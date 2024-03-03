ВС России продвинулись вперёд под Авдеевкой, отразив 11 контратак ВСУ - Минобороны

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ВС России продвинулись вперёд под Авдеевкой, отразив 11 контратак ВСУ - Минобороны

Российские войска продолжают владеть инициативой практически по всей линии фронта, основные бои по-прежнему идут на Авдеевском направлении, под Часовым Яром и в районе Красногоровки. Противник вынужден бросать в бой резервы, снимая их с других направлений. Дошло уже до того, что 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ бросили сначала в Авдеевку, затем в Красногоровку, а потом обратно под Авдеевку.

На Купянском направлении практически без изменений, имеется продвижение в районе Терны, а также Белогоровки. Нанесены поражения ВСУ в районах Терны, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское. В районе Синьковки отражено пять контратак ВСУ. На Донецком подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка. Отражены три атаки в районах Клещеевка и Победа. В Красногоровке бои идут на окраинах, противник пытается выбить наших с занятых позиций.



На Авдеевском направлении наши продолжают вести бои на линии Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи, улучшив положение по переднему краю. Противник ожесточенно сопротивляется, наши отразили 11 контратак.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах Доброполье, Угледар и Водяное. На Херсонском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Нестерянка, Ивановка и Антоновка. В районе Работино идут очень ожесточенные бои, пока село остается за ВСУ, но наши постепенно перемалывают украинские резервы.

Потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу - 1025 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - три танка, две бронемашины, два бронетранспортера и пять боевых машин пехоты; по артиллерии - две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", САУ "Акация", гаубица М198, РСЗО "Град". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, гаубицы Д-20 и Д-30, САУ Krab, САУ "Гвоздика", две гаубицы "Гаубица-Б". Станция РЭБ "Анклав-Н". Поражен склад авиационных боеприпасов, уничтожен полевой склад боеприпасов, средствами ПВО уничтожены 143 украинских беспилотника.
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    61 комментарий
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    1. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Вчера, 15:25
      Похоже, что противник укрепляет оборону на линии Орловка, Бердичи, Тоненке, и это плохо для России. Если бы удалось закрепить захват этой линии, можно было бы добиться дальнейшего продвижения на запад.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +5
        Вчера, 15:32
        Вообще то,то что происходит на фронте правильнее называть ожесточенными встречными боями.
        1. Сармат Саныч Ранг пользователя
          Сармат Саныч
          -4
          Вчера, 16:19
          Нет там никаких "встречных", идет ежечасное быстрое продвижение вперед и натуральное на некоторых участках беспрепятственное истребление врага с нашими потерями в соотношении 1:100.

