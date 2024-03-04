В Сети появились кадры поражения третьего танка Abrams под Бердычами FPV-дронами «Упырь»
Третий Abrams под Бердычами на Авдеевском направлении был добит с помощью FPV-дронов "Упырь", в Сети появились кадры поражения танка. Об этом сообщают российские ресурсы.
Согласно публикациям, появившимся как на российских, так и на украинских ресурсах, третий американский танк был поражен двумя FPV-дронами "Упырь", один из которых ударил в бок башни танка, а второй атаковал башню сверху. В это время танк уже стоял без экипажа, который благополучно бросил его и сбежал, поскольку он потерял способность двигаться. Как сообщалось накануне, сначала Abrams был подбит из гранатомета, а потом уже добит беспилотниками. Гусеницу танку сбили бойцы из штурмовой группы 30-й мотострелковой бригады.
Как уже сообщалось, в Бердычей было замечено порядка пяти американских танков, три из которых уже подбиты в ходе наступления российской армии под Авдеевкой. Еще два где-то скрываются, но и они в скором времени будут подбиты. Кстати, военные говорят, что американский Abrams гораздо легче подбить по сравнению с немецким Leopard 2, немец все же оказался лучше американца.
FPV-дрон "Упырь", прозванный "народным", применяется в зоне СВО с мая прошлого года, этот беспилотник был разработан в инициативном порядке и прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях. Небольшой дрон способен нести заряд от РПГ-7 или другие совместимые по весу взрывные устройства, в том числе кустарного производства, и поражать бронетехнику противника, включая танки.
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