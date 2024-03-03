WSJ: Москва заполонила европейские страны шпионами, не став закрывать границы во время мобилизации
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Российские шпионы снова заполнили страны Евросоюза, Москва специально не стала закрывать границы во время мобилизации, чтобы отправить агентов разведки в Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Западные страны, начиная с 2014 года, сильно уменьшили возможности российской разведки, выслав большое количество российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Однако, Путин быстро восстановил пусть не прежнюю численность агентуры, но значительно пополнил ряды шпионов в странах Европы. Как пишет американское издание, во время мобилизации 2022 года он специально не стал закрывать границы, чтобы вместе с бежавшими от войны россиянами направить на Запад и своих шпионов.
Во время мобилизации 2022 года Путин держал границы РФ открытыми, позволяя сотням тысяч россиян бежать от мобилизации в Европу, Среднюю Азию и на Кавказ. Вместе с ними отправили туда и агентов разведки
- пишет издание.
Прямых доказательств этому нет, но косвенные уже появились, утверждают американцы. Например, за смертью российского перебежчика Максима Кузьминова могут стоять российские спецслужбы. Кроме того, уже зафиксированы смерти нескольких сбежавших из России бизнесменов и политиков, причем сразу на нескольких континентах. Один из сбежавших бизнесменов подозрительно утонул в Пуэрто-Рико, другой повесился в Лондоне, бывший политик свалился с крыши отеля в Индии, а бывший чиновник умер от "неизвестной" болезни.
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