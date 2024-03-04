Серия ударов в ночь на 4 марта была нанесена по объектам противника в Харькове и Доброполье

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Серия ударов в ночь на 4 марта была нанесена по объектам противника в Харькове и Доброполье

Вооружённые силы России в течение ночи с 3 на 4 марта наносили удары по объектам в тылу врага. Серия ударов была нанесена по объектам ВСУ в Харькове. Сообщается о множественных прилётах как по объектам задействованной в интересах войны против России промышленности, так и по пунктам размещения личного состава и центрам военного планирования.

В очередной раз один из ударов пришёлся по пункту дислокации иностранцев, воюющих на стороне ВСУ.



Нанесены удары в ночь на 4 марта и по объектам на оккупированных ВСУ территориях Донбасса. Так, точное попадание по складу боеприпасов зафиксировано в городе Доброполье, находящемся в Покровском районе. В сети появились сообщения о том, что в результате попадания на складе началась детонация, продолжавшаяся 10-15 минут.

Одновременно с этим удары наносятся и по противнику на линии боевого соприкосновения. Массированный артиллерийский удар нанесён нашими войсками по остаткам гарнизона ВСУ в Новомихайловке, которая после потери села Победа для противника превратилась в ключевой узел обороны к северу от Угледара. Поражены опорные пункты, несколько единиц бронетехники, станция контрбатарейной борьбы натовского производства.

Напомним, что российские войска на минувших выходных с боями вошли в центр Новомихайловки, ранее взяв под контроль новомихайловскую промзону в южной части населённого пункта. Противник пытается держать оборону на севере и западе села.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:26
      «В очередной раз один из ударов пришёлся по пункту дислокации иностранцев, воюющих на стороне ВСУ» —

      ***
      — Которые "только думают",ехать им или нет на Украину ...
      ***
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:39
      Радует то, что удары системные и ежедневные (еженощные). Противник теряет, как производственные мощности, так и л/с, который даже не успел доехать до ЛБС.
      один из ударов пришёлся по пункту дислокации иностранцев, воюющих на стороне ВСУ.
      Может и французики там были. Сообщение об ударах по иностранным наемникам всегда радует. Этих только обнулять.
    3. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 07:06
      Удивительно, что на третий год войны, в Харькове до сих пор есть «объектам задействованной в интересах войны против России промышленности»!

      Страшно подумать что там в Киеве, Львове и прочих Черниговах
      1. baza1 Ранг пользователя
        baza1
        +1
        Сегодня, 07:19
        Не очень. К примеру любой гараж где поместится пара станков можно приобщить к оборонке.
    4. Лисс Никита Ранг пользователя
      Лисс Никита
      0
      Сегодня, 07:17
      За "красиком" этих украинцевояк , как дерьма за баней.
    5. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +2
      Сегодня, 07:25
      В сети появились сообщения о том, что в результате попадания на складе началась детонация, продолжавшаяся 10-15 минут.
      Kонечно было бы лучше чтобы 10- часов детонировало.. Но как говориться, на безрыбье и раком свиснешь...

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