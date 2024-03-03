«Наши резервы стремительно стареют»: в случае войны чешская армия может остаться без воинского запаса

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«Наши резервы стремительно стареют»: в случае войны чешская армия может остаться без воинского запаса

Полный переход чешской армии на профессиональную основу привел к тому, что в случае начала войны вооруженные силы страны смогут заменять выбывших из строя только за счет мужчин, возраст которых уже перешагнул за 40 лет. При этом каждый год будет нарастать старение воинского запаса, подготовленного в прежние времена.

На случай серьезного кризиса нам необходимо создать достаточный размер резерва

- заявил начальник Генштаба армии Чехии генерал-лейтенант К. Карел Ржека.



Как указывается в издании CZDefence, до перехода к профессиональной армии в 2005 году срочную службу в 1993-2004 годах прошли 330 тыс. чел. Однако их можно считать лишь «частично пригодным резервом», так как их возраст сейчас составляет 40-50 лет.

Большинство из них находятся уже не в лучшей физической форме и состоянии здоровья, не умеют управлять современной боевой техникой и вооружением. Но их можно обучить быстрее, чем нынешнее молодое поколение, вообще не имевшее базовой военной подготовки

- говорится в издании.

Поясняется, что резерв начнет очень быстро уменьшаться, начиная с 2033 года, когда бывшие призывники начнут достигать 60-летнего возраста и в связи с этим будут выбывать из воинского запаса. К 2043 году из 330 тыс. бывших солдат срочной службы уже никого не останется.

Наши резервы стремительно стареют

- делается вывод в издании.

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    49 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Вчера, 16:48
      «Наши резервы стремительно стареют»

      По моему, это же можно сказать про любую из европейских армий... Наша не исключение... И мне почему-то кажется, что настоящее будущее человечества нужно всё таки искать на Востоке, а не на Западе... Но может я и не прав... А впрочем, Россия всё равно находится посередине...
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +4
        Вчера, 16:53
        Вы совсем не правы, у нас есть достаточное количество срочников, прошедших достаточно серьёзную подготовку. Плюс не очень то и старые кадры имеющие опыт недавних боевых столкновений. Плюс контингент прошедший СВО. Это значительные резервы, по сравнению с гейропами.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Вчера, 16:56
          Извините, но здесь речь идёт не о количестве резерва, а о его старении... Под ружьё можно поставить хоть всю страну, но от этого армия моложе не станет... Демография штука конкретная...
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            +3
            Вчера, 17:03
            А я Вам про что. Просто имел разговоры с молодыми ребятами которым ещё и нет 30-ти, отслужившим ВДВ. Кто остался на сверхсрочке, и сейчас на СВО, кто то был мобилизован.
            А вообще то на СВО по вашему сейчас одни старики??? Где вы сегодня видите старение резервов в России.
            1. bayard Ранг пользователя
              bayard
              +1
              Вчера, 20:24
              Цитата: ВАМ
              Где вы сегодня видите старение резервов в России.

              Призыв на срочную службу невелик , срок службы МАЛ и не даёт хорошей подготовки и навыкам закрепиться .
              Думаю срок службы надо увеличить .
              Лучше сразу до 3 лет . Как в СССР на пике боеготовности нашей Армии , или как в Израиле , где нужно постоянно иметь и боеготовую армию и большой хорошо подготовленный резерв .
              В нашем случае численность ежегодного призыва можно не увеличивать , просто увеличить длительность этой службы до 3-х лет и мы получим вполне профессиональную армию призывников . Кроме армии контрактников .
              И очень качественный резерв .
              1. ВАМ Ранг пользователя
                ВАМ
                0
                Вчера, 20:42
                Ну не знаю я видел вполне себе ребят, и после службы в год в ВДВ. А по поводу трёх лет. Ну призовете Вы ребят не очень то и годных, как всегда. А при этом другие оксворды, шмоксвурды. И сразу в зам министра. Не в этом дело надо, чтоб служба в армии была поставлена на такой престиж!!! В армии не был, на гос службе или быть избранным и не мечтай. В лучшем случае лет через так 25-30 если заслужил. На руководящих должностях в Гос. корпорациях также.
                1. bayard Ранг пользователя
                  bayard
                  +1
                  Вчера, 22:14
                  Цитата: ВАМ
                  Не в этом дело надо, чтоб служба в армии была поставлена на такой престиж!!! В армии не был, на гос службе или быть избранным и не мечтай.

