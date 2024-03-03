WSJ: Москва заполонила европейские страны шпионами, не став закрывать границы во время мобилизации

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WSJ: Москва заполонила европейские страны шпионами, не став закрывать границы во время мобилизации

Российские шпионы снова заполнили страны Евросоюза, Москва специально не стала закрывать границы во время мобилизации, чтобы отправить агентов разведки в Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Западные страны, начиная с 2014 года, сильно уменьшили возможности российской разведки, выслав большое количество российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Однако, Путин быстро восстановил пусть не прежнюю численность агентуры, но значительно пополнил ряды шпионов в странах Европы. Как пишет американское издание, во время мобилизации 2022 года он специально не стал закрывать границы, чтобы вместе с бежавшими от войны россиянами направить на Запад и своих шпионов.



Во время мобилизации 2022 года Путин держал границы РФ открытыми, позволяя сотням тысяч россиян бежать от мобилизации в Европу, Среднюю Азию и на Кавказ. Вместе с ними отправили туда и агентов разведки

- пишет издание.

Прямых доказательств этому нет, но косвенные уже появились, утверждают американцы. Например, за смертью российского перебежчика Максима Кузьминова могут стоять российские спецслужбы. Кроме того, уже зафиксированы смерти нескольких сбежавших из России бизнесменов и политиков, причем сразу на нескольких континентах. Один из сбежавших бизнесменов подозрительно утонул в Пуэрто-Рико, другой повесился в Лондоне, бывший политик свалился с крыши отеля в Индии, а бывший чиновник умер от "неизвестной" болезни.
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    61 комментарий
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    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +17
      Вчера, 17:33
      Вот умора. Теперь всех иноагентов-релокантов запишут в агенты ФСБ. А потом депортируют их, как Навального, на Колыму. laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +12
        Вчера, 17:47
        ШПИОНЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...
        Американский военный космодром. На пусковом столе ракета готовится к старту. На заборе сидят две вороны, наблюдают:
        - Ракета не полетит
        - Почему так считаешь?
        - Не полетит и все тут
        - Ну, посмотрим
        Ракета поднялась над столом на десяток метров, потом рухнула и взорвалась.
        - Ну что, накаркала?
        - Служу России!!! laughing
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +3
          Вчера, 18:00
          Шпионы везде, шпионы вокруг,
          и нету от них даже спасу,
          шпионы вот здесь, шпионы вот тут,
          в подушке, под полом и в газе. crying
          1. котик-русич Ранг пользователя
            котик-русич
            0
            Вчера, 19:49
            Цитата: кредо
            Шпионы везде, шпионы вокруг,
            и нету от них даже спасу,
            шпионы вот здесь, шпионы вот тут,
            в подушке, под полом и в газе. crying
            Директор ЦРУ долго искал в своей ванной комнате "агента Кремля"...
            Через час поисков, директор посмотрел в зеркало...
            "Нашёл ! Нашёл !! Я же говорил, что найду, от меня не спрячешься !"
            wassat
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +8
        Вчера, 17:48
        Ну да. Похоже на западе нашли повод для выдворения российских релокантов/нахлебников.
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 18:18
          Разве шпионов выдворяют? laughing lol Их сажают, подвергают пыткам crying crying . Посмотрим, как чего будет
          1. Лешак Ранг пользователя
            Лешак
            +4
            Вчера, 18:31
            Это ж сколько тюрем то надо ... Да и кормить их всех... Неее, экономика западная подорвется, не потянет такую нагрузку. no
            Так вот он в чём хитрый план Путина.
            Подорвать западную экономику через наплыв русских шпионов в западные тюрьмы! good
            1. Reptiloid Ранг пользователя
              Reptiloid
              +1
              Вчера, 18:34
              Ага! Подорвать через обеспечение шпионов всем самым лучшим, самым дорогим при наличии множества квалифицированный охраны
            2. Vlad.by Ранг пользователя
              Vlad.by
              +2
              Вчера, 20:48
              Особенно понравилось про «сотни тысяч»…
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +5
        Вчера, 18:14
        -другой повесился в Лондоне,
        Это к британцам-их стиль.
        -бывший чиновник умер от "неизвестной" болезни.
        А это к ближайшей "биолаборатории".
        Не надо вешать тень на плетень.
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +3
          Вчера, 18:36
          Вот как-то скрипаль с его дочкой пропали в Лондонах без следа и никаких известий от них нет.
      4. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +2
        Вчера, 19:00
        Вот умора. Теперь всех иноагентов-релокантов запишут в агенты ФСБ.

