причину порчи обсуждать или вы уже закончите восхвалять пин*@*досов?
                        5. Владимир М Ранг пользователя
                          Владимир М
                          0
                          Сегодня, 14:34
                          Обвините ещё меня, что я штатный сотрудник ЦСПО и закончим обсуждение - почему США имея возможности неограниченно поставлять авиацию на Украину, этого не делают.
                        6. Telur Ранг пользователя
                          Telur
                          0
                          Сегодня, 14:50
                          Кто вам сказал что они имеют такие возможности? Ваша уверенность в сохранности и боеспособности самолетов на базе хранения? А помоему там обычная свалка.... была бы возможность поставить давно бы поставили. Все что было можно уже поставили, а что касается самолетов то еще время не пришло, вот начнут поставлять (если начнут) посмотрим.
        2. Гаргон Ранг пользователя
          Гаргон
          +1
          Сегодня, 13:09
          Цитата: Ясная
          Цитата: FoBoss_VM
          К слову сказать нато и США применяли там далеко не самые последние модификации своего оружия , а многие так вообще не принимали участие там.

          И, что им мешает это сделать?

          Тоже присоединяюсь к вопросу Ясная .. hi
          Что они могут применить ? Только ЯО ..Вернее Россия применит сразу ,если даже простые ракеты полетят в глубь России .
          А еще Россия тоже особо не применяла свои новейшие разработки РЭБ и Сверхзвук по полной и т.д. ..Так испытываем иногда и успешно ..хе хе С-500 вон сверхзвуковую ракету сбила и спутники может щелкать Есть у вас США такое ? Чую сморщились от злобы и бессилия
          Россия все главное приберегает ,для главного удара по "осиному гнезду "
          А украинцыы это прокладка между западом и Русским миров Плющим мы их пока negative
      2. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +5
        Сегодня, 12:43
        Ну так понятное дело, что самое новое, секретное и дорогое держат у себя на всякий случай по понятным причинам - секретность, защита технологий. Если к нам попадёт, то изучим и обнулим часть преимуществ, а своё допилим по изученному трофею.
        Своё тоже бережём и далеко в бой не пускаем по тем же причинам.
      3. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 12:44
        Эта война вообще показала, что полностью изменились стратегия и тактика войны, сейчас все большее значение стали играть беспилотники, цифровая связь, целеуказание с беспилотников и со спутников, баражирующие беспилотники. Так что все новые веяния надо учитывать и применять с учетом идущих боевых действий.
      4. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +5
        Сегодня, 12:48
        Не совсем с Вами согласен. ПВО новейшее, я имею в виду у запада. Танки Leopard 2, Challenger 2 конечно не из новейших, но и других пока нет. Кроме опытных образцов. БМП и БТР да есть и по новее, но у США кроме Бредли тоже пока ничего. Опять же Страйкер, не древняя машина. Артиллерия вся какая есть и новая и старая. Тем не менее наши многие системы пошли на фронт только сейчас, предп. олаогаю конечно, что их просто не было в достаточных количествах. А испытать новейшие системы в реальных боевых условиях, это тоже многова стоит. Расслабляться конечно не стоит. но и чуда оружия способного только своим появлением обрушить фронт тоже нет.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 13:27
          Китайское издание: Российская спецоперация развенчала миф о «превосходстве» западной военной техники

          Это не миф. Это реклама американского ВПК и Голливудская трактовка непобедимости американского оружия.
          А в жизни оказалось, что Россия способна противостоять любому врагу. Только там, наверху, должны помнить, что война - не компьютерная игра и в ней умирают по-настоящему.
    2. poquello Ранг пользователя
      poquello
      -1
      Сегодня, 12:37
      "А скоро Запад ожидают новые неприятности, на Украине появятся американские истребители F-16"
      то что ф16 будут падать это однозначно, но рано таки так пренебрежительно, поглядим
      1. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +2
        Сегодня, 12:44
        Идет испытание на практике всех оружейных систем . После прекращения военных действий (а любая война когда то заканчивается) , всеми военными будут сделаны выводы . Собственно и сейчас уже делаются .
        1. nepunamemuk Ранг пользователя
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 13:08
          Цитата: Кузнец 55
          Идет испытание на практике всех оружейных систем . После прекращения военных действий (а любая война когда то заканчивается) , всеми военными будут сделаны выводы . Собственно и сейчас уже делаются .

