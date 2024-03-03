The Times: Франция доставляет крылатые ракеты SCALP на Украину с помощью немецких Audi Q7

34
The Times: Франция доставляет крылатые ракеты SCALP на Украину с помощью немецких Audi Q7

Британцы используют для доставки крылатых ракет Storm Shadow на Украину бронеавтомобили Ridgeback, а французы для своих ракет Scalp используют автомобили Audi Q7. К такому выводу пришло британское издание Times, анализируя утечку разговора высокопоставленных немецких военных.

По данным газеты, из разговора немецких офицеров следует, что французы для доставки своих крылатых ракет на Украину используют гражданские автомобили Q7, а британцы - броневики Cougar Ridgback. При этом высказываются опасения, что российская разведка может использовать эти сведения для отслеживания поставок крылатых ракет Киеву.



Однако, не все так однозначно, как трактует этот разговор британская Times. Во-первых, крылатую ракету Scalp невозможно разместить в автомобиле Audi Q7. Во-вторых, Франция поставила Украине несколько десятков ракет, откуда набрать столько немецких кроссоверов, чтобы их перевести. Здесь явная ошибка перевода.

Как пишет издание Telegraph, в оригинале текст разговора звучит так:

Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они поставляют на Украину Q7 с ракетами Scalp

- заявляет командующий ВВС Германии Герхартц в слитом разговоре.

Группа экспертов предположила, что это не может быть Audi Q7, но другого транспорта с таким индексом нет. К тому же, по правилам немецкого языка, нам месте Q7 должен стоять глагол. Эксперты предположили, что Q7 - это искаженное немецкое kursieren, с подставлением этого глагола все встает на свои места:

Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgeback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они курсируют ЕС-Украина для погрузки Scalp
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    34 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Вчера, 21:54
      Делят рынок ухрии. Без вступления в ес. Кто больше дал ракет-тому больше плюшек от распродажы бывш усср
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +1
        Вчера, 22:26
        Цитата: антивирус
        Делят рынок ухрии

        Вряд-ли! Скорее бьются в агонии надеясь как можно больше навредить РФ. Проект "антироссия" сворачивается против их липких надежд. Поставки и финансирование сократились. Теперь хотят бахнуть по крупному, но как-то так, чтобы им не прилетела ответка.
        Пытаются как-то вывернуть ситуацию, самки догов.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Вчера, 22:36
          Украину запросто могут раздербанить западные "союзнички" за кредитные долги.Запросто.Как послевоенную Германию разделили на сферы влияния/оккупации после ВМВ,а ведь как рукоплескали Гитлеру в Европе перед ВМВ,разделяли его взгляды,прям как Зеленскому.Но у победы много отцов поражение всегда сирота.Сейчас тема ввода войск на Украину всплыла так как все поняли итог кампании и что этот итог близко и надо застолбить за собой кусок пожирнее,иначе кредиты никто не отдаст.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Вчера, 22:51
            Так Украину и дербагят кому не лень,налетай подешевело.
        2. Кронос Ранг пользователя
          Кронос
          +1
          Вчера, 23:20
          Где вы там агонию видите ? 3 год пошел военных действий.
          1. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            0
            Вчера, 23:53
            Цитата: Кронос
            Где вы там агонию видите ? 3 год пошел военных действий.

            Кабы дело было с окраиной, так ладно, а так дела пошли с "гегемоном", тут круче забирай, здесь и 5 лет можно воевать, коли за правое дело...
        3. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          +1
          Вчера, 23:53
          Цитата: Anarchist
          Скорее бьются в агонии надеясь как можно больше навредить РФ. Проект "антироссия" сворачивается

          Куда это он сворачивается? Славяне вовсю вышибают друг-дружке мозги, и конца-края не видать. Так чего там сворачивается?
        4. COJIDAT Ранг пользователя
          COJIDAT
          -1
          Сегодня, 00:00
          Точно! Теперь, если и продолжать войну против России, придется класть собственные головы!
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 00:49
        антивирус
        Вчера, 21:54
        Делят рынок ухрии. Без вступления в ес. Кто больше дал ракет-тому больше плюшек от распродажы бывш усср
        Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, что все мы на пороге
        грандиозного шухера, пока преждевременно говорить, боюсь сглазить. Если вкратце, то в масс медиа сливается и правда и деза, чтобы вконец выбить лже-недо- запад из устойчивого положения, а каждый его новый щаг, будет, как в цугцванге, из выбора только хуже и ещё более хуже!
        Вторую годовщину ВС РФ в СВО мы отметили, враг истощает последние резервы, хотя терроризм внутри нашей страны при помощи лже- недо- запада будет только нарастать!
        С учётом вышесказанного и много несказанного, уверен, Верховный в ближайшей будущей
        перспективе - после законно выигранных выборов в стране поставит лже- недо- западу свои условия, не принять которые последний не сможет, тому как весь мир видел пролетающий над ухом презика Буша младшего ботинок журналиста в 2008 г, драпающего недо -хе-хемона с Вьетнама, Афганистана, Ирак , Сирия, Африка на подходе!
        А раскрывать карты раньше времени не будем!Ваши плечи хрупкие хрустнут под нагрузками.
        Только сами русские могут биться с русскими!
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Вчера, 22:01
      Совсем ку-ку эти эксперды, как можно эту пяти метровую байду запихать в ауди Q7? Даже 5100,без укупорки. Или этот кроссовер размером с грузовик? Оне вообще себе эту ауди представляют?
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +5
        Вчера, 22:07
        Цитата: lukash66
        как можно эту пяти метровую байду запихать в ауди Q7?