        Наверное такой у них необходимости нет. Хотя, для большего шума, они "сдабривают" свои инфовбросы чем им вздумается.

        Почему нет такой нужды? Все просто, они давно всех советских и российских агентов взяли "на карандаш". Еще раз "спасибо меченному и его компании". Одним из которых был последний председатель КГБ СССР Крючков, который видать уже был на плотном крючке у западных спецслужб...

        И именно при нем, перед самым развалом СССР, британские журналисты телекомпании ITN 2 октября 1991 года посетили "во всеоружии" святую-святых КГБ СССР - ее Высшую школу.

        Тележурналисты спокойно снимали профессорско-преподавателельский состав, слушателей (потенциальных сотрудников внешней разведки, часть для работы на нелегальной основе).

        Съемка видимо велась в спешке и у нее не было даже сюжета. Как такое можно назвать журналисткой работой. Это больше смахивало на открытую оперативную сьемку, на документирование британцами закрытого состава спецслужбы своего противника.

        Были даже сняты занятия по огневой подготовке и спецдисциплине.

        Что слушатели "Вышки" чувствовали тогда? Налицо было демонстративное разрушение мотивации будущих выпускников. Понимали ли они, что их кто-то предает, поставив крест на их карьере, либо ожидали (а кое-то и верил), что мы и взаправду сможем быть "партнёрами" с Западом? Сложно что-либо утверждать или отрицать однозначно. Вероятно были и те и другие. На видео отдельные лица на кадрах выглядят в явном недоумении. Многие, при английской речи репортеров, пытаются отвернуться или уклониться от объектива.

        Может Меченному с Крючковым следовало на началах взаимности получуть от Лондона разрешение на проведение таких же съемок советским телевидением в секретных школах МИ-6 в Вестминстере или ЦРУ в Кэмп-Пери? Наверное их просто подняли бы на смех. Как минимум.
        1. Митрич73 Ранг пользователя
          Митрич73
          0
          Вчера, 22:10
          Вы ошибаетесь. В Октябре 91-го КГБ руководил Бакатин. Крючков после Путча сидел в тюрьме.
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            0
            Вчера, 22:24
            Возможно в октябре уже был Бакатин, но Крючков возглавлял КГБ с 88 по 91 год.
            Значит это все произошло при Бакатине, который активно выступал против ГКЧП и лично участвовал в поездке за Президентом СССР Михаилом Горбачевым в Форос.
            А после провала ГКЧП, по настоянию Ельцина президент СССР Михаил Горбачёв и президенты союзных республик в предложили Бакатину возглавить КГБ СССР для его реорганизации и реформирования (?!)
    2. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +4
      Вчера, 17:34
      Москва заполонила европейские страны шпионами
      Если это правда, то СВР - молодцы.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +5
      Вчера, 17:35
      Сотни тысяч шпионов?-солидный размах laughing
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Вчера, 17:43
        Цитата: костя1
        Сотни тысяч шпионов?-солидный размах

        Следующее сообщение от WSJ будет следующее: "Эти сотни тысяч шпионов пролезли Госдеп и все государственные структуры США".
        Может опять в Штатах, начнётся очередная "охота на ведьм".
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +9
          Вчера, 17:45
          Так я давно предлагал-когда Россию полоскали за вмешательство в выборы-взять и признаться что на нас работают половина сенаторов и конгрессменов-жалко не послушали laughing
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +2
            Вчера, 18:03
            Цитата: костя1
            я давно предлагал-когда Россию полоскали за вмешательство в выборы-взять и признаться что на нас работают половина сенаторов и конгрессменов

