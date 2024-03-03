ВС России продвинулись вперёд под Авдеевкой, отразив 11 контратак ВСУ - Минобороны
Российские войска продолжают владеть инициативой практически по всей линии фронта, основные бои по-прежнему идут на Авдеевском направлении, под Часовым Яром и в районе Красногоровки. Противник вынужден бросать в бой резервы, снимая их с других направлений. Дошло уже до того, что 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ бросили сначала в Авдеевку, затем в Красногоровку, а потом обратно под Авдеевку.
На Купянском направлении практически без изменений, имеется продвижение в районе Терны, а также Белогоровки. Нанесены поражения ВСУ в районах Терны, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское. В районе Синьковки отражено пять контратак ВСУ. На Донецком подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка. Отражены три атаки в районах Клещеевка и Победа. В Красногоровке бои идут на окраинах, противник пытается выбить наших с занятых позиций.
На Авдеевском направлении наши продолжают вести бои на линии Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи, улучшив положение по переднему краю. Противник ожесточенно сопротивляется, наши отразили 11 контратак.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах Доброполье, Угледар и Водяное. На Херсонском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Нестерянка, Ивановка и Антоновка. В районе Работино идут очень ожесточенные бои, пока село остается за ВСУ, но наши постепенно перемалывают украинские резервы.
Потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу - 1025 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - три танка, две бронемашины, два бронетранспортера и пять боевых машин пехоты; по артиллерии - две гаубицы М777, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", САУ "Акация", гаубица М198, РСЗО "Град". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, гаубицы Д-20 и Д-30, САУ Krab, САУ "Гвоздика", две гаубицы "Гаубица-Б". Станция РЭБ "Анклав-Н". Поражен склад авиационных боеприпасов, уничтожен полевой склад боеприпасов, средствами ПВО уничтожены 143 украинских беспилотника.
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