          Америка и Нато проиграли эту прокси-войну против России, вот и хотят минимизировать последствия поражения всякими "заморозками", и активно западные говорящие головы высказываются на эту тему. Только, России это не интересно. Это всё равно что в самом конце 1944г Гитлер предложил бы за заморозку. 90% сухопутного потенциала Нато уничтожено, сейчас эквивалент конца 1944 года. А те же боеприпасы, например арт.снаряды 155мм, Сша потратили все какие у них только были, причем не только со складов но и с военных баз на БВ и в ЮВА, отжали и у Пакистана и у Турции и у ЮжКореи, ЕС и Британию выдрочили досуха. Думаете они сейчас из ЕС, UK, ЮжКореи, Пакистана, Турции, USA и их баз не поставляют технику и боеприпасы, особенно ракеты, ракеты для ПВО, снаряды, ПЗРК, ПТРК, отремонтированное? Поставляют по-прежнему, но из последних сил/возможностей(несмотря ра "исчерпание бюджета помощи" и прочую хрень). Это известные факты, просто вам на головы сотни "икспердов"(иногда даже условно уважаемых, причем как отечественных так и западных) год вываливали фигню, но профессионалы(а это не люди из ТВ-яшика и не ЛОМы-военкуры и даже не экс-военные в интервью, это реальные люди в теме запасов) - давно знают Сколько Было и Сколько у них Осталось. Сша уже возят военную технику и оружие с Кувейта и своих ближневосточных баз. Снаряды свои они 2 млн потратили, а производство лишь 230 тыс в год (против российских 7 млн в год, и остатков в 40 млн на складах РФ), Япония, ЮжКорея и Израиль отдали свои снаряды выше неснижаемого остатка на случай войны. Европа истощена. Российская армия же лишь сильнее и больше, чем до СВО, вооружения больше чес до СВО, при жтом обкатанного и единственного на Земле подготовленного к бою благодаря масштабной военной проверке. Так что, заморозки попросту не интересны, только добивание перемалыванием катком американских прокси-сил, в конце перемалывания - взятие северо-зап. границы Руины под контроль, и всё.
          Производство снарядов у НАТО в ~24-30 раз ниже, чем у России. 
          В таких условиях, естественно, никто ни на какую заморозку не пойдет.
          Читаем ультиматум ВГК: По всем статьям ультиматума деятельный (не только на словах, но и на деле!) отказ НАТО и США. Это означает что безопасность по периметру будет обеспечена не на основе договоренностей по заморозке конфликта. Пшекии, Японии, Шпротным
          и всем негодяям поменьше вроде Шпротных Вымиратов - приготовить чистое трусы, всем им предстоит демилитаризация, не исключаю что сценарий будет подобен сценарию демилитаризации Финляндии.
          По запасам каждой из стран НАТО по всей номенклатуре вооружений я подробно публиковал таблицы еще весной 2022го, ЭТО СУХИЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ЦИФРЫ, подсчеты после этого согласно каждой сводки ведутся полтора года сотнями источников, годовые объемы производства у каждой из западных стран по соответствующим номенклатурам - с определенной поправкой % также не являются секретом Полишинеля, никаких "экономик на военные рельсы", там и в ближ.будущем не будет наблюдаться и близко - промпроизводство Еврозоны за 2022 г. рухнуло на 6%, в 2023м вообще обвалилось на 9%, главный показатель - Индекс PMI(ниже 50 - падение, выше - рост) - у ЕС 2 года подряд держится в районе 40, у Штатов 45-49(на вс.сл.у РФ он полтора года выше 53). Вошь вроде Франции "экономико-военными рельсами" насмешила, хотя как говорится "вы тоже пообещайте"(с), у Франции всего 8 "Цезарей" осталось с учетом производства, то она там дать может? Рахиты. Планируют дать еще 40 "Скальпов"? А чего предыдущие ~200 Scalp не помогли, почему 400 Storm Shadow ничем не помогли, что изменят 40 КР, если остальное было быстро уничтожено и нейтрализовано. Просто напоследок уколоть? Если запустить 40 "Скальпов" по Белгороду, то один-два вполне возможно преодолеют ПВО и убьют некоторое количество человек, что вызовет очередной ажиотаж в прессе. Это максимум, на что способны эти 40 ракет(это не ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ракет разл.классов, которые ежегодно производит РФ плюс имела сногократно бОльшие их запасы чем весь ЕС до СВО). Ажиотаж будет, но на ситуацию на фронтах это никак не повлияет. То, что Б.ндерленд устроит России пару лет терактов по "чеченским" лекалам, было очевидно ещё в 2023-м. Хозяин один и тот же, как и методы. Но успех у ххлов невозможен, чеченцы идейные, и скачущих идиотов среди них не было, тогда как ххл не может не украсть и не наложить соби в шаровары. Все «их» успешные теракты это дело рук лошадиных млрд £ с туманного острова
          Деньгами Запад поможет? Это ежегодно для нулевого бюджета 404 только на гражданские нужды надо $60 млрд. Деньгами ТЭЦ топить затруднительно, да и патроны из них получаются так себе.
          Британия кстати еще рахитнее французов, ресурсов помогать нет никаких, и в забастовках вся(как и ФРГ с Фр, Бельгией, т.д.), в UK еще и гиперинфляция - профсоюзы пустят Сунака на карри скоро.
          Белым господам страшно, очень страшно. На Западе все прекрасно понимают что как только они дадут серьёзную слабину - весь прочий мир, и Восток и Юг и Латинская и Африка, им припомнит детальным списком за 500 лет и работорговлю и колониальные захваты и массовые убийства и грабежи, и взыщет за всё с %-ми. 
          1. Aлеkc Ранг пользователя
            Aлеkc
            +3
            Вчера, 16:51
            истребление врага с нашими потерями в соотношении 1:100.

            И как ты только успеваешь везде? И на фронте лично подсчитать потери, ведь даже укры и наше МО такую сводку не дают, и потом ещё длиннющие турбо-патриотические посты здесь выдавать? Воистину, потенциал нашего тыла громаден!
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +3
              Вчера, 16:59
              Этот турбопатриотический пост данный форумчанин обычно копирует с определенных источников.Душеподнимающий текст к реалии не имеет ничего...
          2. Павел_Свешников Ранг пользователя
            Павел_Свешников
            +2
            Вчера, 17:18
            беспрепятственное истребление врага с нашими потерями в соотношении 1:100.

            Ну товарищ загнул. Это как в анекдоте про Суворова: "Пиши о потерях врага больше, нечего басурман жалеть".
      2. Грица Ранг пользователя
        Грица
        -4
        Вчера, 15:33
        Цитата: Carlos Sala
        Похоже, что противник укрепляет оборону на линии Орловка, Бердичи, Тоненке, и это плохо для России. Если бы удалось закрепить захват этой линии, можно было бы добиться дальнейшего продвижения на запад.

        Да, похоже, у наших немного силенок не хватило. Или ГШ зажилил резервы для помощи
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +3
          Вчера, 15:44
          Просто Сирский действует, как в Бахмуте, на уже потерянные позиции кидает все резервы, что приводит к мясорубке. Из-за него же перенесли контрнаступ на лето, вместо весны и херсонскую переправу. Он все резервы сжег в Бахмуте. Один в один сейчас тоже самое происходит в Авдеевке. Похоже наши военные не учли его баранью тупость
          1. Павел_Свешников Ранг пользователя
            Павел_Свешников
            +1
            Вчера, 17:20
            Может это и к лучшему, что он так палит резервы? Глядишь быстрее все кончится?
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              +1
              Вчера, 17:39
              Если подготовится, то лучше. После отбития контраступа, самим будет проще наступать. Но все равно резня получается. И у нас большие потери
        2. Сармат Саныч Ранг пользователя
          Сармат Саныч
          -7
          Вчера, 16:22
          Грица, каких нафиг "силёнок"wassat?
          Из 650 тысяч наших на СВО - на ЛБС до сих пор участвуют >200 тысяч.
          И это притом что ДОПОДЛИННО И УСТАНОВЛЕННО - ЕЩЁ 500 тысяч наших вообще не вводились в бой, они не на СВО. То есть от мощнейшей на планете ударной группировки в 1 миллион 150 тысяч - до сих пор работают непосредственно сейчас только ~200 тысяч. Россия абсолютно ничего не начинала ещё, при этом противник уже практически тотально умертвлён и истощён.