            Так в США каждый негритянский малец знает, что все республиканцы, которые против Баидена, это шпионы Кремля, во главе с Трампом.
            От пациентов сбежавших из психлечебниц, других обьяснений не дождётесь.
            1. ANB Ранг пользователя
              ANB
              0
              Вчера, 19:47
              . что все республиканцы, которые против Баидена, это шпионы Кремля

              Так Путин по телевизору сказал, что Байден - лучше как президент США для России, чем Трамп. Так что и демократы - тоже наши агенты.
              Вот и пусть теперь гадают. :)
      2. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        +2
        Вчера, 17:44
        А вы как хотели...
        ............................
      3. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Вчера, 17:57
        Цитата: костя1
        Сотни тысяч шпионов?-солидный размах

        Всем же известно, что Россия - щедрая душа! Нечему удивляться. Уж засылать, так засылать!yes
    4. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      +3
      Вчера, 17:36
      Какая подлость! Не стали закрывать границы, вот он какой тоталитаризм.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Вчера, 17:37
      «Один из сбежавших бизнесменов подозрительно утонул в Пуэрто-Рико» —

      ***
      — Ну ладно бы в Гондурасе ...
      ***
    6. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Вчера, 17:39
      "Шпионы там, шпионы здесь... Без них ни встать, без них ни сесть! "
      Это ж надо так повернуть ситуацию: оказывается, и мобилизация была не нужна, просто хитрый вождь придумал, как агентами Запад наводнить. Голова!
    7. guest Ранг пользователя
      guest
      +6
      Вчера, 17:44
      WSJ: Москва заполонила европейские страны шпионами, не став закрывать границы во время мобилизации

      Да Чубайс, Тинкофф и остальная наша либерастскя тусовка это на самом деле агенты ФСБ. Надеюсь ЦРУ тут не читает, а то выйдет, что я нашу шпионскую сеть слил. laughing lol
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +4
        Вчера, 17:50
        Цитата: guest
        Да Чубайс
        Хорошо бы Чубайсу там по башке ледорубом какой-нибудь из наших шпионов дал. Народ бы его век помнил wink
    8. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +4
      Вчера, 17:45
      Вон оно чё, а мы-то и не додумались. Разбираем тута всяких релокантов (вот ведь словечко придумали!), обзываем нехорошо, а это, как оказалось, спецоперация Кремля в действии! Ну что ж, теперь понятно, кто коварно подслушал переговоры в немецком генштабе. Бойся, Европа, полку петровых и бошировых прибыло. Теперь бы нам самим разобраться, кого ругать, а кого награждать при обратной релокации. Ох и сложно таперича будет... А вдруг Галкин тоже...? recourse lol
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +4
        Вчера, 18:11
        По секрету... Галкин по израильскому направлению работает. Типа, Буба Касторский на новый лад. Пугачева - радистка.
      2. KLM77 Ранг пользователя
        KLM77
        +1
        Вчера, 19:27
        Зачем подслушал? Один из говоривших наш шпион и теперь он вне подозрений! laughing
    9. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Вчера, 17:45
      Хайли лайкли ни как не отпускает "продвинутый запад". Уж не знают куда ещё Россию приплести. До этой шпиономании что то долго додумывались.
    10. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +3
      Вчера, 17:47
      "Вместе с бежавшими отправили туда и агентов разведки"...
      Брешут шакалы! Это вместе с агентами Путин отпустил туда и немного бегунков...
      Да и объедать Запад, чем не помощь России-матушке.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +4
        Вчера, 17:59
        Цитата: Кот Александрович
        Это вместе с агентами Путин отпустил туда и немного бегунков.

