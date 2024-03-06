Чёрный миф о «национально-освободительном восстании кыргызского народа против царизма» в 1916 году
В бывших национальных окраинах России-СССР в Средней Азии сформирован чёрный миф о «русском колониальном прошлом». Так, в Киргизии в 2016 году открыт мемориал участникам Среднеазиатского восстания 1916 года, которое привело к бойне русских в Туркестане.
Чёрный миф
Официально этот монумент киргизы называют «памятник героям и погибшим во время национально-освободительного восстания кыргызского народа против царизма в 1916 году». Кровавый бунт местного средневековья против более высокой Русской цивилизации зовётся «важным этапом развития кыргызской государственности».
Проблема в том, что факты говорят, что те «герои» – это обычные бандиты и басмачи, которые устроили массовую резню русского и христианского населения Туркестана. Причём с подачи заинтересованных зарубежных «партнеров» России – Турции, Германии и Британии. Которые были заинтересованы в отделении от России тогдашней её украйне-окраине – Средней (Центральной) Азии – Туркестана. А когда Русская армия стала наводить порядок, защищать своих, то начались крики, истерики. Мол, «русские оккупанты-колонизаторы», «кровавый царский режим» и прочее.
Что интересно, такие же волнения шли в советских республиках Средней Азии и в Закавказье, когда валили Советский Союз. Сценарий был аналогичный. Резкий всплеск антирусских настроений, хотя именно русские стояли за духовным, научно-образовательным, экономическим ростом потенциала национальных украйн-окраин. Бойня, насилие, изгнание, мародерство и грабеж. Ложь про Советскую армию, когда она запоздало начинала наводить порядок.
Эмоции и местечковые интересы перебивают фактологию. К сожалению, советская историография часто поддерживала такие мифы, в ущерб суперэтносу русов-русских. Такие лидеры восстания, как Амангельды Иманов и Алиби Джангильдин, рассматривались как революционные герои, в честь них были названы множество улиц и населённых пунктов в Казахстане. В целом произошла героизация восстания, оно было объявлено восстанием против самодержавия, царизма.
К чему приводит такая ущербная мифологизация истории?
Трагический и кровавый пример перед глазами – Украина. Где создали миф о якобы древней истории украинского народа, об истории Украины. Отрезали от Русской истории и Родины большой кусок единого народа – русских-малороссов, промыли им мозги на тему «незалежности и самостийности» и стравили с другими русскими.
В рамках официального визита в Киргизскую Республику Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит». 2023 год. Источник: kremlin.ru
Туркестанский бунт
Как известно, многие народности и племена в Российской империи были освобождены от воинской повинности. Основную военную и материальную ношу по созиданию державы-империи несли русские.
Россия сыграла огромную роль в развитии края. После присоединения Средней Азии в этом отсталом регионе появились железные дороги, оросительные каналы, почта, телеграф, промышленность и медицинское обслуживание, которое резко сократило смертность. В имперский период наблюдается заметное повышение уровня жизни, что стало следствием быстрого развития хозяйства, роста спроса на сельскохозяйственную продукцию, развития промышленности, строительства новых городов и т. п. В регионе, к примеру, в нынешнем Казахстане, строятся основные города. Были заложены основы городской цивилизации.
В казахских жузах, как и среднеазиатских ханствах, прирост населения до прихода русских был очень низким из-за постоянных междоусобных войн, набегов, работорговли, низкого уровня жизни, эпидемий и отсутствия современной медицины. После вхождения в состав России численность казахов стала быстро увеличиваться. Общая численность казахов с течение XIX века увеличилась с 2,25 до 4 млн человек или почти в два раза. Население Туркестанского края с середины XIX века до 1916 года также почти удвоилось, увеличившись с 4 до 7,5 млн человек.
Поводом к восстанию послужил указ императора Николая II от 25 июня (8 июля) 1916 года во время Первой мировой войны о привлечении на тыловые и оборонительные работы в прифронтовых районах мужского «инородческого» населения в возрасте от 19 до 43 лет включительно. Предполагалось призвать на работы из Туркестанского края 250 тыс. человек, из Степного (ныне Казахстан) – 140 тыс. человек коренных народностей.
