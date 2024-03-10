Роль Умберто Нобиле и Феличе Трояни в развитии советско-итальянского сотрудничества в области дирижаблестроения

«Антибольшевизм Муссолини […] по его словам, был направлен в 20-е годы почти исключительно против внутреннего врага, т. е. левого движения в Италии» [3],

Крушение дирижабля «Италия» и спасение его экипажа



Умберто Нобиле (1885–1978) итальянский дирижаблестроитель, исследователь Арктики, генерал (1926). Два полёта в Арктику – в 1926 и 1928 годах – принесли Нобиле всемирную известность. В апреле-мае 1926 года дирижабль, получивший имя «Норвегия», совершил свой знаменитый перелёт сначала из Италии на Шпицберген с остановками в Британии, Норвегии и Ленинграде, а затем без посадки через Северный полюс на Аляску. А в мае 1928 года этот корабль, названный «Италия», совершил с базы на Шпицбергене несколько полётов в приполярные области. В последнем из них он достиг Северного полюса и, не совершая посадки, направился в обратный путь. Однако из-за сильного ветра дирижабль отклонился от курса и потерпел крушение.



N-4 «Италия» (Italia) был четвёртым в серии полужёстких дирижаблей, построенных на заводе воздухоплавательных конструкций в Риме, который возглавлял Умберто Нобиле. «Италия» была построена в 1927 году, длина дирижабля составляла 105,4 метра.]

Деятельность У. Нобиле и Ф. Трояни в СССР



Обложки автобиографического романа Феличе Трояни «Хвост Миноса»

«Когда я заметил начальнику «Дирижаблестроя», что мы в Италии и Цеппелин в Германии, даже располагая отличным оборудованием предприятий и квалифицированными кадрами, не смогли бы выполнить за 5 лет и 1/5 этого плана, он возразил: «То, что невозможно в капиталистических странах, вполне осуществимо в СССР, где темпы можно наращивать сколько угодно!»

«Долгопрудная дирижаблестроительная база в результате деятельности «Дирижаблестроя» была уже хорошо развернута. Имелось два металлических эллинга (большой и малый), много надлежаще оборудованных производственных цехов, каменные здания служебных и жилых помещений, хорошо снабженные продовольственные магазины и несколько миль железнодорожных подъездных путей. Испытательные лаборатории (НИО), ввиду недостатка подходящих помещений, оставались пока что в Москве, а учебный комбинат (ДУК), где готовились инженеры-дирижаблисты, оставался в Тушино. <...> Люди уже больше не предлагали планы, не имеющие под собой реальных оснований» [8].

Итальянские инженеры и советская действительность

«Для Нобиле созданы такие условия, при которых он имеет возможность беспрепятственно выступать в роли защитника рабочего класса. Против кого – очевидно, против органов Советской власти… Знаменательно и то, что считается совершенно нормальным, когда советские инженерно-технические работники ищут у Нобиле защиты своих прав или удовлетворения своих претензий. Одним словом, в «Дирижаблестрое» фашист-генерал Нобиле превратился из технического консультанта в политического руководителя» [7].

«У Нобиле можно было многому поучиться: как себя вести, как себя поставить, а это, между прочим, очень важно. Это то, что мы называем внешней культурой обращения с людьми»,

«Руководитель «Дирижаблестроя» покинул СССР в 1936 году, незадолго до того, как НКВД привлёк его бывших сотрудников-инженеров к ответственности за «связь» с ним, выполнение его шпионских поручений и ведение вместе с ним контрреволюционной фашистской деятельности среди рабочих. Именно это случилось в 1937 году с конструкторами-дирижаблестроителями Борисом Гарфом, Михаилом Канищевым, Вадимом Штрангелем, Владимиром Катанским. Верхом абсурда явились обвинения в передаче итальянцу секретных сведений об устройстве советских дирижаблей» [7].

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