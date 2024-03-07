О диктатуре пролетариата (трудящихся) и о движущей силе буржуазной контрреволюции 1985–1993
Введение
В предыдущих статьях [1–3] был вскрыт механизм контрреволюции. Была рассмотрена последовательность событий, приведших к реставрации капитализма. Вероятность случайного возникновения именно такой последовательности событий ничтожно мала.
Тем не менее не были вскрыты движущие силы контрреволюции, на которые опирались Горбачев и его клика. С этим имеет смысл разобраться. Рассмотрим один очень важный вопрос, связанный с тем, как диктатура пролетариата реализуется при строительстве социалистического государства, это обычно не связывают напрямую с диктатурой пролетариата.
Из дальнейшего будет видно, что вопрос о движущих силах буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. и упомянутый выше вопрос о диктатуре пролетариата оказались взаимосвязаны на практике, в связи с чем оба вопроса должны рассматриваться совместно.
Значение закона о выборах для диктатуры пролетариата
Для начала вспомним определение диктатуры пролетариата. Согласно БСЭ [4]:
«Диктатура пролетариата – власть рабочего класса, устанавливаемая в результате социалистической революции и имеющая целью построение социализма и переход общества к строительству коммунизма. Эта власть называется пролетарской потому, что руководящее положение в обществе и государстве занимает рабочий класс во главе с марксистско-ленинской партией, выступающий в союзе с крестьянством и др. демократическими слоями общества. Эта власть называется диктатурой потому, что она, осуществляя самую широкую демократию для трудящихся, использует силу, когда это необходимо, для подавления сопротивления эксплуататорских классов и пресечения деятельности враждебных социализму элементов».
Теперь можно идти дальше.
Функции и задачи диктатуры пролетариата описаны классиками марксизма-ленинизма, например, в работах [5–7] и в учебниках научного коммунизма [8]. Вот неполный список задач из одного из учебников [8], чтобы получить о них представление:
1) защита завоеваний социализма от покушений внешних и внутренних врагов;
2) ликвидация капиталистической собственности и установление общественной собственности на основные средства производства, организация на их базе социалистического производства;
3) постепенное социалистическое преобразование распыленного мелкого производства в городе и деревне;
4) планомерное развитие народного хозяйства, направленное на построение социализма и коммунизма, на повышение жизненного уровня трудящихся;
5) в сфере духовной жизни общую закономерность перехода к социализму составляет осуществление культурной революции, которая означает введение всеобщего народного образования, создание интеллигенции, преданной делу социализма, утверждение социалистической идеологии.
Понятно, что одна из важнейших задач диктатуры пролетариата – это защита социалистического отечества от внешних и внутренних врагов. С другой стороны, диктатура пролетариата представляет собой демократию для пролетариата [7]. Как неоднократно писал Ленин [9]:
«Две основные задачи (и, соответственно, две новые формы) классовой борьбы
при диктатуре пролетариата:
(1) подавление сопротивления эксплуататоров (и всякого рецидива, возврата к капитализму и к капиталистическим традициям).
(2) систематическое руководящее воздействие (тоже = борьба, но особого рода,
преодоление известного, правда, совсем иного сопротивления и совсем иного
рода преодоление) на всех трудящихся кроме пролетариев».
Опираясь на сказанное выше, можно рассуждать следующим образом. В силу того, что диктатура пролетариата является диктатурой по отношению к эксплуататорским классам, а по отношению к пролетариям, составляющих большинство населения, является демократией, диктатура пролетариата должна обеспечивать смену своих управляющих органов в результате выборов.
Но выборы должны проходить так, чтобы в управляющие государством органы попадал только пролетариат и союзные ему классы, классы эксплуататоров, а также непролетарские слои населения, должны быть исключены. Это второе требование необходимо для того, чтобы защитить диктатуру пролетариата от внутренних врагов и непролетарских слоев населения.
