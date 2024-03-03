Кубинский президент: Израиль развязал Холокост против палестинского населения сектора Газа

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Кубинский президент: Израиль развязал Холокост против палестинского населения сектора Газа

Израильские военные превратили сектор Газа в огромный концлагерь под открытым небом, крупнейшую в мире тюрьму, где находятся в заключении около двух миллионов палестинцев. Этих людей по приказу властей еврейского государства регулярно подвергают варварским бомбардировкам.

Такое заявление сделал кубинский президент Мигель Диас-Канель.



По мнению лидера Острова Свободы, Израиль развязал самый настоящий Холокост против палестинского населения сектора Газа. Политик призвал Тель-Авив немедленно прекратить все эти преступления.

Хватит жестокости! Хватит издевательств! Хватит безнаказанности!

- считает Диас-Канель.

Глава Кубы горячо осудил использование Соединенными Штатами права вето при голосовании в Совбезе ООН по вопросу прекращения огня га Ближнем Востоке. Блокирование американцами этой резолюции Диас-Канель назвал «лицемерием империалистов». По его словам, США выступают соучастниками варварских действий, совершаемых Израилем в отношении палестинцев. Кубинский лидер заявил, что, подрывая мир и стабильность в ближневосточном регионе, Вашингтон делает это во всем мире.

Диас-Канель уже не впервые называет Холокостом действия израильских военных в отношении палестинского населения анклава. Поводом для этого стала атака ЦАХАЛ на мирных жителей района Ан-Наблуси в городе Газа 29 февраля во время раздачи гуманитарной помощи, которая привела к массовым жертвам.


Двумя днями ранее президент Кубы заявил, что жители островного государства и представители компартии Кубы выйдут на улицы для участия в акции в поддержку народа Палестины. Мероприятие состоялось 2 марта.

  • https://www.presidencia.gob.cu/
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21 комментарий
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    -7
    Вчера, 16:32
    Демонстрация это мелочь-пошли кубинские войска-в помощь палестинцам
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Вчера, 16:41
      Демонстрация это мелочь-пошли кубинские войска-в помощь палестинцам

      Когда-то кубинцы воевали по всему миру за идеалы кубинской революции, но с благословения СССР и Китая и под их прикрытием... Вряд ли сегодня тем же кубинцам следует ожидать того же от КНР или РФ...
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      -8
      Вчера, 16:42
      Демонстрация это мелочь-пошли кубинские войска-в помощь палестинцам

      Кубе будет сейчас не до отправки войск в Палестину.
      Под боком находится страна с равной по численности с Израилем еврейским населением, которые точно не оставят без внимание такое высказывание и чего доброго начнут военные действия против кубинцев только лишь за одно это высказывание. soldier
      1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        +3
        Вчера, 17:37
        Штаты уже не раз это пробовали: и что?
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          -3
          Вчера, 17:50
          Штаты уже не раз это пробовали: и что?

          Штаты слабаки в отличие от Израиля. laughing

          А вот Израиль уже всем тем, кто с их позицией не согласен, включая Россию, пригрозил ответными действиями. Вот такая она "справедливая точка зрения" по-израильски, если кто-то не желает её принимать. angry
          1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
            Иезекиль 25-17
            -1
            Вчера, 18:44
            От Гаваны до Маями миль 120, а до Тель Авива 10 948 км. Израилю не снести кипу кипа сию.
    3. korwalol Ранг пользователя
      korwalol
      +7
      Вчера, 16:44
      Причем здесь кубинскме войска, если арабы помочь не могут или не хотят.
    4. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Вчера, 17:39
      Вы бы лучше сами пошли в бой, костя 1! Вон Вы какой смелый!
  2. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +8
    Вчера, 16:35
    Пора вернуть слову холокост родное значение "самосожжение" еврейцы перевернули смысл слова. Не было такого у их племени.
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Вчера, 17:32
      Да уж. Израильтяне с большим удовольствием жгут других.
  3. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +11
    Вчера, 16:44
    Израиль (высшее руководство), сам того не желая, испачкал/запачкал свой придуманный для личного использования Холокост. Теперь впредь это слово будет использоваться против самого еврейства в целом.

    Молодцы, кубинцы"! Как и остальные нормальные латиносы!
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Вчера, 16:55
      Цитата: alystan
      Израиль (высшее руководство), сам того не желая, испачкал/запачкал свой придуманный для личного использования Холокост.

