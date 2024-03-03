Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс «объяснил» Илону Маску смысл существования НАТО

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс «объяснил» Илону Маску смысл существования НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс знает причину существования Североатлантического блока, хотя организации, против которой он создавался, на сегодняшний день уже не существует. Этим "знанием" латвийский лидер решил поделиться с Илоном Маском.

Американский миллиардер выступил за расформирование НАТО заявив, что не понимает смысл существования альянса, если той организации, против которой он и создавался, уже давно нет. Речь идет об "Организации Варшавского договора", прекратившей свое существование вместе с Советским Союзом. Тем более, что часть стран Восточной Европы уже присоединились к НАТО.



Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания Организация Варшавского договора прекратила свое действие

- написал Маск в своей сети Х.

Смысл существования блока НАТО Маску решил объяснить латвийский президент Эдгарс Ринкевичс. По его словам, хотя Организация Варшавского договора и развалилась, но главный враг "свободного мира" все еще существует. Как понятно, латвиец говорит о России, которая не дает распространятся на своей территории "демократическим ценностям".

Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира

- заявил латвийский президент.

Под другими врагами "свободного мира", он имел, скорей всего, Китай, КНДР и Иран. В общем, новую "ось мирового зла".
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    68 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +15
      Вчера, 16:30
      Нашелся объяснитель-у него и рожа то-придурка laughing
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +30
        Вчера, 16:36
        А причина существования самого Ринкевича, папин дырявый презерватив wassat
        1. Альф Ранг пользователя
          Альф
          +2
          Вчера, 21:41
          Цитата: Чёрный
          А причина существования самого Ринкевича, папин дырявый презерватив wassat

          Случайный плод торопливой любви нетрезвых родителей. laughing
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +23
        Вчера, 16:38
        Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс знает причину существования Североатлантического блока, хотя организации, против которой он создавался, на сегодняшний день уже не существует.

        Что Маск не отличился знанием истории, что эта латвийская шавка.
        Год создание НАТО 1949 (хотя есть мнение что его зачатки уже были созданы в 1942 году), ну а Варшавский блок был создан как раз в противовес блоку НАТО только в 1955 году.
        Учите матчасть знатоки фиговые. fool
        1. leks Ранг пользователя
          leks
          +3
          Вчера, 17:34
          Цитата: кредо
          Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс знает причину существования Североатлантического блока, хотя организации, против которой он создавался, на сегодняшний день уже не существует.

          Что Маск не отличился знанием истории, что эта латвийская шавка.
          Год создание НАТО 1949 (хотя есть мнение что его зачатки уже были созданы в 1942 году), ну а Варшавский блок был создан как раз в противовес блоку НАТО только в 1955 году.
          Учите матчасть знатоки фиговые. fool

          Тоже это кольнуло в статье! Там реально, на западе уверены, что nato было создано в противовес Варшавскому блоку?
          Можно тогда не ходить вокруг да около, а напрямую говорить и писать, что нато создали в противовес коммунистической России, о чём и заявила эта прибалтийская шавка.
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 20:07
          Цитата: кредо
          Что Маск не отличился знанием истории, что эта латвийская шавка.

          То, что Маск не отличается знанием истории - оно понятно и лично ему простительно. Он не историк, а предприниматель. Закончил американскую школу, деньги считать умеет - и ладно... Тут всё нормально. Выпускники американских школ могут не знать не только такие тонкости, но и вполне себе очевидные вещи. Издержки ИХ образования.

          Но этот с глупой рожей...
          Как президент какой-никакой, но страны, он может не знать, например, историю взаимоотношений чувашского и мордовского народов (при всём уважении к нашим людям). Но президент страны-члена НАТО, бывший гражданин бывшей страны, создавшей Варшавский Договор, он ОБЯЗАН знать предмет, о котором говорит.

          А потому его бред, что НАТО - это ответ на создание Варшавского блока, всего-навсего показывает нижайшее качество его как политика и, соответственно, отстойность страны, высшим должностным лицом которой он является.

          Ринкевича - в почётный клуб знатоков всех наук. где уже числятся известный математик Аня-Лена, известный географ Дж.Псаки и прочие, не менее выдающиеся личности.
          1. ettore Ранг пользователя
            ettore
            +1
            Вчера, 20:28
            Цитата: Zoldat_A
            Но президент страны-члена НАТО, бывший гражданин бывшей страны, создавшей Варшавский Договор, он ОБЯЗАН знать предмет, о котором говорит.

            Да, скорее всего он знает, но осознанно лжёт.
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              +1
              Вчера, 20:35
              Цитата: ettore
              Цитата: Zoldat_A
              Но президент страны-члена НАТО, бывший гражданин бывшей страны, создавшей Варшавский Договор, он ОБЯЗАН знать предмет, о котором говорит.

              Да, скорее всего он знает, но осознанно лжёт.

              Тогда он вдвойне .
              Знать общеизвестные факты и сознательно их перевирать, чтобы тебя публично уличили в этом - я думал, что на это способны только отбитые рагули. Оказывается, трибалтийские президенты ещё тупее.
              Свиней ему пасти, а не президентом быть. Пусть даже такой недостраны.
              1. ettore Ранг пользователя
                ettore
                +3
                Вчера, 20:42
                Цитата: Zoldat_A
                Тогда он вдвойне .
                Знать общеизвестные факты и сознательно их перевирать, чтобы тебя публично уличили в этом - я думал, что на это способны только отбитые рагули. Оказывается, трибалтийские президенты ещё тупее.
                Свиней ему пасти, а не президентом быть. Пусть даже такой недостраны.

                Типичные подонки, которым наплевать на всех. Им главное свои личные интересы ну или интересы хозяина если тот их крепко держит.
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +7
        Вчера, 16:44
        Разве можно с такими о чем то договариваться.Только револьвер и никаких добрых слов.
      4. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        +4
        Вчера, 17:19
        Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь
      5. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +6
        Вчера, 17:44
        Цитата: костя1
        у него и рожа то-придурка
        Рожа классического политика из Прибалтики wink
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          0
          Вчера, 19:27
          Цитата: Голландец Михель
          Рожа классического политика из Прибалтики

          Да уж... И Кая Каллас, нынешний премьер Эстонии, ничем не краше. У нормального мужика на неё никакой эрек... ой, никакой реакции не будет. request
      6. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +1
        Вчера, 17:49
        Грех смеяться над людьми, обделенными богом умом.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Вчера, 17:52
          Если он обделен богом-рот не разевай и других не учи bully
      7. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +1
        Вчера, 18:25
        Во, во ! Где Маск и где этот додик, которого через два дня после смены с поста забудут, а туда же - объясняет что-то laughing
      8. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +1
        Вчера, 18:27
        Он захотел обратить на себя внимание и это ему удалось. (((
      9. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Вчера, 19:34
        Цитата: костя1
        Нашелся объяснитель-у него и рожа то-придурка

        А чего ещё от него ждать? request
        "Избранный латвийским Сеймом президент Эдгар Ринкевичс ещё 9 лет назад объявил на всю страну и планету, что он - гей."
    2. Paul Zewike Ранг пользователя
      Paul Zewike
      +8
      Вчера, 16:31
      НАТО создано для видимости легитимности мерзостей США.
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Вчера, 16:34
      Ну дык мы не запрещаем сношатся со свиньями, что на нас то заагрились... живите в своем ЛГБТ сообществе
      главный враг "свободного мира" все еще существует.

      он имел, скорей всего, Китай, КНДР и Иран. В общем, новую "ось мирового зла"

      Иметь прибор не вырос... Я лучше женюсь на китаянке, корейянке или арабке... чем на француженке, полячьке иль итальянке...
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +1
        Вчера, 17:09
        Француженки,полячки и итальянки развернутся к вам задом.
        1. Авиатор_ Ранг пользователя
          Авиатор_
          +8
          Вчера, 17:41
          Француженки,полячки и итальянки развернутся к вам задом.
          Чем богаты, тем и рады
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Вчера, 17:11
        Цитата: Enceladus
        Ну дык мы не запрещаем сношатся со свиньями, что на нас то заагрились...

