Аргентинская армия противится закупке дорогостоящих американских БТР Stryker

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Аргентинская армия противится закупке дорогостоящих американских БТР Stryker

После прихода ко власти нового президента Хавьера Милея Аргентина резко изменила внешнеполитическую ориентацию, полностью подстроившись под интересы США. Пользуясь моментом, Вашингтон пытается навязать Буэнос-Айресу дорогостоящую сделку, которая кроме затрат не принесет местной армии никакой заметной пользы.

США предлагают закупить 27 колесных бронемашин Stryker в версии бронетранспортера M1126, вооруженного лишь 12,7-мм пулеметом M2 Flex. За это незначительное количество техники, неспособное существенно повлиять на боеспособность войск, Вашингтон намеревается получить $100 млн. То есть каждый БТР обойдется в $3,7 млн.



При этом прошлое руководство Аргентины намеревалось приобрести 156 бразильских бронемашин Iveco Guarani 6х6 за $440 млн или $2,8 млн за единицу. При этом 27 из них должны были быть оснащены 30-мм пушкой, 9 ед. выполнены в командной версии, а 120 – в варианте БТР.

Таким образом, бразильское предложение гораздо выгоднее американского как по цене, так и по количество машин и их оснащению, позволяя укомплектовать ими целую бригаду. Поэтому командование противится закупке БТР Stryker.

Нет никаких сомнений в том, что лучшая машина – это Stryker, признанная и испытанная в боях; затем идет Guarani и, наконец, Norinco [китайский производитель бронетехники, в том числе БТР Type 92]. Но поскольку это крупная покупка, предназначенная для оснащения бригады, необходимо учитывать и другие аспекты. Вот почему армия считает наиболее удобным вариантом, со всех точек зрения, Guarani

- пояснили армейские источники издания Infodefensa, высказав нежелание получить по итогу пару десятков дорогостоящих машин из США.

Как указывается в издании, на данный момент правительство страны приостановило приобретение Stryker.

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    30 комментариев
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    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Вчера, 16:16
      Это какойто оксюморон, проамериканский президент и противится помочь деньгами впк штатов.
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        0
        Вчера, 16:21
        Ну для вида может и покочевряжится, а потом и купят когда все альтернативы уйдут в небытие.
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        -1
        Вчера, 16:26
        Да просто денег не хватает, а техника нужна. К тому же возможно родная лучше приспособлена к местным условиям. Stryker то машинка так себе по проходимости, по болотам и грязи. А там всё таки джунгли.
        1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
          Иезекиль 25-17
          +1
          Вчера, 17:33
          Там горы, пампа, сиречь степи...
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            -1
            Вчера, 17:41
            Да тихоокеанская часть, или Патагония, причем трудно доступная и до сих пор малообитаемая. Остальная и большая часть, тропики и субтропики.
      3. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +1
        Вчера, 19:09
        США предлагают закупить 27 колесных бронемашин Stryker в версии бронетранспортера M1126, вооруженного лишь 12,7-мм пулеметом M2 Flex. За это незначительное количество техники, неспособное существенно повлиять на боеспособность войск, Вашингтон намеревается получить $100 млн. То есть каждый БТР обойдется в $3,7 млн.

        При этом прошлое руководство Аргентины намеревалось приобрести 156 бразильских бронемашин Iveco Guarani 6х6 за $440 млн или $2,8 млн за единицу. При этом 27 из них должны были быть оснащены 30-мм пушкой, 9 ед. выполнены в командной версии, а 120 – в варианте БТР.

        В статье какая то хрень. Автор, у тебя проблемы с математикой. Американское предложение слабо отличается по цене, разница в количестве БТР. На М1126 устанавливается как 12.7 мм M2 Browning, так и гранатомет 40 мм Mk 19 (либо 7.62 мм M240) .При этом если не будут закуплены доп. Страйкеры, то можно закупить бразильские - 340 млн. остались не потраченными. Или это все на американское финансирование и тогда правительство Аргентины вообще не причем.
      4. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Вчера, 19:12
        Цитата: evgen1221
        Это какойто оксюморон, проамериканский президент и противится помочь деньгами впк штатов.