          бесполезно
          генералы всегда готовятся к прошедшей войне am
          1. Кузнец 55 Ранг пользователя
            Кузнец 55
            0
            Сегодня, 13:49
            Не согласен , просто есть разные генералы .
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 12:44
        Цитата: poquello
        но рано таки так пренебрежительно, поглядим

        Хорошо, будем ждать их с трепетом и шоком belay
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +1
          Сегодня, 12:58
          Цитата: Ясная
          Цитата: poquello
          но рано таки так пренебрежительно, поглядим

          Хорошо, будем ждать их с трепетом и шоком belay

          с трепетом то зачем? нагадить могут, тч рано бравировать, про хаймерисы же нельзя сказать что никак не навредили? не поможет это укропам - это да, а что фигня какая - это рано
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +3
            Сегодня, 13:04
            Цитата: poquello
            Цитата: Ясная
            Цитата: poquello
            но рано таки так пренебрежительно, поглядим

            Хорошо, будем ждать их с трепетом и шоком belay

            с трепетом то зачем? нагадить могут, тч рано бравировать, про хаймерисы же нельзя сказать что никак не навредили? не поможет это укропам - это да, а что фигня какая - это рано

            Я, не спорю, а только спрашиваю, - так, как ждать-то их? Молча?
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              Сегодня, 14:53
              Цитата: Ясная
              Я, не спорю, а только спрашиваю, - так, как ждать-то их? Молча?

              ждать внимательно, в готовности к разным вариантам поведения
    3. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 12:39
      истребители F-16, которые с нетерпением ждут российские истребители и системы ПВО,

      Это вы там с нетерпением ждёте.
    4. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +3
      Сегодня, 12:44
      Миф о том что западная техника превосходит российскую запускали из, знаете откуда. Для чего это делали, думаю понятно-заработать на откате. Помните как хаяли наши танки, восхваляя немецкий танк "Леопард"? Как закупали итальянские "Ивеко"? Как закупали вертолётоносцы во Франции? Это вместо того, чтобы развивать свою-то технику, поддерживали иностранных производителей. А что вышло на деле? Их техника дерьмо!
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:47
      Анализ приведенный китайским изданием infoBRICS можно расценивать, как выдержку с купюрами из анализа НОАК внимательно отслеживающей события в зоне конфликта. Китайцы анализируя информацию делают выводы для себя, как по поводу западной техники, так и по поводу тактики ведения боевых действий и просчетов допускаемых обеими сторонами. А то, что развеян миф об отдельных образцах "лучшей в мире", превосходящей другие образцы западной техники, так это факт, о котором писали и в западной прессе.
    6. Александр-43
      Александр-43
      -3
      Сегодня, 12:52
      Да один миф об одном флоте в Черном море ВСУ уже давно развенчали с помощью БЭК-камикадзе
      1. Blackflag88 Ранг пользователя
        Blackflag88
        0
        Сегодня, 13:16
        Вот откуда вы этот бред тащите про БЭК ? Ознакомьтесь для начала с информацией о разборе каждого инцидента. Наш флот страдает от них по 2 причинам, это разгильдяйство ( причем не только ком состава ) люди вместо вахты и отслеживания ситуации играли в карты и отсутствия нормальное материально технической базы ( тепловизоры, ночники и другие средства наблюдения. Полно случаев когда наши корабли отражали все атаки дронов, даже не дав им под плыть к кораблю. Любой выход наших кораблей в море, должен сопровождаться максимальной концентрацией экипажа, а так же средствами обнаружения и борьбы, но увы этого нет. Я надеюсь в штабах выводы сделают.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 13:34
          Цитата: Blackflag88
          Я надеюсь в штабах выводы сделают.

