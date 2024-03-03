Генерал Бундесвера в отставке назвал следующую после Авдеевки цель российской армии

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Генерал Бундесвера в отставке назвал следующую после Авдеевки цель российской армии

Взятие Авдеевки позволило российским войскам развить наступление, но основной удар ВС России нанесет не здесь. По мнению экс-председателя Военного комитета НАТО Харальда Куята, следующим падет Харьков.

Генерал Бундесвера в отставке считает, что после Авдеевки российские войска займутся Харьковом. К такому выводу он пришел, изучая ситуацию на линии боевого соприкосновения. По словам Куята, сейчас российские войска ведут активные действия на Купянском направлении, а положение ВСУ очень тяжелое, ощущается большая нехватка личного состава. Генерал подчеркнул, что у ВСУ уже сейчас не хватает сил для удерживания такой длиной линии фронта, а в дальнейшем будет только хуже.



Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. (...) Следующая цель — это Харьков. (...) Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинских военнослужащих слишком мало на более чем тысячекилометровой линии фронта

- заявил генерал.

Между тем, различные западные эксперты расходятся в своих предположениях, где Россия нанесет свой удар. На данный момент командование ВС России проводит небольшие наступательные операции на различных направлениях, заставляя Генштаб ВСУ вводить в бой резервы. При этом отмечается, что согласно сообщениям российского Минобороны, ВС России все еще находятся в активной обороне. Переход в наступление планируется весной или ближе к лету. Но это все предположения, а как дело обстоит на самом деле, знают только в российском Генштабе.
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    47 комментариев
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    1. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +11
      Вчера, 19:36
      Харальда Куята
      Ну и фамилия у этого умника! Может он тогда весь план раскроет, а то мы потерялись в догадках что будет далее!?
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Вчера, 19:45
        Может освободят , а может и нет. Чего гадать то. Думаю наш генштаб лучше разберется что нам делать и что освобождать в первую очередь.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Вчера, 19:56
          По мнению экс-председателя Военного комитета НАТО Харальда Куята, следующим падет Харьков.

          Ну спасибо ему, вскрыл и придал огласке замысел командования.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +3
            Вчера, 19:59
            Динамика изменения контроля территории в зоне СВО за Февральский период. Подразделениями ВС РФ, было взято под контроль 135,26 км², а так же освобожден официально 1 город и 4 населенных пункта: Авдеевка, Победа, Ласточкино, Северное, Петровское (Степовое).
            https://donbasstoday.ru/wp-content/uploads/2024/03/dinamika.mp4

            На Часов Яр Армия России продолжает наступать через Ивановское (Красное). Идут тяжелые бои, но врага удается теснить к окраинам.

            От Марьинки наши войска ведут наступление в трех направлениях: на запад — в сторону Курахово через Георгиевку, на юг – через н.п. Победа и Новомихайловку для выхода на Угледар, на север – в сторону Красногоровки.

            На Запорожском фронте тяжелейшие кровопролитные бои в Работино. Вновь неделю назад поспешили доложить, но противник ведет маневренную оборону. Село, находящееся в низине, изрыто окопами и ходами сообщения, что позволяет врагу перемещаться. С флангов наши войска серьезно готовятся к удару.

            В Крынках на Херсонском направлении продолжаются бои. Кроме того, ВСУ мелкими группами сидят у Антоновского моста на «дачах». «Красивые доклады» о точном поражении ТОСами врага проходят с нижних уровней. После просмотров кадров объективного контроля у руководства могут глаза на лоб вылезать от такой «точности».

            Наша авиация с ФАБ с УМПК работает на износ. Летчики задаются вопросом, отчего не провести масштабную операцию по уничтожению ПВО ВСУ хотя бы в прифронтовой полосе. Несколько раз в неделю наши товарищи вынуждены уворачиваться на многотонных машинах от вражеских ракет (ВСУ, кстати, уже в момент пуска записывают на свой счёт «поражение», отсюда и космическая статистика противника).
            Огромную проблему по всему фронту представляют FPV-дроны ВСУ. Враг уже меняет частоты и заказывает на иностранных фабриках промышленное производство с данным измененным параметром. То есть наш РЭБ уже не всегда эффективен против них. Наш же известный проект производства подобных БПЛА-камикадзе в силу своей организационно-правовой формы и соответствующей громоздкости с трудом может себе такое позволить. Необходима диверсификация производства, в т.ч. за счёт привлечения и фронтовых мастерских, коих уже огромное множество.


