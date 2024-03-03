. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс «объяснил» Илону Маску смысл существования НАТО

Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания Организация Варшавского договора прекратила свое действие

Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс знает причину существования Североатлантического блока, хотя организации, против которой он создавался, на сегодняшний день уже не существует. Этим "знанием" латвийский лидер решил поделиться с Илоном Маском.Американский миллиардер выступил за расформирование НАТО заявив, что не понимает смысл существования альянса, если той организации, против которой он и создавался, уже давно нет. Речь идет об "Организации Варшавского договора", прекратившей свое существование вместе с Советским Союзом. Тем более, что часть стран Восточной Европы уже присоединились к НАТО.- написал Маск в своей сети Х.Смысл существования блока НАТО Маску решил объяснить латвийский президент Эдгарс Ринкевичс. По его словам, хотя Организация Варшавского договора и развалилась, но главный враг "свободного мира" все еще существует. Как понятно, латвиец говорит о России, которая не дает распространятся на своей территории "демократическим ценностям".- заявил латвийский президент.Под другими врагами "свободного мира", он имел, скорей всего, Китай, КНДР и Иран. В общем, новую "ось мирового зла".