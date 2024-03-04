CNN: Палата представителей Конгресса США разрабатывает новый законопроект, предусматривающий военную помощь Украине

Джонсон еще не занял какую-либо позицию по плану и не взял на себя обязательство проголосовать за него

Конгресс США может утвердить дополнительное финансирование Украине в марте - апреле этого года, но пока это только предположение, хотя работы в этом направлении уже ведутся. По данным CNN, новый законопроект разрабатывается в Палате представителей.Группа республиканцев из Палаты представителей Конгресса США занимаются разработкой нового документа, который предусматривает выделение 66 млрд. долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а не более 100, как предлагал Байден. Предполагают, что готов новый законопроект будет в конце марта или в апреле. Но гарантировать, что он будет принят, никто не может. Также неизвестна позиция спикера Палаты представителей Майкла Джонсона к этому проекту.Как сообщает CNN, Джонсон провел ряд встреч с однопартийцами в частном порядке, на которых обсуждался новый законопроект, предусматривающий не только выделение средств "союзникам" США, но и финансирование мексиканской границы, что было главным условием республиканцев. Но свое мнение в отношении разрабатываемого законопроекта он не озвучил, что очень напрягает Сенат.- пишет CNN.В общем, по мнению экспертов, ведущую роль в прохождении нового закона через Палату представителей будет играть Джонсон, уже заваливший один двухпартийный пакет помощи Украине. Если документ пройдет, то его должны будут утвердить в Сенате, а там свои заморочки. Между тем, в Киеве надеются, что к концу весны деньги от США Украина все же получит. Причем новый пакет предусматривает только военную помощь, без гуманитарной.