          Не надейтесь...Если за два года не сделали, то не сделают и за шесть.
          То, что ЧФ не смог выполнять поставленные задачи - вина МО, который все силы уделял танковым биатлонам, морским парадам и тратил средства на показуху вместо реальных тренировок флота.
          * * *
          Выводы надо было делать в 2014 году, хотя бы...
          1. Blackflag88 Ранг пользователя
            Blackflag88
            +1
            Сегодня, 13:43
            Вроде в отставку командующего отправили, но это не точно. Просто именно на ЧФ все совсем плохо, хотя может быть мы просто его видим чаще чем другие флота.
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 13:49
              В отставку отправить - не панацея. Где взять новых и грамотных, обученных на практике, если четверть века доедали остатки советского прошлого...
              Не верю я в буржуйское братство и буржуйскую систему комплектования и обеспечения ВС. Это же социалистический СССР смог победить во ВМВ. А ПМВ для буржуев закончилась поражением и развалом РИ.
    7. Decimalegio Ранг пользователя
      Decimalegio
      +2
      Сегодня, 12:59
      "Уничтожены сотни и тысячи западных бронетехники, артиллерии, систем ПВО"" Тут с математикой надо быть осторожнее, даже тысячи. Это пропагандистское дополнение автора. Оригинальная статья ограничена сотнями. Однако если это нужно для внутреннего фронта бабушек и пенсионеров, то можно сказать и то, что уничтоженных западных машин - миллионы, а то и триллионы. laughing
    8. Авиатор_ Ранг пользователя
      Авиатор_
      +1
      Сегодня, 13:00
      А норвежский NASAMS был накрыт ракетами российской РСЗО "Торнадо-С".
      Так действительно писали, но на кадрах поражения двигатель ракеты работал до самого попадания. ЕМНИП, у Торнадо двигатель довольно быстро выгорает, да и ракета слишком короткая была. Похоже, это был ЛМУР.
    9. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +6
      Сегодня, 13:06
      Я ничего не слышал об этом мифе ) Походу мы сами его и придумали ,чтобы потом развенчать.
      "Абрамс" уже довольно старый танк ,и хотя похвально что он был уничтожен - уничтожили его не в дуэльной ситуации ,именно под которые в свое время и воспевали его качества. Техника оценивается как "превосходная" во-первых по способности решать задачи лучше или равно с лучшими представителями в своем классе. Во-вторых по способности выигрывать дуэльные ситуации.
      Сказать что "Абрамс" будет плохо выживать в бою с Т-72 ,например, пока по историческим свидетельствам нельзя - да и по СВО сказать этого пока еще объективно нельзя. Сказать что он как "броня+пушка" не выполнит при прочих равных задачу хуже ,чем Т-72 тоже нельзя. Там ведь тоже не пальцем деланы ребятки ,и пушки делать умеют,и снаряды.
      А от дронов одинаково хорошо горит техника любых флагов. Пока что. В том числе и славные советские Т-72 с украинской стороны , практически ровесники "Абрамса" ,кстати говоря.

      Что касается "трех семерок" или "Цезарей" - что,плохо стреляли ? Негодно,неточно ? Не были проблемой типа ? Нет,нельзя этого сказать. Скорее наоборот. Рассуждать про то, что орудие типа "777" будет "неуязвимо" - ну, это смехотворно) Силовых полей там пока еще не завезли и адамантиновую броню тоже.
      Очень хорошо помню статьи в которых рассказывали о точности и убойных качествах этого орудия - это,вроде как, и есть то самое "превосходство техники". И то, что это подавили превосходством комплекса ,количества и.т.д - не отменяет качеств тех же "777". Было бы все это дрянное,негодное - у нас давно бы уже был парад в Киеве .
      Может китайцам "Джавелины" не зашли ? А я вот хорошо помню сколько неудобств у нас было от них в начале СВО. Сказать что это плохое оружие, плохо выполняющее свою задачу - можно-ли ?
      Может ,вот, "Бредли" плох ? Я думаю если бы была статистика выбывания аналогов "Бредли" в текущем конфликте, не самое дно бы было за этой машиной. То,что противник не способен обеспечить этим средствам надлежащее прикрытие с воздуха или расчистку минных полей -не значит что эта техника отстой.