При этом в Туркестане имелись социально-экономические предпосылки для волнений. Так, царское правительство проводило политику, которая в целом была направлена на развитие региона. Для этого с 1880–1890-х годов проводилась земельная реформа, с целью перевести бывших кочевников к более производительной оседлой жизни. Реализовывалась переселенческая политика, вызвавшая приток русского населения в Туркестан. Русские были носителями более высокой духовно-материальной культуры. В результате переселенческой политики численность русского населения Средней Азии увеличилась с 200 тыс. человек в 1897 году до 750 тыс. в 1917 году, что составляло 10 % населения края.
Осуществлялась принудительная массовая реквизиция скота (вьючно-грузового и мясо-молочного) у коренного населения на нужды фронта. Скот реквизировался практически за бесценок (за 1/10 часть от рыночной стоимости). Фактически царские власти ввели продразвёрстку.
Недовольством населения (ломкой прежнего традиционного мира, его развитием, военными трудностями) воспользовались представители бывших элит – феодалы и мусульманское духовенство, которое призвало к «священной войне» против «неверных» (русских).
Естественно, что германо-турецкая агентура, как могла, провоцировала, поддерживала антирусские настроения. Германские и турецкие агенты под видом предпринимателей, торговцев, путешественников, миссионеров ещё до начала войны разжигали в местном население панисламистские, пантюркистские и антирусские настроения. Через Китай (соседнюю мусульманскую провинцию Синьцзян) в Семиречье перебросили значительное число боевиков, пропагандистов и оружия. Среди антирусских активистов были пленные германцы, турки и представители мусульманского духовенства.
Военный губернатор Семиреченской области А. И. Алексеев в докладной записке генерал-губернатору Туркестанского края А. Н. Куропаткину в начале ноября 1916 года отмечал, что
В Семиречье, на границе с Китаем, в июле 1916 года распространились слухи о том, что «русские хотят отобрать самый здоровый элемент мусульман, послать на театр военных действий на работы впереди русских солдат, где русские и германские войска их перебьют, и таким образом будет достигнута задуманная русскими цель уничтожения мусульманства». Степь заволновалась, а молодежь призывного возраста начала собираться в шайки.
Бунт начался в Ходженте 4 (17) июля 1916 года, когда полиция открыла огонь по толпе, требовавшей уничтожения списков мобилизованных. Волнения быстро распространились по Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской, Закаспийской и Степной (Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская, Тургайская, Уральская) областям с многомиллионным населением.
Рабочие уходили с предприятий, уничтожались списки мобилизованных, происходили нападения на почтовые станции, отдельные военные команды, русских чиновников, крестьян-переселенцев и рабочих. Создавались вооруженные бандформирования. Погромщики блокировали русские поселения и пытались их разгромить, угоняли скот. Посевы русских крестьян уничтожались. Грабили и громились беззащитные дворы, жителей убивали, захватывали в плен, женщин насиловали.
Восставшие киргизы были вооружены устаревшим огнестрельным оружием, холодным и самодельным. Часть оружия захватили у одиночных русских солдат или малых подразделений. Так, 6–7 августа бунтовщики захватили слабо охранявшийся транспорт, перевозивший 170 берданок и 40 000 патронов. Погибли 3 солдата. Часть оружия покупали у местных феодалов или привозили из Китая.
Русские, казаки пытались отбиваться, создавали свои дружины и отряды самообороны. Крестьяне бежали в города, где русских было больше, можно было вместе обороняться, либо был небольшой гарнизон. При этом перед восстанием в 1915 году русских переселенцев в Семиречье разоружили. Тысячи винтовок-берданок были направлены в арсеналы. Положение русских жителей усугублялось отсутствием в регионе многих русских мужиков, мобилизованных на фронт. Русские оказались беззащитными перед лицом озверевших банд фанатиков.