        Отличная формулировка! От меня плюс.
    11. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +7
      Вчера, 17:51
      Ну, а что... скажу только про Эстонию - слежу за её прессой. По обвинению в шпионаже на Россию отбывает наказение Сергей Середенко, человек с двумя высшими образованиями, вынужденно работавший дворником на протяжении многих лет в школе маленького города Маарду. Дворника Сергея обвиняли в том, что он раскалывал эстонское общество и его действия якобы способствовали подгтовке государственного переворота. Без комментариев. Он, правда, писал статьи, участвовла в заседаниях ОБСЕ по защите прав человека...

      Аллан Хантсом. Редактор портала "Родина" "Эстляндские ведомости". Задержан в начале декабря прошлого года. Задержан за два дня до переезда в Россию. Аллан в оснвоном занимался тем, что знакомил людей с эстонской литературой,делая аннотации к ним на русском. Правда, что греха таить, когда-то и политикой занимался. Но, по всей видимости, был весьма критично настроен к эстонским властям, а главное, что ему не могут простить - это его активную гражданскую позиицю по Донбассу: отправлял туда фуры с гуманитарной помощью. Обвиняют в шпионаже. Жена и сын выкинуты на улицу, квартира продана, вещи неизвестно где.

      Сейчас, по сообщениям эстонских журналистов, накрыли целу группу агентов в Таллине. Целых 12 человек. Они ночью разбили стекло машины министра внутренних дел, а также сделали тоже самое с автомобилем редактора новостного портала DELFI Шумакова, беглого оппозиционера из России, на которого заведено несколько уголовынх дел в РФ.Также им пердьявлено подозрение в разгроме мемориала бойцам 20-ой дивизии СС.

      Ещё несколько десятков человек сидят за решёткой по похожим обвинениям. Арестовать и посадить могут любого. Даже если вы уборщик в заштатной пивной - вас могут обвинить в шпионаже со всеми вытекающими.
    12. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +3
      Вчера, 17:51
      Вообще это на сколько хорошо надо понимать и прощитать все шаги на перёд, что гейропа только сейчас поняла смысл "открытых границ".

      Восхищаюсь умом и дальновидностью.
    13. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Вчера, 17:54
      В России не было мобилизации как таковой, по мобилизации в основном призвали резервистов, тех кто по контракту служил, у них в контракте прописано призыв по необходимости, объявление мобилизации это медийная акция, их можно было призвать и без мобилизации. Не было и бегства от мобилизации, Россию покинули те кто по удалёнке на западные фирмы работал, им работодатели организованно приказали покинуть Россию, многие согласились, ну и конечно те кто на западных грантах сидел.
    14. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Вчера, 17:56
      Вот ведь умора, шо теперь Лазареву, Пугачёву, Галкина, Макаревича ...... ну и т.д. Сразу там посадят, или с нами торг вести будут об обмене, или может "выдаче". А мы будем брать, вроде навоза хватает????
    15. bessonov932 Ранг пользователя
      bessonov932
      +2
      Вчера, 18:05
      А чё за проблемы? Шапочка из фольги фабрикуется за минуту!
    16. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -2
      Вчера, 18:07
      Пересказ желтой прессы. Новости которые мы заслужили! Так да, редакция ВО?
      1. Dali Ранг пользователя
        Dali
        0
        Вчера, 20:55
        Цитата: evgen1221
        Пересказ желтой прессы. Новости которые мы заслужили! Так да, редакция ВО?

