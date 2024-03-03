Кубинский президент: Израиль развязал Холокост против палестинского населения сектора Газа

Израильские военные превратили сектор Газа в огромный концлагерь под открытым небом, крупнейшую в мире тюрьму, где находятся в заключении около двух миллионов палестинцев. Этих людей по приказу властей еврейского государства регулярно подвергают варварским бомбардировкам.Такое заявление сделал кубинский президент Мигель Диас-Канель.По мнению лидера Острова Свободы, Израиль развязал самый настоящий Холокост против палестинского населения сектора Газа. Политик призвал Тель-Авив немедленно прекратить все эти преступления.- считает Диас-Канель.Глава Кубы горячо осудил использование Соединенными Штатами права вето при голосовании в Совбезе ООН по вопросу прекращения огня га Ближнем Востоке. Блокирование американцами этой резолюции Диас-Канель назвал «лицемерием империалистов». По его словам, США выступают соучастниками варварских действий, совершаемых Израилем в отношении палестинцев. Кубинский лидер заявил, что, подрывая мир и стабильность в ближневосточном регионе, Вашингтон делает это во всем мире.Диас-Канель уже не впервые называет Холокостом действия израильских военных в отношении палестинского населения анклава. Поводом для этого стала атака ЦАХАЛ на мирных жителей района Ан-Наблуси в городе Газа 29 февраля во время раздачи гуманитарной помощи, которая привела к массовым жертвам.Двумя днями ранее президент Кубы заявил, что жители островного государства и представители компартии Кубы выйдут на улицы для участия в акции в поддержку народа Палестины. Мероприятие состоялось 2 марта.

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