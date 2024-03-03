Появились сообщения об уничтожении третьего американского танка Abrams в Бердычах под Авдеевкой

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Появились сообщения об уничтожении третьего американского танка Abrams в Бердычах под Авдеевкой

На Авдеевском направлении бойцы группировки войск "Центр" подбили очередной американский танк Abrams, уже третий по счету. О поражении танка сообщил в своем ТГ-канале Владимир Соловьев.

Третий Abrams российские бойцы подбили в Бердычах, там же где и первые два. По-видимому, командование ВСУ бросило в бой 47-ю бригаду, которая находилась в резерве. Именно на вооружении этой бригады и стоят американские танки, которые берегли до последнего. По имеющимся данным, в районе Авдеевки, вернее Бердычей, было замечено до пяти танков Abrams.



По имеющимся данным, третий Abrams сначала обездвижили с помощью гранатомета, после чего его добили бойцы из штурмовой группы 30-й мотострелковой бригады. Другие подробности не сообщаются.


Армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине. Это произошло в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении. Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомёта, а потом машину добили штурмовики из 30-ой мотострелковой бригады из Самары

- пишет Соловьев.

Напомним, что первый американский танк также был подбит в Бердычах, об этом сообщалось 26 февраля. Его поразили с помощью дрона-камикадзе, а потом добили из гранатомета. За первый Abrams боец получит или уже получил 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина. Второй Abrams подбили там же, об этом стало известно 29 февраля. И вот уже третий.

Напомним, что американцы поставили ВСУ 31 танк M1A1 Abrams в самой простой конфигурации. Сколько их не прятали от передовой, но бросить в бой пришлось, поскольку больше нечего.
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    113 комментариев
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    1. NightWolf1991 Ранг пользователя
      NightWolf1991
      +22
      Вчера, 18:20
      Молодцы парни! Так держать! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +18
        Вчера, 18:54
        Так, в «Сводке от ополчения Новороссии ZOV» утверждается, что передовые отряды армии РФ захватили дачный поселок «Урожай» (или по-украински «Урожайний») , расположенный южнее Георгиевского ставка. Речь идет о Кураховском направлении, которое сейчас вызывает особую озабоченность в самостийном Генштабе.Согласно «плачу Ярославны» на армейских чатах ВСУ, никто из захисников не ожидал быстрой потери опорника между прудом и автошляхом О-0510. Судя по печальке админа 79-й ОДШБр «Миколаїв», для многих побратимов, знакомых с положением дел под Марьинкой, это стало полной неожиданностью.
        2 марта он опубликовал спич: «Новомихайловка: р..ня продолжает продвигаться в восточной части села. До центра осталось меньше пятисот метров. Парни держатся как могут — помолимся за них. Марьинка: о..и, к сожалению, взяли дачный поселок „Урожайний“. Постоянные прилеты ФАБов. Подвалы совсем не помогают. Дом за домом уничтожают все на пути. Срочно нужны Пэтриоты, чтобы сбивать российские самолеты».