В силу сказанного понятно, что закон о выборах является одним из самых важных при практическом построении социалистического государства на основе диктатуры пролетариата.
К такому же выводу можно прийти с помощью следующего альтернативного рассуждения. Для этого обратимся прежде всего к понятию диктатуры (Д.). По определению диктатуры из БСЭ [4], вторая часть: «...(второе значение Д.) происходит концентрация власти в руках одного – диктатора, или нескольких лиц».
Теперь можно провести аналогию, когда говорят о диктатуре пролетариата, вся власть находится в руках одного класса – пролетариата. Одно из отличий диктатуры пролетариата от классического диктаторского режима является то, что власть принадлежит очень большому числу людей, практически – почти всему населению страны, подавляющему большинству.
Таким образом, закон о выборах играет двоякую роль в диктатуре пролетариата:
1. Обеспечивает демократизм советской власти, поскольку дает реальную возможность избираться подавляющему большинству населения, которое относится к пролетариату [7].
2. Обеспечивает защиту советской власти от проникновения в нее потенциальных внутренних врагов и непролетарских элементов. И если враждебные классы с течением времени исчезают достаточно быстро в процессе строительства социалистического государства, то непролетарские элементы сохраняются еще очень долго.
Именно этими двумя соображениями обеспечивается центральная роль закона о выборах в юридической системе социалистического государства.
Здесь я сделаю небольшое отступление.
Согласно классикам марксизма – пролетарий это тот, кто продает свою рабочую силу. Поэтому о диктатуре пролетариата можно говорить только на самых ранних стадиях социализма, пока ещё существуют эксплуататорские классы.
В процессе социалистических преобразований эксплуататорские классы изживаются, рабочие и крестьяне работают на предприятиях и земле, которая принадлежит им. В этом случае речь не идет о продаже рабочей силы, поэтому имеет смысл говорить о диктатуре трудящихся.
Таким образом, после социалистической революции на определенной ступени развития диктатура пролетариата перерастает в диктатуру трудящихся. Однако дальше с целью простоты я буду употреблять устоявшийся в СССР единый термин «диктатура пролетариата».
Закон о выборах может быть положен в основу классификации различных версий диктатуры пролетариата. В зависимости от того, как написан закон о выборах, возможны разные варианты диктатуры пролетариата. Советский закон о выборах – это один вариант диктатуры пролетариата. Китайский закон о выборах – это другой вариант диктатуры пролетариата.
Закон о выборах в позднем СССР. Сохранение диктатуры пролетариата в позднем СССР. Сравнение с законом о выборах в РФ
Согласно «Закону о выборах в Верховный Совет СССР» от 1978 года [10] мы имеем:
«...Статья 9. Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР
Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР принадлежит организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.
Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Избиратели дают наказы своим депутатам. Наказы вносятся на предвыборных собраниях избирателей. Порядок внесения, рассмотрения, учета и выполнения наказов устанавливается законом.
Статья 10. Расходы, связанные с проведением выборов в Верховный Совет СССР
Расходы, связанные с проведением выборов в Верховный Совет СССР, производятся за счет государства.
Кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР и избиратели не несут расходов, связанных с проведением выборов...»
Первая из этих статей указывает на общественные организации, которые могут выдвигать депутатов. Согласно этому закону выдвигать депутатов могут члены КПСС, профсоюзов, ВЛКСМ, кооперативных и других общественных организаций, трудовых коллективов, а также собраний военнослужащих по воинским частям. Все перечисленные организации являются общественными организациями пролетариата, соответственно, выдвигаемые депутаты должны принадлежать к пролетариям.
Вторая статья говорит, что кандидаты в депутаты не несут расходов, связанных с проведением выборов. Тем самым открыта реальная дорога к избранию любого человека, принадлежащего к классу пролетариата.
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что закон о выборах от 1978 года выполняет обе функции, которые требуются диктатуре пролетариата. Именно поэтому можно утверждать, что, несмотря на декларируемый на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущевым отказ от диктатуры пролетариата и переход к общенародному государству, по факту в СССР оставалось государство диктатуры пролетариата.
Здесь уместно сравнить закон о выборах при социализме и при капитализме. За основу закона о выборах при капитализме возьмем закон РФ [11]. Аналогичные статьи звучат следующим образом:
«Статья 6.
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также путем выдвижения их политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях») право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, списки кандидатов (далее – политические партии).
Статья 10.
2. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязаны создать избирательные фонды для финансирования своих избирательных кампаний.
Статья 45.
2. Оплата изготовления подписных листов осуществляется только из средств соответствующего избирательного фонда. Политическая партия, кандидат вправе начать сбор подписей избирателей со дня оплаты изготовления подписных листов...»
Итак, статья 6 часть 2 говорит, что кандидаты в депутаты могут выдвигаться как партиями, так и самовыдвигаться, что на первый взгляд более демократично, чем согласно закону о выборах СССР. Однако уже следующая статья 10 часть 2 говорит, что необходимо создавать избирательные фонды. И статья 45 часть 2 говорит прямо, что кандидату в депутаты придется понести материальные расходы.
И хотя минимальный доступ к эфиру в государственных средствах СМИ, а это около часа в день, государство предоставляет бесплатно, за остальное время и в негосударственных СМИ придется платить. Следовательно, организация выборов кандидата, а соответственно и их результаты, ставятся в прямую зависимость от толщины кошелька кандидата.
И таким образом ставится эффективный барьер на пути кандидатов в депутаты из пролетариев, т. е. на пути подавляющего большинства населения страны. Именно здесь проявляется классовая буржуазная суть этого закона, именно эти статьи устанавливают диктатуру буржуазии.
Поэтому, несмотря на видимую на первый взгляд демократичность буржуазного закона о выборах, по сути это антинародный закон. Зато он предоставляет народу полную свободу выбирать между К. Собчак и Д. Трампом.
Как писал Ленин в тезисах [9] по этому поводу: «Решение голосованием = все равны, «не считая» денег, капитала, частной собственности».
И далее там же: «Решение голосованием до конца было бы возможно при всеобщей добросовестности (ergo, уже в внеклассовом обществе), при отсутствии сопротивления эксплуататоров. = Утопия реформизма».
Закон о выборах Горбачева
1 декабря 1988 года правительством СССР во главе с М. С. Горбачевым был принят закон «О выборах народных депутатов СССР» [12]. Согласно этому закону избираться могли:
«Статья 9. Право выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР
Право выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР по избирательным округам принадлежит трудовым коллективам, общественным организациям, собраниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям, а выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР от общественных организаций – их общесоюзным органам, которые учитывают предложения по кандидатам в депутаты, поступившие от местных органов, низовых коллективов и членов этих организаций.
Статья 12. Расходы, связанные с выборами народных депутатов СССР. Материальное обеспечение выборов
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов народных депутатов СССР, производятся за счет государства.
Предприятия, учреждения и организации, государственные и общественные органы предоставляют в распоряжение избирательных комиссий помещения и оборудование, необходимые для подготовки и проведения выборов.
Кандидаты в народные депутаты СССР и избиратели не несут расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов».
Давайте обратим внимание на следующее обстоятельство.
Согласно этому закону кандидаты в депутаты могли выдвигаться трудовыми коллективами, общественными организациями, собраниями по месту жительства и воинским частям. В отличие от закона от 1978 года, здесь не приведены примеры общественных организаций, соответственно, это может быть любая организация, включая, например, общество филателистов. Также депутаты могли избираться собраниями по месту жительства.
Таким образом, в данном случае кандидат в депутаты не обязан принадлежать к пролетариату и не обязан защищать его интересы. Из закона о выборах убрана одна из важнейших функций диктатуры пролетариата – функция защиты государственной власти от проникновения в нее непролетарских элементов.
Основанием для введения такого закона была якобы необходимость ввести альтернативу единственному кандидату на выборах, который, как утверждают наши враги, назначался по приказу КПСС. Однако в законе о выборах СССР от 1978 года ничего не говорится о том, что кандидат должен быть один. Такова была правоприменительная практика.
Таким образом, для того чтобы на выборах было несколько альтернативных кандидатов, совсем не обязательно было переписывать закон. Достаточно было изменить правоприменительную практику этого закона. Например, можно было организовать дело так, чтобы один кандидат выдвигался от трудового коллектива, один от КПСС, один от профсоюзов.
Природа движущей силы контрреволюции
Для контрреволюционеров было очевидно, что удержать власть небольшому числу лиц не удастся. В качестве примера можно было бы вспомнить Н. С. Хрущева. Необходимо было найти опору среди населения СССР. Однако в СССР было построено бесклассовое общество еще задолго до 80-х годов. Тем не менее среди сотен миллионов населения всегда можно найти недовольных. Крайний пример – диссиденты. Однако диссидентов было настолько мало, и они не пользовались совершенно никаким авторитетом в советском обществе, что говорить о них как о движущей силе контрреволюции было нельзя.
Решение было найдено в искусственном создании такого слоя. Одним из основных законов, закладывающим основы опорного слоя в обществе, изданных коммунистами-ренегатами, стал закон «О кооперативах», принятый в 1988 году [13].
Как пишет Ленин в своей работе [7]:
«...Мы не утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных лиц, а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Но, во-первых, для этого не нужна особая машина, особый аппарат подавления, это будет делать сам вооруженный народ с такой же простотой и легкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает дерущихся или не допускает насилия над женщиной. А, во-вторых, мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их...»
Такие люди в СССР действительно были исключением.
В СССР были и другие антисоциалистические элементы, кроме диссидентов. Например, явные: в виде спекулянтов, тунеядцев. Были и нестойкие люди, антисоциалистические склонности которых не проявлялись именно потому, что большинство народа поддерживало советскую власть. По этой причине до прихода к власти шайки Горбачева они не представляли серьезной угрозы социалистическому обществу, и борьба с ними велась в основном либо на уровне административного законодательства, либо их просто высмеивали.
Что же произошло с приходом к власти клики Горбачева?
Закон «О кооперативах» [13] позволил объединиться антисоциалистическим элементам, которые были до этого рассеяны по разным слоям советского общества, в единый слой кооператоров, организоваться, получить решающее экономическое преимущество над социалистическими силами и на этой основе перейти к политической борьбе, которая была поддержана Горбачевым соответствующим законом о выборах [12], упомянутым выше. В процессе расхищения социалистической собственности, в междоусобной конкурентной борьбе у них воспитывали «новое мышление» в буржуазном духе.
Для подтверждения вышесказанного давайте рассмотрим некоторые статьи из этого закона [13]. Для начала взгляните на планирование деятельности кооперативов:
«Статья 17. Основы хозяйственной деятельности кооператива
3. Хозяйственно-производственные взаимоотношения кооператива с государственными, кооперативными и иными общественными предприятиями, организациями и гражданами- потребителями его продукции (работ, услуг), поставщиками материально-технических ресурсов, все его хозяйственные операции осуществляются только на договорных началах. Договор – единственный правовой и экономический документ, регулирующий все указанные хозяйственно-производственные взаимоотношения кооператива.
Заключение договоров, включая выбор партнеров по договорам, является исключительной компетенцией кооператива...
Вмешательство государственных и кооперативных органов управления и должностных лиц в установление и осуществление договорных отношений между кооперативом и другими предприятиями, организациями и гражданами не допускается.
Статья 18. Планирование
1. Кооператив самостоятельно планирует свою производственно-финансовую деятельность и социальное развитие коллектива... Основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями продукции (работ, услуг) и поставщиками материально-технических ресурсов.
