Боевик ВСУ: приказ об отступлении из Авдеевки пришёл слишком поздно, и оно получилось паническим

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Боевик ВСУ: приказ об отступлении из Авдеевки пришёл слишком поздно, и оно получилось паническим

Приказ об отступлении украинской армии из Авдеевки пришел слишком поздно, и оно получилось паническим и плохо организованным. Командование ВСУ бросило в городе на произвол судьбы большое количество своих солдат.

Об этом пишут журналисты газеты The Washington Post, побеседовавшие с военнослужащими 3-й штурмовой бригады ВСУ, большинство личного состава которой составляют неонацисты.



Украинские боевики рассказывают, что многим из них приходилось покидать Авдеевку самостоятельно, под обстрелом ВС России, чего бы не произошло, если бы организованный вывод войск начали раньше. Большинство из них рассказывали американцам о том, как россияне атаковали их «нескончаемыми волнами».

Командир одного из украинских подразделений с позывным Кавказ, по его словам, был направлен на Авдеевский коксохимзавод незадолго до начала боев в черте Авдеевки. Он некоторое время держал оборону внутри заброшенных домов, но потом вывел своих подчиненных из города.

Я считаю, что приказ об отступлении следовало отдать раньше. Даже на пять часов раньше это имело бы значение

- заявил боевик ВСУ журналистам.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 20 февраля. Этот успех российских войск стал самым значительным событием за последний год. Журналисты The Washington Post назвали его сокрушительным поражением Украины. Они отмечают, что украинское командование до последнего момента пыталось стягивать войска к городу, но натиск ВС России сдержать не удалось.
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    14 комментариев
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    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +5
      Сегодня, 13:40
      Я считаю, что приказ об отступлении следовало отдать раньше.

      Считай, что тебе повезло выжить, собака.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 13:40
        Конечно бежали..но есть нюанс.. какая дистанция, у этой "эстафеты".. и что ждёт на "финише".
        Добегут ".. не только лишь все.. "(КлЫчко) wassat
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 13:47
          Ща, начнётся марафон удивительных историй laughing После пятьсотсемьдесятдесятого убитого русского сбился со счёта ,а когда убил почти всех понял,что Авдеевка не имеет никакого стратегического статуса и является дотационным и депрессивным регионом,поэтому закинул за спину ружжо и ушел в Куив пить какаву laughing
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 13:54
            Цитата: Чёрный
            поэтому закинул за спину ружжо и ушел в Куив пить какаву

            Мы бы им ещё дали, если бы они нас догнали...
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +1
              Сегодня, 13:59
              Кошерный мясокомбинат им. Зеленского наладил производство украинского аналога финского салями.
              Ожидается,что украинская колбаса "Хохлями - Мясной штурм" будет пользоваться большим спросом у гастрономических гурманов Западной Европы и США , доставляя им незабываемые вкусовые наслаждения.
              Цена договорная. Торг уместен.
              ( из сети) laughing laughing laughing
      2. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        Сегодня, 14:37
        Цитата: frruc
        Считай, что тебе повезло выжить, собака.

        Как верëвочка не вьëтся, а кончик найдëтся.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:41
      ...Он некоторое время держал оборону внутри заброшенных домов, но потом вывел своих подчиненных из города...

      Сам себе командир, а об субординации и действии по приказу в ВСУ что-либо известно или каждый действует по обстоятельствам.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 13:48
      Боевик ВСУ: приказ об отступлении из Авдеевки пришёл слишком поздно, и оно получилось паническим
      . И все равно, это не привело к настоящей военной катастрофе... противник оборонятся и разгромить его будет не просто.
    4. Валерий Мамай Ранг пользователя
      Валерий Мамай
      0
      Сегодня, 13:51
      Как это отсутствие приказа о выводе на пять часов повлияло на численность потерь ВСУк?
      Кто может оценить?
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 13:59
      Боевик ВСУ: приказ об отступлении из Авдеевки пришёл слишком поздно, и оно получилось паническим

      Вот и радуйся, боевик ВСУ, что выжил при паническом отступлении. А если не все мозги кастрюлей отдавило - думай кто тобой командует и насколько ты им ценен, а именно - твоя жизнь. Не пора ли домой или в плен.
    6. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 14:02
      Сокрушительное поражение это если западная банда будет сидеть, как мышь под веником, а такой расклад маловероятен. Что бы не произошло только на украинских территориях к окончанию войны не ведет.
    7. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      0
      Сегодня, 14:21
      Боевые мыши провода сгрызли, раз приказ пришёл поздно? Шучу. Но, то, что приказ пришёл и был выполнен (с большими правда потерями), говорит о том, что войска управляемы и сдаваться никто не собирается.
    8. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 14:40
      На Авдеевском направлении сейчас идут тяжелые бои. С оперативным искусством в ВСУ проблема, они мало того, что прогадали момент отступления, так и момент когда туда надо было перебросить резервы для удержания упустили и вот сейчас теми резервами хотят восстановить статус кво, но вряд ли, что у них получиться. Уж больно тот район хорош для обороны, а еще учитывая, что наша авиация там очень плодотворно работает, нанося удары по атакующим, то не думаю, что у ВСУ что выйдет, не взирая на то, что и ВВСУ там даже Су-24 заставляет НУРами работать и использует американские планирующие бомбы. В сравнении с интенсивностью работы ВКС это мизер
    9. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 14:52
      Не надо обращать внимание на жалобные речи,враг серьёзный,а эти жалобы как бы в оправдания,что они жертвы обстоятельств...упоротые и упрямые....даже янки не скрывают того ,что пользуются именно этими качествами х охлов..

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