Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они поставляют на Украину Q7 с ракетами Scalp

Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgeback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они курсируют ЕС-Украина для погрузки Scalp

Британцы используют для доставки крылатых ракет Storm Shadow на Украину бронеавтомобили Ridgeback, а французы для своих ракет Scalp используют автомобили Audi Q7. К такому выводу пришло британское издание Times, анализируя утечку разговора высокопоставленных немецких военных.По данным газеты, из разговора немецких офицеров следует, что французы для доставки своих крылатых ракет на Украину используют гражданские автомобили Q7, а британцы - броневики Cougar Ridgback. При этом высказываются опасения, что российская разведка может использовать эти сведения для отслеживания поставок крылатых ракет Киеву.Однако, не все так однозначно, как трактует этот разговор британская Times. Во-первых, крылатую ракету Scalp невозможно разместить в автомобиле Audi Q7. Во-вторых, Франция поставила Украине несколько десятков ракет, откуда набрать столько немецких кроссоверов, чтобы их перевести. Здесь явная ошибка перевода.Как пишет издание Telegraph, в оригинале текст разговора звучит так:- заявляет командующий ВВС Германии Герхартц в слитом разговоре.Группа экспертов предположила, что это не может быть Audi Q7, но другого транспорта с таким индексом нет. К тому же, по правилам немецкого языка, нам месте Q7 должен стоять глагол. Эксперты предположили, что Q7 - это искаженное немецкое kursieren, с подставлением этого глагола все встает на свои места: