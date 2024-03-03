«Результатов пока нет»: Немецкая разведка ищет источник утечки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера

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«Результатов пока нет»: Немецкая разведка ищет источник утечки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера

Немецкая разведка ведет проверку по поводу утечки разговора высокопоставленных военнослужащих Бундесвера в Россию, первые данные в Минобороны Германии надеются получить уже в начале следующей недели. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Глава немецкого военного ведомства выступил на специальной пресс-конференции, где признал факт утечки информации. Однако, не все так страшно, как преподносит пресса. По его словам, большая часть разговора немецких офицеров и так была доступна общественности, но другая часть информации не предназначалась для чужих ушей. Также Писториус подчеркнул, что разговор о возможном ударе по Крымскому мосту не имел под собой никакой конкретики, обсуждался не какой-то отдельный удар, а возможность такой операции "в общем". Но утечку разведка ищет.



Пока нет окончательных результатов. Рассчитываю на то, что они появятся в течение первых дней следующей недели

- заявил министр добавив, что публикация данного разговора Россией имеет под собой цель внести раскол в "наше единство". Писториус назвал ее "гибридной дезинформационной атакой". Впрочем, ракеты Taurus Украина все равно не получит, это он отметил отдельно.

Между тем, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выложившая в соцсети ВКонтакте разговор высокопоставленных немецких офицеров, не исключила публикации очередной порции разоблачений, чем явно озадачила не только Германию, но и другие страны Европы.

Откуда получила — там больше нету. Дадут еще — опубликую еще. Ждите

- написала она в своем ТГ-канале.
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    36 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Вчера, 20:14
      Ну а они думали, мы своих ребят подставим. Теперь думайте о том что мы знаем или не знаем.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +2
        Вчера, 20:22
        Цитата: ВАМ
        Ну а они думали, мы своих ребят подставим. Теперь думайте о том что мы знаем или не знаем.

        ндя, "Штирлиц сидел у камина и вспоминая Родину пек в золе Сникерс"
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Вчера, 20:25
          «Результатов пока нет»: Немецкая разведка ищет источник утечки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера


          Результат уже есть.За 2 года они обо всём уже рассказали. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла на фоне публикации записи разговора высокопоставленных немецких военных призвал Берлин отказаться от поставок ракет Taurus Украине. В то же время депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер выступил за скорейшую передачу ВСУ этого оружия. Немецкие СМИ сообщают о подлинности опубликованной записи и отмечают, что Минобороны ФРГ встревожено из-за возможного перехвата других сообщений. Никаких секретов там уже нет.Осталось только Taurus затрофеить,как затрофеили уже Storm Shadow и те же танки Leopard 2A4/2A6.
          1. хрыч Ранг пользователя
            хрыч
            +1
            Вчера, 22:39
            Помните, у нас длинные ... уши
        2. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Вчера, 20:28
          Типа того ведь не все "новости" можно публиковать, лишь в определённое время. Начало СВО было начато, от того что мы не знали о готовимщимься удару ВСУк. Но определенными высказываниями не в своё время можно и раскрыть не всех кого надо.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +5
            Вчера, 20:35
            А плешивая ливерная мразина Шольц будет как-то комментировать этот скандал?!
            Или опять, как с Северными потоками, язык в задницу засунет?
            Уверен, что он скажет-это пропаганда Кремля, чтобы дискредитировать военных Германии.
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              +5
              Вчера, 20:45
              Цитата: Чёрный
              А плешивая ливерная мразина Шольц будет как-то комментировать этот скандал?!
              Или опять, как с Северными потоками, язык в задницу засунет?
              Уверен, что он скажет-это пропаганда Кремля, чтобы дискредитировать военных Германии.