        Админ 79-й ОДШБр рассказал о психозе, который накрыл нового главкома Сырского. «Генерал 200» угрожает комбригам, в том числе командиру бригады «Миколаїв», расправой за сдачу позиций, даже если они разбиты в хлам русскими ФАБами.Подается это в красивой упаковке, дескать, «в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения… В отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штабов, были отправлены группы специалистов для передачи опыта».Теперь командование 79-й строчит докладные, чтобы объяснить потерю «Урожая». Судя по чатам ВСУ, «мясник» пытается свести счеты с офицерами, которые по-прежнему лояльны Залужному. Истерят и украинские военкоры, в частности, пропагандист Бутусов не исключил прорыва русских в районе Марьинки.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +9
          Вчера, 19:01
          Есть мнение, что захват поселка «Урожай» ознаменовал начало военной операции по освобождению Курахово. По мнению эксперта жовто-блакитной группы «Інформаційний опір» (заблокированной в РФ) Константина Машовца, наступление ВС РФ в сторону этого города будет идти не только из Марьинки, но и с Времьевского выступа.Он рассказал о формировании мощного штурмового соединения армии России вблизи Заветного Желания с явным намерением ВС РФ прорваться в Старомайорское. И далее двигаться на север — сначала в Великие Новоселки, а потом на восток — навстречу своим подразделениям.В пользу этого сценария говорит факт массированного применения нашими войсками «Гераней» по военной логистике как в районе Старомайорского, так и Курахово. «Очевидно, что они (русские) здесь сконцентрировались не для того, чтобы прохлаждаться.Обычно, в последнее время, противник (ВС РФ) пытается любую свою активность (в первую очередь, наступательного характера), в обязательном порядке, сопровождать массированным применением ударных БПЛА тактической зоны", — подчеркивает эксперт группы «Інформаційний опір».
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +3
            Вчера, 20:37
            Германия негодует!!!
            Почему за Абрамс 10 миллионов дают, а за Леопарды 3-5?! laughing
            Матрсы дальше абрамсы могут продавать как дрова, хорошо горят laughing
            1. Шмель_3 Ранг пользователя
              Шмель_3
              +1
              Вчера, 20:48
              Черный, что вам не понятно? Шерхан сказал: Это моя добыча! Ну Табаки пускай довольствуется объедками.
              1. НИКНН Ранг пользователя
                НИКНН
                0
                Вчера, 22:56
                good В прошлый раз зарубежные спецы писали, что абрамс только "проперфорировали" или как то так. Наконец то наши перфораторы показали себя как ни какие другие. Спрос на абрамсы падает, на перфораторы растет. winked Интересно, как на сей раз будут объяснять "спецы" забугорные, пока ни чего не нашел с той стороны.
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Вчера, 19:00
        С этим совершенно согласен! А какой там 2-й, 3-й, десятый и т. д. после победы пересчитаем. Главное ребятам скорей всем домой вернуться.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +7
          Вчера, 19:17
          По имеющимся данным, третий Abrams сначала обездвижили с помощью гранатомета, после чего его добили бойцы из штурмовой группы 30-й мотострелковой бригады. Другие подробности не сообщаются.


          Вот подробности.

          Москва, 3 марта, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов «Упырь» поразили на авдеевском направлении ещё один американский танк Abrams, рассказал 3 марта ТАСС представитель предприятия-производителя.
          «Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания «Упырями», после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В», — сказал он.


          https://regnum.ru/news/3871434
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            +1
            Вчера, 19:21
            Ну и хорошо. Посмотреть бы как он на Корнет или на Вихрь отреагирует. А пока я вижу передовая пехота справляется, правда и не совсем классическими методами. Но и хорошо!!!!
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +4
              Вчера, 19:24
              Один Abrams сожгли сначало применив FPV-дрон "Пиранья-10", а затем добив из гранатомёта,сегодня же танк Abrams сначала обездвижели при помощи гранатомёта,а затем добили 2 FPV-дронами "Упырь".
              1. ВАМ Ранг пользователя
                ВАМ
                +4
                Вчера, 19:41
                Это я понял, получается, что без особой поддержки, танк и до соответствующих ПТРК не добирается. Нужна поддержка пехоты и ПВО, в том числе противодроновая. Нечто похожее из ВМВ. Когда вермахт формировал после 42-43 года свои броне танковые войска, то каждые танки или штурмовые орудия сопровождала пехота, для борьбы с танко опасной пехотой. А потом и создание подвижных самоходок ПВО. Значит теперь будут развиваться противодроновые средства, правда и авиация и танкоопасная пехота стали ещё танкоопасней.
                1. neworange88 Ранг пользователя
                  neworange88
                  +2
                  Вчера, 19:44
                  Кстати РПГ-32 наверно с первого выстрела завалили бы Abrams,только есть ли эти РПГ у нас в армии или только на экспорт?Там и прицел нормальный.
                  1. neworange88 Ранг пользователя
                    neworange88
                    +3
                    Вчера, 19:53
                    РПГ-32 «Баркас» — российский многоразовый ручной многокалиберный многофункциональный гранатомёт.
                    Предназначен для поражения различных целей: современных основных боевых танков, БМП и других бронемашин, укреплений и пехоты противника.
                    В зависимости от типа цели может оснащаться выстрелами различного калибра (от 72,5 до 105 мм), типа боевой части и стоимости.
                    Единым для всех выстрелов является пусковое устройство длиной 36 сантиметров и весом 3 килограмма, включая оптический прицел, размещаемый в служебном обращении внутри пускового устройства.
                    1. Bad_gr Ранг пользователя
                      Bad_gr
                      0
                      Сегодня, 00:01
                      Цитата: ВАМ
                      А какой там 2-й, 3-й, десятый и т. д. после победы пересчитаем.
                      Пока 3-и. Взял у "Мир Михаила Онуфриенко"
                  2. ВАМ Ранг пользователя
                    ВАМ
                    +2
                    Вчера, 20:00
                    Видимо здесь несколько другое. В первую мировую. в окопной войне были команды штурмовиков. Они были вооружен. ы разным оружием позволявшим подкрасться к опорнику, иногда под прикрытием арт налёта. Но тяжёлого вооружения у них не было. Именно оружие позволявшее закидать противника гранатами. Скорострельное но лёгкое оружие. В основном карабины и пистолеты. Пистолет-пулемёт появился позже. Но если им вовремя не поступала подмога, то отбитые позиции под огнём атаки с использованием поддержки быстро отбивали утерянные позиции. Видимо поддержка не всегда и здесь поспевает.
              2. Фразах Ранг пользователя
                Фразах
                +2
                Вчера, 19:41
                Из военной истории ясно, что бессмертные танки встречаются разве что в голливудских сценариях, все остальные горят. Спасает только случай. Антиреклама не вопрос, она не имеет широкого распространения, глобальные помойки всегда найдут, чем ее заткнуть.
          2. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            +2
            Вчера, 20:07
            Цитата: neworange88
            ..... было два попадания «Упырями», после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В», — сказал он.

