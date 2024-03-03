ВС России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Мирнограде

Российские ВС в ночь с субботы на воскресенье нанесли серию ударов по пунктам временной дислокации украинских военных в городе Мирноград. Об этом сообщают российские ресурсы.Российские войска планомерно выбивают резервы ВСУ в ближайшем тылу, нанося ракетные и бомбовые удары по заранее выявленным целям. В ночь на воскресенье под удар попали несколько пунктов временной дислокации украинских военных в городе Мирноград (до 2016 года - Димитров), расположенном на временно оккупированной территории ДНР.По информации, предоставленной российским военным экспертом Борисом Рожиным (Colonelcassad), под удар попали два образовательных учреждения, где были размещены на время ротации украинские военные. Так, в школе №5 в ходе удара уничтожено 22 всушника, но это минимум, более 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, еще 16 человек считаются пропавшими без вести, скорей всего они находятся под завалами.В лицее "Гармония" на момент прилета находилось не менее 100 украинских военных, половина из которых перешла в категорию двести и триста. Также среди ликвидированных командир батальона и его заместитель, т.е. командный состав.А вот к взрыву в Покровске (Красноармейск) наши не имеют отношения, с большой вероятностью там произошел самосход ракеты с украинского самолета. В районе, где произошел мощный взрыв, никаких военных объектов нет.

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