2. Кооператив имеет право добровольно принимать на себя исполнение государственных заказов...»
В этих статьях говорится, что кооператив не обязан быть частью народно-хозяйственного плана страны и может жить, как ему угодно, по своим собственным планам. Если, конечно, найдет с кем заключить соответствующий договор. Подобное обстоятельство было нормальным для 20-х годов XX века, когда еще была безработица, когда плановое хозяйство еще не охватывало всю страну. Однако в СССР 80-х годов существовал развитый народнохозяйственный комплекс. При этом по другим статьям этого закона (одну из них мы приведем позже) кооперативы наделялись огромными правами по возможности взаимодействия с советскими предприятиями, выполняющими госплан.
Посмотрим, что закон говорит об оплате труда таких работников:
«Статья 20. Доходы и их распределение
1. ...Распределение валового дохода на производственно-социальное развитие, а также оплату труда является исключительным правом общего собрания членов кооператива...
2. Отчисления в централизованные фонды и резервы союзов (объединений) кооперативов производятся по долговременным стабильным нормативам. Нормативы отчислений устанавливаются на демократической основе собраниями представителей кооперативов...
Статья 25. Труд и его оплата
2. ...Индивидуальные заработки членов кооператива определяются их трудовым вкладом и размером той части его валового дохода, которая направляется на оплату труда...»
В этой статье фактически говорится, что размер зарплат кооператоров не ограничен. В то время, когда зарплата инженера на госпредприятии составляла около 100 рублей, зарплата кооператоров могла быть миллионы рублей.
Посмотрим на возможность торговли с заграницей:
«Статья 28. Внешнеэкономическая деятельность кооператива
1. Кооперативы и их союзы (объединения) активно участвуют во внешнеэкономической деятельности...
2. Кооперативам... в установленном порядке предоставлено право непосредственного осуществления экспортно-импортных операций...
3. В целях повышения экономической заинтересованности и ответственности, расширения самостоятельности в осуществлении экспортно-импортных операций выручка в иностранной валюте, полученная кооперативами и их союзами (объединениями) в результате экспорта товаров (работ, услуг), после отчислений государству по нормативам, устанавливаемым Советом Министров СССР, поступает в их распоряжение, изъятию не подлежит и может накапливаться для использования в последующие годы.
6. Банки СССР могут предоставлять кооперативам и их союзам (объединениям), осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, кредиты в советской и иностранной валюте, а также в переводных рублях, с погашением этих кредитов за счет валютной выручки, средств от реализации импортируемой продукции или других собственных средств кооперативов и их союзов (объединений)».
В этой статье говорится, что кооперативы имеют полную свободу действий за рубежом.
Наконец, рассмотрим еще две статьи:
«Статья 29. Отношения государственных органов с кооперативами
4. Государство, используя средства массовой информации и другие формы, создает наиболее благоприятные идеологические предпосылки для деятельности кооперативов, обеспечивая повсеместно такой морально – психологический климат, при котором каждый член кооператива осознавал бы, что, работая в нем, он выполняет важное общественно полезное дело, помогает государству в решении задач экономического развития страны, удовлетворении спроса населения на товары и услуги.
Статья 30. Советы народных депутатов и развитие кооперации
2. Советы народных депутатов и другие государственные органы оказывают разнообразную помощь кооперативам: предоставляют им в установленном порядке землю, а также в аренду землю, производственные и иные помещения, оборудование, содействуют совершенствованию техники и технологии, рекламе их продукции (работ, услуг), способствуют выработке экономически эффективной структуры производства, предоставляют кооперативам различного рода льготы и преимущества».
В этих статьях речь идет о том, что получение зарплат в миллионы рублей (т. е. во много тысяч раз больше среднего уровня) – это нормально, и государство отныне будет проводить именно такую политику.