        Эт ты называешь жёлтой прессой belay :
        «УО́ЛЛ-СТРИТ ДЖО́РНАЛ» («The Wall Street Journal»), еже­днев­ная амер. де­ловая га­зе­та, од­но из наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных и из­вест­ных ми­ро­вых из­да­ний в фи­нан­со­вой сфе­ре. Ос­но­ва­на амер. жур­на­ли­ста­ми и пред­при­ни­ма­те­ля­ми Ч. Доу, Э. Джон­сом и Ч. Берг­ст­рес­се­ром в Нью-Йор­ке, пер­вый но­мер вы­шел 8.7.1889. До Ве­ли­кой де­прес­сии спе­циали­зи­ро­ва­лась на фи­нан­со­вых но­во­стях, впо­след­ст­вии на­ча­ла пуб­ли­ко­вать на 1-й стра­ни­це но­во­сти, кос­вен­но свя­зан­ные с де­ло­вым ми­ром. Га­зе­та из­да­ёт­ся в Нью-Йор­ке и рас­про­стра­ня­ет­ся на тер­ри­то­рии США, су­ще­ст­ву­ют так­же ази­ат­ская (Гон­конг) и ев­ро­пей­ская (Брюс­сель) вер­сии «У.-с. д.». С 2005 вы­пус­ка­ет­ся вос­крес­ный но­мер. С мо­мен­та ос­но­ва­ния при­над­ле­жа­ла «Dow Jones&Company», в 2007 во­шла в со­став хол­дин­га «News Corporation» ме­диа­маг­на­та Р. Мер­до­ка. Ти­раж 1500 тыс. экз. (2013).
    17. Ивар Рави Ранг пользователя
      Ивар Рави
      +1
      Вчера, 18:10
      Это гениальных ход! В свое время думал, почему всех этих людей отпускают, дают им бежать.
    18. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +1
      Вчера, 18:15
      ..уже зафиксированы смерти нескольких сбежавших из России бизнесменов и политиков, причем сразу на нескольких континентах

      Дадада, придем в каждый дом.
      Интересно, когда Чубайс скончается от сердечного приступа? wassat
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Вчера, 18:50
        Цитата: borisvt
        Интересно, когда Чубайс скончается от сердечного приступа?

        Чубайс на галстуке в ванной повесится как Березовский. И записку оставит "Совесть заела"
    19. zootechnik 22
      zootechnik 22
      +3
      Вчера, 18:23
      да...год прошел и спохватились...если Бог хочет наказать то он лишает разума.
      вчера я задал немецкому чиновнику бывшему легионеру из Иностранного Легиона вопрос-как называют в Германии человека трижды повторяющему одну и ту же ошибку? Идиот- таков был ответ.тогда я спросил как назвать страну которая трижды повторяет одну и туже ошибку? а в ответ услышал что я идиот Путина.не логично как то...)))
    20. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Вчера, 18:39
      А вот это класс! Уж не знаю, и никогда, судя по всему, не узнаю, кто вбросил в умы столь классную идею, но у всех удравших сейчас начнется знатное веселье!
    21. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Вчера, 18:43
      А то. Вон резидент под кличкой "Емельян Пугачев" в Израиле шустрил, со своим вторым номером кличка- "Внучок". laughing В Прибалтике еще один агент кличка "Зулейха". В Англии вообще полно. Один агент "Большая расческа" чего стоит. В США агенты "Судорога" и "Кинолог" laughing
    22. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Вчера, 18:43
      Вместе с клопами - оружием Путина
    23. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Вчера, 18:44
      Правильно, посадите всех этих бегунков.
    24. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      0
      Вчера, 18:45
      Это и называется паранойя. И никаких особо комментариев. Русские идут и шмыг в окно!
    25. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +2
      Вчера, 18:46
      Lets be cautious about the CIA & Pentagon tactics:
      NATO is losing the hybrid war with Russia.
      CIA is creating a paranoic atmosphere in US, UK & EU.
      CIA also wants to protect Israel & Israeli citizens around the world.

      Now CIA wants the blood of ordinary Russia citizens, 'both inside & outside' Russia..before the US elections.
      CIA knew that, If trump wins..NATO will be dismantled.
      There will be a surpise move from the NATO side, before the US elections.

      Now CIA & Pentagon are co-ordinating the operations in Ukraine.
      In short, NATO (The hyena) wants the blood of Russian civilians.
      NATO wants to create a panic & pandemonium in Russia.

      So NATO is aiming at 'St. Petersberg' from the Baltic sea.
      NATO is also aiming at 'Crimea' from the Black sea.