                  И бесплатное обучение в ВУЗе после службы .
              2. valek97 Ранг пользователя
                valek97
                -1
                Вчера, 21:21
                И кто содержать их будет? РФ с контрактниками мягко скажем, "упала", что те, кто обучался и получал преференции отказались служить, им штрафных санкций не было и пришлось мобилизацию проводить.
                1. bayard Ранг пользователя
                  bayard
                  +1
                  Вчера, 22:16
                  Цитата: valek97
                  И кто содержать их будет?

                  Государство .
                  Цитата: valek97
                  РФ с контрактниками мягко скажем, "упала"

                  Текст Присяги поменять , взяв за основу советскую .
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Вчера, 17:12
          С кем собирается воевать Чехия?
          Она со всех сторон окружена странами Евросоюза.
          Чехия собирается воевать с Евросоюзом? fool wassat laughing lol good fool
          1. Kwasar9000 Ранг пользователя
            Kwasar9000
            +2
            Вчера, 17:29
            Представьте на минуту, что Украину действительно разделили. И что? У многих стран резко возникнет желание "вернуть своё". Например, Германия вспомнит о том, что имеет право на Чехию (или, как минимум, на её часть). И плевать, что обе страны в НАТО, вон Греция с Турцией, по сути, из этой войны и не выходят более полувека. Как-то так!
          2. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            +2
            Вчера, 19:47
            Да и не требуется от них воевать особо, ещё немного переусердствуют и прилетят к ним Калибры или Кинжалы с термоядерными боеголовками и их история на этом закончится. Они недалеки от этого, увы.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +7
        Вчера, 16:56
        Полный переход чешской армии на профессиональную основу привел к тому, что в случае начала войны вооруженные силы страны смогут заменять выбывших из строя только за счет мужчин, возраст которых уже перешагнул за 40 лет. При этом каждый год будет нарастать старение воинского запаса, подготовленного в прежние времена.

        Заскулили чехи, немцы заскулили,
        И поляки тоже начали реветь,
        -"Мы к войне стремились, мы войны хотели,
        только лишь бы кто-то, чтобы нам смотреть". angry
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          0
          Вчера, 18:47
          Вот именно. И заскулили как по команде. Хором. what Подозрительно это. А не пудрят ли они нам мозги?
      3. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +4
        Вчера, 17:04
        На востоке старение не менее стремительное, японцев так чуть не каждый год минус миллион, и это при их продолжительности жизни. Да и на юге тоже постепенно люди стареют, раньше было по 5-6 детей, теперь 2-3. Урбанизация убивает демографию, города вообще никогда не воспроизводили население
        1. valek97 Ранг пользователя
          valek97
          0
          Вчера, 21:25
          хватит продвигать клише про урбанизацию! У нас нет площадей для выращивания достаточного количества потомства и материальных ресурсов в городе. Это в деревне при царе можно было пойти. сделать избушку семьей, пойти выкорчевывать поле и сеить всю жизнь. Сейчас 1-2 комнатные квартиры, государство не достаточно применяет своих регуляторных прав на стимулирование строительного комплекса (все выгоды ипотеки и всего остального оседают у банкиров и олигархов)
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            0
            Вчера, 21:31
            Я в целом согласен, что жилье - социально значимый товар и цены на него должны регулироваться, но даже если запретить строить меньше чем 4 комнаты, то всё равно больше 3-х детей мало кто будет заводить. Нынче университет в 24 года заканчивают, много таких великовозрастных олухов не потянуть.
            1. valek97 Ранг пользователя
              valek97
              0
              Вчера, 21:37
              А чтобы заводить больше 3 детей, надо поднимать вопрос на гос уровне и среди "капиталистов", хотите взрыва 17 года? Если нет, извольте платить местным жителям зарплаты и не надо завозить столько приезжих. Мы можем справляться автоматизацией, концетрированно рабочими. Но невнятная политика, все брошено на самотек, мол само рассосется. Не рассасывается. В частности государство могло бы пойти на встречу женщинам, рожают ребенка для государства по контракту, государство изымает и дает вознаграждение. Но даже по примерным прикидкам, государство у нас разорится, если по 300 тыс детей в год сверх плана, то каждый год на 1 поколение выделять по МРОТ - 72 млрд рублей. А вот если бы были искуственные матки, тогда можно было бы уже планировать сколько, когда и какого населения у нас будет.
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Вчера, 18:59
        А откуда возьмется резерв-от. однополых семей?
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +7
      Вчера, 16:55
      А с кем чехи собрались воевать? Если у кого в Европе и есть взаимные территориальные претензии, то чехи просто молча раздвинут ноги. Как Урсула скажет. И фермеры у них не пассионарные.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +3
        Вчера, 16:59
        В последний раз чехи самостоятельно воевали в период Гуситских войн. О какой пассионарности речь? В энциклопедии начала 20 века их за миролюбие называли Голубиным народом.
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +4
          Вчера, 17:06
          Вот сколько раз разжевывалась на нашем сайте тема поведения чехов в период гитлеровской оккупации, то вроде как не было даже исторических упоминаний об актах промышленного саботажа. Все чехи встали к станкам и делали оружие против нас.
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            +1
            Вчера, 18:41
            Цитата: Младший рядовой
            Все чехи встали к станкам и делали оружие против нас.

