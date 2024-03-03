Штурмовые группы морпехов 155-й бригады выбили ВСУ из центра Новомихайловки, закрепившись на новых позициях

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Штурмовые группы морпехов 155-й бригады выбили ВСУ из центра Новомихайловки, закрепившись на новых позициях

Позитивные новости приходят с Южно-Донецкого направления, а конкретнее из Новомихайловки, где российские войска сумели выбить ВСУ из центральной части населенного пункта и закрепиться на новых позициях. Об этом сообщает ТГ-канал Рыбарь.

По данным на 20:00 3 марта 2024 года, штурмовые группы морпехов из 155 бригады группировки войск "Восток" взяли под контроль часть улиц Шевченко и Соборной. Кроме того, под наш контроль перешел храм Архангела Михаила, находившийся на передней линии обороны ВСУ. Однако, отошедшие назад подразделения 79 штурмовой бригады ВСУ закрепились на новых позициях и пытаются выбить наших морпехов. В то же время флаг 155-й бригады развивается в центре Новомихайловки.



(...) территория храма простреливается из зданий школы и Дворца культуры к северо-западу, поэтому находиться в нем пока небезопасно. Противник сконцентрировал здесь части 79 штурмовой бригады и пытается цепляться за каждый дом

- пишет канал.


Также имеется продвижение вдоль улицы Академика Тимирязева, там наши продвинулись на несколько сот метров, взяв под полный контроль территорию промзоны «Синтезпродсервиса». Также имеется информация, что противник выводит часть своих сил с северной окраины и перебрасывает на западную. Однако подтверждений этому нет.

Напомним, что ранее российские войска контролировали только южную окраину Новомихайловки, противник ожесточенно сопротивлялся, не желая отдавать этот мощный укрепрайон.

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    23 комментария
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +4
      Вчера, 21:06
      Судя по видео вся Новомихайловка в кашу.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +4
        Вчера, 21:15
        Смотришь карту и там целые цепочки населенных пунктов вдоль воды, которые фактически превращаются в один длинный населенный пункт. И все в бетоне. И все в крошку. Полная жесть, такое штурмовать
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +9
          Вчера, 21:19
          Не надо было в 2014 году останавливаться.Вот и расхлёбывает наша армия провальную политику раз за разом.Но и это никого не смущает,так как с нашей стороны раз за разом звучат разговоры о новых переговорах.По принципу сначала переговоры,а после них хоть потоп.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +4
            Вчера, 21:27
            В продолжении поста.

            В идеале вводить войска на Донбасс для его защиты надо было в 2014 году сразу после референдумов в ДНР и ЛНР и взять под контроль их границы с тогдашней Украиной,а так получилось непонятно что. И ни туда ,и ни сюда и так уже 10 лет,я не говорю уже о том сколько людей положили и что в итоге получили.Всё по классике Черномырдина хотели как лучше,а получилось как всегда.Так что по-любому ввод войск для защиты итогов Референдумов в 2014 году был лучшим вариантом.Но главный прикол не в этом,а в том что с 2014 года Украина готовилась,а мы всё строили маленькую компактную армию.
            1. Алекс Старлей Ранг пользователя
              Алекс Старлей
              0
              Вчера, 21:46
              Вы немного не понимаете, не нужны были нам ни ДНР и ЛНР, как бы патриотам объединения земель Русских этого не хотелось. Для этого и затевались нами Минские соглашения, чтобы согласно порядку выполнения списка данного соглашения спихнуть это Украине и пока вкладываться и закрепляться только в Крыму. Вроде пятый пункт Минских соглашений это контроль границы ДНР, ЛНР и Россией силами ВСУ.
              1. neworange88 Ранг пользователя
                neworange88
                +1
                Вчера, 21:50
                Простите а каким образом мы собирались удерживать за собой Крым без Сухопутного сообщения с ним континентальной России?Опираясь на что?Только на Крымский мост?Вы считаете что это реально?Вот допустим что нету ДНР и ЛНР,нет сухопутного сообщения России с Крымом,а Зеленский отдаёт приказ штурмовать Крым и как же его в таком случае мы бы удержали?Вот обьясните мне.
                1. Алекс Старлей Ранг пользователя
                  Алекс Старлей
                  -1
                  Вчера, 21:53
                  Как штурмовать, по перешейку чтоль? Вы серьезно?
                  1. neworange88 Ранг пользователя
                    neworange88
                    +5
                    Вчера, 21:59
                    Да хоть тот же десант массово на лодках высадить как в Крынках или вот на днях на косе в Крыму.Сколько уже бои идут в Крынках с ВСУшными морпехами?
                    И как можно было пообещать Донбассу защиту, сказать вы русские мы своих не бросаем,далее Референдум ,люди поверили,пошли на риск,взяли в руки оружие,за Россию,а потом им сказать,а знаете нам ДНР и ЛНР не нужны.Вот как?Обьясните мне.Как так можно?У меня даже фантазии на это не хватает. Неужели кто то этот вариант всерьёз рассматривал?
                    1. Алекс Старлей Ранг пользователя
                      Алекс Старлей
                      -4
                      Вчера, 22:05
                      Какой референдум, какие обещания, вы вообще о чем ? Не было этого с 2014 по 2022 год. Мы хотели заключить Минские соглашения, где после выполнения всех пунктов Украина полностью бы контролировала эти территории (ну с небольшими ограничениями, не суть). И после подписания, на Крым бы ни кто не нападал.
                      1. neworange88 Ранг пользователя
                        neworange88
                        +4
                        Вчера, 22:08
                        И после подписания, на Крым бы ни кто не нападал.