      Putin smelled this betrayal, thats why Russia tested the YARS missile system.
      If NATO proceeds with this tactics, Russia will test the SARMAT missile system.
      That will be the final warning from Russia.

    26. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Вчера, 19:10
      Кроме того, уже зафиксированы смерти нескольких сбежавших из России бизнесменов и политиков,

      Да чё они там выдумывают! Это от тоски по Родине они так. Переживают, вот и мрут. Ностальгия называется...
    27. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      -1
      Вчера, 19:40
      Во время мобилизации 2022 года Путин держал границы РФ открытыми, позволяя сотням тысяч россиян бежать от мобилизации в Европу, Среднюю Азию и на Кавказ. Вместе с ними отправили туда и агентов разведки

      Теран коварен.
      А потом немцы удивляются, откуда у России записи секретных переговоров. А вот оттуда: ̶е̶в̶р̶е̶и̶,̶ ̶к̶р̶у̶г̶о̶м̶ ̶о̶д̶н̶и̶ ̶е̶в̶р̶е̶и̶... в смысле, шпионы, шпионы, кругом одни шпионы...
    28. Арка Ранг пользователя
      Арка
      0
      Вчера, 19:48
      Ы-ы-ы. Кина про шпиЕнов пересмотрели. Или отказали чего-то некачественного. Если для их пипла то сойдёт. А если серьёзно то
    29. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Вчера, 19:50
      Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что создаются ВКЛВ (Военно Космические Ледорубные Войска). Чоб ежели какой предатель надумает сбежать на Луну или на Солнце,доблестные ВКЛВ достанут и там. . . winked
    30. Arisaka Ранг пользователя
      Arisaka
      -1
      Вчера, 20:12
      Нет предела чекистской подлости!
      1. Mavrikiy Ранг пользователя
        Mavrikiy
        0
        Вчера, 21:02
        Цитата: Arisaka
        Нет предела чекистской подлости!

        belay В чем? fool
    31. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +1
      Вчера, 20:29
      22 мая 1949 года Джеймс Форрестол распахнул больничное окно на 16 этаже и с испуганным криком:«Русские идут, русские идут! Они везде! Я видел русских солдат!» — полетел вниз

      История повторяется.
    32. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Вчера, 20:30
      зафиксированы смерти нескольких сбежавших из России....

      Ну зафиксирована и что?
      Недостаток питания, витаминов, тоска по родине, смена климата и часовых поясов долголетия не прибавляют.
    33. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Вчера, 21:00
      Во время мобилизации 2022 года Путин держал границы РФ открытыми, позволяя сотням тысяч россиян бежать от мобилизации в Европу, Среднюю Азию и на Кавказ. Вместе с ними отправили туда и агентов разведки
      belay Нэт, это Запад разинул варежку и глотал сотни тысяч агентов влияния без разбора... fool fool fool Конечно, это увы, не разведчики и не идейные борцы. Это просто яд, который разложит Запад изнутри, повлияют в нужную сторону. request
    34. Литан Ранг пользователя
      Литан
      0
      Вчера, 22:13
      Guten Abend!
      Привет из Германии!
      Тут ещё пару лет назад кто-то из Бундестага сказал,, что большинство выходцев из Союза, живущих в Германии, являются агентами Путина
    35. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 00:16
      Кроме того, уже зафиксированы смерти нескольких сбежавших из России бизнесменов и политиков, причем сразу на нескольких континентах. Один из сбежавших бизнесменов подозрительно утонул в Пуэрто-Рико, другой повесился в Лондоне, бывший политик свалился с крыши отеля в Индии, а бывший чиновник умер от "неизвестной" болезни.
      Троцкий например также переживал за Россию. Особенно когда принял участие в поставках обуви для РККА которая оказалась крайне низкого качества тем самым нанеся государству крупный материальный ущерб не говоря о мнении в армии и выполнении поставленной Родиной задачи. Так что ничего удивительного в том когда армия выступает, а бояре разбегаются. Не говоря про комплекс мероприятий по уточнению причин пребывания в Индии с Пуэрто-Рико ... request

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