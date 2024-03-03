«Наши резервы стремительно стареют»: в случае войны чешская армия может остаться без воинского запаса

На случай серьезного кризиса нам необходимо создать достаточный размер резерва

Большинство из них находятся уже не в лучшей физической форме и состоянии здоровья, не умеют управлять современной боевой техникой и вооружением. Но их можно обучить быстрее, чем нынешнее молодое поколение, вообще не имевшее базовой военной подготовки

Наши резервы стремительно стареют

Полный переход чешской армии на профессиональную основу привел к тому, что в случае начала войны вооруженные силы страны смогут заменять выбывших из строя только за счет мужчин, возраст которых уже перешагнул за 40 лет. При этом каждый год будет нарастать старение воинского запаса, подготовленного в прежние времена.- заявил начальник Генштаба армии Чехии генерал-лейтенант К. Карел Ржека.Как указывается в издании CZDefence, до перехода к профессиональной армии в 2005 году срочную службу в 1993-2004 годах прошли 330 тыс. чел. Однако их можно считать лишь «частично пригодным резервом», так как их возраст сейчас составляет 40-50 лет.- говорится в издании.Поясняется, что резерв начнет очень быстро уменьшаться, начиная с 2033 года, когда бывшие призывники начнут достигать 60-летнего возраста и в связи с этим будут выбывать из воинского запаса. К 2043 году из 330 тыс. бывших солдат срочной службы уже никого не останется.- делается вывод в издании.