            Я уже как то писал, что к FPV-дронам нужно крепить 105-мм выстрел ПГ-29В от "Вампира" или "Баркаса". Вот тогда -- наверняка.
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +2
              Вчера, 20:31
              Тяжеловато получится для FPV-дрона,да и аэродинамика пострадает.
              1. Андрей Москвин Ранг пользователя
                Андрей Москвин
                +2
                Вчера, 20:40
                Какая может быть аэродинамика у квадрокоптера? Не на сверхзвуке летает.
              2. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                0
                Вчера, 20:49
                Цитата: neworange88
                Тяжеловато получится для FPV-дрона,да и аэродинамика пострадает.

                Да, дрон понадобится несколько помощней. Но аэродинамика пострадает не сильно намного. Но, как говорится, игра стоит свеч.
      3. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Вчера, 20:02
        Надеюсь, из экипажей сделали гриль, чтобы больше не было желающих запрыгивать в заморские машины.
      4. Мореход Ранг пользователя
        Мореход
        +2
        Вчера, 20:14
        Как это не демократично и непрофессионально)))
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Вчера, 18:26
      А экипаж пострадал? Чё не пишут?
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        -2
        Вчера, 18:30
        Как сказать.. Анально пострадали.. А орально просто отсмокталЫ... Так они сами , во всяком случае, говорят.
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +7
        Вчера, 18:50
        Если вначале обездвижили, то шанс абрашкиным квартирантам выжить скорее всего был. Они же тоже не дураки, ждать пока ещё прилетит.
        1. Kotofeich Ранг пользователя
          Kotofeich
          0
          Вчера, 20:19
          Судя по открытым люкам, наверное сбежали.
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +5
      Вчера, 18:27
      Этот судя по фото не полностью выгорел, утащить бы его в Патриот на выставку.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +8
        Вчера, 18:48
        Зачем он там нужен обгаревший.И вообще что все так носятся с этими Abrams?Танки доставшиеся в наследие ещё со времён Холодной войны,ничего в них особенного нет.Просто их много лет пиарили и многие в это поверили,поэтому такой ажиатаж.Abrams жгли при помощи гранатомётов пачками ещё в Ираке.
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Вчера, 19:24
          Согласен. Единственное, что в плюс, это антиреклама, дополнительная. Но имхо поддержу тех, кто считает что за вынос ЗРК, радаров, установок РЭБ и РЭР более ценно.
          1. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            +2
            Вчера, 19:29
            На этом участке более ценными будут гаубицы и минометы противника, вот за какие цели нужны вознаграждения в двойном размере.
            1. Аскольд65 Ранг пользователя
              Аскольд65
              0
              Вчера, 20:10
              Цитата: СергейАлександрович
              На этом участке более ценными будут гаубицы и минометы противника, вот за какие цели нужны вознаграждения в двойном размере.

              А танк -- это тоже пушка. Только на гусеницах.
              1. СергейАлександрович Ранг пользователя
                СергейАлександрович
                +3
                Вчера, 20:17
                Как у нас всё запущено. Приходится напоминать азы тактики ещё со времен Великой Отечественной. Всё, что стреляет прямой наводкой, танки в том числе, может быть обнаружено визуально и подавлено такими же средствами имеющимися в распоряжении. Наиболее опасным врагом для наступающих является минометная и гаубичная артиллерия противника, расположенная в глубине его обороны. Так как для разведывания скрытых позиций нужны дополнительные средства. Более того артиллерия противника имеет в своём распоряжении кассетные боеприпасы и боеприпасы воздушного неконтактного подрыва, а сейчас и дроны.
                1. Аскольд65 Ранг пользователя
                  Аскольд65
                  0
                  Вчера, 20:23
                  Цитата: СергейАлександрович
                  Всё, что стреляет прямой наводкой, танки в том числе, может быть обнаружено визуально и подавлено такими же средствами имеющимися в распоряжении.