            Вот делать оружие - они готовы, а воевать самим - нет. Только чужими руками. Зато их президент такой бойкий...вот пусть и попробует сам в армии сейчас послужить.
            1. Младший рядовой Ранг пользователя
              Младший рядовой
              +1
              Вчера, 18:55
              А вот как к ним относиться в перспективе? Дать свободу? Она у них уже была в социалистические времена. Вопрос на самом деле не прост.
              1. Егоза Ранг пользователя
                Егоза
                +1
                Вчера, 19:05
                Цитата: Младший рядовой
                А вот как к ним относиться в перспективе?

                Полный игнор. А вот пусть придут и сами попросятся "в друзья", а мы посмотрим на их поведение.
                1. Младший рядовой Ранг пользователя
                  Младший рядовой
                  0
                  Вчера, 19:25
                  Игнор в политике не допустим. Здесь либо они на нас будут свои силы тратить, или на Китай, или на США. Все эти разновидности украины крутятся вокруг обычной политики. Фиолетовы они.
              2. alexoff Ранг пользователя
                alexoff
                0
                Вчера, 21:33
                Раз они хорошо у станков стоят, то пусть эти станки на нас работают. А если не на нас, то значит мы мало младших братьев воспитываем подзатыльниками
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Вчера, 16:58
      Воевать некому , вся молодёж в Германиях и Англиях батрачит.
    4. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +3
      Вчера, 17:01
      Я вообще не понимаю, зачем им армия.. Дважды за последние 100 лет отказавшаяся защищать свою страну..
    5. Гаргон Ранг пользователя
      Гаргон
      +3
      Вчера, 17:02
      Чехи это вообще предатели высшего класса На Гитлера работали (сдавшись сразу ) Теперь вот на госдеп
      Наши воры любят там в Чехии отсиживаться и скупать все там bully
      Чехославакия одним словом хе хе
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +3
      Вчера, 17:15
      ДБ, в случае войны чешская армия быстро останется без Чехии.
    7. Z_пчелка_Z Ранг пользователя
      Z_пчелка_Z
      +2
      Вчера, 17:32
      Не успеют... Хозяева их отправят на убой раньше, чем они предполагают.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Вчера, 17:33
      С кем воевать то-убогие-собрались? laughing
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Вчера, 17:52
      Неужели чехи собираются воевать? Во всех войнах они только руки к верху поднимали. И вообще, зачем им армия? wink
    10. Altmann Ранг пользователя
      Altmann
      +2
      Вчера, 17:58
      Я прочитал ваше обсуждение, ребята, сохраняйте спокойствие. Чехи никогда не будут воевать с Россией. Гитлер тоже это знал, и когда в 1937 году в Вене был мобилизован 4-й Hoch-und Deutschmeister полк. Лично Гитлер распорядился, чтобы ни один австриец чешского происхождения не мог записаться в немецкую армию, поскольку помнил, что во время великой войны 1914-18 годов чехи на русском фронте бежали в плен и сформировали боевую бригаду и в битве при Зборове ( 1-2 июля 1917 г.)
      Опять же, 8 марта 1943 года чехи сражались в бою под Соколовым, и здесь был награжден капитан. Ярошу присвоено звание Героя СССР. Откуда у вас были храбрые поляки?? Мы пошли на это, когда это было необходимо. Да, дома люди были морально сломлены.
      Но десантники из Лондона убили Гейдриха и сожгли Лежаки и Лидице.
      Не хочу здесь романтизировать, но большинство из нас по-прежнему пророссийски настроены, остальные напуганы и необразованны. Ты нам нравишься. am
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Вчера, 18:16
