Снаряды далеко не единственная проблема ВСУ в 2024 году
Коллапс ВСУ?
Украинская сторона напрямую увязывает локальную катастрофу в Авдеевке с нехваткой боеприпасов. Зеленский как-то упомянул о 30 процентах доставленных снарядов на Украину из обещанного странами НАТО. То есть импортные поставки в полном объеме могли бы предоставить националистам в три раза большую огневую мощь.
Пресловутые 61 миллиард долларов, которые так и не могут согласовать демократы в конгрессе, должны были еще в конце прошлого года обеспечить ВСУ всем необходимым. В Соединенных Штатах сочувствующие Зеленскому в один голос говорят о наступлении критического периода. Предположительно, в конце марта дефицит боеприпасов у националистов станет настолько острым, что не позволит сдерживать российское наступление.
Потерю Авдеевки советник Белого дома по национальной безопасности по коммуникациям Джон Кирби прокомментировал совершенно прозрачно:
На этом повествование можно было бы и закончить – все просто и понятно: успехи Российской Армии на фронте якобы зависят исключительно от количества боеприпасов у противника. Немного наивный и оскорбительный подход, не правда ли?
Начать стоит с того, что большая часть западных и украинских завываний относительно дефицита снарядов относится к пропаганд, основная целевая аудитория которой – те самые республиканцы, торпедирующие милитаристские инициативы Джо Байдена. Чем больше жалоб и стенаний дойдет до колеблющихся в Конгрессе, тем быстрее примут злосчастный закон о 61 миллиарде для ВСУ.
Вероятнее всего, его вообще не примут до президентских выборов в США. Джо Байден, хотя и маразматик, но в его команде отлично понимают цену очередного пакета помощи Украины. Деньги и оружие позволят Зеленскому и дальше затягивать с мирными переговорами. Команде Байдена такой поворот событий совершенно не нужен – политикам требуется хотя бы замораживание конфликта.
Мирные переговоры Москвы и Киева будут настоящим подарком Байдену и позволят продать эту «победу» избирателям. Поэтому разговоры о снарядном голоде ВСУ относятся больше к политической плоскости, нежели к реальности.
При этом никто сам факт нехватки боеприпасов не отрицает, но возникает вопрос – а когда армии не ощущали снарядного голода? К примеру, Артемовск ЧВК «Вагнер» взяли в режиме экономии снарядов. На третий год спецоперации сложилась достаточно простая истина – поражения на фронте Зеленский будет списывать исключительно на жадность блока НАТО.
В будущем историки обязательно раскроют этот тезис окончательно, но сейчас попробуем предположить, что националисты успешно компенсировали дефицит снарядов армией дронов. Беспилотниками ВСУ пугали еще прошлой весной, но настоящий расцвет они получили только сейчас.
Конечно, заменить каждый недостающий снаряд FPV-камикадзе не получится никогда, но это и не требуется. Дистанционно управляемые убийцы стали настоящим высокоточным оружием, и там, где 155-мм гаубицей пришлось бы работать несколькими снарядами, отлично справляется один дрон. Точность с лихвой компенсирует не самый большой запас ВВ на борту изделий.
Говорить о коллапсе ВСУ в связи с нехваткой снарядов очень преждевременно. FPV-дронов будет настолько больше на фронте, насколько будет не хватать боеприпасов.
Причины медленного, но верного отката ВСУ на запад на самом деле связаны совсем не с дефицитом боеприпасов.
Факторы успеха
Отступление врага из Авдеевки и дальнейшая сдача позиций стала причиной качественного усиления Российской Армии.
Для накопления сил после отхода с севера Украины и правого берега Днепра России потребовалось почти полтора года. 2023 год наши военные занимались отражением атак противника по всей линии фронта. Это позволило выиграть время и ресурсы, а также вымотать ВСУ. Игра от обороны всегда менее затратная, чем наступление, и этим российское командование сумело воспользоваться.
А вот инженерные подразделения противника, напротив, не смогли обеспечить достойную линию обороны за Авдеевкой. Рассказов о собственной «линии Суровикина» было много, но на деле ничего построено не было. По крайней мере, на направлении текущего российского наступления. Это было ожидаемо – стоимость подобных фортификаций слишком высока для спонсируемой извне Украины.
Следующим фактором успеха Российской Армии стало широкое использование авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции – УМПК.
Тот самый «чугуний» обрел вполне высокотехнологичные характеристики, и теперь авиация может работать по целям с минимальным риском. Запасы различного рода ФАБ в России просто огромны, и, похоже, именно они стали консервным ножом для авдеевского укрепрайона.
Мейнстримом стала планирующая ФАБ-500, несколько сотен которых направили на подразделения ВСУ в районе Авдеевки. Ведутся работы над остальными модификациям авиабомб, в том числе калибром 1 500, 2 000 и 3 000 килограмм. Теоретически для ударов по противнику можно использовать боеприпасы времен Великой Отечественной войны – УМПК с успехом подойдет к любой бомбе.
Численное преимущество в живой силе относится к числу важнейших факторов успеха Российской Армии.
Времена, когда наступали на многократно превосходящего противника, ушли. Жизнь заставила концентрировать в направлении главного удара значительные силы, а не размазывать по всей линии фронта. Для ВСУ это очень тревожный знак.
Все два года специальной военной операции противник не чувствовал недостатка в человеческом материале. Он не всегда был качественный, но он присутствовал в неограниченном количестве. Сейчас не так – людей приходится экономить и уходить из таких пунктов, как Авдеевка.
Законопроект о мобилизации граждан младше 27 лет так и не принят Верховной радой, что ставит серьезные вопросы перед киевским режимом. Очевидно, что общество на Украине не готово к очередной волне мобилизации, которая заберет 300–400 тысяч молодых граждан. К слову, это будет последняя мобилизация для ВСУ – дальше выгребать на мясорубку некого. Разве что школьников и студентов.
Рост оперативно-тактического мастерства Армии России становится серьезной проблемой для противника.
Сложности с концентрацией больших воинских формирований, похоже, решены. В ином случае, украинская разведка, точнее натовские поставщики контента, давно бы обозначили дислокацию российских подразделений на картах. Качество отечественной разведки как минимум сравнялось с натовской, а в некоторых сегментах и превзошло. Российская Армия учится воевать, и пока это получается быстрее, чем у националистов.
Надвигающаяся катастрофа, связанная со снарядным голодом в ВСУ, вещь неоднозначная. И попытки свалить беды националистов исключительно на медлительность Запада не должны вводить в заблуждение. Противник пятится только по причине качественных и количественных изменений в Российской Армии.
С трудом оправившись от «гуманитарных» отходов 2022 года, военные взяли Артемовск и сдержали натиск мотивированного противника в ходе летнего наступления. А в начале 2024 года перешли в наступление, которое пока разворачивается вполне успешно.
Перед руководством ВСУ сейчас стоят нетривиальные задачи. Успех событий для киевского режима уже определяется не на земле, а сугубо в политической сфере.
Для американцев украинский кейс перестал казаться угрожающим, и на него теперь смотрят как на второстепенную проблему.
Помимо Украины, еще есть Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. В одном месте пока только напряжение, а в другом – вполне приличный пожар. Поэтому потеря территорий на востоке будет восприниматься западными элитами болезненно, но ничего критичного не произойдет. Макрон в очередной раз заикнется о натовских военных на Украине, кто-то помельче пообещает F-16, и на этом разойдутся.
Зеленский может попытаться развернуть конфликт в своих интересах только в одном случае – если государства коллективного Юга присоединятся к западным санкциям. Но последние два года свидетельствуют об обратном, и число сочувствующих Украине стран только уменьшается.
Вот эта проблема гораздо серьезнее пресловутого снарядного дефицита в ВСУ.
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