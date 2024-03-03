США прекратили реализацию дорогостоящего проекта по дозаправке космических аппаратов
3
В Национальном аэрокосмическом агентстве (НАСА) США прекратили реализацию дорогостоящего проекта по дозаправке космических аппаратов. Стоимость разработок ориентировочно составляет два миллиарда долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Проект назывался «Орбитальное обслуживание, сборка и производство – 1» (OSAM-1). Препятствиями для его успешного завершения стали некоторые технические сложности и неожиданно возросшие затраты. К этим выводам руководство НАСА пришло после проведения глубокой проверки с привлечением независимых специалистов.
Проект OSAM-1 стартовал в 2015 году. Для его реализации НАСА заключило контракты с компанией Maxar. Работу возглавил Центр космических полетов имени Годдарда в Мэриленде, который входит в структуру агентства.
Анализ хода реализации проекта выявил целый пласт проблем. Одной из главных причин их возникновения стала неудовлетворительная работа подрядчиков. Им не удается уложиться в 2-миллиардный бюджет проекта и закончить работу к установленному сроку – к декабрю 2026 года.
Разработка системы, отвечающей за сближение и дозаправку Landsat 7, по-прежнему обходится дороже и занимает больше времени, чем ожидалось
- сказано в отчете инспекции NASA.
Предположительно срок сдачи проекта сдвигается еще на два года.
Большая часть роста стоимости проекта и задержек с графиком может быть объяснена низкой производительностью Maxar
- утверждают проверяющие.
NASA
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация