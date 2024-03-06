Снаряды далеко не единственная проблема ВСУ в 2024 году

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Снаряды далеко не единственная проблема ВСУ в 2024 году


Коллапс ВСУ?


Украинская сторона напрямую увязывает локальную катастрофу в Авдеевке с нехваткой боеприпасов. Зеленский как-то упомянул о 30 процентах доставленных снарядов на Украину из обещанного странами НАТО. То есть импортные поставки в полном объеме могли бы предоставить националистам в три раза большую огневую мощь.



Пресловутые 61 миллиард долларов, которые так и не могут согласовать демократы в конгрессе, должны были еще в конце прошлого года обеспечить ВСУ всем необходимым. В Соединенных Штатах сочувствующие Зеленскому в один голос говорят о наступлении критического периода. Предположительно, в конце марта дефицит боеприпасов у националистов станет настолько острым, что не позволит сдерживать российское наступление.

Потерю Авдеевки советник Белого дома по национальной безопасности по коммуникациям Джон Кирби прокомментировал совершенно прозрачно:

«Это произошло из-за бездействия Конгресса».

На этом повествование можно было бы и закончить – все просто и понятно: успехи Российской Армии на фронте якобы зависят исключительно от количества боеприпасов у противника. Немного наивный и оскорбительный подход, не правда ли?

Начать стоит с того, что большая часть западных и украинских завываний относительно дефицита снарядов относится к пропаганд, основная целевая аудитория которой – те самые республиканцы, торпедирующие милитаристские инициативы Джо Байдена. Чем больше жалоб и стенаний дойдет до колеблющихся в Конгрессе, тем быстрее примут злосчастный закон о 61 миллиарде для ВСУ.

Вероятнее всего, его вообще не примут до президентских выборов в США. Джо Байден, хотя и маразматик, но в его команде отлично понимают цену очередного пакета помощи Украины. Деньги и оружие позволят Зеленскому и дальше затягивать с мирными переговорами. Команде Байдена такой поворот событий совершенно не нужен – политикам требуется хотя бы замораживание конфликта.

Мирные переговоры Москвы и Киева будут настоящим подарком Байдену и позволят продать эту «победу» избирателям. Поэтому разговоры о снарядном голоде ВСУ относятся больше к политической плоскости, нежели к реальности.

При этом никто сам факт нехватки боеприпасов не отрицает, но возникает вопрос – а когда армии не ощущали снарядного голода? К примеру, Артемовск ЧВК «Вагнер» взяли в режиме экономии снарядов. На третий год спецоперации сложилась достаточно простая истина – поражения на фронте Зеленский будет списывать исключительно на жадность блока НАТО.


В будущем историки обязательно раскроют этот тезис окончательно, но сейчас попробуем предположить, что националисты успешно компенсировали дефицит снарядов армией дронов. Беспилотниками ВСУ пугали еще прошлой весной, но настоящий расцвет они получили только сейчас.

Конечно, заменить каждый недостающий снаряд FPV-камикадзе не получится никогда, но это и не требуется. Дистанционно управляемые убийцы стали настоящим высокоточным оружием, и там, где 155-мм гаубицей пришлось бы работать несколькими снарядами, отлично справляется один дрон. Точность с лихвой компенсирует не самый большой запас ВВ на борту изделий.

Говорить о коллапсе ВСУ в связи с нехваткой снарядов очень преждевременно. FPV-дронов будет настолько больше на фронте, насколько будет не хватать боеприпасов.

Причины медленного, но верного отката ВСУ на запад на самом деле связаны совсем не с дефицитом боеприпасов.

Факторы успеха


Отступление врага из Авдеевки и дальнейшая сдача позиций стала причиной качественного усиления Российской Армии.

Для накопления сил после отхода с севера Украины и правого берега Днепра России потребовалось почти полтора года. 2023 год наши военные занимались отражением атак противника по всей линии фронта. Это позволило выиграть время и ресурсы, а также вымотать ВСУ. Игра от обороны всегда менее затратная, чем наступление, и этим российское командование сумело воспользоваться.

А вот инженерные подразделения противника, напротив, не смогли обеспечить достойную линию обороны за Авдеевкой. Рассказов о собственной «линии Суровикина» было много, но на деле ничего построено не было. По крайней мере, на направлении текущего российского наступления. Это было ожидаемо – стоимость подобных фортификаций слишком высока для спонсируемой извне Украины.


Следующим фактором успеха Российской Армии стало широкое использование авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции – УМПК.

Тот самый «чугуний» обрел вполне высокотехнологичные характеристики, и теперь авиация может работать по целям с минимальным риском. Запасы различного рода ФАБ в России просто огромны, и, похоже, именно они стали консервным ножом для авдеевского укрепрайона.

Мейнстримом стала планирующая ФАБ-500, несколько сотен которых направили на подразделения ВСУ в районе Авдеевки. Ведутся работы над остальными модификациям авиабомб, в том числе калибром 1 500, 2 000 и 3 000 килограмм. Теоретически для ударов по противнику можно использовать боеприпасы времен Великой Отечественной войны – УМПК с успехом подойдет к любой бомбе.


Численное преимущество в живой силе относится к числу важнейших факторов успеха Российской Армии.

Времена, когда наступали на многократно превосходящего противника, ушли. Жизнь заставила концентрировать в направлении главного удара значительные силы, а не размазывать по всей линии фронта. Для ВСУ это очень тревожный знак.

Все два года специальной военной операции противник не чувствовал недостатка в человеческом материале. Он не всегда был качественный, но он присутствовал в неограниченном количестве. Сейчас не так – людей приходится экономить и уходить из таких пунктов, как Авдеевка.

Законопроект о мобилизации граждан младше 27 лет так и не принят Верховной радой, что ставит серьезные вопросы перед киевским режимом. Очевидно, что общество на Украине не готово к очередной волне мобилизации, которая заберет 300–400 тысяч молодых граждан. К слову, это будет последняя мобилизация для ВСУ – дальше выгребать на мясорубку некого. Разве что школьников и студентов.

Рост оперативно-тактического мастерства Армии России становится серьезной проблемой для противника.

Сложности с концентрацией больших воинских формирований, похоже, решены. В ином случае, украинская разведка, точнее натовские поставщики контента, давно бы обозначили дислокацию российских подразделений на картах. Качество отечественной разведки как минимум сравнялось с натовской, а в некоторых сегментах и превзошло. Российская Армия учится воевать, и пока это получается быстрее, чем у националистов.

Надвигающаяся катастрофа, связанная со снарядным голодом в ВСУ, вещь неоднозначная. И попытки свалить беды националистов исключительно на медлительность Запада не должны вводить в заблуждение. Противник пятится только по причине качественных и количественных изменений в Российской Армии.

С трудом оправившись от «гуманитарных» отходов 2022 года, военные взяли Артемовск и сдержали натиск мотивированного противника в ходе летнего наступления. А в начале 2024 года перешли в наступление, которое пока разворачивается вполне успешно.


Перед руководством ВСУ сейчас стоят нетривиальные задачи. Успех событий для киевского режима уже определяется не на земле, а сугубо в политической сфере.

Для американцев украинский кейс перестал казаться угрожающим, и на него теперь смотрят как на второстепенную проблему.

Помимо Украины, еще есть Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. В одном месте пока только напряжение, а в другом – вполне приличный пожар. Поэтому потеря территорий на востоке будет восприниматься западными элитами болезненно, но ничего критичного не произойдет. Макрон в очередной раз заикнется о натовских военных на Украине, кто-то помельче пообещает F-16, и на этом разойдутся.

Зеленский может попытаться развернуть конфликт в своих интересах только в одном случае – если государства коллективного Юга присоединятся к западным санкциям. Но последние два года свидетельствуют об обратном, и число сочувствующих Украине стран только уменьшается.

Вот эта проблема гораздо серьезнее пресловутого снарядного дефицита в ВСУ.
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14 комментариев
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  1. Товарищ Ранг пользователя
    Товарищ
    +1
    Сегодня, 04:28
    Очевидно, что общество на Украине не готово к очередной волне мобилизации, которая заберет 300–400 тысяч молодых граждан. К слову, это будет последняя мобилизация для ВСУ – дальше выгребать на мясорубку некого.

    Как это некого ?
    После них на фронт пойдут 300-400 тысяч молодых гражданок.
    laughing
    1. Наган Ранг пользователя
      Наган
      -1
      Сегодня, 04:50
      Цитата: Товарищ
      После них на фронт пойдут 300-400 тысяч молодых гражданок.
      А они согласятся?nonegative
      1. Товарищ Ранг пользователя
        Товарищ
        +1
        Сегодня, 05:04
        Цитата: Наган
        А они согласятся?

        И потом, если ТЦК-шники на улицах не спрашивают согласия мужчин, почему их должно волновать согласие женщин ?
        Приведут в пример армию Израиля, где незамужние и бездетные женщины подлежат призыву, и все дела.
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          0
          Сегодня, 07:25
          Цитата: Товарищ
          Приведут в пример армию Израиля, где незамужние и бездетные женщины подлежат призыву
          Долго ли замуж (реально или фиктивно - уж как получится) выйти? Или даже залететь - все лучше чем в окопы женщиной общего пользования, или даже ППЖ шишки размера комбата, а то и ротного. Да если на то пошло, даже ноги раздвигать в европейском доме терпимости за деньги лучше чем в окопе за так, а выезд женщинам пока не закрыли.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:14
        А им есть куда деваться?С подводной лодки то?Нет,если есть средства-можно откупиться.Кстати,молодежь в ВСУ-отпетые негодяи,идейные.А так,воюют в подавляющем своем те,кому за тридцать.
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          0
          Сегодня, 07:17
          Цитата: dmi.pris1
          А им есть куда деваться?С подводной лодки то?Нет,если есть средства-можно откупиться.Кстати,молодежь в ВСУ-отпетые негодяи,идейные.А так,воюют в подавляющем своем те,кому за тридцать.
          Вот именно, идейная молодежь уже ударно могилизируется. А те, кто остался, не спешат на могилизацию. Особенно женского пола, им пока еще выезд за границу открыт.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 07:20
            Не спешат почему?А потому что-мобилизация у них с 28 лет,если не ошибаюсь.Снизят возраст-пойдут,некуда деваться
  2. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +13
    Сегодня, 05:06
    Поскольку война ( ах простите СВО) идет уже 3 год и так "успешно" ,что конца-краю не видно, наши власти и вслед за ними все провластные СМИ решили полностью проигнорировать печальный юбилей 24 февраля.Никаких тебе аналитических передач или статей. Полный игнор. То ли дело любое высказывание любого западного политика или проблемы,скажем, Тайваня. Поэтому надо сказать спасибо автору за то,что он в очень осторожном стиле,но все же вышел за пределы информации о эпичной битве за очередное село.
    Выводы у него ,разумеется, "патриотичные", мы побеждаем и все прекрасно в этом лучшем из миров,но все же он молодец. Поэтому здесь удобно кратко подвести итоги Зимней кампании и оценить будущее.
    Тактически мы сохраняли инициативу и добились некоторых успехов. Из значимых Авдеевка, и некоторые подвижки под Артемовском. Но все же это даже менее чем я предполагал в начале осени прошлого года ( как бы я не прогнозировал, реальность всегда оказывалась хуже). Ценой больших потерь мы продолжаем пытаться вытолкнуть противника с Донбасса и очень далеки даже от этой цели. Противник продолжает наращивать беспилотную войну нанося удары прежде всего по нефтяной инфраструктуре.
    Стратегически по прежнему полный тупик,власти РФ по прежнему хотят договора с Западом через Украину, Украина по прежнему требует капитуляции,Запад находясь в идеальном положении медленно выпускает России кровь ,не давая никому из противников победить и не давая выйти из войны.
    Теперь прогноз,в целом ничего не измениться, весной мы сохраним инициативу, наконец достигнем около Артемовска канала Северский Донец, освободим Новомихайловку , Первомайское и еще несколько сел около Донецка, еще на 10-15 км откинем противника около Авдеевки. В идеале освободим Красногоровку и на севере все же выйдем к р. Жеребцу и местами к р. Оскол. Противник к маю резко нарастит "дронную войну", и в мае же попробует окончательно разрушить Крымский мост. К лету у противника будет больше снарядов и появятся F-16. Летом будет сражение за инициативу,противник попробует нанести еще один удар.
    Стратегически у властей РФ остался один план-дождаться " батьки Трампа" в надежде на то,что он все-таки заставит власти Украины пойти на перемирие( надежд на мирный договор что-то закрепляющий официально, уже нет). План Б пересидеть противника в надежде ,что у него людские ресурсы закончатся первыми, далее тоже перемирие по ЛБС.
    1. 77alex77 Ранг пользователя
      77alex77
      +2
      Сегодня, 06:00
      Весной Украина перейдет на жестокий терор и возможно ядерный, вот это проблема
  3. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +3
    Сегодня, 06:19
    Из статьи ясно одно,полное освобождение Донбасса и в этом году не произойдет.
  4. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:47
    Чем больше жалоб и стенаний дойдет до колеблющихся в Конгрессе, тем быстрее примут злосчастный закон о 61 миллиарде для ВСУ.

    Пока там дойдет до 61 миллиарда, на Украине пытаются выжать хоть какие-то деньги из населения. Кабмин готовит введение военного сбора для ФЛП, а также требуется отчетность при поступлении денег гражданам от 0 до 25 тысяч от банков
  5. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    0
    Сегодня, 08:25
    Коллапс ВСУ?

    Какой коллапс? Хох.лы собирают дронов типа фпв по 50тыщ в месяц, им снаряды и не особо нужны будут скоро...
  6. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    +1
    Сегодня, 08:51
    Для накопления сил после отхода с севера Украины и правого берега Днепра России потребовалось почти полтора года. 2023 год наши военные занимались отражением атак противника по всей линии фронта.

    А до начала операции нельзя было силы накопить? Обязательно это после делать?
  7. Дядя_Миша Ранг пользователя
    Дядя_Миша
    +2
    Сегодня, 08:52
    Говорить о нехватке снарядов преждевременно , уверенно можно говорить что тактику применения артиллерии ВСУ изменили. Ставка на применение дронов работает и работает к сожалению успешно.Участники боевых действий это подтверждают.

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