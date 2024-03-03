Разработка системы, отвечающей за сближение и дозаправку Landsat 7, по-прежнему обходится дороже и занимает больше времени, чем ожидалось

Большая часть роста стоимости проекта и задержек с графиком может быть объяснена низкой производительностью Maxar

В Национальном аэрокосмическом агентстве (НАСА) США прекратили реализацию дорогостоящего проекта по дозаправке космических аппаратов. Стоимость разработок ориентировочно составляет два миллиарда долларов.Об этом сообщили в пресс-службе агентства.Проект назывался «Орбитальное обслуживание, сборка и производство – 1» (OSAM-1). Препятствиями для его успешного завершения стали некоторые технические сложности и неожиданно возросшие затраты. К этим выводам руководство НАСА пришло после проведения глубокой проверки с привлечением независимых специалистов.Проект OSAM-1 стартовал в 2015 году. Для его реализации НАСА заключило контракты с компанией Maxar. Работу возглавил Центр космических полетов имени Годдарда в Мэриленде, который входит в структуру агентства.Анализ хода реализации проекта выявил целый пласт проблем. Одной из главных причин их возникновения стала неудовлетворительная работа подрядчиков. Им не удается уложиться в 2-миллиардный бюджет проекта и закончить работу к установленному сроку – к декабрю 2026 года.- сказано в отчете инспекции NASA.Предположительно срок сдачи проекта сдвигается еще на два года.- утверждают проверяющие.