                        Конечно.После того как мы слили БЫ Донбасс на Крым бы точно никто не напал.Ага.То то украинцы так осмелели в начале 2022,что потом на их позициях находили карты походов на Ростов-на-Дону и Кубань.Вот он результат нашей договороспособности,принятый за нашу слабость.Вот итоги.

                        Какой референдум, какие обещание, вы вообще о чем ?


                        7 апреля 2014 года было объявлено о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР), 27 апреля - Луганской Народной Республики (ЛНР). 11 мая того же года в Донбассе прошли референдумы по вопросу о статусе республик. За самоопределение в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской - 96,2%. 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет народных республик, 14 мая принята конституция ДНР, 18 мая - ЛНР. Позднее в 2014 году главой Донецкой Народной Республики стал Александр Захарченко, Луганской Народной Республики - Игорь Плотницкий (в 2018 году ДНР возглавил Денис Пушилин, в 2017 году ЛНР - Леонид Пасечник).


                        https://tass.ru/info/15189845
                        1. Алекс Старлей Ранг пользователя
                          Алекс Старлей
                          -2
                          Вчера, 22:18
                          Так в этом вся и суть, чтобы у них не оставалось выбора как первыми напасть. Мы как раз к этому и готовились на 2022-23 год после подписания минских соглашений. И закрутилось бы все по другому. Но мое мнение, не было бы нападения.
                        2. neworange88 Ранг пользователя
                          neworange88
                          0
                          Вчера, 22:28
                          Почему же тогда Россия 21 февраля 2022 года в спешке признала ДНР и ЛНР?Из-за нападения со стороны Украины.
                        3. Алекс Старлей Ранг пользователя
                          Алекс Старлей
                          -2
                          Вчера, 22:45
                          Ну я думаю, чтобы как то в правовом русле это выглядело. Типа мы помогаем независимым республикам по просьбе, ну как Сирии помогали. Ну дальше , как выйдем за территорию этих республик, фиг знает. Думаю всеже идут переговоры с американцами. Увидим.
                        4. Алекс Старлей Ранг пользователя
                          Алекс Старлей
                          -1
                          Вчера, 22:23
                          Я еще раз повторяю, Минские соглашения не давали независимости ДНР и ЛНР, даже после этих референдумов. Они должны были быть в составе Украины как федеративные.
                        5. neworange88 Ранг пользователя
                          neworange88
                          +1
                          Вчера, 22:29
                          Только вот Укратна была с этим категорически несогласна.Влияние России их не устраивало через федеративные ДНР и ЛНР.
                        6. Алекс Старлей Ранг пользователя
                          Алекс Старлей
                          -3
                          Вчера, 22:37
                          Ну так это уже не наши проблемы)). Сейчас бы сидели и кушали галушки, голый зад бы их погранцы нам на границе показывали. Причем на границе ДНР и России. А так граница начинает отодвигаться на запад). Причем с ускорением. Ну и кто в этом виноват?
                      2. guest Ранг пользователя
                        guest
                        +1
                        Вчера, 23:39
                        Цитата: Алекс Старлей
                        И после подписания, на Крым бы ни кто не нападал.

                        И в это кто то верил?
                        1. ГолыйМужик Ранг пользователя
                          ГолыйМужик
                          0
                          Сегодня, 00:45
                          Тогда верили. Без поддержки запада не напали, а весь запад хором уверял, что они за мир, надо только договориться. Да они нарушали договоры, но большая война практически в Европе, неужели они пойдут на это. Пошли.
                          Как сейчас не верят, что НАТО прямо нападет на Россию. А если это случится, то все сразу скажут, как было очевидно, что они именно к этому готовились.
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 21:55
        там все населенные пункты за которые идут бои в кашу
    2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +5
      Вчера, 21:18
      Молодцы чёрные береты. Так держать.
    3. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +3
      Вчера, 21:22
      ..российские войска сумели выбить ВСУ из центральной части населенного пункта и закрепиться на новых позициях

      Двигаемся, парни!
      Новомихайловка - ключ к Угледару, наблюдаем fellow
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +8
      Вчера, 21:22
      Когда то давным давно ,мои родители счастливо жили в посёлке Славянска,дед был начштаба части дислацированой в Славянке,в звании полковника.155 гвардейская бригада для меня - родные.Девиз морпехов : Где мы там - Победа!
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +9
      Вчера, 21:26
      Эти продвижения даются такой большой ценой. Господи, храни наших воинов, дай им сил довести дело до полной победы над этой нечистью.

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