        Мы запрещаем убеждать других делать то же самое.
    4. старпом Лом Ранг пользователя
      старпом Лом
      +5
      Вчера, 16:35
      В некотором смысле латвийский нацист прав , а Илон ошибается - НАТО было создано раньше Варшавского договора , который как раз и был нашим ответом НАТО. Просто пропаганда американской империи лжи эти факты давно поменяла местами.
      1. Igool Ранг пользователя
        Igool
        +4
        Вчера, 18:02
        Цитата: старпом Лом
        В некотором смысле латвийский нацист прав


        Ну не совсем так, НАТО было создано в противовес СССР, который в свою очередь создал блок Варшавского договора в противовес НАТО.
        СССР,- распался на отдельные республики. Однако НАТО, выбрав самую крупную из данных республик, продолжает свою деятельность против нее. Т.е. фактичски могли выбрать любую другую бывшую республику? Например Литву.

        А что НАТО против Литвы, -это звучит гордо!
    5. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Вчера, 16:35
      По его словам, хотя Организация Варшавского договора и развалилась, но главный враг "свободного мира" все еще существует.

      Ну а сами прибалты, как я понимаю, это основание оси добра, демократии, толерантности на котором держатся все гейско-европейские западные "ценности", которые просто ещё не успело по достоинству оценить всё остальное человечество.... Ну до чего же раздуто самомнение и ощущение собственной значимости у этих клопов... am
    6. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Вчера, 16:36
      А кто такой президент Литвы или Латвии, я их путаю. И кто такой Маск?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +4
        Вчера, 17:45
        Цитата: Младший рядовой
        А кто такой президент Литвы или Латвии
        Коврик на входе в дом, о который все вытирают ноги wink
      2. Igool Ранг пользователя
        Igool
        +4
        Вчера, 18:09
        Кто такие президенты Латвии и Литвы, я не знаю, но Маск богаче их вместе взятых, а возможно и вместе с их республиками. Выпускает всякие электрички, пытается слетать в космос и выкупил целую сеть, назвав ее "Х", с целью недопущения нарушений свободы слова, откуда и вещает сам все, что ему заблагорасудится.
        В общем мистер "Х" современного мира
      3. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Вчера, 21:44
        Цитата: Младший рядовой
        я их путаю.

        "Он болгарин, а не румын.
        Да, а какая разница ?"
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Вчера, 16:39
      ***
      Цели NATO :
      «Держать русских вне Европы,
      американцев - в Европе,
      а немцев - под Европой»...
      (Гастингс Исмей , Первый генеральный секретарь НАТО)
      ***
      1. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Вчера, 21:46
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        американцев - в Европе,
        а немцев - под Европой»...

        Ох, боятся амеры немцев, видимо, память от Арденн и Кассеринского прохода до сих пор живет в генах.
    8. Stoned Alone Ранг пользователя
      Stoned Alone
      +3
      Вчера, 16:43
      президент Латвии психически нездоровый человек
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Вчера, 17:18
        Цитата: Stoned Alone
        президент Латвии психически нездоровый человек

        Он, неолин такое в Прибалтике.
      2. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        +2
        Вчера, 17:23
        Да не одинок он такой в "свободном мире"! Запись в медицинской карточке Психических заболеваний нет Просто ....ак!
      3. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Вчера, 21:47
        Цитата: Stoned Alone
        президент Латвии психически нездоровый человек

        Ой, блин, открытие сделали...Вы покажите в тех трех прокладках нормального человека. Без обид.
    9. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Вчера, 16:44
      Вообще умишком тронулся. Живешь в своем ЛГБТ борделе, да и бог с тобой, или всё таки "дьявол". Но при чём здесь НАТО и какие претензии к России. Мне кажется всё дело от того, что прекрасно понимают, что скоро останутся без населения, а так же экономики. В своё время наобещали, как жить будут в светлом гейропействе. Ан не фига. Вот и нужно придумать внешнего врага. Видимо помнят ещё как при СССР жили. Хотя у них в "элитах" всё более с гражданством не местным.
    10. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Вчера, 16:48
      По его словам, хотя Организация Варшавского договора и развалилась, но главный враг "свободного мира" все еще существует.