            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +1
              Вчера, 20:04
              В продолжении поста.

              https://donbasstoday.ru/vsu-gotovyat-kontrataku-pod-avdeevkoj-karta-boevyh-dejstvij/
            2. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              0
              Вчера, 23:29
              Цитата: neworange88
              в зоне СВО за Февральский период. Подразделениями ВС РФ, было взято под контроль 135,26 км²,

              Эвон как! Знакомые цифры. Полтора года назад мне тут Ясная говорила, что именно столько мы в день освобождаем. А точнее -195 км в квадрате, вроде.
          2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
            S.K.Vichyakow
            +1
            Вчера, 21:32
            Он не вскрыл и не придал огласке замысел нашего командования. Он озвучил желаемое направление наших действий для них.
      2. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +9
        Вчера, 19:47
        Да ни Куята он не знает и никто кроме нашего генштаба.
        1. Pharmacist Ранг пользователя
          Pharmacist
          +3
          Вчера, 20:00
          Да не факт, что и генштаб знает. laughing Кто сказал, что этот план готов?
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +1
            Вчера, 20:15
            Авдеевское направление.

            Со вчерашнего вечера идёт массированная обработка позиций противника на севере Авдеевки. Работа идет по Очеретино, Новобахмутовке, Новокалинового, Керамику.
            Наши войска отправляют 10-ки УФАБ(разных модификаций), работа РСЗО и тяжёлой артиллерии ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ.

            Противник в ближайшее сутки ожидает наш массированный удар на этом направлении. Данные действия вполне логичны. Выход в тыл Дзержинску (Торецку), а также подход к Константиновке и Часов Яру с юга.

            По Авдеевскому направлению:

            1. Орловка. Почти все.
            2. Бердычи. Впереди еще много работы. Х..ол кинул резервы!
            3. Тоненькое. О полном взятии говорить пока рано. Ждём когда освободят полностью!
            Противник сейчас активно задействует резервы, чтобы затормозить наше наступление и выиграть время для укрепления третьей линии обороны. То, что линия Бердычи-Орловка-Тоненькое будет им оставлена особых сомнений нет. Сейчас идет битва за время.


            https://donbasstoday.ru/armiya-rossii-zanyala-czentr-novomihajlovki-na-kurahovskom-napravlenii-karta-boevyh-dejstvij/

      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Вчера, 20:13
        Цитата: VLAD-96
        Ну и фамилия у этого умника!
        Да, фамилия к него веселая. Осталось только заглавную букву поменять wink
      4. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 00:59
        VLAD-96
        Вчера, 19:36
        Харальда Куята
        Ну и фамилия у этого умника! Может он тогда весь план раскроет, а то мы потерялись в догадках что будет далее!?
        Зашибись - заценили новость! Имею сказать таки : бить будем больно, но аккуратно и
        без Куята! Вечный светоч не погас под ветрами гнусными.
        Даже мёртвых бойтесь нас, -
        Не воюйте с русскими!
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +4
      Вчера, 19:41
      По мнению экс-председателя Военного комитета НАТО Харальда Куята, следующим падет Харьков.

      А чего не Берлин? (сарказм)
      Достали эти предсказания и предсказатели.
      ВС РФ сами решат в каком направлении и когда атаковать.
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      +2
      Вчера, 19:45
      Для Харькова нет сил. Это надо было бы всю часть группировки с Херсонского, Запорожского направления снимать и туда кидать
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +8
        Вчера, 20:05
        Мы не знаем, какие силы у нас есть. Может и есть. Но даже и тогда, сомневаюсь, что Харьков будут брать штурмом. Харьков можно отрезать от "материковой" Украины, почти осада. Т
        1. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          -6
          Вчера, 20:35
          Но даже и тогда, сомневаюсь, что Харьков будут брать штурмом.

