Польская пресса: Россия может пополнить парк самолетов ДРЛО машинами из индийского контракта

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Польская пресса: Россия может пополнить парк самолетов ДРЛО машинами из индийского контракта

Как заявили в руководстве «Ростеха», планируется возобновить выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Без их поддержки возможности российской боевой авиации, работающей в воздухе над Украиной, значительно уменьшатся

- отмечается в польском издании Defence24.



Как указывается, ВКС РФ располагали примерно дюжиной А-50, восемь из которых были доведены до относительно модернизированного стандарта А-50У, а остальные пребывали в небоеспособном состоянии и ожидали восстановления и усовершенствования. Со слов автора, после начала украинского конфликта один из А-50У был поврежден дроном во время стоянки в Мачулищах в Белоруссии, а два были потеряны в феврале текущего года.

Автор полагает, что быстрое производство новых машин может оказаться трудной задачей. В этих условиях, как он считает, Россия может использовать для своих нужд экспортные заказы.

Индия приобрела пять единиц А-50EI и на данный момент получила три экземпляра. Остальные два были заказаны в 2020 году и, вероятно, уже частично готовы.

Однако Нью-Дели приобрел у русских особые машины, специально подготовленные для оснащения другими РЛС. Предполагается, что предназначенные для них радары имеют израильское происхождение (и стоимость $1,5 млрд), при этом русские не имеют к ним доступа

- поясняется в издании.

Однако, как полагает автор, Россия может пополнить парк самолетов ДРЛО, использовав строящиеся для нужд Индии машины, уже приспособленные для установки РЛС, что позволит быстро развернуть новые А-50 в ВКС РФ.

Пока польский автор писал эту статью, российская авиация пополнилась еще одним А-50У.

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    8 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 14:41
      Как не странно здравая мысль у польской прессы. Сейчас все вооружения должны идти только в действующую армию.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 14:46
      Весь ОПК просто обязан поставлять технику и вооружение в действующую армию.
    3. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 14:49
      Может пополнить... А может и не пополнить... request
    4. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 14:51
      По моему чтобы А50 не попадали в засаду, их надо все подымать в воздух. Чтобы одна часть садилась , вторая подымалась. Сам А50 чем то надо защищать, могли бы и сами сбить ракеты. Да и собственно зачем нам самолет, не проще ли было использовать вертолет?
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 15:03
        Цитата: AlexWar
        не проще ли было использовать вертолет?

        А, Вы видели размер антенны, знаете о количестве оборудования на борту, знаете о количестве операторов?
    5. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 14:59
      ДРЛО самолеты надо оснащивать и пулеметами и ПВО. Эти самолеты сами себя защитить не могут. Ведь подлетающие ракеты можно было сбить и пулеметов крупнокалиберным с автоматическим наведением
    6. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 15:08
      В свете поставок немецких ракет и Ф16 нам эти самолеты, как воздух нужны. Их должно быть столько, чтобы в воздухе всегда был самолет разведки
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:14
      Зашибись, не прошло и десяти строк статьи поленьев, а стратег - разведчик - наводчик уже в строю!
      Имею сказать, таки: памятуя некоторые упущения начала и последующего времени СВО, стоивших нам флагмана КЧФ - РК "Москва", атаки БПЛА на наших стратегов на аэродромах, морских дронов, атакующих корабли ВМФ и торговые суда, что свидетельствует о гуманной миссии Риперов- Хавков- Посейдонов лже-недо- запада в Черноморском, Балтийском, Арктическом и Дальневосточном регионах, а потому все эти законные для ВС РФ подлежат уничтожению.
      Каждый полёт - выброс в море этих беспилотников - наводчиков ведёт к многочисленным смертям наших гражданских и ВС РФ в СВО. Бог нас простит, а жизнь каждого россиянина должна быть в приоритете! Вечный светоч не погас под ветрами гнусными, даже мёртвых бойтесь нас, -
      Не воюйте с русскими!!!

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