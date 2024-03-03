Генерал Бундесвера в отставке назвал следующую после Авдеевки цель российской армии
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Взятие Авдеевки позволило российским войскам развить наступление, но основной удар ВС России нанесет не здесь. По мнению экс-председателя Военного комитета НАТО Харальда Куята, следующим падет Харьков.
Генерал Бундесвера в отставке считает, что после Авдеевки российские войска займутся Харьковом. К такому выводу он пришел, изучая ситуацию на линии боевого соприкосновения. По словам Куята, сейчас российские войска ведут активные действия на Купянском направлении, а положение ВСУ очень тяжелое, ощущается большая нехватка личного состава. Генерал подчеркнул, что у ВСУ уже сейчас не хватает сил для удерживания такой длиной линии фронта, а в дальнейшем будет только хуже.
Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. (...) Следующая цель — это Харьков. (...) Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинских военнослужащих слишком мало на более чем тысячекилометровой линии фронта
- заявил генерал.
Между тем, различные западные эксперты расходятся в своих предположениях, где Россия нанесет свой удар. На данный момент командование ВС России проводит небольшие наступательные операции на различных направлениях, заставляя Генштаб ВСУ вводить в бой резервы. При этом отмечается, что согласно сообщениям российского Минобороны, ВС России все еще находятся в активной обороне. Переход в наступление планируется весной или ближе к лету. Но это все предположения, а как дело обстоит на самом деле, знают только в российском Генштабе.
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