Город Пржевальск, ожидавший со дня на день нападения, 11 августа был жителями забаррикадирован. Телеграфная связь с внешним миром оказалась прервана. Лишь в середине августа в город прибыл армейский отряд, и угроза была отведена. Однако вокруг города даже в начале сентября еще происходили убийства одиночных русских.
Карта с обозначением районов восстания. Приложение к рапорту А. Н. Куропаткина Николаю II от 22 февраля 1917 г. РГВИА.
Резня
Происходили жесточайшие эксцессы, которые характерны для стихийных бунтов, проявления феодальных националистов-шовинистов и религиозных фанатиков.
Из материалов Российского государственного архива: «Был разорен Иссык-Кульский монастырь. Среди убитых – семь монахов и послушников. Священник И. Роик был уведен в горы и убит за несогласие принять ислам, его жена и дочь изнасилованы».
Дикая расправа произошла 13 августа с 9 до 11 часов утра с беззащитными учащимися Пржевальской сельскохозяйственной школы, подвергшейся нападению кочевников. «Кроме служащих школы там собрались жители села Высокого; большинство из них было перебито самым жестоким образом, а часть молодых женщин и девушек уведена в плен». Были убиты управляющий школой, учителя, эконом и четыре ученика. Как сообщал свидетель И. А. Поцелуев: «мне рассказывали несколько случаев очевидцы, что дунгане девочек-подростков разрывали на две части, наступив на одну ногу, за другую тянут кверху, пока жертва не разделится на две половины».
В отчете о состоянии Туркестанской епархии за 1916 год приведено свидетельство настоятеля Покровского прихода Е. Малаховского, который отмечал, что 14 августа по дороге в Пржевальск «на пути стало попадаться много изуродованных убитых трупов русских людей, как взрослых, так и детей…. Целую книгу можно написать о зверствах киргиз. Времена Батыя, пожалуй, уступят. Достаточно того, что на дороге попадались трупики 10-летних изнасилованных девочек с вытянутыми и вырезанными внутренностями. Детей разбивали о камни, разрывали, насаживали на пики и вертели. Более взрослых клали в ряды и топтали лошадьми. Если вообще страшна смерть, то подобная смерть еще страшнее. Жутко становилось при виде всего этого...».
И далее: «В сельских районах киргизы истребляли русскоязычную интеллигенцию. Больше всего страдали простые люди, в особенности те, от кого туземцы видели только добро – врачи, учителя. В селе Иваницком был убит пржевальский участковый врач Левин, вырезана партия инженера Васильева, учителя и члены их семей. Перед убийством своих жертв киргизами практиковались различные истязания – отрубание русским мужчинам половых органов, женщинам – грудей; отрезание ушей, выкалывание глаз».
Наведение порядка и итоги
17 (30) июля в Туркестанском округе было объявлено военное положение. Против бунтовщиков направили регулярные части численностью около 30 тыс. человек. Они были поддержаны местными отрядами самообороны, созданными русскими крестьянами и семиреченскими казаками. Плохо организованные, вооруженные и слабые духом шайки-банды, хотя и имели большое численное превосходство, не могли противостоять русским частям. К концу лета 1916 года основные очаги восстания были подавлены. Последние банды добили к началу 1917 года в Закаспийской области.
При этом регулярной армии приходилось сдерживать отчаявшихся русских местных жителей, которые пытались мстить за зверства киргизов, отвечали насилием на насилие. Доведенные до отчаяния жители устроили в Пржевальске киргизский погром, в котором в основном участвовали женщины. 12 августа в тюрьме Пржевальска при попытке побега были расстреляны заключенные-киргизы. Погибли около 80 человек.