      Вообще цитировать китайских фантазеров это такое , те у кого память получше чем у рыбки из аквариума помнят ,сколько китайцы пилили статей ,в которых плохой-негодной была наша техника . И как умели нахваливать свое . Бумага все стерпит - надо анализировать массивы данных .
      1. Decimalegio Ранг пользователя
        Decimalegio
        +1
        Сегодня, 13:26
        Мои комплименты за ваш рациональный и беспристрастный анализ. Мне нечего добавить. hi
    10. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +2
      Сегодня, 13:11
      Вообще, если по честному смотреть на ситуацию, то запад с помощью "печенекнуланд" втравил урапатриотов украиндии в войну, не обеспечив своевременное и бесперебойную поставку всех без исключения вооружений, в то время как Россия сама себя в состоянии обеспечить и сама принимает решения какие средства и в какой период применять.

      Поэтому для меня это выглядит как подстава украинцев со стороны западных "друзей".
      Мне жаль украинцев, но они сами позволили себя одурачить.

      Рассматривать Украину как равного противника не строит.

      Это только мнение со стороны. Я ни в коем случае не являюсь сторонником "запада"., и их подлых ценностей.
      Основные цели - освободить территории от украинцев для нового Иерусалима.


      С уважением к России.
    11. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 13:15
      Сейчас на планете нет такой боевой техники, которая могла бы выжить в текущих реалиях. Разве что разработают какие то сплавы, которые не будут пробиваться современными средствами поражения.
      1. Knell Wardenheart Ранг пользователя
        Knell Wardenheart
        0
        Сегодня, 13:28
        Так вот именно , все эти статейки это не что-то информативное а элементы пропагандистской жвачки для самых дремучих . Нельзя просто так взять и ухватить такие громкие сочные заголовки - к ним должен быть анализ и статистика хоть какие-то , иначе так можно любое лихим наскоком обгадить.
        Как правило анализ такого уровня это после войны , в отдельных случаях он приемлем по изучению массива открытых данных, чтобы предварительно оценить эффективность того или иного конкретного оружия в узкой нише (например по ФПВ дронам это возможно, по дальнобойным ракетам на основе открытых данных по их использованию , поражению целей и открытым данным атакуемой стороны по сбитию какой-то части из них).
        По ВТ уровня "танк", "бтр", "бмп","орудие" этот подход неприменим т.к их могут выбить в знач. кол-вах еще до попадания на фронт - и это ничего не скажет об их качествах ,кроме устойчивости к повреждениям верхней полусферы.
    12. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +3
      Сегодня, 13:17
      Я удивлю Китайцев ,но если бы они передали ,гипотетически, свои образцы новейшей техники то они горели бы точно так же, да и вообще любая другая техника в мире.Тут сам конфликт такой , тут перемалывается все
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 13:43
        Цитата: spirit
        Тут сам конфликт такой , тут перемалывается все

        Китай, как и Индия обладают большими людскими ресурсами. Ещё во времена моей службы Китай мог поставить под ружьё 50 000 000-ю армию.
        Хрен его знает, сможет ли кто им что-то противопоставить в конвенциональном противостоянии...
    13. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:40
      Да помню западные статьи - вся российская техника родом из тоталитарного СССР.Только слегка модернезированная микросхемами из западных стиральных машин.Мы ржём над геникологом,а они действительно так считают.Не может быть у других военной техники ,лучше чем у них просто не может по их мнению.Про КНР тоже самое- сплошной " ксерокс".Но этот " ксерокс" штампует ВМС невиданными темпами ,но опять на американских материнских платах. lol
    14. Бюрер Ранг пользователя
      Бюрер
      +1
      Сегодня, 14:04
      Нужно оценивать и характер применения, и общее количество. А то по танкам, например, западных образцов Украиной потеряно в 3 раза меньше, чем Россией одних Т-90. Какой вывод сделает заинтересованный "аналитик"?
    15. БЭТ-МЕНТ
      БЭТ-МЕНТ
      -1
      Сегодня, 14:20
      Не стоит недооценивать противника! Но то что мы смогли им отвесить увесистую пощечину и припозорили их это очень хорошо! Главное об этом не молчать и трубить по всем каналам.Нужно каждый раз при любом случае тыкать им ссаными тряпками в лицо, ибо уважают они только силу.

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