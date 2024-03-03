Штурмовые группы морпехов 155-й бригады выбили ВСУ из центра Новомихайловки, закрепившись на новых позициях
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Позитивные новости приходят с Южно-Донецкого направления, а конкретнее из Новомихайловки, где российские войска сумели выбить ВСУ из центральной части населенного пункта и закрепиться на новых позициях. Об этом сообщает ТГ-канал Рыбарь.
По данным на 20:00 3 марта 2024 года, штурмовые группы морпехов из 155 бригады группировки войск "Восток" взяли под контроль часть улиц Шевченко и Соборной. Кроме того, под наш контроль перешел храм Архангела Михаила, находившийся на передней линии обороны ВСУ. Однако, отошедшие назад подразделения 79 штурмовой бригады ВСУ закрепились на новых позициях и пытаются выбить наших морпехов. В то же время флаг 155-й бригады развивается в центре Новомихайловки.
(...) территория храма простреливается из зданий школы и Дворца культуры к северо-западу, поэтому находиться в нем пока небезопасно. Противник сконцентрировал здесь части 79 штурмовой бригады и пытается цепляться за каждый дом
- пишет канал.
Также имеется продвижение вдоль улицы Академика Тимирязева, там наши продвинулись на несколько сот метров, взяв под полный контроль территорию промзоны «Синтезпродсервиса». Также имеется информация, что противник выводит часть своих сил с северной окраины и перебрасывает на западную. Однако подтверждений этому нет.
Напомним, что ранее российские войска контролировали только южную окраину Новомихайловки, противник ожесточенно сопротивлялся, не желая отдавать этот мощный укрепрайон.
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