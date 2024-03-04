Серия ударов в ночь на 4 марта была нанесена по объектам противника в Харькове и Доброполье
Вооружённые силы России в течение ночи с 3 на 4 марта наносили удары по объектам в тылу врага. Серия ударов была нанесена по объектам ВСУ в Харькове. Сообщается о множественных прилётах как по объектам задействованной в интересах войны против России промышленности, так и по пунктам размещения личного состава и центрам военного планирования.
В очередной раз один из ударов пришёлся по пункту дислокации иностранцев, воюющих на стороне ВСУ.
Нанесены удары в ночь на 4 марта и по объектам на оккупированных ВСУ территориях Донбасса. Так, точное попадание по складу боеприпасов зафиксировано в городе Доброполье, находящемся в Покровском районе. В сети появились сообщения о том, что в результате попадания на складе началась детонация, продолжавшаяся 10-15 минут.
Одновременно с этим удары наносятся и по противнику на линии боевого соприкосновения. Массированный артиллерийский удар нанесён нашими войсками по остаткам гарнизона ВСУ в Новомихайловке, которая после потери села Победа для противника превратилась в ключевой узел обороны к северу от Угледара. Поражены опорные пункты, несколько единиц бронетехники, станция контрбатарейной борьбы натовского производства.
Напомним, что российские войска на минувших выходных с боями вошли в центр Новомихайловки, ранее взяв под контроль новомихайловскую промзону в южной части населённого пункта. Противник пытается держать оборону на севере и западе села.
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