      Только это слово должны писать со строчной (малой буквы), ведь это не имя собственное, мы же не пишем слово "геноцид" с заглавной (большой буквы).
  4. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +10
    Вчера, 16:50
    Вот, палестинцы не ангелы, у них свои грехи. Но то, что творит Израиль - это просто, на мой взгляд, далеко за гранью Добра и Зла. Он творит это не только сейчас, но и всё время с начала своего основания. Создаётся ощущение, что израильским властям позволено буквально всё, а что не позволено, то они всё равно сделают. При этом, что наиболее отвратительно, любое своё подлое деяние Израиль, мы сейчас оставим за скобками действия некоторых арабских стран, работающих с ним в одной упряжке по истреблению палестинцев, оправдывает тем, что евреи - жертвы Холокоста. Им можно всё. Кстати, об этой величайшей кровавой преступной афёре, направленной на выкачивание денег из различных стран и организаций, блестяще написано в книге "Индустрия Холокоста" Нормана Финкельштейна. Сегодня для государства Израиль Холокост - это бизнес. Как организация этого стращного преступного деяния была когда-то бизнесом и для Федеральной Резервной Системы, частной лавочки еврейских банкиров, основанной в 1913 году. Финансирование Гитлера и НСДАП еврейским капиталом - это совсем не шутки.

    Поэтоум то, что мы наблюадем сегодня в Палестине - это снова бизнес, это снова Холокост, только наоборот. Как бизнесом, этакими кровавыми проектами по заколачиванию новых капиталов, были геноциды жителей Вьетнама и Югославии, и Ирака. Мы же, надюсь, понимаем, что деньги на эти преступные проекты шли всё оттудаже из Федеральной Резервной Системы, шли из банков Ротшильдов... Откровенно говоря, я не думаю, что Израиль переживёт ближайшее десятилетие. Он - зависимое государство, его благополучие зависит от США. А Америка нынче не в тузах. И потом, за всё надо платить. Израиль откровенно напомианет Третий Рейх, а сами израилитяне - его граждан. Их системное высмеивание вклада армии СССР в победу над гитлеровской Германией больше не выглядит нелепой случайностью. Это система. После Гайдаров, Чубайсов и прочих Фридманов, замешанных на Авенах и Коломойских, приправленных Рабиновичами - не может быть сомнений, что идеи ХАБАД выходят далеко за зарабатывание на Холокосте 1933-1945 годов, геноциде арабов в Палестине и других народов, но простираются до целенаправленного истребления народов России и Украины.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Вчера, 17:56
      Цитата: Vladlous
      Сегодня для государства Израиль Холокост - это бизнес.
      Один из инструментов выкачивания денег из Германии. И не только wink
  5. Rand-76
    Rand-76
    +4
    Вчера, 17:15
    Военные преступления Израиля ни для кого не секрет!
  6. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    +5
    Вчера, 17:22
    Viva Cuba! Patria o muerte!! good love soldier
    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Вчера, 17:53
      "El pueblo unido jamás será vencido!" good
  7. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    Вчера, 17:34
    Кубинский президент: Израиль развязал Холокост против палестинского населения сектора Газа

    Это лишний раз указывает на то, что самый злейший надсмотрщик сам бывший "раб".
    Кто пострадал, тот и других не щадит.
    Хотя есть и исключение, как в любом из правил.
    Сколько бы не страдал Русский народ, он не опускается до геноцида. request
    Все наши враги цветут и здравствуют, и снова нам в "суп плюют". sad
  8. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Вчера, 17:36
    Резко, но справедливо...
  9. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    -1
    Вчера, 19:02
    Israel is evil. The state of Israel is behaving as 'Rabid Zombies': No ethics, morality, human values, gratitude, courtesy.

    Netanyahu is responsible for the genocide of 30,000 arabs. In 2024, it is not possible to conduct 'Nurenberg type trials'.
    ICJ is also biased. Netanyahu has the blessings to CIA & Pentagon to conduct the genocide.

    Ordinary people around the world is wishing for the death of Netanyahu as well as the 'evil state' of Israel.
    Nethanyahu should be killed & Israel should be dismantled for protecting the further journey of human civilisation.

  10. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    -1
    Вчера, 20:45
    У кубинского президента, правнука астурийца, очень сложная ситуация в жемчужине Антильских островов. Я не знаю, как долго они смогут продержаться. Ситуация с продовольствием идет к катастрофе. Без помощи России и Китая она рухнет в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Им срочно нужна продовольственная помощь.

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