        Петляют, следы путают! yes
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          0
          Вчера, 22:18
          Думается так, а вдруг Русские начнут все автомобили фигачить, так или иначе подходящие под данные размеры, габариты, похожие, а они там быстренько семью с детьми покажут разбомбленную, под это дело. Для этих подонков ничего святого.
      2. Max2022 Ранг пользователя
        Max2022
        +4
        Вчера, 22:11
        Скоч и багажник на крыше, как вариант, французы же)
        1. БедМакс Ранг пользователя
          БедМакс
          +3
          Вчера, 22:22
          Украли идею у наших).
          _________________________
      3. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Вчера, 22:24
        Цитата: lukash66
        Совсем ку-ку эти эксперды, .......Оне вообще себе эту ауди представляют?

        Примерно так.
      4. Wildcat Ранг пользователя
        Wildcat
        +1
        Вчера, 23:01
        "Опять нас партнеры обманули" (с) Сами Знаете Кто.

        Люди стараются, слушают переговоры, и уже небось на все Ку7 наведены неимеющиеаналогов боеприпасы...

        И тут кто-то начинает призывать померять Шторм Шедоу и Ку7 - ну нехорошо же так обламывать!
        И возможно - а вдруг все же перевозят? Например, ну частями там ... или ракета из багажника торчит с флажком, как негабаритный груз...
        От "партнеров" всякого коварства можно ждать!

        Кстати, Ку7 лучше недельку избегать.
    3. Ивар Рави Ранг пользователя
      Ивар Рави
      +1
      Вчера, 22:03
      Украинский фронт рушится, только весенняя распутица может на время остановить наше наступление, но исход очевиден - Украина проиграла
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        +1
        Вчера, 22:54
        Цитата: Ивар Рави
        весенняя распутица может на время остановить наше наступление

        Дело в том, что при позиционном противостоянии, которое и есть, распутица вообще не причем. Количество пушек и запас снарядов решают любые проблемы, это еще с Первой Мировой повелось.
      2. Кронос Ранг пользователя
        Кронос
        +2
        Вчера, 23:21
        А где вы обрушение видели ? Неделями бои за деревни идут.
      3. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        0
        Вчера, 23:59
        Цитата: Ивар Рави
        Украинский фронт рушится, только весенняя распутица может на время остановить наше наступление,

        Ща выборы пройдут и фронт устаканится.
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Вчера, 22:17
      Ааа, главное пропустил, опять британские учёные и их рупор таймс. Тады да, именно на ауди и возят, к бабке не ходи.))
    5. Шептун Ранг пользователя
      Шептун
      0
      Вчера, 22:23
      Просто фурой завезти сразу пару десятков что мешает?
    6. Antimondialiste Ранг пользователя
      Antimondialiste
      0
      Вчера, 22:32
      Take a look at the headlines on the all-news Jewish channel LCI, which focuses exclusively on the war in Ukraine: "While the Putin regime's repression has intensified sharply since the start of the war in Ukraine, few opposition figures are still at liberty in Russia. Many have to choose between exile or prison." This kind of information is hammered home 24 hours a day, you can't fight it, even if many people no longer believe their lies.
      Взгляните на заголовки круглосуточного еврейского новостного канала LCI, который фокусируется исключительно на войне в Украине: "Хотя репрессии путинского режима явно усилились после начала войны в Украине, немногие оппозиционные деятели по-прежнему находятся на свободе в России. Многим приходится выбирать между изгнанием и тюрьмой". Подобная информация вбивается в сознание 24 часа в сутки, поэтому бороться с ней невозможно, даже если многие люди уже не верят в эту ложь.
      1. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        +1
        Вчера, 23:08
        LCi si je zappe sur cette chaîne immédiatement je...vomis ! Le même symptôme que lorsque je vois Macron.
        C'est clairement une chaîne de propagande Qui en plus insulte nos capacités intellectuelles. N'hésitant pas à se contredire, à changer les faits, mettant en avant ses "spécialistes, comme ce Thytelman, celui qui affirmait : "les Russes n'auront plus de missiles à mi Mars...2022" !! D'ailleurs un de leurs "specialiste " un ex général à dit : il faut inonder les médias de fausses nouvelles,"...C'est ce que tu fait déjà !!'général '!!
        Si vous avez la curiosité de regarder le parcours et le profil par exemple de Thytelman...vous comprendrez assez vite ce qu'il est réellement...
    7. B-777 Ранг пользователя
      B-777
      0
      Вчера, 23:15
      Предлагаю пранкерам (Вован и Лексус) перезвонить и уточнить тип транспорта, а то не стыкуется что-то…
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Вчера, 23:15
      SCALP

