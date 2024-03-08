Начало деятельности Ксантиппа Лакедемонянина в Карфагене во время Первой Пунической войны

Предыстория



Первая Пуническая война



Битва при Милах. Художник: Дж. С. Дэвис

Экспедиция Регула и Вульсона в Северную Африку



Римские воины

Кампания в Африке

Ксантипп до прибытия в Карфаген



Царь Пирр Эпирский

Военная реформа Ксантиппа



Бойцы армии Карфагена

Уже одна весть о таких речах Ксантиппа вызвала возбуждение в народе и говор, преисполненный надежд; но когда он вывел войско из города и выстроил его в порядке, когда начал передвигать с места на место отдельные части и командовать по правилам военного искусства, карфагеняне поняли огромную разницу между опытностью его и неумелостью прежних вождей, в громких криках выражали свою радость и жаждали поскорее сразиться с неприятелем: с Ксантиппом во главе, они были убеждены, им нечего бояться.



Карфагенский боевой слон

Первоисточники:

1. Полибий. Всеобщая история.

2. Аппиан Александрийский. Римская история.

3. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.

4. Флавий Евтропий. Бревиарий от основания города.



Литература:

1. Родинов Е. Пунические войны. СПб., 2005.

2. Ревяко К. А. Пунические войны. Минск, 1988.

3. Дельбрюк Х. История военного искусства в рамках политической истории Т. 1, СПб., 2005.

4. Goldsworthy A. The fall of Carthage. The Punic Wars 265–146. L., 2000.

5. Гурьев А. В. Военная реформа Ксантиппа // Para bellum. 2001. № 12.

6. Козак А. И. Ἄνδρα τῆϛ Λακωνικῆϛ ἀγωγῆϛ: к вопросу о социальном происхождении Ксантиппа Лакедемонянина // Laurea I. Античный мир и Средние века. Харьков, 2015.

7. Козак А. И. Военно-политические преобразования Ксантиппа лакедемонянина в Карфагене (256–255 гг. до н. э.) // Пунические войны: история великого противостояния. СПб., 2017.

8. Абакумов А. А. Слоны и спартанец: Ксантипп из Амикл в битве при Тунете (255 год до н.э) // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь, 2020.