По донесениям с мест: в «Беловодском участке русское население крайне озлоблено, вышло из повиновения пристава, уничтожает киргиз». В районе Беловодска 12 августа местная городская дружина захватила киргизов, которые убили шестерых крестьян-беженцев, изнасиловали женщин и выкололи детям глаза. Всего задержали 338 человек, 138 из которых отправили в пишпекскую тюрьму, но во время перевода в тюрьму при попытке побега они были убиты дружинниками. В селе Беловодское, где киргизами было убито много жителей, женщины уведены в плен, а дети замучены, в ночь на 13 августа местные русские крестьяне в ответ перебили 517 арестованных киргизов и китайцев.
Власти наводили порядок. По мнению А. Н. Куропаткина, «надо тяжко наказать киргиз, но сурово прекратить и самосуд русских, иначе правильная жизнь не восстановится».
Потери русского мирного населения составили свыше 3,5 тыс. убитых и без вести пропавших (убитыми были в основном мужчины, угнанными в плен, пропавшими – женщины, дети), было разорено свыше 10 тыс. крестьянских хозяйств. По другим данным, русских жертв было больше. Так, по данным переселенческой организации, только в районе озера Иссык-Куль из столыпинских переселенцев убиты 1 803 человека, пропали без вести 1 212 человек. Потери военных более 250 человек.
Регион понес серьёзные материальные потери. Тысячи усадеб, домов, заимок, станций было разграблено, уничтожено, сожжено. Общая сумма заявленного русским населением материального ущерба составила более 30 млн рублей. Русским властям пришлось выделить миллионы рублей для помощи пострадавшему населению.
Число жертв подавления восстания среди коренного населения неизвестно и колеблется в обширных пределах от 4 тыс. погибших (плюс 12 тыс. погибли во время панического бегства в соседний Китай) до 100 тыс. и выше. Боязнь мести и репрессий за участие в бунте вызвала массовый исход казахов и киргизов в соседний Китай. Бежало от 160 до 300 тыс. человек, но затем многие вернулись. Русских пленников, которых увели с собой, в основном перебили.
Ликвидацией восстания и его последствий руководил с 22 июля 1916 года туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа, а также войсковой наказной атаман Семиреченского казачьего войска Алексей Куропаткин.
Русский дипломат С. В. Чиркин положительно отзывался о его деятельности в этот период: «Назначение А. Н. Куропаткина главным начальником Туркестанского края нельзя было не признать крайне своевременным и удачным. Он был уже по прежней своей деятельности крайне популярен среди всех народностей, населяющих Туркестан. Он любил туземцев, был доступен для них и внимательно входил во все их нужды, зная хорошо их быт. Менее чем через два месяца по прибытии в Ташкент рядом лёгких мер при посредстве преданных ему влиятельных туземцев он добился не только того, что вызванное вышеуказанными распоряжениями брожение среди населения прекратилось, но даже своевременно без ропота формировались этапные тыловые рабочие отряды и отправлялись на фронт».
16 октября 1916 года Куропаткин провел совещание, на котором было принято решение о выселении 80 тыс. киргизов из Пишпекского и Пржевальского уездов, в которых более всего пострадало русское население, и образовании Нарынского уезда. Решение было обусловлено замыслом выселить туземцев с территорий, на которых пролилась русская кровь. Пржевальский уезд намечалось заселить исключительно русским населением.
Впрочем, эта мера в связи с революцией осуществлена не была. Весной 1917 года киргизы стали возвращаться на прежние места жительства.
К февралю 1917 года на тыловые работы отправились примерно 123 тыс. человек. Было утверждено 32 смертных приговора в отношении руководителей восстания. В марте 1917 года Временное правительство приостановило отправку на тыловые работы, а в мае всех отправленных постановили вернуть по домам.
В 1917–1920 гг. в Туркестане развернулся один из фронтов жесточайшей Гражданской войны. Определяющим фактором стало этническое, религиозное и сословное противостояние. Бывшие крестьяне-переселенцы, рабочие в основном поддержали красных; казаки выступили на стороне белых. Киргизы снова создавали банды, нападали на русских. Произошла новая большая резня.
Русский военный и государственный деятель Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925). Портрет работы Владимира Пояркова, после 1905 г.
- Александр Самсонов
- https://ru.wikipedia.org/
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