        какой такой ?
        буйный лидер Аргентины продавливает страйкеры, армия их не хочет за такие деньги, правительство тянет время
      5. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Вчера, 20:28
        Цитата: evgen1221
        Это какойто оксюморон, проамериканский президент и противится помочь деньгами впк штатов.
        Не Президент, а Генералы. В Южной Америке это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ сила. И им надо не десяток дорогущих броневиков, а полноценная бригада. А вот с деньгами у Аргентины проблема.
        Если честно, то удивлен, что они финские ПАТРИЯ не рассматривают
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Вчера, 16:28
      А зачем аргентинам, вообще, бронетехника-с кем воевать? winked
      1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        -1
        Вчера, 17:30
        Хотя бы с Ангией за Фолкленды.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Вчера, 17:32
          Так-редкий броневик доплывет до Фолклендов laughing
          1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
            Иезекиль 25-17
            +1
            Вчера, 17:34
            В 1982 году они десант таки высадили: просто вариант из Бразилии лучше.
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +4
      Вчера, 16:31
      Аргентинцы ребята интересные. Казалось бы, вот как можно проголосовать за президента, который в предвыборных обещаниях сказал что он отменит национальную валюту и перейдет на доллар США? А разгадка проста, у них хроническая инфляция такая, что наша перестройка показалась бы им раем. Поэтому они готовы проголосовать хоть за черта лысого, лишь бы какая в жизни стабильность появилась. А американцы им конкретно в экономику гадят. Не могут они без этого.
      1. iommi Ранг пользователя
        iommi
        0
        Вчера, 16:42
        Попули голосовали скорее не за него, а против ставленника киршнеров
      2. abc_alex Ранг пользователя
        abc_alex
        +4
        Вчера, 17:03
        Цитата: Младший рядовой
        Казалось бы, вот как можно проголосовать за президента, который в предвыборных обещаниях сказал что он отменит национальную валюту и перейдет на доллар США


        Не только в инфляции дело. Дело в том, что политический кризис в Аргентине длится уже несколько десятилетий. Там у власти побывали буквально ВСЕ политические силы. И население просто разочаровалось полностью. Ситуация там такая же, как на Украине, только длится раза в два больше. А итог одинаковый -- клоун у власти.
        С долларом США всё как раз очень "всенародно". Просто в условиях инфляции (а она там хроническая) население уже давно привыкло сразу же по получении немедленно обменивать местные деньги на баксы. Чему все правительства неизменно противились, поскольку это разгоняет инфляцию. Вот он и ляпнул на потеху публике. Никаких перспектив это обещание не имеет. Поскольку местным производителям просто неоткуда брать доллары. США то не привезут их в Аргентину в знак признания. А на экспорт в Аргентине дааааалеко не вся экономика работает.
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Вчера, 17:34
          Ну так политика с экономикой переплетены. А то, что Вы намекаете на разновидность украинизации Аргентины, Вы безусловно правы. И кто ж им так гадит?
    4. iommi Ранг пользователя
      iommi
      0
      Вчера, 16:40
      Какой же клоун: антиглобалист, либертарианец, анкап и правак (бинго!) - но едет в ызраиль и как побитая 6л9дь плачет со слюнями у стены плача, всячески лижет еврейский сапог, выиграл на выборах с обещанием закрыть центробанк - не закрыл, не женат - возможно п3д3рас7, живёт с 4 собаками - дома вонища небось е6@ть
    5. Decimalegio Ранг пользователя
      Decimalegio
      +2
      Вчера, 16:56
      Извините за предвзятость, но я убежден, что гуарани — лучший выбор для Аргентины. Ивеко номер 1. good
      1. Decimalegio Ранг пользователя
        Decimalegio
        +2
        Вчера, 17:17
        Единственная критика - это ужасная башня. Но как бразильцы выбрали такое позорище? laughing
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Вчера, 17:56
          В Бразилии народ живет и хлеб жует. Но Россия никогда не забудет, как свободолюбивый народ Корсики, пытался поднять знамя свободы в борьбе с итальянским тоталитаризмом. Нужны примеры из истории?
          1. Maxim G Ранг пользователя
            Maxim G
            0
            Вчера, 18:19
            Цитата: Младший рядовой
            Нужны примеры из истории?

            А мультики про Чиполлино и город Тольятти, это пример чего?
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              0
              Вчера, 18:24
              Советская мультипликация, ровно как и советский кинематограф оказывается нам доносили Правду. Сейчас просто бутерброды стали толще. И все сравнивают размеры колбасы.
              1. Maxim G Ранг пользователя
                Maxim G
                0
                Вчера, 18:27
                Вы не ответили на вопрос. sad
                1. Младший рядовой Ранг пользователя
                  Младший рядовой
                  0
                  Вчера, 18:31
                  Смиренно у Вас прошу прощения. Вы бы не могли переформулировать Ваш вопрос. А мультик о Чиполлино у меня с советского детства в памяти находится.
                  1. Maxim G Ранг пользователя
                    Maxim G
                    0
                    Вчера, 18:33
                    Но Россия никогда не забудет, как свободолюбивый народ Корсики, пытался поднять знамя свободы в борьбе с итальянским тоталитаризмом.

                    Как в России (тогда в Советском Союзе) появился итальянский Чиполлино, и город названный в честь итальянского же Тольятти?
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Вчера, 17:03
      После прихода ко власти нового президента Хавьера Милея Аргентина резко изменила внешнеполитическую ориентацию, полностью подстроившись под интересы США. Пользуясь моментом, Вашингтон пытается навязать Буэнос-Айресу дорогостоящую сделку, которая кроме затрат не принесет местной армии никакой заметной пользы.

      США предлагают закупить 27 колесных бронемашин Stryker в версии бронетранспортера M1126, вооруженного лишь 12,7-мм пулеметом M2 Flex. За это незначительное количество техники, неспособное существенно повлиять на боеспособность войск...

      Зато этого будет вполне достаточно для защиты самого Миллея от разгневанного аргенинского народа. Который на днях встречал его из поездки за границу криками "Ихо де пута!"
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Вчера, 17:08
      Нет никаких сомнений в том, что лучшая машина – это Stryker, признанная и испытанная в боях; затем идет Guarani и, наконец, Norinco [китайский производитель бронетехники, в том числе БТР Type 92].
      Это из серии что лучшая машина - ламборджини. Но все же лучше иметь сотню служащих на жигулях, чем двух на ламборджини.
      А вообще цены дикие какие-то, что там в БТР такого дорогого? На те же суперкары ставят тоже очень мощные движки, электроники там выше крыши, а стоят на порядок дешевле.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +1
        Вчера, 17:30
        тоже понять не могу, как то с другом на посиделках размышляли почему все так дорого, помню что посчитывали металл (цены в инете находили) , учитывали что металл этот броня, а не нержавейка для консерв, и толщину и прочее, работы , движок, вооружение (при чем с теплаком и прочим) и выходило максимум поляма нерублей (и это не оптовые цены и цены не те что государство вытряхивает из ВПК, это брали то что компании предлагали мелким оптом , ибо 10-20 тонн это не тот опт что при заказе на 1000 БТР), и защищенность получше чем у стандартных БТР, у меня после такого начало казаться что конспирологи что утверждают что в МО и ВПК на руководящих должностях саботажники сидят, не так уж и непрвы.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +1
          Вчера, 17:59
          Цитата: LuckyBlog
          у меня после такого начало казаться что конспирологи что утверждают что в МО и ВПК на руководящих должностях саботажники сидят, не так уж и непрвы.

          Скорее они просто очень любят денежки.
          https://www.interfax.ru/russia/507027
          Вот, 8 лет назад, один шмель за 60+ тысяч рублей. Мне что-то подсказывает, что тогда это было больше средней зарплаты по заводу. А сегодня если зайти на яндекс-маркет, то за те же 60 тысяч можно купить либо пару крытх процессоров (которые к нам не поставляют, то есть там еще куча прокладок), либо современную видеокарту. Во сколько тысяч раз они сложнее шмеля?
          Но это мировая традиция. Американцы во Вьетнаме потеряли немыслимое количество авиации, но что-то никто не решил в СССР - о, они остались без оружия, вперед, на Вашингтон! Видимо потери восполнялись. А тогда в США жило людей примерно как сегодня в РФ, и с учетом инфляции наша экономика примерно как и США тех лет. А они тогда еще и на Луну слетать смогли и не разорились, и ракеты, и самолеты делали.
    8. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 00:58
      Интересно, автор сам читал цитаты, которые привел в статье?
      Нет никаких сомнений в том, что лучшая машина – это Stryker, признанная и испытанная в боях;

      А насчет цены итальянского Ивеко- нужно смотреть комплектацию машины. В базе там идет бронирование только 2 уровня, 4-3 уровня, как у Страйкера, - это дополнительная опция, вполне возможно- только за дополнительные деньги.

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