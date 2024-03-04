В Сети появились кадры поражения третьего танка Abrams под Бердычами FPV-дронами «Упырь»

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В Сети появились кадры поражения третьего танка Abrams под Бердычами FPV-дронами «Упырь»

Третий Abrams под Бердычами на Авдеевском направлении был добит с помощью FPV-дронов "Упырь", в Сети появились кадры поражения танка. Об этом сообщают российские ресурсы.

Согласно публикациям, появившимся как на российских, так и на украинских ресурсах, третий американский танк был поражен двумя FPV-дронами "Упырь", один из которых ударил в бок башни танка, а второй атаковал башню сверху. В это время танк уже стоял без экипажа, который благополучно бросил его и сбежал, поскольку он потерял способность двигаться. Как сообщалось накануне, сначала Abrams был подбит из гранатомета, а потом уже добит беспилотниками. Гусеницу танку сбили бойцы из штурмовой группы 30-й мотострелковой бригады.



Как уже сообщалось, в Бердычей было замечено порядка пяти американских танков, три из которых уже подбиты в ходе наступления российской армии под Авдеевкой. Еще два где-то скрываются, но и они в скором времени будут подбиты. Кстати, военные говорят, что американский Abrams гораздо легче подбить по сравнению с немецким Leopard 2, немец все же оказался лучше американца.


FPV-дрон "Упырь", прозванный "народным", применяется в зоне СВО с мая прошлого года, этот беспилотник был разработан в инициативном порядке и прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях. Небольшой дрон способен нести заряд от РПГ-7 или другие совместимые по весу взрывные устройства, в том числе кустарного производства, и поражать бронетехнику противника, включая танки.

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    11 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 06:24
      Абрашки чёт кучно повылазили. Видать Сырский решил нашим парням премию оформить. laughing
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 07:16
        Цитата: Чёрный
        Абрашки чёт кучно повылазили. Видать Сырский решил нашим парням премию оформить. laughing

        Сегодня утром слышал по телевизору.
        Наши ребята записали видеообращение на английском к Байдену. Просят присылать ещё "Абрамсы", а то премий на всех не хватит. Обещают "откат" 10% перечислять на карту "МИР".
        good laughing
    2. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +5
      Сегодня, 06:30
      Уже после первого попадания стрелять из этого танка на вряд ли получилось бы. Это вам за Ирак!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:32
      «Третий Abrams под Бердычами на Авдеевском направлении был добит» —

      ***
      — "В очередь!" ...
      ***
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:34
      третий американский танк был поражен двумя FPV-дронами "Упырь"
      Если быть точными, то уничтожено 2 танка и M1150 ABV на шасси танка М1 Abrams (инженерная машина для проделывания проходов в минных полях). Наши ребята молодцы, так держать.
      1. Pavel Pavlovskiy Ранг пользователя
        Pavel Pavlovskiy
        -1
        Сегодня, 08:11
        Именно третий.

        Писали где-то счёт уже
        3 танка в районе авдеевке
        И 1 инженерная.

        Если как вы считаете тогда уже 4
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          0
          Сегодня, 08:20
          Вторым был M1150 Assault Breacher Vehicle, о третьем сегодня читаем.
    5. _просто Ранг пользователя
      _просто
      +1
      Сегодня, 06:50
      Краш-тест не пройден...
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 09:16
        Краш-тест не пройден...
        Возгорания нет, башня не улетела, так что не все так плохо.
    6. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 08:18
      Дошло до Абрамов - остальные, видимо, здорово потрепаны.

      Поштучное применение танков делает их очень уязвимыми. Попытки применять их массированно тоже не привели ни к чему хорошему.

      Не та война для танков.
    7. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Сегодня, 09:10
      FPV GHOUL достигает важных целей.

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