          Со штурмами-мясорубками надо завязывать. За всю ВОВ многомесячные лобовые штурмы городов в единичных количествах с обеих сторон по сравнению с масштабами войны. Уличные бои конечно были , но 1-3 недели и как правило войска покидали города под угрозой окружения.
          1. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            +2
            Вчера, 20:47
            С некоторых пор продвигаться в застройке стало даже проще, хотя и медленнее. В чистом поле никаких укрытий нет, а у противника РСЗО, дальнобойная гаубичная артиллерия и даже минометы с кассетными боеприпасами. Так что, дело обстоит ровным счётом наоборот.
            1. Бывший солдат Ранг пользователя
              Бывший солдат
              0
              Вчера, 21:05
              С некоторых пор продвигаться в застройке стало даже проще, хотя и медленнее. В чистом поле никаких укрытий нет,


              И что? Сидеть теперь по городам и поселкам и не высовываться?
              1. СергейАлександрович Ранг пользователя
                СергейАлександрович
                +3
                Вчера, 21:07
                Думать, анализировать и готовиться, прежде чем действовать и писать.
          2. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            +2
            Вчера, 20:59
            Сейчас не ВОВ. Или тут еще есть любитель ПМВ. Вот СергейАлександрович описал почему
          3. Младший рядовой Ранг пользователя
            Младший рядовой
            0
            Вчера, 21:00
            Прекрасно понимаю, что Вы хотели сказать. Но надо тупо лунные пейзажи нарисовывать.
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Вчера, 19:45
      Гадает гадалка. это хорошо. Пусть ставят на загаданное. А Русская пословица говорит, загад не бывает богат. но и Харьков возьмём, Работайте Братья
    5. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +9
      Вчера, 19:52
      То, что очевидно, то может и быть ловушкой. Конечно, не надо быть выпускником академии Генерального штаба, чтобы выдвинуть теорию с Харьковым. Она действительно читается. Но этот вариант чересчур очевиден. Хотя, конечно, и крайне логичен. А вот, что наименее ожидаемо, так это вторжение в Житомирскую и Ровенскую области с территории Белоруссии. Там, безусловно, стоит довольно многочисленный контингент ВСУ, около 120 000 человек. Но какова степень их подготовк? Судя по имеющимся данным, там очень много частей территориальной обороны. Это первое.

      Второе. Никто из непосвящённых не имеет реального представления о нашей группировке в Белоруссии и её задачах. Я, если честно, очень сильно сомневаюсь, что там собрано всего 20 - 25 тысяч наших бойцов, полагаю, что значительно больше. Даже без учёта армии Минска. В Белоруссии много лесов и урочищ, активно работают системы РЭБ, защищая части от глаз врага - поэтому считаю, что там может быть огромная по силе и численности группировка. Тем более, что украинцы не просто там больше 100 000 бойцов держат, не против же 20 000 армии, правда.

      Третье. Удар с территории Белорусии на Ровно и Житомир позволит значительно осложнить перевозки, сорвёт логистику, посеет панику, создаст угрозу Киеву с западного направления. А что не менее важно - боевые действия перенесутся значительно ближе к западной границе Украины, вырастая непосредственно перед рубежами поляков и румын. Помимо этого, безусловно, данная операция привела бы к необходимости удержания крупных резервов противника от переброски на Донбасс и под Харьков.