      Не могу поспорить с Ринкевичс, главный враг всего мира, это фашизм, который не истребили после ВМВ, но наоборот англосаксы его развивали и кормили, также как и другие террористические организации.
    11. Див Дивыч Ранг пользователя
      Див Дивыч
      +3
      Вчера, 16:52
      Скажите этому балбесу кто-нибудь, что НАТО - это против России.
      Против Китая - АУКУС, так как страны НАТО далеко от Китая.
      Против Ирана не создано отдельных военных блоков, США расчитывает использовать Израиль и НАТО.
      Израиль не может воевать одновременно на два фронта, поэтому нападение на Иран американцами откладывается, даже если они успеют сделать ядерное оружие, так как Израилю было невтерпеж воевать и плюнули на планы США, вернее на дряхлого Бидона, пока тот мямлит непойми что...


      Но, Сталин был мудрый человек, и на всякий случай, для подстраховки, в ООН дал право вето Франции. Это зерно для независимости Европы от США. Нужны определенные условия, чтобы Европа отпочковалась от США.
    12. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +3
      Вчера, 16:53
      Случайно это не бывший генпрокурор самостийной державы Юрий бывший зек Луценко после пластической (легкой) операции и смены гражданства?

      Если это так, то понятно почему он такие заявляния делает - морду слегка изменили, а мозги и язык остались прежними...
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Вчера, 17:02
        Цитата: alystan
        Случайно это не бывший генпрокурор самостийной державы Юрий бывший зек Луценко после пластической (легкой) операции и смены гражданства?

        Если это так, то понятно почему он такие заявляния делает - морду слегка изменили, а мозги и язык остались прежними...

        Оба они воспитываются в едином психо-информационном натовском инкубаторе
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +2
          Вчера, 17:05
          Я больше склоняюсь к версии, что это одна и та же личность.angry
      2. Техник_Харлан Ранг пользователя
        Техник_Харлан
        +2
        Вчера, 17:49
        Глаза (взгляд) не исправишь. Глаза выдают жулика, подхалима и приспособленца.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Вчера, 17:51
          В этом они полностью идентичны и здесь я согласен с Ясной.
    13. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +5
      Вчера, 16:58
      Смысл существования НАТО это поставить под контроль босов этой шайки чужие ресурсы. Помнится, что британской и американской прессе, в конце 90-х писали, что б всем жить, как в США надо три таких планеты, что б жить всем, как в Швейцарии- надо 5 планет, как Земля, а раз так то ресурсов этой планеты должно хватать им, а остальным по возможности. Яркий пример- недавние протесты в Панаме, эта страна от разработки своих недр получит только 3% , вот это и есть смысл НАТО.
      Не понимаю, почему эти фашистские прибалтийские недогосударства еще не признаны официально фашистскими? Причем две из них, располагаются на землях купленных Петром l .
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Вчера, 19:01
        Цитата: Хибинский Пластун
        Причем две из них, располагаются на землях купленных Петром l .

        Вот именно. Поэтому, население может бойко отправляться в толерантную Европу, а наши земли - освободите. Правда, Петр с населением покупал, но он не предполагал, что такое г...там разведется
    14. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 17:01
      хотя организации, против которой он создавался, на сегодняшний день уже не существует
      а это ... вообще в курсе, что НАТО было создано на 6 лет раньше ОВД
      1. Igool Ранг пользователя
        Igool
        0
        Вчера, 18:13
        НАТО было создано на 6 лет раньше ОВД


        Ну он вообще, как все американцы, не очень дружит с историей, совсем ни как. Потому как НАТО создавалось против СССР. И если заменить ОВД на СССР, то он прав.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +2
          Вчера, 18:39
          ну так и скажи, мы НАТО 80 лет мечтает уничтожить РОССИЮ
          а если совсем точно, то сколько мы существуем столько хотят нас уничтожить
    15. Stoned Alone Ранг пользователя
      Stoned Alone
      +4
      Вчера, 17:09
      "Знаю, что сейчас начнется мегаистерика, но я горжусь тем, что я гей", — написал Ринкевич
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Вчера, 17:47
        Цитата: Stoned Alone
        "Знаю, что сейчас начнется мегаистерика, но я горжусь тем, что я гей", — написал Ринкевич