      а если до урала дотянут ???? и массовый удар будет что РФ делать будет ???????? а от франции не чего не останется ????? или не чего не будет для франции ???????????
    9. Festus Ранг пользователя
      Festus
      +3
      Вчера, 23:19
      Немецкий - мой родной язык, и я прослушал отрывок.

      Речь шла не столько о физической доставке крылатых ракет, сколько о трудностях целевого программирования и получения необходимых разведывательных данных.

      Программирование маршрута полета - в обход радаров или летая под ним, используя возможности низколетящего полета - является чрезвычайно сложной задачей, требующей длительной подготовки. В краткосрочной и среднесрочной перспективе сами украинцы не смогут этого сделать.

      Возникла идея сделать программирование в Германии и передать его в Украину по защищенному каналу передачи данных. Однако это было отклонено, потому что участие было бы "слишком прямым". Затем возникла идея отправить данные в Польшу, а оттуда перевезти их на автомобиле в Украину - так что это вполне может быть Audi Q7.

      В конце концов, было принято решение еще больше "умыть руки невинностью", давать оперативную и тактическую поддержку - но передать производство файл данных производственной компании - и заручиться поддержкой французских и британских вооруженных сил на местах в Украине.

      Весь разговор был посвящен подготовке презентации для политиков, так что "Телец" будет готов к работе сразу же, как только оттуда поступит "сигнал".

      Надеюсь, что перевод удобочитаем (Яндекс)
    10. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      0
      Вчера, 23:20
      Сейчас они сами расстреляют несколько цивильных Q7,
      а вину свалят на русских.
    11. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Вчера, 23:24
      Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они поставляют на Украину Q7 с ракетами Scalp

      - заявляет командующий ВВС Германии Герхартц в слитом разговоре.
      Немецкое крипто . Под слово "перевозят" понимается отправка "туда" или "в", "перевезённых" автомобилей Audi Q7 понимается наименование подразумеваемого изделия военного назначения потому что Audi не BMW или Mersedes-Benz у "них" типа свои "разборки" (чёрно-белые). А Audi согласно своего значка обозначает цепь , а не сферы в общепринятом понимании. Своя философия однако, согласно европейской ментальности, так сказать request
    12. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Вчера, 23:35
      Немцы якобы секретные разговоры вели и произошла их утечка.
      Перехватившие разговор не могут толком объяснить ее суть.
      Автор в Q7 увидел искаженное немецкое kursieren и все стало как надо и получилось:

      Французы так не делают. Они курсируют ЕС-Украина для погрузки Scalp
    13. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      0
      Вчера, 23:43
      Расширенный интерес Франции к обострению мне непонятен. Я понимаю интерес ВБ, Поляков, в принципе мне был бы понятен интерес немцев - но вот такая безумная инициатива французов ,с ракетами и высказываниями мне совершенно неясна. Что это, месть за Африку ?
      Франция от Украины далеко ,в принципе у нее на Украине не было таких широких интересов как у немцев или поляков. Отношения с французскими элитами у нас были лучше исторически чем с немецкими и уж тем более с британскими. Сама Франция на куда более длинном поводке у США ,чем немцы или ВБ - в чем ее выгода от обострения ? Заявить о себе как о флагмане ЕС ,сыграв на бОльшей пассивности немецких элит ?
      1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
        Сергей Prutkov55
        0
        Сегодня, 00:57
        Их элита стала марионеткой правителей сша. Вся Европа марионетки. "Они" могут надавить на любого политика. Ни один политик в Европе не может себя обезопасить. Им не помогут и свои спецслужбы. Они тоже марионетки . Деньги , угрозы , ликвидация.
    14. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 00:15
      Бред какой-то, конечно. Длина шторма ~510см, длина Q7 508см. Вместо багажника на крыше ракета. wassat маскировка 80 левел, догадки в лучших традициях британских учёных))
    15. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 00:46
      Во-первых, крылатую ракету Scalp невозможно разместить в автомобиле Audi Q7.

      Так и в Ridgeback крылатая ракета тоже не поместится, это небольшой бронеавтомобиль

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»