                  Эти танки имеют первоклассную СУО и способны поражать цели на большой дистанции. А в нынешнем конфликте даже наши российские танки предпочитают работать с закрытых позиций.
                  Цитата: СергейАлександрович
                  Так как для разведывания скрытых позиций нужны дополнительные средства.

                  Танки с закрытых позиций стреляют полупрямой наводкой и их, в отличии от гаубиц и миномётов, по этой причине сложно засечь РЛС контрбатарейной борьбы.
                  1. СергейАлександрович Ранг пользователя
                    СергейАлександрович
                    0
                    Вчера, 20:24
                    А ещё, Волга впадает в Каспийское море.
                    1. Аскольд65 Ранг пользователя
                      Аскольд65
                      +1
                      Вчера, 20:28
                      Цитата: СергейАлександрович
                      А ещё, Волга впадает в Каспийское море.

                      Вы прилежный ученик. hi
      2. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +2
        Вчера, 19:25
        Там территория противника и идут очень сильные бои. Плюс, это вес танка, вы чем его вытягивать будете? Потеряем кучу людей и техники, если полезем вытягивать
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Вчера, 20:15
        Цитата: lukash66
        утащить бы его в Патриот на выставку
        А лучше перед американским посольством выставить
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Вчера, 18:27
      Что то украинцы совсем не берегут мериканскую технику-обиделись, на них, что ли? winked
    5. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +6
      Вчера, 18:28
      В Бердычах надобно не хвалиться подбитыми Абрамсами, а заниматься неподавленной артиллерией противника и поиском его огневых позиций. Не случайно там так долго идут бои с самого начала операции по Авдеевке. У противника поблизости чего-то слишком много. Где-то же эти Абрамсы прячутся, может следует все крупные ангары поблизости разрушить, вообще все. И дороги заминировать дистанционными системами, чтобы подкрепление не могло подъезжать.
      1. nobody75 Ранг пользователя
        nobody75
        +9
        Вчера, 19:10
        Известно где сосредоточена арта и откуда танки подползают - из Семеновки. Фронт Семеновки прикрыт водной преградой, поэтому штурмовать ее в лоб проблематично. Поэтому и пытаются обойти с флангов - с Бердычей и ио Орловки.
        С Уважением
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +1
          Вчера, 19:13
          Бредли и Абрамсы ведь не ползут через водную преграду, а следовательно дороги можно минировать и периодически саперов обстреливать.
          А если не известны позиции в Семеновке, надо долбить всё подряд, такая тактика тоже имеет право на жизнь. Вплоть до того, что вывести "Катюши" на прямую наводку как в кино "Горячий снег".
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            +1
            Вчера, 19:29
            Если минировать дороги, то это садиться в оборону. А я предполагаю, что планировалось наступление вперед.
            1. СергейАлександрович Ранг пользователя
              СергейАлександрович
              -6
              Вчера, 20:02
              Какое наступление? Там полгода продвинуться не могут. Не минировать дороги, означает попустительствовать противнику. Полагаю, вы оттуда.
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                +1
                Вчера, 20:07
                Прямо. Для начала на Семеновку. За неделю взяли Тоненькое, Орловку и Ласточкино
                1. СергейАлександрович Ранг пользователя
                  СергейАлександрович
                  -3
                  Вчера, 20:09
                  Криво, Бердычи полгода взять не могут. А подобные вам, советы дают, что дороги в тылу врага надо сберегать.
                  1. Serhio250381 Ранг пользователя
                    Serhio250381
                    +2
                    Вчера, 20:12
                    Я никому ничего не советую. Я диванный сиделец и не более. Так что там с Орловкой, Тоненьким и Ласточкино? А в Бердычах серьезно продвинулись, как раз с этим продвижением. Там бои потому что ВСУ бросили туда серьезные тыловые подкрепления. Абрамсы куда попало не кидают
      2. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        +3
        Вчера, 20:01
        Цитата: СергейАлександрович
        В Бердычах надобно не хвалиться подбитыми Абрамсами, а заниматься неподавленной артиллерией противника и поиском его огневых позиций.

