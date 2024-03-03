Польская пресса: Россия может пополнить парк самолетов ДРЛО машинами из индийского контракта
Как заявили в руководстве «Ростеха», планируется возобновить выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- отмечается в польском издании Defence24.
Как указывается, ВКС РФ располагали примерно дюжиной А-50, восемь из которых были доведены до относительно модернизированного стандарта А-50У, а остальные пребывали в небоеспособном состоянии и ожидали восстановления и усовершенствования. Со слов автора, после начала украинского конфликта один из А-50У был поврежден дроном во время стоянки в Мачулищах в Белоруссии, а два были потеряны в феврале текущего года.
Автор полагает, что быстрое производство новых машин может оказаться трудной задачей. В этих условиях, как он считает, Россия может использовать для своих нужд экспортные заказы.
Индия приобрела пять единиц А-50EI и на данный момент получила три экземпляра. Остальные два были заказаны в 2020 году и, вероятно, уже частично готовы.
- поясняется в издании.
Однако, как полагает автор, Россия может пополнить парк самолетов ДРЛО, использовав строящиеся для нужд Индии машины, уже приспособленные для установки РЛС, что позволит быстро развернуть новые А-50 в ВКС РФ.
Пока польский автор писал эту статью, российская авиация пополнилась еще одним А-50У.
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