        У нас бы его посадили за пропаганду ЛГБТ, а там такие типы возглавляют государства wink
        1. Stoned Alone Ранг пользователя
          Stoned Alone
          +1
          Вчера, 17:52
          это целенаправленная политика проталкивать их во власть
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Вчера, 19:03
        Цитата: Stoned Alone
        но я горжусь тем, что я гей", — написал Ринкевич

        Быть геем еще не означает быть гением ума.
      3. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Вчера, 20:04
        А с чего и у кого должна начаться истерика, что какой-то хмырь гордится тем, что он геюга? laughing
    16. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Вчера, 17:29
      Маск: Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания Организация Варшавского договора прекратила свое действие

      Вообще-то в жизни было всё наоборот. Варшавский Договор появился в ответ на создание наты.
      Учите матчасть, или наберите более квалифицированных и знающих экспертов.
      Достаточно просто сравнить даты создания и математика первого класса.
    17. Z_пчелка_Z Ранг пользователя
      Z_пчелка_Z
      +2
      Вчера, 17:36
      Может устроить им наконец то, о чем они тридцать лет умоляют и решить окончательно прибалтийский вопрос...
    18. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Вчера, 17:43
      Прикольно слушать, когда какой-то подзаборный политик начинает поучать Маска. Он сам-то понимает, что говорит,?
    19. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Вчера, 17:46
      Блок НАТО существует только для того, чтобы обеспечить заказами ВПК США.
      Никакой защитной рои он не играет.
    20. Техник_Харлан Ранг пользователя
      Техник_Харлан
      +1
      Вчера, 17:48
      Это какой-то серый латвиец что-то Илону Маску решил объяснить? Чудны дела Твои, Господи...
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Вчера, 18:06
        Цитата: Техник_Харлан
        Это какой-то серый латвиец что-то Илону Маску решил объяснить? Чудны дела Твои, Господи...

        во во, этот гавс гавс чего президент? кого президент?
    21. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +2
      Вчера, 18:04
      "Россия и другие враги свободного мира"
      Латвия как апофеоз свободного мира, по ходу "свободный мир" это сегодняшнее название фашизма.
      Россия враг фашизма и странам насаждающим фашизм НАТО не поможет, с ним или без всё равно сдохните
    22. cniza Ранг пользователя
      cniza
      0
      Вчера, 19:05
      Как понятно, латвиец говорит о России, которая не дает распространятся на своей территории "демократическим ценностям".


      Надеюсь , что никогда не допустит эту заразу на нашу территорию...
      1. Strannik96 Ранг пользователя
        Strannik96
        0
        Вчера, 19:51
        . Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс «объяснил» Илону Маску смысл существования НАТО
        Смысл простой - защита содома и Гоморры и персонально - гомиков
    23. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      0
      Вчера, 20:00
      Зашебись был балтийским и европейским политиком - доступ к герычу 24 / 7
    24. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Вчера, 20:32
      Milý Edgars, tvé znalosti jsou velmi pochybné. Jak může být Rusko nepřítel Demokracie, když nejvíce Ukrajinských utečenců, asi 7 milionů utíká před Banderovským režimem právě do Ruska a ne do západní fašistické Evropy. Musk se z hlupáky bavit nebude, musíš se moc učit.
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        0
        Вчера, 20:32
        Дорогой Эдгарс, ваши знания весьма сомнительны. Как Россия может быть врагом демократии, когда большинство украинских беженцев, около 7 миллионов, бегут от режима Бандера в Россию, а не в западную фашистскую Европу. Маск не будет притворяться дураком, вам придется многому научиться.
    25. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
      pavel.tipingmail.com
      0
      Вчера, 21:05
      Основная причина существования НАТО - не только внешняя угроза, но и купирование внутренних угроз, к которым в потенциале может быть отнесена Германия.
    26. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 21:17
      Предыдущее поколение прибалтийских политиков было явно мудрее. Литва даже в период немецкой оккупации не спешила занимать Вильно, понимая, что чаша весов может склониться в пользу СССР.
      Беспринципно в Великую Отечественную вели себя эстонцы, почему им этого не припомнили, вопрос к Иосифу Виссарионовичу и его окружению.
      А вот у нынешних политиков в Прибалтике разум и дальновидность отсутствуют почти напрочь.

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