      Четвёртое. Не в том смысл, чтобы взять Ровно и Житомир, а в том, чтобы посеять тотальную панику в тылах противника, создавая угрозу его глубоким тыловым железнодорожным и автомобильным магистралям. Да, и паника на Западной Украине будет такой, что все ограждения на границе снесут. Вот так мне как-то видится. Может ошибаюсь.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +2
        Вчера, 20:00
        Есть очень большая вероятность, что ВСУ на белорусской границе заменят военные стран НАТО. А эти 120т пойдут на Восточный фронт
        1. Алекс Старлей Ранг пользователя
          Алекс Старлей
          +1
          Вчера, 20:47
          И по ним конечно же будет нельзя стрелять? Да и бойцов в НАТО немного, которые захотят поехать в Украину. Это частично французский легион и из Польши корпус наемников, который они планировали набрать год назад на амеровские деньги в количестве 50 тыщ (а вот набрали ли никто не знает). А те бойцы, которые сейчас в армиях Франции, Италии, Германии, Англии и т.д. , они никуда не поедут, т.к. они все на контрактах, где Украина ну никак не прописана. Ну или проводить мобилизацию в данных странах, а забавно будет на это посмотреть.
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -1
            Вчера, 20:57
            Можно, только это освободит 120т украинских военных.
            1. Алекс Старлей Ранг пользователя
              Алекс Старлей
              -1
              Вчера, 21:08
              Ладно согласен, пусть приезжают, только в домах где жить будут, на крышах кресты белой краской нарисовали. Или думаете рассредаточатся в палатках по лесам? Это будет избиение младенцев, через герани и ракеты и никакое ПВО их не спасет.
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                0
                Вчера, 21:19
                Скорее всего они будут в форме ВСУ. И не надо недооценивать противника. Скорее всего приедут настоящие "псы войны". Вся гомосятина в Европе останется. И снабжение у них будет хорошим
              2. мордвин 3 Ранг пользователя
                мордвин 3
                -1
                Вчера, 23:41
                Цитата: Алекс Старлей
                Ладно согласен, пусть приезжают, только в домах где жить будут, на крышах кресты белой краской нарисовали.

                Вы из тех, кто написал на двери херсонской хаты: "Просьба не мусорить, вернемся - проверим"? Долго еще возвращаетесь думаете, али как тот блудный сын?
      2. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Вчера, 20:40
        Вопрос только один. Кто на Украине еще хочет взять в рки автомат?
      3. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +4
        Вчера, 20:45
        Цитата: Vladlous
        Вот так мне как-то видится. Может ошибаюсь.

        Есть рациональные мысли. Но нам неведом расклад сил и средств. В одном я убеждён, что на тех же Абрамсах могут сидеть натовские вояки. Дальше пойдут в дело F-16 с теми же натовскими пилотами из аэродромов подскока с ракетами 500 км дальности. И цель они обозначили: Крым и Крымский мост. Запад не устроит никакой мир с Россией и тогда реализуется предупреждение ВГК и ЗамПредСовБеза РФ...Вероятнее всего, будут нанесены удары по аэродромам базирования F-16 и по западным областям Украины, куда намерены ввести войска особо рьяные натовцы. Не исключаю, что в крайнем случае могут применить ТЯО...Именно тогда и будет целесообразен удар из Белоруссии.
        Главная задача - сломать красные карандаши и начинать настоящую войну, показывая, что Россия не намерена растягивать военный конфликт на десятилетия. Вся эта мелкая натовская шушара должна увидеть воочию, что бывает с теми, кто не внимает уговорам. Не зря ВГК сказал, что в скором времени Россия продемонстрирует постановку на дежурство «Сарматов»...А ракетный арсенал РФ не ограничивается этим. Имеются «Цирконы» и «Кинжалы», применение которых проигнорировать можно, но прилёт по целям - не допустимо.
        Многое из нового вооружения не известно даже бывшим военным. Чего греха таить, мы потеряли результаты действия «Коалиций», «Армат», «Су-57»...Практически со слов ВГК узнали, что в СВО применяли «Циркон»...
        Время покажет, кто прав и остальное...
        1. Cicerist98 Ранг пользователя
          Cicerist98
          0
          Сегодня, 00:48
          @ROSS 42: "The main task is to break the red pencils and start a real war..."