        Артиллерией и ПВО врага наши тоже занимаются. Вот к примеру вчера польский Краб тоже в утиль ушёл а ЗРК Бук прям в ангаре накрыли.

        Да и Вампиру тоже не поздоровилось

        А как словацкая Zuzana-2 полыхнула - это надо видеть. laughing
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +1
          Вчера, 20:33
          Судя по продвижению на этом участке, чего-то сильно не хватает или кто-то очень недорабатывает.
    6. Келлер Ранг пользователя
      Келлер
      +4
      Вчера, 18:29
      Иностранные эксперты снова скажут, что с танком все в порядке, и он просто отдыхает, ожидая мелкий и средний ремонт возле диспозиции своего рембата :-D
    7. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      +11
      Вчера, 18:29
      Уничтожены M1A1 Abrams и инженерный Abrams - М1150 ABV
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +5
        Вчера, 18:41
        Наверно один другого поехал вытаскивать)))
      2. Колямба Ранг пользователя
        Колямба
        -14
        Вчера, 19:08
        Интересно, почему наша техника разлетается в клочья, а американская прост чадит и всё
        1. kventinasd Ранг пользователя
          kventinasd
          0
          Вчера, 19:16
          Цитата: Колямба
          Интересно, почему наша техника разлетается в клочья, а американская прост чадит и всё

          Абрамсы тоже умеют разлетаться на запчасти, видимо БК не так много было загружено, либо задача была не просто спалить танк.
      3. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +2
        Вчера, 20:01
        Теперь это называется политкорректным словом - перфорация. Как взрыв теперь называется - хлопок.
    8. Рыболов Ранг пользователя
      Рыболов
      +17
      Вчера, 18:30
      Иван Охлобыстин тоже красавчик! Вот это достойный пример поведения для всего нашего "бомонда"!
    9. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +3
      Вчера, 18:31
      Жаль, что не последней модификации. Очень печально. Поэтому пинды и не дают лучшие свои танки. Знают , что унизят и их. А эти были подарены типа понять, сбегут русские с поля боя при виде супер танков или нет)))
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +3
        Вчера, 18:36
        Думаю, всё проще. Утилизировать самим дороже выйдет. А так всё сделали русские. Бесплатно.
        1. Керенский Ранг пользователя
          Керенский
          0
          Вчера, 19:21
          Утилизировать самим дороже выйдет.

          Опять эта мантра! Да сколько стоит разобрать танк и сдать в чермет?!
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +2
            Вчера, 19:58
            Вы не в теме. Вы даже не представляете, сколько трудов порезать броню и переработать её.
            Вы в курсе, что далеко не каждый металлургический комбинат способен переработать гусеничные траки?
            1. Керенский Ранг пользователя
              Керенский
              +2
              Вчера, 20:19
              Вы не в теме.

              Ну раз Вы в теме, просветите нас, не сочтите за труд.
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                +1
                Вчера, 20:36
                Так я уже всё сказал.
                Фирме, занимающейся порезкой металлолома придётся затратить денег больше, чем ей заплатят за обрезки брони.
                И не факт, что эти куски у неё ещё купят.
                Резать танки согласится только фирма с государственным покрытием убытков. Только мне такие случаи не известны.
                Если знаете, как присосаться к гос. бюджету, сообщите. Вместе замутим прекрасный бизнес.
                С Вас бюджетные деньги, с меня организация. Прибыль пополам.
        2. Тополь Ранг пользователя
          Тополь
          0
          Вчера, 22:13
          А так всё сделали русские. Бесплатно.
          Ха-ха, бесплатно. Им ещё укропы заплатили за утилизацию, ну или должны стали. Правда, со вторым вариантом могут быть проблемы, если 404 сгинет. Но пиндocы ушлые ребята, наверняка этот вариант предусмотрен и внакладе они не останутся.
          Вспомнился анекдот в тему, черный медицинский юмор:
          - Доктор, помогите, заплачу любые деньги.
          - Хорошо, только деньги вперёд. А то поможешь человеку, а он потом лежит в гробу и делает вид, что тебя не знает.
      2. Normann Ранг пользователя
        Normann
        +5
        Вчера, 18:38
        Любое оружие можно уничтожить, кокое бы совершенное оно не было. Не дают совсем по другой причине, чтобы оно не попало в наши руки со всеми своими последними наработками, по этой же причине на передовой вы не увидите и наши последние разработки.
      3. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +2
        Вчера, 18:50
        Цитата: Аргон
        А эти были подарены типа понять, сбегут русские с поля боя при виде супер танков или нет)))