              )
              "Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально заявил, что взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" были спланированы и осуществлены агентами из Соединенных Штатов. "
              1. михаилл Ранг пользователя
                михаилл
                +2
                Вчера, 21:27
                Цитата: poquello
                Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально заявил

                Если пристальней присмотреться, то нормальные президенты США, которые реальные мачо и сношаются направо и налево, вполне договороспособны. А всякие тихушники, семьянины и все из себя правильные- вообще договариваться не способны. Тут неволей о закулисье и анунаках задумаешься, и, кстати, прочел недавно прикольную книжку "Сталин против рептилоидов". Пока в метро на работу ехал прям не заметил, как приехал. Только условный рефлекс среагировал на нужную станцию- тело само встало и начало готовится к выходу.
            2. Английский тарантас Ранг пользователя
              Английский тарантас
              -6
              Вчера, 21:35
              А плешивая ливерная мразина Шольц будет как-то комментировать этот скандал?!

              Должен?
              Вам?
              Сидите у двух мониторов и не моргая, без сна ждёте? Когда лично вам сам Шольц из телевизора в слезах во всех пакостях сознается?
        3. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          +1
          Вчера, 20:36
          Результатов нет?

          Борис, ты не прав!!!

          Результат еще впереди - политический кризис в Германии.
        4. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Вчера, 20:37
          Пусть теперь ищут Штирлица в своих штабах.
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            0
            Вчера, 20:47
            Вот это правильно! А кроме этого думают о том как далее на это будет реагировать Россия. После всего может прапорщик- полковник Василий уже кое куда и координаты Берлина вводит. Так на всякий упреждающий, что бы не опоздать.
            1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
              S.K.Vichyakow
              +1
              Вчера, 21:27
              "Думают о том, как далее на это будет реагировать Россия". И это правильная мысль . Теперь вспомните кто всё время прослушивает Германию и её верхушку(Пример Меркель). Правильно-США. Так кто слил информацию? Шольц ведь слил информацию об участии на Украине спецов из США, Франции, Великобритании. Немцам просто прилетела ответка. Подматрасная мстя. А нам озвучка невыгодна была бы.
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Вчера, 20:16
      Не там ищут. Немецких военных и политиков прослушивают только американцы. Или кто-то из немецких военных пишет своих коллег. Теперь ваши варианты, откуда у России запись
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +4
        Вчера, 20:25
        Цитата: Serhio250381
        Не там ищут. Немецких военных и политиков прослушивают только американцы.

        Как вариант - намеренный слив американской разведки - вполне имеет место быть. Цель проста - если вдруг Германии надоест ходить на коротком поводке и вдруг она захочет куда-то в сторону дёрнуться, то как с ней, с Германией, после такого мы, например, можем о чём-то разговаривать? Вобщем, насадили поглубже на кукан.

        Одновременно, как они любят говорить, "чёткий сигнал" Лысому - Макрон удочку насчёт второго эшелона пушечного мяса забросил, Шольц тут же на дыбы. Так вот пусть утухнет - его особо никто не спрашивает, без него есть кому командовать.
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          0
          Вчера, 22:53
          Цитата: Zoldat_A
          ....Как вариант - намеренный слив американской разведки -.....

          Игорь hi , мысль о подозрительно частых утечках то здесь, то там, приходила в голову часто. То во Франции документы забыли -потеряли, то в других странах.... ??? Ну не должны , вроде быть там такие УО так часто? Тем более на ответственных постах?
          И, как всегда, обвинения, Россия виновата, хочет
          внести раскол в "наше единство"

          Этого единства и не было никогда, "совражество" против России.
          Или сами слили, что бы не увязнуть глубже? Штаты принуждает, а эти стримаются recourse
    3. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      +4
      Вчера, 20:19
      Německo nesmí dodávat žádné zbraně Ukrajině, porušuje tím smlouvy po ukončení války v r. 1945.
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        +7
        Вчера, 20:20
        Германия не должна поставлять какое-либо оружие Украине, нарушив тем самым договоры после окончания войны в 1945 году.
        1. фигвам Ранг пользователя
          фигвам
          +5
          Вчера, 20:43
          Цитата: Jsem_CZEKO68
          нарушив тем самым договоры после окончания войны в 1945 году.