          ИТАК:
          Примерно к апрелю/в апреле Россия добьет остатки сухопутного потенциала Запада и сконфигурирует расклад, как ей нужно. Возможно выходом из Белоруссии возьмет под контроль северо-зап.границу Украины, и скорее всего посадит в Киев свою марионетку (а не будет полностью физически захватывать всю территорию, тк во-1 это накладно постоянно держать огромный контингент на большой территории, а во-2, когда вы физически берете под контроль какие-то территории, то и по международному праву, и исходя из самой жизни вы полностью отвечаете за обустройство этой территории, решение гуманитарных проблем - от хавчика до инфраструктуры, жилья и борьбы с украинской корью, например. Зачем России этот геморрой? Марионетка, которая будет отвечать за всё и без российского содержания - оптимально. Достаточно лишь контролировать зап. границу Руины, а также пару военных баз на остальной укр. территории - под Киевом и 1-2 где-нибудь еще)
          Кстати, вариант с марионеточным, как бы "самостийным" руководством хорош еще и тем, что всю ненависть украинцев можно будет замкнуть внутри их же контуров, чтобы они сами себя жрали, сами себя сдавали, сами на себя стучали, и сами себя казнили. Делать с этими отбросами цивилизации все равно нечего, материал - полный брак. Надо как-то утилизировать, но чтобы нам руки не пачкать, вот тут и подойдет вариант натравить их друг на друга.
          Вообще, Армия России очень старается не торопиться, всё-таки утилизировать бандеровцев удобнее на минных полях у условных "Работино", нежели ловить потом по всей стране, а особо отличившихся - по Европе и тайно. Во-вторых, скорее всего есть план отработать стрельбы по американской авиации, а там пока научат пилотов, пока передадут самолеты, пока наши ребята всё изучат, уже и осень будет.
          Вообще в России всячески пытаются продемонстрировать на "весь мир" который с ними, украинцами, что на фронте "на тоненького", все эти оркестры из "военкур" Свинчуков и прочих майоров и Прилепиных спокойно срут в ТГ (там вообще кроме фейков про армию и сборы на лодки, которые очень нужны иначе всё пропало, они что-нибудь публикуют? а, ну еще видео поражения нашими бойцами вражеских объектов) и более того, их даже лично к Путину собирают в кружок чтобы он лично их простебал (на сайте Кремля полная запись висит, это лучшее юмористическое шоу что я видел).
          Да, в условиях разрухи Украина быстро обезлюдивается, а без внешнего содержания это станет евро-Афганистаном, только с порядком, за котором будет следить российская марионетка, ну и контролем зап. границы Руины нашим контингентом. А в остальном - нищая территория с СКР ~0.4 уже сейчас (и будет еще ниже), просто чудовищной естественной смертностью из-за разрушения среды обитания и разбегающимся кто куда населением.
          Судя по тому как действует Россия, у меня складывается ощущение что "всему миру" и украинским дурачкам Россия всеми силами пытается продать идею что "перемога возможна, нужно только поднажать", и для этого Свинчук с лодками и "опять не так делаем" - как раз и нужны. На Украине на факты давно уже не смотрят, если медийная картинка будет, то и конвейер по утилизации НАТОвской техники останавливать не будут до последнего.
          Идейное укро-мясо практически всё сдохло, потери к нашим - в соотношении 60:1-90:1, наши ежемесячные потери снижены в 2023м в сравнении с 2022м - многократно. НАТОвских наемников - и тех убито больше чем погибло солдат ВС РФ. В 404 осталось лишь гражданское мясо, но не стандартное а физически недоразвитое(часто и умственно, и все это подтверждают, те кому это не нравится - также). Хоть и нелюбящее Россию, но не желающее ради этой нелюбви подыхать (хотя их принуждают). Прилепины, Свинчуки и прочие Запригожины - это иноагенты, пытавшиеся совершить в России т.н. "патриотический" керенско-февралистский переворот, это не ширма, они искренне гадят и врут. Почему их слабо трогают? Они работают на нелиберальную часть Запада - ту, что стоит за Трампом, Орабном, АдГ, Ле Пен, Фараджем, Сальвини, др, и это обычная договоренность с ними, что трампистские марионетки по разным странам в совместной нелюбви к либералам помогают нам, блокируют некоторые санкции, делятся развед инфой (через того же трампо-пригожинца-хайпожёра Филатова передают инфу), а в ответ Кремль их не трогает несмотря на тысячи фейков и бредней. К марту, тк помимо чисто военных аспектов (сухопутный потенциал Нато будет добит в прокси-войне, если экстраполировать западные потери, как раз в марте) есть еще один, и он тоже говорит что ~в марте-апреле всё закончится (+-1 мес).
          P.S. Если вспомнить, Владимир Владимирович всегда предлагает только три варианта. Первый самый выгодный для сторон. США от него отказались в конце 21 года. Второй вариант договориться в 2022 году США заблокировали. Третий вариант для них будет самый плохой и они от него откажутся. Третий вариант - НАТО в границах 1988 года. Они на это добровольно не могут пойти. Поэтому мы его будем реализовать самостоятельно. Но предварительно США будут растянуты на широкий поперечный шпагат между Йеменом, Ираком, Газой, ливанской Хезбаллой, Сирией, Ираном, Тайванем и Украиной. Никто их беречь не собирается. От напряжения в невозможном у США выпадет позвоночник в полосатые трусы.


          США и Европа проиграли, Россия катком перебила почти весь сухопутный потенциал Нато в прокси-войне, экономика не просто выдержала титанический удар на уничтожение - но и выросла в этом году высокими темпами, рост в машиностроении за 11 месяцев 26,1%, и всё, попытка провалена, НАТО в сухопутке истощено (но остался флот для противостояния Китаю). Еще и наступила глубокая рецессия на Западе, плюс противостояние внутри, плюс рейтинги либералов, при которых они гарантированно теряют власть уже через год, а альтернатива - Гражданская Война в Штатах, Британии и ЕС. На наших глазах происходит самое большое в истории падение сатанинский империи.
          Матрасня разрывается м/д 404, Израилем, иракско-сирийскими базами, Йеменом, Ираном и Тайванем. Нее, стульев всё таки четыре: Украина, Ирак, Йемен, Сирия. Иран, Израиль, ливанская Хезбалла и Тайвань — это 4 табуретки, которые нужно держать Америке на вытянутых руках, оставаясь при этом в шпагате))
          Вспоминается корова в бомболюке из фильма "Особенности национальной рыбалки", упирающаяяся четырьмя копытами чтобы не упасть.
          Но тут со словами «Подержите моё пиво» в расклад может вмешаться товарищ Мадуро, который собирается вернуть отжатый у его страны британцами кусок территории (и нефтеносный шельф при нём).
          Мадуро выступил оч.сильно. Тишина об этом в США красноречива. Это как отъезд США из Афганистана,такое же значение. Просится аналогия с Фолклендами/Мальвинами, но за это время флот бритишей деградировал, и в отличии от недальновидных аргентинцев, которые покупали ПКР у французов и остались без оружия в разгар войны, Венесуэла вполне будет обеспечена и ракетами, и разведкой, и МТО с авиацией.
          Бритишей выпорят, если сунутся.
          Представляю уровень их визгов и депрессняка. Это был бы шикарный расклад, так как сразу бы окончательно развалилось Содружество, и Африка полностью переключится на Россию и КНР, лишив Запад всех ресурсов.
          Бабулька их не вовремя померла, на ней всё и завершилось. Британия катится с горки кубарем, наблюдаем и наслаждаемся, даже перед Рождеством в них всё в забастовках. А денег нет-все сожрали Джонсонюк и ко на ковид и Салорейх.
          А ещё в запасе паренёк в широких брюках из хорошей Кореи. Полагаю, он в подходящий момент тоже обострит ситуацию уже у покемонов, самсунгов и на Гуаме. Да и Асад в любом случае заберет в нужный момент Голанские Высоты у сионистского недогосударства.
          1. Алексей Лантух Ранг пользователя
            Алексей Лантух
            +1
            Вчера, 21:18
            Слушай Сан Саныч: Твои прогнозы слишком завышены. Вот мой расклад который я ранее писал для более приземлённого прогноза:
            Не думаю, что у нас резервы даже около 300 тыс. В лучшем случае 150 тыс. Следует учитывать, что мобилизация фактически по численности заменила выбывших по причине: убитых и раненых, а также ушедших по причине окончания контракта. Что касается новых контрактников в 500 тыс. , то судя по отрывочным сообщениям в их число вошли донецкие войска, бывшие вагнеровцы, часть тех кто ранее прибыл по мобилизации также согласились на контракт. Сколько таких по отрывочным сведениям? Кто знает. Я считаю не менее 200 тыс. Таким образом, вряд ли у нас есть войска на крупную стратегическую операцию. На, ограниченную - возможно. Это ещё непонятно, как с вооружением. Окно наших возможностей около полугода. А там ВСУ укрепится за счет западной помощи и мобилизации. А призывать у них есть кого, что бы там наши пропагандисты не говорили. Если наши, кроме лобовых штурмов в Донбассе, ничего прорывного не предпримут, то нас ожидает длинная невыгодная война. Или войну в нашу пользу может решить серия ядерных ударов по Украине, а иначе для чего у нас ТЯО.
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Вчера, 15:42
        Цитата: Carlos Sala
        Похоже, что противник укрепляет оборону на линии Орловка, Бердичи, Тоненке, и это плохо для России. Если бы удалось закрепить захват этой линии, можно было бы добиться дальнейшего продвижения на запад.