        эти были подарены чтобы развести на леопарды немцев, в тот момент немцы упирались с поставками
      4. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +1
        Вчера, 20:17
        Цитата: Аргон
        Жаль, что не последней модификации. Очень печально

        Это вам жаль. fool
        А тем, кто им противостоит не до таких "экспериментов". В идеале вообще бы никаких там никаких не было. Или в крайнем случае времён ВМВ.
        1. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          0
          Вчера, 20:30
          Думаете сильно страшные? Тоже читаете в интернете ТТХ Абрамсов и уже боитесь? Ничем тот же Абрамс не отличается от других, когда убивает. Все они машины смерти.
          те кто там противостоит жаждет их увидеть. Спрашивал у ребят.
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            -1
            Вчера, 20:45
            Цитата: Аргон
            те кто там противостоит жаждет их увидеть. Спрашивал у ребят.

            Это обычная бравада. Как во время ВОВ в реальном боестолкновении с " Тигром" у танкистов " тридцатьчетвёрки" было мало шансов на победу.
            " Абрамс" последнего поколения так же сильно отличается от предыдущего, как Т-72 от Т-90.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 18:37
      Абрамс при выборами садиться на пузо,его уже ни чем не эвакуируешь.Однако кран нужен 70 тонник и трейлер.Ни кто не будет заморачиваться эвакуацией.
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +5
        Вчера, 18:40
        Цитата: tralflot1832
        Абрамс при выборами садиться на пузо,его уже ни чем не эвакуируешь.

        Что за выборы то?
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +9
        Вчера, 18:44
        Извиняюсь выгорании.Режим Т9 балуется .Ни в какую не хочет натовскую технику уничтожать.Проверено. hi drinks
    11. PVV66 Ранг пользователя
      PVV66
      +6
      Вчера, 18:38
      За полторы недели, выбили 10% поставленных абрашек. Придется клоуну объясняться перед заокеанскими хозяевами.
    12. Удав КАА Ранг пользователя
      Удав КАА
      +5
      Вчера, 18:40
      американцы поставили ВСУ 31 танк M1A1 Abrams в самой простой конфигурации. Сколько их не прятали от передовой, но бросить в бой пришлось, поскольку больше нечего.

      Интересная картина получается! Англы дают свои "непобедимые-неубиваемые" Челленджеры и просят их держать подальше от фронта, "потому что"... они вне критики российским оружием! Амы дают свои "Абраши" и ненавязчиво требуют на передовую их не посылать, потому что "самые лучшие" в мире танки не должны попасть под огонь ПТРК, а то "продажи" могут упасть и бизнес янки пострадает!
      Бедные дойчеры, сдуру поверив янки, первыми отправили своих бронированных кошек в Украину, а те ими стали затыкать дыры в своей обороне и нещадно гнать по минным полям во время "контр наступа"... Итог -- около 20 "Леопольдов" отправились в металлолом! Теперь все ждут F-16 из Дании и Нидергландов...
      Неужто и здесь будут просить -- летать пониже, к линии боевого соприкосновения не приближаться, а не то не дай Бог, приземлят злые русские ПВО-шники...
      Спрашивается: и чего ради тогда свою дупу рвете на британский флаг!? если криворуким даете свою технику? Или лучше способа ее утилизации не можете придумать?
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +4
        Вчера, 19:29
        Это потому что они для правильной войны предназначены только с заведомо слабым противником. А мы с вами неправильные дикие люди, Россия воюет не правильно,так не честно, поэтому и техника типа "хуйня" с запада не работает!
      2. Комментарий был удален.
      3. Английский тарантас Ранг пользователя
        Английский тарантас
        0
        Вчера, 19:36
        Или лучше способа ее утилизации не можете придумать?