Экономическая целесообразность принятия этого закона в условиях развитого социализма и его действие на плановую экономику хорошо разобраны в статье «Сталинские артели» на сайте politsturm.com [14]. Там же подчеркивается одно из основных экономических следствий этого закона – первичное накопление капитала. Мне же хотелось подчеркнуть в соответствии с темой статьи другое следствие этого закона.
Именно этот закон и тот климат, который благодаря этому закону был создан в советском обществе, сыграл мобилизующую, организующую и воспитательную роль для рассеянных в советском обществе антисоциалистических сил и позволил им буквально через несколько лет вырасти в полноценных буржуа. Роль этого закона для современных российских буржуа не меньше, чем роль газеты «Искра» для большевиков в начале XX века.
В свое время В. И. Ленин писал в своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» [15]: «мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе». Именно это и было истинной целью закона «О кооперативах».
Как примечание можно задать такой вопрос. Основную роль в обогащении немногих сыграли кооперативы, перепродающие товары с внутреннего рынка СССР на внешний рынок. Обычно капиталистические страны имеют протекционные механизмы, позволяющие защищать внутренний рынок от внешних несанкционированных поставщиков. По какой-то непонятной причине в случае кооперативов СССР конца 80-х годов эти протекционные механизмы в западных странах не работали.
Заключение
Благодаря закону «О кооперативах»[13], стремительно богатеющие на спекуляциях кооператоры осознали себя отдельной политической силой. К сожалению, не удалось найти обобщающие количественные данные по участию депутатов Верховного Совета, избранных в 1989 году, в новых кооперативах. Это очень интересный вопрос, который нуждается в отдельном исследовании. Однако, если судить по тому, как их интересы продвигались в Верховном Совете, создается впечатление, что часть депутатов была достаточно сильно в этом заинтересована.
Таким образом, кооператоры начали продвигать свои экономические требования, которые уводили страну с пути социализма.
С другой стороны, новый закон о выборах, который мы обсудили ранее, привел к тому, что, в частности, среди депутатов были диссиденты. Например А. Д. Сахаров. И если кооператоры без диссидентов, может быть, ограничились бы только экономическими требованиями, то совместно с ними они повели себя по-другому. У них начали появляться политические требования, конечной целью которых было уничтожение социализма.
И кооператоры пошли за диссидентами. Сначала робко, нерешительно. Так, например, когда стоял вопрос об изъятии из конституции статьи о руководящей роли партии, большинство депутатов проголосовало против этого. Однако дальше эта робость прошла, и чем дальше шло время, тем с большим ожесточением они относились ко всему советскому.
В свою очередь депутаты социалистической ориентации, сбитые с толку псевдосоциалистической демагогией закона «О кооперативах» и хорошо помнящие о роли ленинских кооперативов 20-х годов, существовавших в другое время и в других конкретно-исторических условиях, не смогли распознать своего врага, не сумели организоваться и дать отпор.
Выводы
1. Особенностью буржуазной контрреволюции является опора на искусственно созданную в условиях социализма касту кооператоров, которая в общественно-исторических условиях развитого социализма играла роль деструктивного мелкобуржуазного слоя. Те, кто создавал этот прослойку, прекрасно понимали её деструктивную роль, о чем говорит множество других их шагов по реставрации капитализма [1–3].
2. Сегодняшняя власть – это коммунисты-ренегаты, проведшие контрреволюцию и так или иначе обогатившиеся на ней, кооператоры и их наследники, а также люди, которые прямо обслуживают их интересы.
3. Никакого перерождения Советской власти не было, если не считать клики Горбачева. Советская власть до последнего момента оставалась действительно советской. Хотя ошибки, безусловно, были допущены. И главная ошибка – это приход к власти ренегата М. С. Горбачева, потому что именно она стала фатальной.
4. Диктатура пролетариата существовала до момента изменения закона о выборах, несмотря на ее формальную отмену на XXII съезде КПСС.
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