          In order to be able to do this, what is needed first is to unify the political elites and people of Russia into one body aiming for victory - which cannot be done as long as there is an active seditious Fifth Column in society and government, constantly working to sabotage and hamper the Russian war effort. Ergo, it is necessary to purge and annihilate the vicious Russian Fifth Column first, without worrying about trying to appear "democratic" to enemy media and the so-called "international community" (most of whom, contrary to the yelling of the Western corporate "mainstream" media, would actually tacitly respect and support Russia in such a move). Neither the Western rulers, nor the Western "mainstream media", nor those comprising the Russian Fifth Column (an inordinate number of whom are Jews) really give a damn about democracy or human rights - if they did, they wouldn't be supporting such a regime as the Ukrofascist tyrants in the first place. All they care about is the destruction of Russia as a sovereign powerful state, and the installation of Fifth Columnist Western stooges as a comprador elite on the remains.
      4. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -2
        Вчера, 21:10
        Так-то оно так. Однако этот маневр будет дорого стоить. И не факт,что завершится успехом. В 22 уже попробовали. Да сил не хватило. И сейчас сил нет.
      5. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Вчера, 23:51
        Учитывая боевой опыт и прочее, северную часть Украины ВСУ наверняка более чем серьёзно укреплена с учётом боевых действий на юго-востоке. Начиная от минных полей и заканчивая укреплёнными районами в целом. Понятно что далеко не единицы из числа украинских военных сдадутся в плен только для того чтобы выжить не принимая во внимание политические взгляды и прочее. Не говоря про всякое партизанство мягко говоря.
    6. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Вчера, 20:04
      Как же все эти бывшие, засерают информационное пространство. Когда на службе был, язык не поворачивался?
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Вчера, 20:09
      Карты разложил или на кофейной гуще специализируется?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Вчера, 20:14
        Цитата: Пленник
        Карты разложил или на кофейной гуще специализируется?
        Откровение к нему пришло во сне wink
    8. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      +3
      Вчера, 20:24
      А название такое, право, слово боевое:
      Варшавская улица по городу идёт —
      Значит, нам туда дорога,
      Значит, нам туда дорога
      Варшавская улица на запад нас ведёт.6С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли… На Берлин! Значит, нам туда дорога,
      Значит, нам туда дорога.
    9. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
      pavel.tipingmail.com
      +1
      Вчера, 20:28
      Генерал сказал больше, чем хотел сказать. Чем длиннее линия фронта на Украине, тем хуже для ВСУ. То есть стоит искусственно удлинять линию фронта для развития успеха Российской армии.
    10. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Вчера, 20:34
      Батьке, даже если он по полному не впряжется, надо сказать спасибо за то что он создает напряг в демократических злодействах. Ему еще с нашей общей ПВО приперло ТЯО. До Европы не дошло? Не доходит до них.
    11. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -1
      Вчера, 20:35
      Хорошо бы после Авдеевки российская армия взяла штурмом Рейхстаг . . . winked
    12. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -1
      Вчера, 21:02
      Брать надо. Но через Сумскую область ударом в тыл и захватом в полную блокаду Харькова. Иначе Харьков не взять.
    13. УАТ Ранг пользователя
      УАТ
      0
      Вчера, 21:13
      Сегодня прочитал где-то, что наши войска ведут активные действия по всей ЛБС, кроме Херсонской области.Сильно подозреваю, что именно там и будет нанесен основной удар весенней кампании.
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        0
        Вчера, 23:46
        Цитата: УАТ
        наши войска ведут активные действия по всей ЛБС, кроме Херсонской области.Сильно подозреваю, что именно там и будет нанесен основной удар весенней кампании.

        Ни фига там не будет. Слишком сложная цель.
    14. Festus Ранг пользователя
      Festus
      +1
      Вчера, 21:48
      Не стоит недооценивать Куята. Он, несомненно, компетентен и рассуждает рационально, а не пропагандистский, в отличие от большинства других военных в Германии. Вот почему его очень ненавидят в официальных кругах.

      Не забывая, там говорит враг - все же стоит прислушаться очень внимательно.
    15. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Вчера, 23:43
      Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. (...) Следующая цель — это Харьков. (...) Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинских военнослужащих слишком мало на более чем тысячекилометровой линии фронта

      - заявил генерал.
      Учитывая сколько времени потрачено на взятие Авдеевки с временными показателями по занятию Харькова очень любопытно request
    16. василиск Ранг пользователя
      василиск
      0
      Сегодня, 00:18
      [quote Переход в наступление планируется весной или ближе к лету. Но это все предположения, а как дело обстоит на самом деле, знают только в российском Генштабе.][/quote]
      Как бы они там не гадали, а знает только наш Генштаб.

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