        Давайте быть проще. По Вашему, Вы отрицаете, что те же заводы Шкоды безропотно работали на нацизм?
    11. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Вчера, 18:22
      А зачем им воинский запас, он и в Первой и Второй мировой быстренько сдавались.
    12. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 19:02
      Вопрос ещё проще. В 80-е годы у нас не было учебника НВП (Начальной Военной Подготовки) из-за чего потери в ДРА были выше чем могли быть. Надо было заниматься теми, кто не пустил в школы готовые учебники НВП на основе учебника сержанта. И сейчас в школы ещё не попал учебник НВП на основе учебника сержанта мотострелковых войск. Пацифистами надо заниматься, а не проблемами Чехии.
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        0
        Вчера, 19:31
        Уже в начале 80-х были учебники. И как бы потери в ДРА были сосвсем не от отсутствия учебников в школах...
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          0
          Вчера, 19:34
          Не было у нас учебника. В теории он был, а на руках не было. Уже был спор об этом, пацифисты(предатели) на тот момент в СССР победили. Только вы этого не заметили.
          А потери они всегда многогранны, "..У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота..".
          1. курвиметр Ранг пользователя
            курвиметр
            0
            Вчера, 19:50
            Спорить не хочу, но учебники были и достаточно толковые.
            1. СергейАлександрович Ранг пользователя
              СергейАлександрович
              0
              Вчера, 19:53
              У меня не было учебника, на руках не было, а вы можете фантазировать сколько заблагорассудится. И сейчас в столь сложный момент их нет. Ничего не меняется. Позиция Министерства Образования что тогда, что сейчас, как минимум требует пристального внимания.
              Даже припоминаю, как наша классная руководительница возмущалась и говорила, что такой учебник детям давать нельзя, при этом сама посещала заграницу.
              1. курвиметр Ранг пользователя
                курвиметр
                0
                Вчера, 19:59
                laughing Я понял... Если у вас не было, значит их не было. И если у вас сейчас нет самолёта " на руках", то и самолётов нет wink
                1. СергейАлександрович Ранг пользователя
                  СергейАлександрович
                  0
                  Вчера, 20:01
                  Ничего ты не понял, учебника на руках не было. Была шагистика и разборка-сборка АК.
    13. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Вчера, 19:11
      Цитата: Младший рядовой
      тема поведения чехов

      Может быть не всё так однозначно ? А 1-й чехословацкий корпус в составе Красной Армии ?
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Вчера, 19:42
        Не хочется особо размусоливать эту тему, о которой сто раз сказано, но политика Чехии, которую униженно назвали протекторатом Богемии и Моравии, не имела никакой политической силы.
    14. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Вчера, 20:25
      О чём чехам печалитьс? он же в окружении союзников. Никто нкогда на чехов не нападёт. Ну только если негры да арабы из Франции с Германией.
    15. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Вчера, 21:08
      Оно им надо? У них опыт огромный сдаться, а потом служить верой и правдой захватчикам, а вот когда захватчика Россия раздолбает, тогда чехи поднимут восстание, но только после капитуляции, ни днем раньше.
    16. тоже-врач Ранг пользователя
      тоже-врач
      0
      Вчера, 21:43
      Пишите, пожалуйста, по-русски. Нет такого выражения "воинский запас" применительно к живой силе.

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