ВС России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Мирнограде

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ВС России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Мирнограде

Российские ВС в ночь с субботы на воскресенье нанесли серию ударов по пунктам временной дислокации украинских военных в городе Мирноград. Об этом сообщают российские ресурсы.

Российские войска планомерно выбивают резервы ВСУ в ближайшем тылу, нанося ракетные и бомбовые удары по заранее выявленным целям. В ночь на воскресенье под удар попали несколько пунктов временной дислокации украинских военных в городе Мирноград (до 2016 года - Димитров), расположенном на временно оккупированной территории ДНР.



По информации, предоставленной российским военным экспертом Борисом Рожиным (Colonelcassad), под удар попали два образовательных учреждения, где были размещены на время ротации украинские военные. Так, в школе №5 в ходе удара уничтожено 22 всушника, но это минимум, более 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, еще 16 человек считаются пропавшими без вести, скорей всего они находятся под завалами.

В лицее "Гармония" на момент прилета находилось не менее 100 украинских военных, половина из которых перешла в категорию двести и триста. Также среди ликвидированных командир батальона и его заместитель, т.е. командный состав.

А вот к взрыву в Покровске (Красноармейск) наши не имеют отношения, с большой вероятностью там произошел самосход ракеты с украинского самолета. В районе, где произошел мощный взрыв, никаких военных объектов нет.
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    12 комментариев
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    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 14:21
      Комментаторы торопятся однако . Ночь на понедельник еще не наступила )))) или как в фильме Иван Васильич меняют профессию . Это вы поторопились , но не отдавать же обратно . Извиняюсь , если это неделю назад было , тогда как у эстонцев ))))
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 14:27
        Видно в понедельник их мама родила... feel
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:30
        Комментаторы торопятся однако . Ночь на понедельник еще не наступила ))))

        Интересное замечание... Тут может быть два объяснения - либо кто-то перепутал дни недели, либо он ясновидец или у него есть "машина времени"... Но по любому новости хорошие и хочется их всем сообщить как можно быстрее... Так что простим автору эту ошибку...
        1. Кузнец 55 Ранг пользователя
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 14:32
          Или он сидит на востоке страны , на Чукотке например . Там же уже ночь на понедельник ))) . Ну да , с кем не бывает , мы все не ангелы .
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 14:22
      В 1972 году город Новоэкономическое переименован в Димитров, в честь Георгия Димитрова, деятеля болгарского и международного коммунистического и рабочего движения.

      В 2014 году город оказался под контролем киевского режима, который игнорировал референдум проведенный в ДНР.

      В 2016 году в рамках программы декоммунизации Верховной Радой Украины город переименован в Мирноград.

      После взятия нашими войсками придётся его переименовывать снова, не возвращая ему старые названия.
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        0
        Сегодня, 14:50
        А что не так со старыми названиями? Экономика больше не обновляется или Димитров больше не борец с нацизмом?
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          0
          Сегодня, 15:02
          А что не так со старыми названиями? Экономика больше не обновляется или Димитров больше не борец с нацизмом?

          Первое режет слух и давно уже не актуально, а второе противоречит общей тенденции переименования городов России, начавшейся после 1991 года - Ленинград, Свердловск, Куйбышев и т.д. hi
          1. БМП-2 Ранг пользователя
            БМП-2
            0
            Сегодня, 15:14
            И что, эти тенденции где-то доказали свою эффективность? Новые времена - новые решения. Невозможно получить хороший результат, повторяя старые ошибки. hi
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 14:23
      В ночь на понедельник под удар попали несколько пунктов временной дислокации украинских военных в городе Мирноград (до 2016 года - Димитров)

      Сегодня воскресенье... Автор, о каком понедельнике речь то?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:34
        Цитата: Лешак
        Сегодня воскресенье... Автор, о каком понедельнике речь то?

        Утром проснулся, на работу собираюсь, а подруга - "Поспи часок, сегодня воскресенье, а не понедельник". Удовольствие, что ошибся с понедельником.
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          0
          Сегодня, 14:45
          Когда получил инвалидность получил и один плюс - с утра сам назначаешь какой сегодня день, хочешь будет воскресенье, о может быть и понедельник. feel wink
    4. olezenka1 Ранг пользователя
      olezenka1
      0
      Сегодня, 15:09
      " под удар попали два образовательных учреждения, где были размещены на время ротации украинские военные."-
      может быть я слишком придирчив, но не били наши по образовательным учреждениям ! Наши били по ЗДАНИЯМ, где были размещены украинские военные.

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