          Нарушены все договоры, немецкие танки опять на славянской земле.
        2. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +3
          Вчера, 20:57
          В Росси есть поговорка, кому должен всем прощаю. Мы уже не верим ни амерам, ни гейропам. Поэтому договариваться не с кем. Сейчас самая холодная война и на верное уже на половину давно горячая. Обманули где только могли. Теперь только по нашему. Иначе всё бесполезно, сами виноваты.
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Вчера, 20:21
        И тем не менее Германия не только его поставляет,как те же Leopard 2 A4/A6, PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000) , Iris-T,но и немецкие экипажи к ним из солдат Бундесфера.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 20:19
      Забавные они-нет чтобы разбирались со своими придурками, которые несут что хотят и где хотят-а им, главное, источник разыскать laughing
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +3
        Вчера, 20:35
        а так всегда, не важно, что дерьмо уже в штанах, главное, что бы окружающие этого не заметили
      2. Михаил Маслов Ранг пользователя
        Михаил Маслов
        +1
        Вчера, 20:38
        Почему несут что хотят?Генералы как и везде подчиняются политикам.И при этом должны прорабатывать планы по возможному применению оружия в том числе и по конкретным обьектам.А вот что их поймали за руку это уже серьезный провал или подстава.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          -1
          Вчера, 21:00
          А им политики то-такие задачи-поставили?-да и обсуждать надо не в кабаке за выпивкой-а там где положено
    5. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +2
      Вчера, 20:35
      Немцев,скорее всего "друзья"бритты сдали.Что бы Шольца припереть с поставками ракет и само собой спровоцировать РФ.Был разговор немцы поставляют свои ракеты бриттам,а те уже ВСУ.Но не получилось.Думаю бритты и подкинули запись разговоров немцев.
      1. LeutnantTom Ранг пользователя
        LeutnantTom
        +1
        Вчера, 21:11
        Это было просто немецкое шоу. С хорошими новостями для России!
        Никаких ракет «Таурус» против России не летает!
        И не против Крымского моста!
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Вчера, 20:38
      Самые " крутые " это сми Норвегии.Аресты - брак яндекс перевода.Аресты - прослушка.Мы ,мат,ещё и виноваты? bully
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Вчера, 20:53
        Да кстати ,я не знаю фамилию этого бандеровского генерала,но зовут его александр( трудности механического перевода).Как думаете по какому поводу такие жаркие обнимашки с норвежцем.Ни за что не догадайтесь?!Это связано с " Лёпой".
    7. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Вчера, 20:53
      Нет ребят, ваша правда давно мертва. Вот вспомнить Уотергейтский скандал, там американский президент пошел в отставку за сущую ерунду. А сейчас хотите Меркель прослушивайте, хотите Байден об спотыкается, или он в прямом эфире наложит кучу. Цэ демократия, цэ другое.
    8. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Вчера, 21:04
      Красивое немецкое производство.
      После того как США выбыли из игры Россия-Украина, Германия тоже вышла из игры.
      Не сразу, но придет!
    9. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +2
      Вчера, 21:04
      Уж сколько лет прошло, а Штирлица до сих пор поймать не могут laughing
    10. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -4
      Вчера, 21:14
      Вот Киселев сейчас перечислил немецкие мосты, суммарно равные по длине Крымскому.
      Весь вопрос - выдержат ли яйца у правительства РФ, чтобы ответиить. К сожалению - не выдержат. Кастраты. Яиц нет
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Вчера, 21:38
        Есть два моста - " Золотые ворота" и " Бруклинский мост" ,на остальные можно яйца не тратить.
    11. Альф Ранг пользователя
      Альф
      +1
      Вчера, 21:38
      Немецкая разведка ищет источник утечки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера «Результатов пока нет»

    12. golen Ранг пользователя
      golen
      +1
      Вчера, 21:44
      Ну да, потомки Гитлера "в общем" обсуждали некоторые детали реализации плана 3-ей мировой войны. А так "в общем" ничего серьёзного,так по мелочам, каких-то 80 миллионов немцев испарятся после ответного удара по мосту Шлосбрюкке.

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