        Для того, чтобы добиться прорыва фронта, нужно атаковать по всей линии фронта. Тогда противник не сможет перебрасывать подкрепления и не будет знать направление главного удара. Так делал Брусилов в 1916 году. За счёт авиационной поддержки наша армия сможет наращивать удары быстрее, чем противник перебрасывать резервы, несмотря на наши действия по внешним операционным линиям.
        Возможно погода всё ещё не благоприятна для широкомасштабного наступления либо у нас ещё недостаточно накопленно резервов. А может быть, просто продолжается истощение сил противника с минимизацией наших потерь.
        Гадание на кофейной гуще.
        Но совершенно точно, что мы ещё не начинали.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          0
          Вчера, 17:26
          Для прорыва фронта надо создавать ударный кулак, а не атаковать по всему фронту. В современной войне не возможно создать незаметно ударный кулак, его заметят и разнесут дальнобойным оружием. Поэтому все атаки на этой войне идут в лоб. Ни одного котла за 2 года, кроме Мариуполя, который просто был прижат к морю
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Вчера, 17:30
            Цитата: Serhio250381
            Для прорыва фронта надо создавать ударный кулак, а не атаковать по всему фронту. В современной войне не возможно создать незаметно ударный кулак, его заметят и разнесут дальнобойным оружием. Поэтому все атаки на этой войне идут в лоб. Ни одного котла за 2 года, кроме Мариуполя, который просто был прижат к морю

            Вы не заметили в своём посте противоречия?
            Брусилов более ста лет назад нашёл выход из позиционного тупика, а вы радеете за мясные штурмы. fool
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              +1
              Вчера, 17:37
              Что вы несете? А как мы на Куликовом поле нашли выход из позиционного тупика, а! А вот хан Ахмат не нашел выход и ушел с поля боя без боя.
              Как Брусилов противодействовал спутникам шпионам, дронам шпионам и камикадзе? Рэбы ставил в каждый окоп? Как у Брусило обстояли дела с контрбатарейной борьбой? Как защищался от Хаймерсов?
            2. Алексей Лантух Ранг пользователя
              Алексей Лантух
              0
              Вчера, 21:55
              Если к фронту едет на первый случай 20-30 тыс войск, то во первых непонятно куда они едут: то ли к Белгороду, то ли к Купянску, то ли к Лиману. А другие 20-30 тыс. едут в другое место. И они в условии достаточно облачной погоды в течении суток будут уже там в районе прорыва, который предварительно должен быть разведан. Далее огонь со все видов оружия и по всем тылам включая инфраструктуру, сильнейшая РЭБ. Далее добавляют ускоренным темпом другие войска. Да, это обнаруживается, но пока обнаружат, добавят войск ЛБС такой массой и огнем прорвут. Так что в позиционный тупик о котором говорят наши пропагандисты я не верю. Я склонен верить, что у нас не хватает оружия - это да. А возможно и обученных бойцов.
            3. котик-русич Ранг пользователя
              котик-русич
              0
              Сегодня, 00:09
              Цитата: Бородач

              Брусилов более ста лет назад нашёл выход из позиционного тупика, а вы радеете за мясные штурмы. fool
              Вспоминая "Брусиловский прорыв" нужно вспомнить и потери РИА...
              Только погибшими признанные потери РИА 62155, без вести пропавшие 38902, ранеными 376910.
              Рассчитывать эти потери нужно на начальную численность Юго-Западного фронта 534000 штыка пехоты и 60000 сабель кавалерии. И не забыть ещё Бельгийский экспедиционный корпус 350 штыков...
              Ниже показана карта наступательной операции "Брусиловский прорыв".
      4. Сармат Саныч Ранг пользователя
        Сармат Саныч
        -3
        Вчера, 16:09
        Весна. У нацистов зацвел Большой Капут.

        Вот и кончилась бурная зима сезона 2023-2024 гг. Помните, как НАТО и укропы страстно желали, чтобы наша армия ушла на зимние квартиры. В итоге получили невиданную эскалацию. ВС РФ единственные на этой планете умеют воевать в любую погоду - дождь, снег, слякоть. Плевать. Тем не менее, погодный фактор присутствует. В данном случае он означает следующее: если мы умеем воевать так в тяжелых погодных условиях, то при благоприятных укроНАТОвцам надо заранее вешаться.
        Наша Армия еще и не начинала как следует, 500 тысяч до сих пор в резерве, да и из тех 650 тысяч что в СВО - на ЛБА находятся многократно меньше. Все, что мы видели до этого - не более чем подготовительный этап Большой операции.
        Напомню, первый этап начался в конце лета - это была борьба за инициативу по всей линии фронта.
        Второй этап - подготовительные мероприятия, захват удобных позиций для решающего удара. А также уничтожение потенциала основных группировок врага - Хортица и Таврия.
        И вот с начала весны, с установлением хорошей погоды, видимо, будем наблюдать процесс плавного перехода боевых действий в третью фазу - окончательный разгром укроНАТОвской армии.
        Какие факторы говорят об этом. Во-первых, наша Армия ведет масштабные наступательные действия сразу на двух направлениях.
        На Донецком успешно взламываем основной укрепрайон нацистов. Интенсификация боевых действий здесь означает выход на рубеж Покровское-Курахово и разрезание всей группировки врага на две части.
        И второе направление - начинающееся освобождение Часов Яра, а дальше следом Константиновки.
        И выход на рубеж Краматорск - Славянск.
        Ну и второй важный момент, который не все могут увидеть. ВС РФ воюют несколькими составами. Как в хоккее: мы всегда в нужный момент производим смену пятерок. Только не четырёх а примерно двадцати.
        А укроНАТОвцы ни одной. И это один из решающих факторов нашей победы.
        Учитывая, что силы нацистов крайне измотаны по всей линии фронта, можно не сомневаться, что с приходом весны наши взвинтят темп боевых действий еще больше. Чтобы к лету приступить непосредственно к ликвидации ВСУ, как явления.
        Одним словом, врагу действительно пришел по весне Большой Капут.
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          +1
          Вчера, 16:57
          Цитата: Сармат Саныч
          Все, что мы видели до этого - не более чем подготовительный этап Большой операции.
          Напомню, первый этап начался в конце лета - это была борьба за инициативу по всей линии фронта.

