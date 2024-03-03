«Результатов пока нет»: Немецкая разведка ищет источник утечки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера

Пока нет окончательных результатов. Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели

Откуда получила — там больше нету. Дадут еще — опубликую еще. Ждите

Немецкая разведка ведет проверку по поводу утечки разговора высокопоставленных военнослужащих Бундесвера в Россию, первые данные в Минобороны Германии надеются получить уже в начале следующей недели. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.Глава немецкого военного ведомства выступил на специальной пресс-конференции, где признал факт утечки информации. Однако, не все так страшно, как преподносит пресса. По его словам, большая часть разговора немецких офицеров и так была доступна общественности, но другая часть информации не предназначалась для чужих ушей. Также Писториус подчеркнул, что разговор о возможном ударе по Крымскому мосту не имел под собой никакой конкретики, обсуждался не какой-то отдельный удар, а возможность такой операции "в общем". Но утечку разведка ищет.- заявил министр добавив, что публикация данного разговора Россией имеет под собой цель внести раскол в "наше единство". Писториус назвал ее "гибридной дезинформационной атакой". Впрочем, ракеты Taurus Украина все равно не получит, это он отметил отдельно.Между тем, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выложившая в соцсети ВКонтакте разговор высокопоставленных немецких офицеров, не исключила публикации очередной порции разоблачений, чем явно озадачила не только Германию, но и другие страны Европы.- написала она в своем ТГ-канале.