Я считаю, что приказ об отступлении следовало отдать раньше. Даже на пять часов раньше это имело бы значение

Приказ об отступлении украинской армии из Авдеевки пришел слишком поздно, и оно получилось паническим и плохо организованным. Командование ВСУ бросило в городе на произвол судьбы большое количество своих солдат.Об этом пишут журналисты газеты The Washington Post, побеседовавшие с военнослужащими 3-й штурмовой бригады ВСУ, большинство личного состава которой составляют неонацисты.Украинские боевики рассказывают, что многим из них приходилось покидать Авдеевку самостоятельно, под обстрелом ВС России, чего бы не произошло, если бы организованный вывод войск начали раньше. Большинство из них рассказывали американцам о том, как россияне атаковали их «нескончаемыми волнами».Командир одного из украинских подразделений с позывным Кавказ, по его словам, был направлен на Авдеевский коксохимзавод незадолго до начала боев в черте Авдеевки. Он некоторое время держал оборону внутри заброшенных домов, но потом вывел своих подчиненных из города.- заявил боевик ВСУ журналистам.Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 20 февраля. Этот успех российских войск стал самым значительным событием за последний год. Журналисты The Washington Post назвали его сокрушительным поражением Украины. Они отмечают, что украинское командование до последнего момента пыталось стягивать войска к городу, но натиск ВС России сдержать не удалось.