          А в самом начале разведка боем была. fool
    2. Гаргон Ранг пользователя
      Гаргон
      -1
      Вчера, 15:29
      Зомби какие то на таблетках натовских атакуют тупо ..Ну может и к лучшему ! Они чуют свою вину и выхода у них нет ..Либо вперед ,есть шанс в плен попасть ..Либо назад драпать под пулеметы и коптеры польских и азоаский наемников попасть и исчезнуть прикопанными без документов и опознания ..
      Позывной "Волга " и вас прикроют и выведут ! soldier Очнитсь уж наконец ,ради ваших предков и будущего поколения..Что вы творите то и за кого и шо воюете ? Хосподи неужели так мозги можно прошить ,за это время Ау ..Не не понимают Ну тогда ФАБ-ми 333
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Вчера, 15:34
        Опомнились..Их переформатировали десятилетия назад.И это далеко не зомби,они считают что защищают свою страну.А упорство у них осталось еще с советских времен
        1. сергей_вакк Ранг пользователя
          сергей_вакк
          +4
          Вчера, 16:13
          Сразу и заминусовали.Потому до сих некоторые ультрапатриоты верят и шпарят по методичке,что украинцы умирают за американцев,зеленского и прочих.И скорей всего делают вид что верят.Поэтому и придумывают всякие загран отряды из польских наемников.Воюют они вполне осознанно и упорно.И это стоит признать.какую вину они чуют у товарища в пилотке неясно.враг силен и фанатичен
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            +1
            Вчера, 17:28
            Сейчас турбопатриот Украины расскажет нам, что украинцы сражаются за родину
        2. Гаргон Ранг пользователя
          Гаргон
          -5
          Вчера, 16:23
          Цитата: dmi.pris1
          Их переформатировали десятилетия назад.И это далеко не зомби,они считают что защищают свою страну.А упорство у них осталось еще с советских времен

          Да менталитет халявы у них в крови хуторянский Дмитрий ..У меня родственники имеются ,ну блин любят поорать и вспомнить ,как у его прадеда мельницу отобрали и т.д. И глаза сверкают .ПРЯМО ЖУТЬ Потом головой махнут и опять улыбка и побратим ..
          Этим поообещали каждому воину деревню русскую в пользование с населением ..Как и немцам в ВОВ ..Вот они тупо и воюют в надежде .!!!
          И все тут никакой Родины и страны ..Полицаи чистой воды под гитлеровцами (сейчачс под англосаксаи)
          Я так считаю ИМ НАОБЕЩАЛИ англосаксы Быть полицаями на Русских землях и полный картбланш в убийствах и истязаниях народонаселения оккупированных территориях
          Этакие паны ..Их самих поляки за чубы таскали и таскают за людей не считая
          Вот они и решили что их шанс наступил тупоголове селюки хе хе
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Вчера, 16:56
            Не надо забывать,Виталий.Что на нынешней Украине полно русских людей.И это тоже "хуторяне",с именталитетом.Э нет..Они отчаянные и упорные.Только они приняли нынешнюю Украину своей страной
            1. сергей_вакк Ранг пользователя
              сергей_вакк
              0
              Вчера, 17:06
              Ещё одна ошибка считать большинство русских по национальности на Украине,русскими по духу.У них уже не одно поколение украинский менталитет и Россия для них просто чужая.Дилемма с которой стоит считаться
            2. Гаргон Ранг пользователя
              Гаргон
              -2
              Вчера, 17:14
              Цитата: dmi.pris1
              Не надо забывать,Виталий.Что на нынешней Украине полно русских людей.И это тоже "хуторяне",с именталитетом.Э нет..Они отчаянные и упорные.Только они приняли нынешнюю Украину своей страной

              Да помню я, у меня там в днепропетровске от первой жены хохлушки родственики
              Выгнал я ее ,но сын остался .А еще двоюродные и т.д.
              Я это все на сердце чую Дмитрий .А НЕПРОСТО балаболю Вот что страшно и обидно
              Пойми меня правильно hi soldier
      2. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -3
        Вчера, 16:13
        Цитата: Гаргон
        Очнитсь уж наконец ,ради ваших предков и будущего поколения..Что вы творите то и за кого и шо воюете ?

