Появились сообщения об уничтожении третьего американского танка Abrams в Бердычах под Авдеевкой
На Авдеевском направлении бойцы группировки войск "Центр" подбили очередной американский танк Abrams, уже третий по счету. О поражении танка сообщил в своем ТГ-канале Владимир Соловьев.
Третий Abrams российские бойцы подбили в Бердычах, там же где и первые два. По-видимому, командование ВСУ бросило в бой 47-ю бригаду, которая находилась в резерве. Именно на вооружении этой бригады и стоят американские танки, которые берегли до последнего. По имеющимся данным, в районе Авдеевки, вернее Бердычей, было замечено до пяти танков Abrams.
По имеющимся данным, третий Abrams сначала обездвижили с помощью гранатомета, после чего его добили бойцы из штурмовой группы 30-й мотострелковой бригады. Другие подробности не сообщаются.
- пишет Соловьев.
Напомним, что первый американский танк также был подбит в Бердычах, об этом сообщалось 26 февраля. Его поразили с помощью дрона-камикадзе, а потом добили из гранатомета. За первый Abrams боец получит или уже получил 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина. Второй Abrams подбили там же, об этом стало известно 29 февраля. И вот уже третий.
Напомним, что американцы поставили ВСУ 31 танк M1A1 Abrams в самой простой конфигурации. Сколько их не прятали от передовой, но бросить в бой пришлось, поскольку больше нечего.
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