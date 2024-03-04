CNN: Палата представителей Конгресса США разрабатывает новый законопроект, предусматривающий военную помощь Украине

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CNN: Палата представителей Конгресса США разрабатывает новый законопроект, предусматривающий военную помощь Украине

Конгресс США может утвердить дополнительное финансирование Украине в марте - апреле этого года, но пока это только предположение, хотя работы в этом направлении уже ведутся. По данным CNN, новый законопроект разрабатывается в Палате представителей.

Группа республиканцев из Палаты представителей Конгресса США занимаются разработкой нового документа, который предусматривает выделение 66 млрд. долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а не более 100, как предлагал Байден. Предполагают, что готов новый законопроект будет в конце марта или в апреле. Но гарантировать, что он будет принят, никто не может. Также неизвестна позиция спикера Палаты представителей Майкла Джонсона к этому проекту.



Как сообщает CNN, Джонсон провел ряд встреч с однопартийцами в частном порядке, на которых обсуждался новый законопроект, предусматривающий не только выделение средств "союзникам" США, но и финансирование мексиканской границы, что было главным условием республиканцев. Но свое мнение в отношении разрабатываемого законопроекта он не озвучил, что очень напрягает Сенат.

Джонсон еще не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него

- пишет CNN.

В общем, по мнению экспертов, ведущую роль в прохождении нового закона через Палату представителей будет играть Джонсон, уже заваливший один двухпартийный пакет помощи Украине. Если документ пройдет, то его должны будут утвердить в Сенате, а там свои заморочки. Между тем, в Киеве надеются, что к концу весны деньги от США Украина все же получит. Причем новый пакет предусматривает только военную помощь, без гуманитарной.
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    5 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:56
      Конгресс США может утвердить дополнительное финансирование Украине в марте - апреле этого года, но пока это только предположение
      И хорошо было бы если пока и оставалось только предположением. Каждый лишний месяц отрицательно сказывается на ВСУ и играет нашим бойцам на руку. Ну, а киев пускай надеется и одновременно отгребает (получает) от российской армии.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:00
      ***
      — Интересно чем занимался конгресс США до "конфликта на Украине" ...
      ***
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:36
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Интересно чем занимался конгресс США до "конфликта на Украине" ...

        Да дел-то много, невпроворот... Не на весь мир ещё Америка свою грязную лапу наложила Не везде ещё в мире демократия достигла сияющих высот.
      2. Олаф Уксимае Ранг пользователя
        Олаф Уксимае
        0
        Сегодня, 09:13
        Как чем , тем же чем и сейчас , в перерывах между мужеложеством и занюхиванием всяких порошков , планируют гадости на этой планете
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:04
      новый пакет предусматривает только военную помощь, без гуманитарной.

      А лучше бы наоборот )))

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