        Виталя, объясни разницу, за каких олигархов лучше воевать, за Абрамовича с Вексельбергом, или за Ахметова с Коломойским.
        1. Dart2027 Ранг пользователя
          Dart2027
          0
          Вчера, 16:20
          Цитата: мордвин 3
          или за Ахметова с Коломойским

          Коломойский - это тот которого недавно раскулачили или другой?
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            0
            Вчера, 16:21
            Цитата: Dart2027
            Коломойский - это тот которого недавно раскулачили

            А кто его раскулачил?
            1. Dart2027 Ранг пользователя
              Dart2027
              0
              Вчера, 16:24
              Цитата: мордвин 3
              кто его раскулачил

              Того Коломойского Зеленский.
              https://lenta.ru/articles/2023/09/06/kolomoisha/
              1. мордвин 3 Ранг пользователя
                мордвин 3
                +1
                Вчера, 16:30
                Цитата: Dart2027
                Того Коломойского Зеленский.

                У нас бы так Абрамовича бы раскулачили.
                1. Гаргон Ранг пользователя
                  Гаргон
                  -2
                  Вчера, 17:27
                  Цитата: мордвин 3
                  Цитата: Dart2027
                  Того Коломойского Зеленский.

                  У нас бы так Абрамовича бы раскулачили.

                  А его раскулачили правда выплатили и выпинули ..А всю остальную семибанкрщины разоггнали с визгом Нет никого уже в России ! И других евреев банкиров дутых давим
                  Главное что Чубайс сбкжал ха ха ха И сейчас он кличется ,как Мойша Израилевич
                  Даже Путин посмеялся ..Он обещал его нетрогать ,но этот рыжий сам сбежал все бросив от страх в израиль Или где он сейчас затихарился падла рыжая ?
                  Потом найдем по любому ..Пока не донего приватизатора ,но падла тот еще ..Народу его предъявим на СУДЕ и повесим ! Все ваучеры высипятся
                2. Serhio250381 Ранг пользователя
                  Serhio250381
                  0
                  Вчера, 17:30
                  У нас еще хуже раскулачили Ходорковского, Березовского, Гусинского и по доброму выжили из страны Абрамовича. У вас в методичках об этом нет?
                  1. мордвин 3 Ранг пользователя
                    мордвин 3
                    -2
                    Вчера, 18:08
                    Цитата: Serhio250381
                    У нас еще хуже раскулачили Ходорковского, Березовского, Гусинского и по доброму выжили из страны Абрамовича.

                    И пришли Роттенберг, Вексельберг, Фридман с Миллером... Гляди в свою методичку.
                    1. Serhio250381 Ранг пользователя
                      Serhio250381
                      +2
                      Вчера, 18:21
                      Куда они пришли? Они появились при Ельцине. Только на тот момент они присягнули на верность. Это капитализм, смотри методичку
                      1. мордвин 3 Ранг пользователя
                        мордвин 3
                        -1
                        Вчера, 18:25
                        Цитата: Serhio250381
                        Они появились при Ельцине. Только на тот момент они присягнули на верность.

                        Кому присягнули? И как, собственно? Давай, ищи в своей шпаргалке.
                        1. Serhio250381 Ранг пользователя
                          Serhio250381
                          +1
                          Вчера, 19:16
                          Чего мне искать, вот договор присяги лежит у меня, приезжай, смотрю. Свои методички захвати, я тоже посмотрю
                        2. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Вчера, 19:22
                          Цитата: Serhio250381
                          Чего мне искать, вот договор присяги лежит у меня, приезжай, смотрю.

                          Договор присяги? Ахренеть, не встать.
                          Цитата: Serhio250381
                          Свои методички захвати

                          У меня их нету. Ну, если методичками считать книги, что я с шести лет читал, начиная от сказок Ершова...
                        3. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Вчера, 19:30
                          Цитата: Serhio250381
                          договор присяги лежит у меня

                          А можно ли ознакомиться? Уж очень любопытно.
                        4. Serhio250381 Ранг пользователя
                          Serhio250381
                          0
                          Вчера, 19:48
                          Я же сказал, приезжай и увидишь
                        5. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Вчера, 19:52
                          Цитата: Serhio250381
                          приезжай и увидишь

                          Щас, все брошу и поеду. Сказал он...
                3. Dart2027 Ранг пользователя
                  Dart2027
                  0
                  Вчера, 17:44
                  Цитата: мордвин 3
                  У нас бы так

                  Ну Вам уже ответили
                  Цитата: Гаргон
                  А его раскулачили правда выплатили и выпинули ..А всю остальную семибанкрщины разоггнали с визгом Нет никого уже в России ! И других евреев банкиров дутых давим
                  Главное что Чубайс сбкжал ха ха ха И сейчас он кличется ,как Мойша Израилевич

                  Цитата: Serhio250381
                  У нас еще хуже раскулачили Ходорковского, Березовского, Гусинского и по доброму выжили из страны Абрамовича. У вас в методичках об этом нет?

                  Могу добавить, что также начался процесс пересмотра приватизации.
                  https://www.youtube.com/channel/UCC9xI3SJt90vzKAkRORvrCw/community?lb=UgkxtIwlcRB9PBuuREDkKnVBZEVv_3Tk5_GQ
                  1. мордвин 3 Ранг пользователя
                    мордвин 3
                    -1
                    Вчера, 18:11
                    Цитата: Dart2027
                    Могу добавить, что также начался процесс пересмотра приватизации.