        Видеопамятка для непробиваемых
        https://youtu.be/BHvxGxAutfA?si=eDjz-XjCBPdsWPCX
    13. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +4
      Вчера, 18:50
      Ура! Все сгорят! До одного!
    14. Uma Palata Ранг пользователя
      Uma Palata
      +3
      Вчера, 18:55
      Отличная работа, молодцы наши ребята.
    15. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +1
      Вчера, 19:07
      Как подбить так Абрамс из пулемета ДШК бронебойно зажигательными, краткая инструкция.
      Отличный танк Абрамс.
      Главное — высокотехнологичный. Вместо автомата заряжания у него установлен негр-качок, забрасывающий в казённик выстрелы. Ведения огня ракетами в нём исторически не предусмотрено. А на хрена оно надо? Да и выглядит впечатляюще. Башня размером с садовый домик.
      Двигатель отличный. Почти как у Т-80 — только лучше. Температура исходящих газов такова, что ИК ГСН видит его из космоса.
      Грамотно решён вопрос недостаточной мощности основного двигла для кручения садового домика с пушкой. За башней прилеплен дополнительный дизельный мотор. Вот его-то и норовят расстрелять из пулемёта обычно, что приводит неизбежно к полному выгоранию всего танка.
      Ещё одно достоинство — низкая цена и хорошая технологичность. Наверное, потому, их практически никто покупать не собирается, кроме армии США.
      1. Bad_gr Ранг пользователя
        Bad_gr
        +6
        Вчера, 19:36
        Цитата: БЭТ-МЕНТ
        Грамотно решён вопрос недостаточной мощности основного двигла для кручения садового домика с пушкой. За башней прилеплен дополнительный дизельный мотор.
        Эта штука называется ВСУ (Вспомогательная Силовая Установка), нужна для того, что бы не расходовать топливо и моторесурс основного двигателя (который совсем не дёшев). Место крепления ВСУ на башне не единственное: может быть закреплено на заднем бронелисте, может находиться на левой надгусеничной полке или вообще заменено на 4-е дополнительных аккумулятора.
        PS
        На наших Т-90М ВСУ находится на левой надгусинечной полке.
        1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          +3
          Вчера, 19:40
          Я рад что супер пупер распиареный танк горит от копеечных выстрелов от РПГ и Дронов! Сколько "партнёры" унижали Россию в прошлом и поливали грязью наше оружие,теперь пора им за это заплатить!
      2. Удав КАА Ранг пользователя
        Удав КАА
        +1
        Вчера, 19:44
        Цитата: БЭТ-МЕНТ
        Ещё одно достоинство — низкая цена и хорошая технологичность. Наверное, потому, их практически никто покупать не собирается, кроме армии США.

        Да вроде как паны собрались закупить 250 машин. Также Румыния -- 54 ед, Тайвань -- 108 ед. А цена низкая, не то что у Леклерка - 8,5 млн за единицу!
        1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          +3
          Вчера, 19:46
          Что им США скажут то и будут закупать, да ещё и кредит дадут на покупку оружия произвества США!
    16. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Вчера, 19:10
      Похоже танков подбитых все же два, на фото в начале статьи второй, подбитый 29 февраля, а на свежем видео полыхает инженерная машина на базе абрамса, подбитая только что.
    17. Английский тарантас Ранг пользователя
      Английский тарантас
      +2
      Вчера, 19:14
      За первый Abrams боец получит или уже получил 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина.

      ГОЙДА!
      1. Английский тарантас Ранг пользователя
        Английский тарантас
        +3
        Вчера, 19:18
        Только какой боец то? Который в БК дроном попал или который по пустому отгоревшему танку гранатомётом отработал?
        Как и тут. Гуслю сняли одни, а добили другие. И добили без подробностей.
    18. guest Ранг пользователя
      guest
      +1
      Вчера, 19:24
      О поражении танка сообщил в своем ТГ-канале Владимир Соловьев.

      Он сегодня это у себя в программе покажет?
      1. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        0
        Вчера, 20:33
        Тут что, тусовка ясновидящих? Ему и пиши.
        1. guest Ранг пользователя
          guest
          0
          Вчера, 23:40
          Цитата: Roman 056
          Тут что, тусовка ясновидящих? Ему и пиши.

          Нет не показал, там про Сирию было.
    19. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      -5
      Вчера, 19:26
      Броня типа "хуйня"!
    20. senima56 Ранг пользователя
      senima56
      +3
      Вчера, 19:27
      "Работайте, братья!" Храни вас Господь!
    21. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +3
      Вчера, 19:30
      Если так то реально Сырский насобирал все что можно чтобы попытаться отбить Авдеевку , раз уж бросили "Абрамсы" ,которые до последнего берегли..
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +4
        Вчера, 19:37
        Авдеевку отбить они даже не пытаются, а вот задержать наше наступление, что бы линию обороны в тылу создать, вполне реально.
    22. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +5
      Вчера, 19:32
      ..За первый Abrams боец получит или уже получил 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина

      что там, что во втором случае, коллектив поработал, думаю, поделятся - не подерутся ))
      Охлобыстину - почет и уважение hi
    23. Luminman Ранг пользователя
      Luminman
      +3
      Вчера, 19:34
      Отличная реклама американскому танку. Рост экспорта ему обеспечен... wink
    24. штурм Ранг пользователя
      штурм
      -4
      Вчера, 19:45
      Платить нужно было за Абрамс который подбили и доставили на нашу территорию, а так какой от него прок, стоит груда металла в серой зоне если укропы его ещё не эвакуировали....
      1. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        0
        Вчера, 20:32
        Зачем им груда обгоребшего железа? Хозяевам сдать, чтоб списали?
    25. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Вчера, 19:47
      Вроде Абрамсы ставили на оборону Киева. Правильно ли я понимаю, что снимаются резервы с обороны Киева? Или откуда еще могли притащить Абрамсы?
    26. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +3
      Вчера, 19:53
      Охлобыстин готовь тридцатку . . . fellow
    27. Roman 056 Ранг пользователя
      Roman 056
      0
      Вчера, 20:31
      Бог троицу любит.
    28. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      0
      Вчера, 20:33
      американцы поставили ВСУ 31 танк M1A1 Abrams

      За первый Abrams боец получит или уже получил 10 миллионов рублей

      Скоро в России прибавится 30 новых миллионеров.
    29. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +2
      Вчера, 20:38
      1,2,3, они падают, как спелые груши, а на дворе все еще зима.
    30. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +1
      Вчера, 20:45
      Охлобыстин обанкротится такими темпами.
      А мужикам респект и уважуха.
    31. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Вчера, 20:53
      Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомёта, а потом машину добили штурмовики
      request Это не честно, он так хотел жить. feel А не фиг ползать по чернозему.... recourse
    32. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Вчера, 20:57
      Цитата: Колямба
      Интересно, почему наша техника разлетается в клочья, а американская прост чадит и всё

      Одна из причин, это номенклатура боеприпасов. Насколько я понимаю, большую часть снарядов, в наших танках на данный момент это фугасные боеприпасы. Танк для поддержки пехоты, а борьба с бронецелями вторично. У Абрамса , на память, чистых фугасов нет, есть кумулятивно фугасные в лучшем случае. Он создавался, как платформа для "сдерживания орд красных танков". То есть ,если бы в наших были только ломы, то и детонации бы не было. В худшем случае выгорание метательных зарядов. Штука тоже не приятная, но без разрыва танка на клочки.
    33. buv59 Ранг пользователя
      buv59
      +2
      Вчера, 21:02
      Украинские экипажи не боятся садится в такие танки, если за ними идёт настоящая охота?
      1. Cicerist98 Ранг пользователя
        Cicerist98
        0
        Вчера, 23:49
        @buv59: "Aren't Ukrainian crews afraid to get into such tanks if they are being hunted down?"

        They will probably be shot if they refuse to get into them.
    34. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +1
      Вчера, 21:09
      Интересно, им абрамсы в комплекте с нигерами поставляют?
    35. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      0
      Вчера, 21:15
      Цитата: Скобаристан
      Цитата: Колямба
      Интересно, почему наша техника разлетается в клочья, а американская прост чадит и всё

      Одна из причин, это номенклатура боеприпасов.

      Ещё одна причина - автомат заряжания. С ним боекомплект подальше за бронешторку не спрячешь.
    36. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Вчера, 21:36
      Появились сообщения об уничтожении третьего американского танка Abrams в Бердычах под Авдеевкой

      Пошла рубаха рваться!
    37. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      -1
      Вчера, 21:51
      Цитата: Scientist_
      Ещё одна причина - автомат заряжания. С ним боекомплект подальше за бронешторку не спрячешь.

      Думаю никакая броне шторка не поможет, если за ней будут фугасы. Физику не обманешь. А все эти вышибные панели, которые должны направить энергию взрыва вверх, ну такое. Может быть от того самого возгорания пороха и даст больше времени экипажу, но не более.
    38. alexku69 Ранг пользователя
      alexku69
      0
      Вчера, 23:59
      Так же вроде сожгли инженерную машину М1150.
      Хотя по танку - вроде тот же первый, только с другого ракурса
    39. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 00:00
      Армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине. Это произошло в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении. Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомёта, а потом машину добили штурмовики из 30-ой мотострелковой бригады из Самары

      - пишет Соловьев.
      Парни так-то за всегда молодцЫ метко стреляют учитывая сумму награды за подбитый американский танк. Но как-то так странно-усиленно ВСУ свои "Абрамсы" продуманно под обстрел выводят. Сомневаюсь я ... request
    40. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 00:07
      Никто и не сомневался, что такие "дрова" будут гореть как и все остальные прочие, предыдущие.
    41. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 00:19

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