                    Пересмотра результатов приватизации в России не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американским СМИ в субботу. По его словам, он говорил об этом многократно и его позиция никак не изменилась. "Что касается расследования уголовного дела, связанного с компанией ЮКОС, - это частный случай", - сказал Путин,

                    Частный случай превратился в массовый?
                    1. Dart2027 Ранг пользователя
                      Dart2027
                      0
                      Вчера, 21:48
                      Цитата: мордвин 3
                      Частный случай превратился в массовый?
                      А Вы здесь видите ЮКОС?
                      Цитата: Dart2027
                      https://www.youtube.com/channel/UCC9xI3SJt90vzKAkRORvrCw/community?lb=UgkxtIwlcRB9PBuuREDkKnVBZEVv_3Tk5_GQ
                      1. мордвин 3 Ранг пользователя
                        мордвин 3
                        0
                        Вчера, 21:51
                        Цитата: Dart2027
                        Цитата: Dart2027
                        https://www.youtube.com/channel/UCC9xI3SJt90vzKAkRORvrCw/community?lb=UgkxtIwlcRB9PBuuREDkKnVBZEVv_3Tk5_GQ

                        Только не надо видео. Не воспринимаю, когда по ушам ездиют. Гораздо лучше прочитать. Вдумчиво.
                        1. Dart2027 Ранг пользователя
                          Dart2027
                          0
                          Вчера, 21:53
                          Цитата: мордвин 3
                          Только не надо видео.

                          А это и не видео. Перечисление в текстовой форме "Сообщество".
                        2. мордвин 3 Ранг пользователя
                          мордвин 3
                          0
                          Вчера, 22:00
                          Цитата: Dart2027
                          Перечисление в текстовой форме "Сообщество".

                          То же самое, что и на ВО.
    3. FGUP Ранг пользователя
      FGUP
      -3
      Вчера, 15:42
      Странно... То 800-1000 в день, то 1025 убитыми и ранеными по всем направлениям за неделю! Кто-то врет.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Вчера, 16:01
        Да никто не врет, Вы видео с окраинских кладбищ видели, а видео с труппами на поле боя. А всё дело в том, что в каждом подразделении есть стукачи и штатные "смотрящие из бандер". И рады бы здаться, но или пуля в спину, или родственникам кердык. Плюс заград отряды из бандер и наёмников. Выбор не велик.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Вчера, 16:03
        Почему сразу "врёт"...??? Просто на войне все говорят "удобную" для себя правду (пропаганда)... А неудобную оставляют для разборок после войны... Никому не хочется моральный дух своей армии и своего населения снижать... По моему, так было испокон веков и вряд ли когда-нибудь это изменится...
      3. Сармат Саныч Ранг пользователя
        Сармат Саныч
        +1
        Вчера, 16:15
        Уже давно укровояк только убитых ежедневно по 1000+ чк, в месяц по 30 тысяч истреблённых укровояк, и это только в моменте визуально фото/видео-зафиксированные, не учитывая умерших от ран, не считая погребенных в подвалах, бункерах, убитых от заградотрядов, т.д. Там несколько военных разведок мира, от турецкой до китайской, уже подтвердили что число убитых укровояк еще в начале прошлой осени перевалило за 1 миллион и сейчас приближается к полутора миллионам, даже НАТОнаемников&советников OSINT США уже оценивает в 60-70 тысяч убитых - почти в 2 раза больше чем погибших солдат ВС РФ.
        P.S. А в данном случае в новостной статье речь шла лишь об одном направлении.
        1. Ghost1 Ранг пользователя
          Ghost1
          +2
          Вчера, 16:51
          Вот не знаю, наоборот фиксация потерь на фото/видео это мало, максимум показывается несколько жмуров, массовости не видно.
      4. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Вчера, 16:30
        Просто автор замудрил
        . Потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу - 1025 человек убитыми и ранеными

        Это за день
    4. Березин Ранг пользователя
      Березин
      +3
      Вчера, 16:03
      Сложно ориентироваться в этих отчётах. Вроде почти во всех перечисленных поселках мы уже флаги установили, и вот опять до Орловки целый километр ещё. И Работино мы опять не контролируем. Но надо набраться терпения и верить
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Вчера, 16:06
      В Харькове бандэрлоги уже манатки пакуют и бегут стадами через поля.
      1. сергей_вакк Ранг пользователя
        сергей_вакк
        -1
        Вчера, 16:49
        Да ладно.уже из Тернополя.Чего только в СМИ не прочитаешь.А нашел.мосийчук в своем репертуаре.тут Купянск то ещё большая проблема взять,а вы о Харькове мечтаете,на который физически нет сил
    6. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Вчера, 16:29
      "Потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу - 1025 человек убитыми и ранеными". Это в настоящих ожесточенных боях в Работино, Купянском направлении, западнее Артемовска и Авдеевки. Шойгу вроде докладывал что в среднем 800 человек убитыми и ранеными в ДЕНЬ имеют ВСУ. Где правда?
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 16:37
      Какими силами хохляцкие контратаки-отделениями или еще меньше-если они, в день, теряют по 150 человек?
    8. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +3
      Вчера, 17:41
      На Донецком подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка.

      Я так понимаю, что это переводя на человеческий язык, означает что в этих населенных пунктах наши слегка отступили?

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